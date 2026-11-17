Реставрация игрушек относится к тем видам рукоделия, когда результат вложенных усилий окупается сполна. Приятно видеть, как старые вещицы из замухрышек превращаются в свеженькие изделия, которые будто вчера только стояли на магазинной полке. И ведь для того, чтобы сделать такую реставрацию, зачастую не нужно сильно тратиться на материалы. А в конце вас ждет бонус от меня с одной из историй о моем крутом дедушке.

«Коллега попросила меня отреставрировать куклу, которой 30 лет. Вы только посмотрите на ее состояние „до“ и „после“! Новое платье, чулки, волосы — все сделала сама»

greentuu

У бабушки был старый пластиковый Дед Мороз, который явно старше меня. Каждый год мы думали, не выкинуть ли его

Но мне стало жалко дедушку: все детство он был со мной. Пластик сильно пожелтел, голубая краска местами облупилась, и вид у него был грустный. В итоге я забрала его на чистку и покраску.

Мне принесли пса, которого подарили отцу девушки еще в школе. Игрушке около 60 лет. Много лет он лежал в пакете на антресолях, но выбросить рука не поднималась. Видно, что его очень любили: по всему телу аккуратная штопка

Я распорола, постирала, залатала, набила синтепоном и вылепила новый нос. Второе ухо потерялось, поэтому я разделила оставшееся на два. Реставрация была сюрпризом для хозяйки, и результат превзошел все ожидания.

Как порадовать мальчишку любого возраста? Конечно же, подарить ему машинку! Папа решил дать вторую жизнь старому грузовику и вручить его малышу

Я нашла этого плюшевого малыша на улице и просто не смогла пройти мимо. Я тщательно его выстирала, заново набила и зашила. В восторге от результата

Бедняжка выглядел таким грустным. Вы проделали замечательную работу! © No-Football5961 / Reddit

Купила к Новому году несколько стеклянных игрушек, а дома увидела, что медведь разбит. Выкидывать было жалко, поэтому я взяла и облепила трещину кусочками салфетки с клеем, покрасила гуашью и от души засыпала глиттером

Восстановил старую игрушечную машинку с героями мультфильмов: Антошкой, Шапокляк, Чебурашкой и лягушкой

Моя маленькая реставрация полярного мишки

Больше всего времени ушло на то, чтобы его постирать. Пришлось вспороть один из швов, чтобы вытащить старую набивку, а потом я его замачивала, стирала и полоскала с кондиционером. На сушку феном ушел целый час. Потом я набила его свеженьким мягким наполнителем, и он снова стал счастливым плюшевым мишкой, который готов прослужить еще 20 лет.

У этого игрушечного коня Mattel 1991 года не было задних копыт — их вылепили заново. Коня перекрасили, а гриву и хвост сделали из натуральной козьей шерсти

Купила эту лошадку в секонд-хенде некоторое время назад. Ее волосы были совсем в плохом состоянии, но после хорошего мытья все стало получше. Волосы накрутила на бигуди и уложила термоприбором

Отремонтировала эти игрушечные часики «Без пяти двенадцать» эпоксидной смолой. Не выкидывайте, пожалуйста, свои битые игрушки! Предложите интересные формы реставраторам

Этого мишку подарили маме моего мужа, когда она была совсем маленькой. Ему больше 50 лет, это настоящая семейная реликвия. Последние годы сидел на полочке и понемногу разваливался

Я хотела починить и почистить его, почти не меняя внешне. Когда распорола, оказалось, что внутри не опилки, а солома, скрученная в тугие спирали. Доставать это оказалось очень трудно и пришлось делать разрезы. В некоторых частях попадалась вата и бумажные салфетки. Замачивала буквально на 10 минут, слегка пожамкала, прополоскала в чистой прохладной воде и с добавлением кондиционера. Аккуратно причесала шкурку щеткой с мягким ворсом. Сушила на полотенце, максимально расправив все детали. Потом начала сборку. Набивку делала опилками и ватой. Не стала набивать до состояния камня, чтобы избежать излишнего растяжения в швах и в самом мехе. Глаза и нос у мишки давным-давно не родные, но клей, на котором они держатся, не подвел и пережил все манипуляции, так что они остались на месте.

Написала мне одногруппница, что у ее мужа есть игрушка детства. При переезде не поднялась рука выбросить и хочется привести его в порядок. Ну что ж, закатала рукава, заготовила стиральный порошок и взялась за дело...

Бонус от автора