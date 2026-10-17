20+ историй о колоритных традициях, которые люди взяли и сделали семейными

«Впервые эта идея родилась еще года четыре назад, когда мы репетировали к Новому году выпечку фигурных пряников. Фигурки вышли не очень, но в то время я как раз активно осваивала полимерную глину и у меня как раз оставалась легкая самозастывающая масса разных цветов. Решили, почему бы и нет? И налепили барашков на елку. Форму придумали максимально простую, чтобы ее мог воспроизвести ребенок. Так и сидели несколько вечеров все вместе, катая шарики, раскрашивая и обклеивая блестками. Раздарили бабушкам-дедушкам-тетя-дядям, всем понравилось, просили еще. По просьбам трудящихся повторили на следующий год. И на следующий. И в этом году тоже. В процессе творчества в какой-то момент появилось ощущение, что процесс даже важнее результата. Потому что есть в этом деле свое волшебство, и радость от приближения праздника становится ярче»