Кажется, что сочинение — это скучные пять абзацев про то, как я провел лето, или про образ лишнего человека. Но стоит учителю взяться за чтение опусов учеников, как становится ясно: это совсем не так. Педагог сначала хватается за красную ручку, а потом хохочет вместе с родителями, которых сам же вызвал на «серьезный разговор».