У каждого из нас в окружении найдется человек, которого давно перестали называть по имени. Стоило ему однажды ляпнуть что-то не то, необычно одеться или попасть в забавную ситуацию — и прозвище готово. Причем иногда оно оказывается настолько метким, что переживает годы, смену работы и даже переезд в другой город. И самое забавное, что некоторые обладатели таких прозвищ уже и сами не сразу откликаются на собственное имя!