15+ моментов из детских сочинений, которые стали любимой семейной историей
Кажется, что сочинение — это скучные пять абзацев про то, как я провел лето, или про образ лишнего человека. Но стоит учителю взяться за чтение опусов учеников, как становится ясно: это совсем не так. Педагог сначала хватается за красную ручку, а потом хохочет вместе с родителями, которых сам же вызвал на «серьезный разговор».
- Дочь пришла из школы. Сказала, что меня завуч вызывает. Поводом стало сочинение по письму Татьяны Онегину. Я удивилась, но пришла. Мне протянули листок, читаю, а там: «Татьяна поступила глупо. Ей не пришлось бы ждать ответа от Онегина, если бы она написала ему в мессенджер. Так она бы увидела, что сообщение прочитано, и ей не пришлось бы мучиться целый роман». Завуч призналась, что впервые за многие годы так смеялась над сочинением. Но тройку не исправила, сказав, что классику надо уважать.
- Воспоминания из детства. Мы, две двоюродные сестры, были вместе летом в деревне у нашей общей бабушки. Мое сочинение было полным восторга! Эмоции через край! Природа, восходы, закаты, петухи поют, коровки мычат. На речке купаемся, в лес за ягодой ходим, гуляем, наслаждаемся летней деревенской свободой! Сочинение сестры — полная противоположность моему. Типа: «Да ну эту деревню... Скучно!» Учительница выпала в осадок, да и сами мы смеялись потом.
Ученик так и не сдал наизусть «Зимний вечер» Пушкина. Зато написал свои стихи. Учительница поставила ему 5. Особенно ее повеселил «Акапалепсис»
- Дочке в школе задали сочинение: описать детство своих родителей. Показали ей фотки из альбома, она такая: «Отлично, сама напишу, помощь не нужна». Наутро звонит классрук: «Марина, завтра зайдите в школу». Я в непонятках. Прихожу, а она протягивает мне сочинение дочки: «Папа у меня отдыхал в Вене, а мама играла в грязных лужах». Спасибо, Ирочка, что из всех фоток запомнила именно ту, где я стою с велосипедом в грязной луже, а папа на фоне дворца.
- Я в школе написала сочинение о том, что Обломов — отрицательный персонаж, а Штольц — нормальный мужик. За содержание влепили двойку. Просто мое мнение не совпало с мнением учительницы.
- В седьмом классе нам задали домашку по английскому: написать о своем любимом певце или певице. Я была в группе, где английский изучали углубленно, нас восемь девочек. На следующем занятии мы читали эти сочинения вслух. Девчонки написали про Бритни Спирс, Кристину Агилеру и про тех, кто еще был популярен в 2006 году. В общем, доходит очередь до меня, и я с большим удовольствием читаю свое сочинение о певце Трофиме. Учительница потом спросила, кто это, а я очень удивилась, что она не знает. Песни-то хорошие у него, до сих пор иногда слушаю.
Мне тоже интересно, кто такой Трофим, а главное - что такое хорошие песни 😁
Это лаконичное сочинение-рецепт написал сын программиста
- В пятом классе нам задали написать сочинение про богатырей. А я, недолго думая, написал про себя, мол, если бы я был богатырем. В классе все смеялись, а меня потом еще долго богатырем дразнили.
Магнус - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Какие Ваши годы - ещё станете!
- А мне запомнилось сочинение по «Ревизору». Нам дали темы на выбор, в том числе и «Суд над Хлестаковым». Я единственная из класса выбрала ее и дописала продолжение к гоголевскому произведению. Накатала несколько листов с диалогами судьи, подсудимого, адвоката, обвинителя, свидетелей. Уже не помню подробностей, но, кажется, мой судья в конце сказал: «Оправдать!»
- Я из деревни. В третьем или четвертом классе учительница задала написать сочинение «Как я провел лето». И тут же вздохнула: «Жаль, что никто из вас не видел моря». Я сказала, что в три года и в пять лет была на море и все хорошо помню. Учительница оживилась: «Ну, тогда все пишите о том, как вы провели лето, а ты пиши все свои воспоминания о море». Мама потом долго хранила эту тетрадь с моим сочинением. Там я на пару несколько расписала, как встретила паука, как застряла в лифте, как заблудилась на лестницах.
Ученик первого класса написал сочинение про маму. Получается, его мама повидала каменный век
- Я не смогла прийти в школу, когда весь класс писал обязательное изложение. Когда я вернулась к учебе, учительница, зная мою честность, разрешила мне написать изложение дома и на следующий день сдать ей тетрадь. Дома я много раз перечитывала текст, но запомнить ничего не могла. Тогда я стала немного подсматривать в книгу. Совсем немного... Результатом стала двойка, учительница все поняла.
- Сыну задали написать сочинение про маму. Он написал: «Мама работает в закрытой организации, и писать про нее нельзя». А я работала преподавателем в школе искусств. Не помню, какую ему оценку в итоге поставили, но помню, что ходила в школу. Предложила учителю заглядывать в документы детей, ведь там есть вся информация о родителях.
Галина ПРиемченко - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Не надо было рассказывать об этом учителю, пусть бы думал, что Вы работаете в секретной организации 😁
- Писала я сочинение на тему «Положительные и отрицательные стороны Базарова» по роману Тургенева «Отцы и дети». А он меня безумно бесил. Короче, мое сочинение зачитывала учительница перед всем классом с вопросом в конце: «Угадайте, кто написал сей опус?» Там на несколько листов я понаписала, что в нем отрицательного, и заключила, что ничего положительного в нем для меня нет. Весь класс хохотал и смотрел на меня. Да, я тогда отличалась юношеским максимализмом.
На последнем звонке ученикам вручили сочинения, которые были написаны ими во втором классе. Вот одно из них
- Вспомнила, как мой двоюродный брат писал сочинение в первом классе. У него было задание «Написать текст от лица лошади». Он и написал что-то типа: «И-и-и-и-го-го фыр-р-р-р тыг-дык тыг-дык», и так целый лист. Уже год прошел, а я не могу без смеха это вспоминать.
- Муж рассказывал, что как-то в начальной школе писал сочинение про лето. Написал, как с парнями в деревне лягушек ловили, как в заброшенный дом лазали, как печку топили и так далее. А в конце добавил: «А потом мама забрала меня в Испанию на две недели. Там было скучно».
- До сих пор помню свое школьное сочинение на тему «Отдых на природе». В нем после пары предложений о рыбалке на берегу Вятки шло подробнейшее описание приготовления двойной ухи на три страницы.
Ирина Александровна - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Ого, Вы уже умели готовить двойную уху в школьном возрасте?!
Ну а что? Школьник все логично написал
- Мой сын во втором классе в сочинении на тему «Кем я хочу стать» написал коротко и ясно — конюхом. Разобрались позже: оказалось, они с дедом ходили в школу коротким путем через конный двор. А сын мечтал о карьере жокея.
- Сын писал сочинение на тему «Что такое счастье». Принес за него трояк, а меня еще и в школу вызвали. Пришла. Учительница посмотрела на меня, помолчала и выдала: «Мне нужно знать, что у вас происходит дома». Я напряглась. Она показала мне тетрадь, а там лишь одна фраза: «Счастье — это когда мама в пятницу вечером не проверяет дневник, потому что смотрит сериал». В общем, сын получил тройку «за честность и краткость» и задание дописать еще страницу. Дописал про бабушкины сырники с изюмом.
Оценки за школьные сочинения уже давно стерлись из памяти, а вот сами тексты остались, мы с удовольствием перечитываем их на досуге.