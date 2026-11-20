Прозвища бывает не только у людей. Один знакомый открыл винный магазин " Рубин"; народ сразу протоптал к нему незарастающую тропу и перекрестил в "Отрубин"
20+ историй о прозвищах, которые прилипли к людям так, что настоящее имя уже никто не вспомнит
Истории
20.11.2026
У каждого из нас в окружении найдется человек, которого давно перестали называть по имени. Стоило ему однажды ляпнуть что-то не то, необычно одеться или попасть в забавную ситуацию — и прозвище готово. Причем иногда оно оказывается настолько метким, что переживает годы, смену работы и даже переезд в другой город. И самое забавное, что некоторые обладатели таких прозвищ уже и сами не сразу откликаются на собственное имя!
- В моей школе физкультурника звали «Аэродром», потому что однажды ему во время урока на лысину села муха. Называли его так все классы, потому что это знание первостепенной важности передавалось из поколения в поколение.
kozyawun
- В медицинском колледже учитильниц по фармокологии было под 80, и своим скрипучим дребезжащим голосом она говорила: «А теперь пишем recipe!» (рецепт, значит). Это была ее любимая фразочка. Подходила к доске и начинала выводить, озвучивая: "Re...ci...pe...".Так мы ее и прозвали — бабушка Реципе.
november_rain1983
- Друг открыл кофейню. Был у них гость, который приходил два раза в неделю, сидел у них по три часа, выпивал 2-4 кружки кофе с сиропами и отчаливал. Однажды они спросили его, чем он занимается. С тех пор, как он рассказал, они звали его не иначе, как Баклажан. Потому что этот мужик бросил: «Жду, пока мама баклажаны купит». Потом пояснил, что она у него повар в ресторане и занимается рядом на рынке закупками, а он ее привозит и ждет.
ADME
- Каждое утро перед работой беру капучино в одной кофейне. Однажды шла на работу на час позже, так как задержалась по делам, на улице ко мне спиной стоит бариста и говорит по телефону: «Ну, Зубатка сегодня не пришла, прикинь?» Судя по ее лицу через пару минут я поняла, что это было про меня. Напрямую спросила, почему такое странное прозвище. А она призналась, что они заметили, как однажды у меня из сумки выпал слепок челюстей. Я ортодонт просто.
ADME
- Меня в школьные годы называли Кикиморой! Дома тонировала мелирование, которое должно было стать дымчато-голубым, а стало травянисто-зеленым. А брат у меня Леша, и стали его, из-за меня — Кикиморы, звать Леший. Его худого друга Сережу из-за Лешего стали звать Кощей. А их одноклассницу и подружку Яну, боевую девчонку, которая «свой парень», из-за них стали звать Яга. И были мы Кикимора, Леший, Кащей и Яга. И все из-за моих волос!
taranov_larisa
- У нас в школе учительницу русского языка прозвали Кисой. Просто она постоянно называла нас «котятками», а при встрече с некоторыми учениками вместо приветствия могла сказать: «Мяу!» Это всегда поднимало настроение. Замечательная была учительница!
kissel007
- Мы одного из учителей английского звали Зисисом, потому что «th» он неправильно выговаривал.
katarinbondarenko
- Первый класс, урок французского. Учитель не придумал ничего более интересного, чем начать переводить наши имена на французский. Василий по-французски Базиль, и, чтобы меня «поддеть» все начали называть Базиль. Потом это привязалось и, став постарше, даже на тусовках стал представляться как Базиль. Так и понеслось.
b0zill
- Нашего учителя немецкого прозвали Бэриком — за бороду, как у Бэрримора. А вот учитель физики тоже носил бороду, но его все называли исключительно по имени и отчеству. Уважали!
alexbystrov1971
- У меня была куча прозвищ в разных компаниях, но самое прикольное это «Просто Гарнир» — так меня стали звать поварихи, когда я приходил в столовую и всегда просил просто гарнир, так как я вегетарианец. Эти две величавые дамы в белых фартуках всегда широко улыбались и говорили: «Ооо, Просто Гарнир пришел!» Так и прилипло.
mr_fadeikin
- На нашей кафедре работал некий Комарский — добрейшей души человек, почти двухметрового роста, косая сажень в плечах. А еще у него была одна приметная особенность: вечно растрепанные волосы, которые доходили почти до лопаток. За такой впечатляющий внешний вид его прозвали Кошмарским. Мы были уверены, что это исключительно наша выдумка. Но однажды на лекции преподаватель оговорился: «Подойдите к Кошмарскому... В смысле, к Комарскому». Оказалось, мы вовсе ничего не придумали: на кафедре его так именовали уже года четыре!
- Учительница биологии объясняла нам практически всю программу на примере коров! За такое мы величали ее Бабой Ниной. В институте одного преподавателя все называли исключительно по фамилии, зато его невероятно сложный предмет получил собственное прозвище — «Бурмология», потому что его фамилия была Бурмистрович. А когда я сама стала работать учителем, у меня тоже появились прозвища: ученики звали меня Графиней, а коллеги — Евгенией Тургеневной. Дело в том, что я любила в ту пору наряжаться в длинные платья в стиле XIX века.
bykovaea83
- У нас в школе у одного преподавателя была забавная привычка: он задирал голову и морщил нос. За это мы звали его Чайником. Однажды он начал сердиться, и кто-то из студентов возьми да как ляпни: «Да что вы кипятитесь?» Тот после этого взбесился еще сильнее!
svetlana.karns
- К нам на работу однажды устроились сразу три Ильи. При этом у нас уже был один Илья. В общем, чтобы различать парней, пришлось им придумывать прозвища. Один стал Илья Черный (потому что был темноволосый и смуглый), второй стал Илья Большой, третий стал Илья Кот (потому что был похож на холеного кота, которого сметаной накормили). А тот Илья, который у нас уже работал, стал Ильей Маленьким. А потом в отдел пришел работать парень по имени Роберт и его стали звать «тот, который не Илья».
- Мама в свои 68 стала часто созваниваться с каким-то «Кавалером», он у нее так и записан. Я сначала обрадовалась, а потом забеспокоилась: вдруг мошенник. Приезжаю к ней в субботу, и тут как раз он звонит. Мама на кухне, я хватаю трубку, а там детский голос: «Баба Валя, можно я завтра опять приду с Муркой поиграть?» Оказалось, это соседский младшеклассник, к кошке нашей захаживал, кавалер.
ADME
- За мной закрепилось прозвище Спотыкалочка. Лет в семь я нарядилась Дюймовочкой на праздник. Родители нашли мне подходящие к костюму фиолетовые туфельки, но они оказались на несколько размеров больше. И вот мне уже 40, а меня до сих пор так кличут!
- Когда я училась в институте, задания часто распределяли по номеру в журнале. Допустим, у тебя 12-й номер по списку, а задание попалось сложное — можно было попросить чертежи у студента с таким же номером из параллельной группы. И вот однажды моя соседка по общежитию вместе с другой девушкой отправились к одному парню за чертежами. Зашли в комнату, а он спит. Хотят разбудить, но как зовут — забыли! Помнили только прозвище: Рыжий Бобр. Начали рассуждать: если он Бобр, значит, фамилия у него, скорее всего, Бобров. Но тогда он должен быть где-то в начале списка, а им нужен студент с номером из середины. Выходит, чертежи они вообще не у того человека ищут? Тут парень проснулся и весьма недружелюбно попросил девушек уйти. Вернулись они в общежитие расстроенные. Я выслушала их историю и говорю:
— Крылов у него фамилия! Он как раз в середине списка. А кличка такая — потому что рыжий!
В итоге в качестве парламентера за чертежами повторно отправили меня.
- У меня был одногруппник Андрей, который на первом курсе вернулся к нам в группу после академического отпуска. Он сразу взялся посвящать нас в университетскую жизнь: с очень умным видом рассказывал, что к чему, кто есть кто и как тут все устроено. Мы быстро прозвали его Доцентом. Но со временем выяснилось, что Андрей не настолько уж и умен, как хотел казаться. Над ним начали подшучивать, а прозвище постепенно сократилось до До-до.
Однажды меня спросили:
— А почему вы раньше звали его Доцентом, а теперь — До-до?
И я, недолго думая, выдала:
— Потому что ему До Доцента еще далеко!
- У одного моего знакомого было прозвище Беда. Однажды на дне рождения нашего общего друга он решил выдать оригинальное поздравление и заявил:
— Желаю, чтобы в твой дом Беда приходила только в моем лице!
- В детстве во дворе девчонки прозвали меня Таник-Титаник. Все потому, что я была единственной среди ребят лет семи-десяти, кто еще не видел фильм «Титаник». Потом особых прозвищ у меня не было вплоть до устройства на работу. Тогда в нашем отделе оказалось сразу четыре Татьяны, причем большинство из нас работали в одном операционном зале. Стоило кому-нибудь крикнуть «Таня!», как тут же отзывались несколько человек. Пришлось придумывать уточнения, чтобы не путаться. Поскольку я была самой младшей и невысокой, меня стали называть «Таня маленькая» или «Таня с выдачи».
- На первом курсе лектор однажды окликнул меня вслед:
— Молодой человек! Молодой человек!
Я ответил:
— Я не молодой человек, а отец семейства!
С тех пор однокурсники прозвали меня Отцом. А ближе к пятому курсу — Батя.
Серг Божк / DZEN
- У нас в школе физрук был по кличке Копченый. Потому, что лицо было загорелое и сморщенное. А у меня самой была кличка — Гаечка, я черчение вела.
ninaboikot
- Мама с детства называет меня «Гуся». Говорит, что однажды она спросила, какое мое любимое животное, а я с готовностью выпалила, мол, гусь! Ведь если хочется кого-нибудь отпугнуть, стоит просто стать гусем! И наглядно это продемонстрировала, громко загоготав и замахав руками, изображая крылья.
- У нас учительницу по географии (по совместительству директора школы) называли «Липа» — ну, потому что Лидия Павловна. Кличка за ней закрепилась еще с 70-х, когда моя матушка в школе училась.
volodin.a
- Мой бывший классный руководитель был очень похож на Крота из мультфильма «Дюймовочка»: носил очки, разговаривал вальяжно и немного гнусаво. Так мы его Кротом и прозвали.
mizunosv
Бонус
- Эту историю однажды рассказала автору сестра подруги: «Познакомились мы со Светкой в универе, стали закадычными подругами. Вот только старые друзья почему-то величали ее Пуговицей. Она не маленького роста и фамилия у нее обычная, я долго не могла понять связь, но как-то не решалась спросить. Все прояснилось во время моей свадьбы, когда Светка подошла к жениху и говорит: „Миш, у тебя на сюртуке пуговица болтается, давай быстро пришью“. Сбегала к машине и вернулась с самым настоящим походным набором для шитья. Оказывается, она в выпускном классе примерно так же выручила пару девушек своими навыками шитья и привычкой таскать на торжества нитки с иголкой. Разошедшиеся застежки чинила, много раз пуговицы пришивала, даже колготки однажды от полной катастрофы спасла. Вот и пристало к ней такое прозвище — Светка-Пуговица».
ADME
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А еще у нас есть несколько подборок про людей, которым, можно сказать, «повезло» с самыми настоящими именем и фамилией, однако именно благодаря этому их жизнь уже точно скучной не назовешь.
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