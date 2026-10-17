Кубиком очень вкусно, но там особенности сорта и в конце добавить мелко нарезанный лук и кусочек масла😋
20+ историй о колоритных традициях, которые люди взяли и сделали семейными
Семейные традиции редко создаются нарочно — чаще всего они возникают и складываются сами собой, из милых мелочей и радующих нас действий, которые со временем становятся чем-то исключительно личным. У каждого из нас дома есть свои маленькие обычаи: особые ужины по средам, выдуманные в детстве праздники и другие незамысловатые, но только нам понятные моменты, наполненные теплом и любовью. Именно из них постепенно и складывается ощущение уюта, которое невозможно объяснить словами.
- У нас в семье есть правило: если у тебя на коленях сидит кот, вставать ни за что нельзя! Захотелось попить или перекусить? Кто-нибудь принесет. Телефон или пульт лежит чуть дальше, чем ты можешь дотянуться? Тебе его подадут. Нельзя же нарушать эту дивную связь между человеком и котом!
- Вчера мы с мужем умудрились поругаться из-за картошки. Решили пожарить ее на ужин, а поскольку картофелины попались огромные, я нарезала их кубиками. Тут на кухню заходит муж, смотрит на доску и выдает: «А почему кубиками? Так картошку не жарят!» И все. Следующие двадцать минут мы выясняли, как правильно жарить картошку и кто из нас лучше понимает в этом вопросе.
- Сын в садике полюбил тыквенную кашу и дома требовал тоже «как в садике». Я варила ее с пшеном и с рисом, с медом и с изюмом, покупала тыквы всех сортов на рынке. Димка пробовал и отодвигал тарелку. Однажды на утреннике разговорилась с поварихой и спросила ее секрет. Она засмеялась: «Так в ней тыквы-то нет. Мы морковку трем — она и сладкая, и рыжая».
- Мы в семье делаем так — из каждой поездки стараемся отправить открытку самим себе. Пишем на ней о том, что особенно запомнилось, а потом, уже дома, получаем привет из путешествия и снова переживаем приятные моменты. Постепенно мы начали рассказывать об этой привычке друзьям — и некоторые уже подхватили идею.
- Когда-то мы жили большой семьей и на Новый Год каждый выбирал два блюда для новогоднего стола. И стол накрывался только из выбранных блюд. Да, был год, когда на столе из закусок стояли холодец, суши и оладьи — потому что так заказали. Стали жить с мужем отдельно — продолжили обычай и много лет встречали Новый Год за столом с оливье с колбасой, икрой, соленой селедкой и мандаринами на веточке...
Семейный компромисс
Полностью согласна с мамой. Убрала все магниты, оставив только ёжика в тумане-подарок. Как стало красиво.
А магниты, которые не поднялась рука выбросить, прикрепила к стенке холодильника, обращенной к стене.
«Последние лет десять привожу маме из своих поездок магнитики, в основном человечков или зверушек. Магнитки мама любит, но еще она любит свою белую кухню без лишних предметов. Поэтому эти сувениры она хранит в шкафу, а перед каждым моим приездом в отчий дом достает их и бережно развешивает на холодильнике. А потом вновь снимает и прячет до следующих праздников. Такая вот у нас традиция».
- У нас в семье есть традиция: каждый, кто из близких куда-нибудь уезжает в отпуск, то непременно обязан привезти оттуда кукурузу. Початком, сырую, запеченную — неважно, главное, чтобы была кукуруза!
- Мы с мужем готовим каждому из троих детей особенный подарок на день Мы с мужем готовим каждому из троих детей особенный подарок на день рождения — видео на 3–7 минут с самыми яркими и значимыми моментами прошедшего года. Представьте: к 18-летию ребенка у нас получится целый полуторачасовой фильм о его жизни — с самого рождения до совершеннолетия! Это уже наша семейная традиция.
«Каждый год на Хэллоуин я делаю атмосферные, но милые фото со своей собакой. Кажется, это уже семейная традиция, которой 6 лет, как и Честеру»
- У нас с мамой есть традиция: каждый год перед Новым годом мы выбираем день, идем покупать елочные украшения, а потом обязательно обедаем в одном и том же ресторане. Помогает во всей предновогодней суете немного отдохнуть.
- В детстве я обожала тунец, причем настолько, что однажды мама положила мне на Рождество в праздничный носок консерву с тунцом. На следующий год она этот фокус повторила. А еще через год мои пятеро братьев и сестер уже возмущенно спрашивали, почему и им такого подарка не досталось. В итоге мама стала класть по банке тунца каждому из нас. Мы выросли, четверо из нас переехали с одного края страны на другой, но традиция никуда не делась. Когда мы собираемся всей семьей на Рождество, то, кроме всего прочего, обязательно кладем друг другу в рождественские носки консервы с тунцом.
- Мама растила нас с братьями и сестрами одна. Она работала диетологом, поэтому дома мы всегда питались правильно. Каждый день она отвозила нас в школу в соседнем городе, потом час добиралась до работы, а вечером проделывала весь путь обратно, забирала нас, привозила домой и шла готовить ужин. Представляю, как она уставала! Поэтому примерно раз в месяц мама устраивала нам «Дурашливый ужин»: мы всей семьей шли в магазин, и нам разрешалось набирать все, что душе угодно, — никаких ограничений, полезная еда или не очень, значения не имело. Хотите шоколадное мороженое и лапшу быстрого приготовления? Пожалуйста! Лично моим любимым сочетанием были суши и консервированные шампиньоны — вкуснотища!
«На двери в родительском доме до сих пор отмечают, как растут дети. За 30 лет здесь оставили свои отметки пятеро детей и 17 внуков — и это еще не конец!»
- У нас в семье было принято каждый вечер ждать друг друга с учебы и работы. Пока все не соберутся дома, к ужину никто не приступал. А потом мы садились за стол и обсуждали, как прошел день: смеялись, возмущались, делились новостями и высказывали друг другу все, что накопилось. Думала, что так живут все семьи, а когда подросла, поняла, что эту привычку найдешь не у всех.
- Бабушка научила меня заботиться о самых разных растениях — от фруктовых деревьев до овощей в огороде. А еще у нее по всему саду постоянно росли цветы, причем порой в самых неожиданных местах. Она постоянно с этим экспериментировала: высаживала цветы в разных уголках участка и наблюдала, где им лучше, сколько нужно солнца и какая почва подходит. Теперь я и сам такой! У меня уже растут помидоры, перцы халапеньо, сахарный горошек, обычные и лимонные огурцы, мята, клубника и салат. И все это разбросано по всему участку — каждый овощ и каждая зелень растут там, где им лучше всего «живется». Видимо, бабушкина любовь к садоводству передалась мне по наследству!
Наша предновогодняя традиция
«Впервые эта идея родилась еще года четыре назад, когда мы репетировали к Новому году выпечку фигурных пряников. Фигурки вышли не очень, но в то время я как раз активно осваивала полимерную глину и у меня как раз оставалась легкая самозастывающая масса разных цветов. Решили, почему бы и нет? И налепили барашков на елку. Форму придумали максимально простую, чтобы ее мог воспроизвести ребенок. Так и сидели несколько вечеров все вместе, катая шарики, раскрашивая и обклеивая блестками. Раздарили бабушкам-дедушкам-тетя-дядям, всем понравилось, просили еще. По просьбам трудящихся повторили на следующий год. И на следующий. И в этом году тоже. В процессе творчества в какой-то момент появилось ощущение, что процесс даже важнее результата. Потому что есть в этом деле свое волшебство, и радость от приближения праздника становится ярче»
- Лет 25 назад я выиграла в одном розыгрыше призов йогуртницу. Мы без зазрения совести подарили ее знакомым, а примерно через год они вручили ее моей же маме на день рождения. Так и родился наш семейный обычай — дарить друг другу одну и ту же йогуртницу по любому поводу! Дни рождения, свадьбы, выпускные — годится любой повод. Иногда мы даже забываем, у кого она была в последний раз, и тогда йогуртница неожиданно всплывает на очередном празднике или годовщине. Упаковку за все эти годы так ни разу и не открыли, зато теперь мы кладем вещицу в коробки разного размера, чтобы нельзя было сразу догадаться, что внутри. Со временем в привычку втянулись даже родители жены моего брата, получив на годовщину свадьбы нашу знаменитую йогуртницу. Шутку они оценили, но остальные члены их семьи, которые были не в курсе нашей затеи, вначале решили, что мы какие-то скупердяи, раз подарили им такую ужасную вещь!
А почему йогуртница ужасная вещь?! Пользуюсь постоянно, в ней же делаю нежный творожок.
- Я обожала, когда мы всей семьей лепили пельмени! Примерно раз в месяц мама готовила огромный таз фарша, мы всей семьей собирались на кухне, и занятие на вечер было обеспечено.
- У нас такой обычай — каждый раз, когда кто-то из родственников впервые приводит на день рождения нового парня или девушку, семья хором исполняет стандартное «С днем рождения тебя», но абсолютно невпопад — каждый поет на свой лад. То есть иногда, когда одни уже заканчивают петь, другие еще секунды три дотягивают. А завершает обычно это представление мой дядя протяжным «С днем рожде-е-е-ения тебя-я-я-а!», причем последнее слово в его исполнении звучит так, будто волк в лесу подвывает.
«Каждое Рождество, еще с самого детства, мы печем дома хлеб. А утром — едим, еще свежий, слегка теплый ломтик со сливочным маслом... М-м-м! Вкус и запах детства»
- Каждый год в мае мы всей семьей собирались у бабушки за городом: белили дом, жарили баурсаки, готовили первую окрошку. А теперь бабушки нет, дома тоже больше нет. Все разъехались, общаемся редко. Грустно.
Расскажите нам в комментариях про милые маленькие (а может большие и торжественные) обычаи в вашей семье! Возможно, кто-то из читателей даже захочет перенять друг у друга иные уютные привычки!
Как видите, многие семейные обычаи частенько начинаются с наших замечательных бабушек и мам. Именно они вдохновляют уютные мгновения, позже становящиеся частью семейной истории.
Комментарии
Моя бабушка делала на Рождество вкуснейший рулет из домашней лапшы с свининой. К сожалению, рецепт рулета никто так и не спросил - традиция же, это именно бабушкин рулет.
А еще в домашней печи (специально оставили прямо на улице после разбора старого дома и постройки нового) фантастические пирожки и куличи. Тут рецепт знали все, но ни у кого так не получалось, поскольку в духовке ну вообще не то.