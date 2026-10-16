Да, для собак и кошек самое то! Для взрослого человека - нет! Спинка вогнутая, так что приходится сидеть согнувшись (по личному опыту).
15+ долгожданных покупок для дома, которые принесли уют и радость на долгие годы
Домашний уют складывается из разных мелочей. Правда же? Одни из них легко купить в обычных магазинах, а за другими приходится побегать по распродажам. И неважно, что это будет — винтажный столик, газонокосилка для дачи, расписные тарелочки или идеально работающий холодильник 1971 года выпуска. Главное, чтобы хозяева были довольны.
Если вы поставите дома такое уютное кресло, вам, скорее всего, придется занимать очередь, чтобы посидеть в нем
«Я не ошиблась, моей собаке нравится здесь спать!» — смеется хозяйка пса, оценившего ее покупку.
Эта забавная игрушка стала верным помощником на кухне и явно перешла в разряд удачных покупок
Тоже купила такую свинью в "магните", но перед тем как купить, пару раз ею похрюкала на весь магазин))) классно хрюкает она)
«Пес невзлюбил купленную мной игрушку-свинку, поэтому теперь она у нас охраняет плиту», — рассказывает хозяин впечатлительного питомца.
А этот кот наверняка одобрил газонокосилку, которую купил хозяин соседней дачи
Нет.
Стриженая трава = отсутствие мышек.
У нас за забором были насыпаны кучи песка. Кошка в них мышковала. И вот приехал трактор, разравнивает, а наша кошь сидит перед стеклянной дверью и урчит басом недовольно, ругается - примерно так же реагировала на птиц за окном, которых достать не могла.
- Прошло пять лет с момента покупки дачи. За это время взгляды многие на вещи здорово изменились. Мангал был использован ровно 2 раза. Гриль включали в первую осень, чтобы греть еду. Вместо обогревателя появилась печь, которая занимает второе почетное место в списке моих любимых вещей. Однако, сегодня я осознала, что самоходная аккумуляторная газонокосилка едва ли не самое лучшее приобретение в моей жизни. Ладно, из квартирных вещей на первое место поставим стиральную машину. Однако, в это сырое лето, когда косить приходится каждый сухой день, а трава за две недели отрастает по колено, невозможно нарадоваться на этот девайс. Мне говорят, что козы и гуси справились бы не хуже, но я пока обхожусь соседским котом, который, впрочем, считает что это его дача.
Муж с женой купили напольные лампы на подвижных ножках и теперь с удовольствием играют с ними
«Никогда не упускайте возможность повеселиться вместе со своей второй половинкой. Это так мило», — прокомментировал это фото один из пользователей.
Это подарок от маме от одного из сыновей. Кажется, она недолюбливает мух
«Даже не представляю, какого размера мухи у вас живут», — не удержался от комментария один из пользователей, увидевших это фото.
Оказывается, посудомойка — вовсе не роскошь
- Когда только появились посудомойки, мама наотрез отказывалась от этого прибора: «Много тратится воды, и вообще мы в состоянии две тарелки за собой помыть». Я переехала со временем к парню, которого родители уговорили посудомойку купить. Как же это круто! И я даже не о сэкономленных часах, а о качестве посуды. Она идеальная. Она скрипит от чистоты. Посудомойка отмыла даже ту посуду, которую я уже давно хотела выкинуть. Только прихожу к маме, а там все стаканы — в отпечатках пальцев, тарелки как будто жирные.
Знакомьтесь: холодильник 1971 года выпуска. Его нынешний хозяин купил этот агрегат у первого владельца
Эти древние монстры живучи весьма, там и ломаться минимум деталей и размеры не нанометров а миллиметров в деталях )
Холодильник работает и не планирует ломаться. Его новый владелец собирается пользоваться им еще долгие годы.
Хозяйка приобрела кормушку для птичек, закрепила ее на окошко и искренне считает, что это ее лучшая покупка года
«По утрам завтракаю как принцесса Диснея, а у котов появился телевизор. Всем советую. 100 из 10», — говорит владелица кормушки.
Лучшая книга оказалась не бумажной, а электронной
- Книги были моим смыслом жизни с того дня, как я научился складывать из кубиков изначальные слова. Шкафы дома закончились быстро. Вычитал детскую районную библиотеку, потом начал постигать библиотеку взрослую. Я хотел купить все, что появлялось на прилавках. Вместо жвачек и шоколадок я копил на книги и обменивался ими с родителями одноклассников. Так продолжалось, пока мальчик не вырос.
Я начал читать с ноутбука. Было неудобно. И тогда я решил купить электронную книгу — большую и удобную. С тех пор я пользуюсь именно такими. Я могу жить в общаге, ездить на общественном транспорте, готовить на костре, использовать старый ноут, но я больше никогда не вернусь к бумажным книгам.
В объёме да выигрыш, но ничто не заменит чтение фолианта в удобном кресле с чайком и торшером.
Не понравился утюг? А как насчет отпаривателя?
- После свадьбы я сразу заявила мужу: «Глажка на тебе!» Он вздыхал, но рубашки и брюки сам гладил. А тут смотрю — утюг из дома куда-то пропал. А муж наглаженный как с иголочки. Не пойму, в чем дело. А потом открываю его сторону шкафа и аж подпрыгиваю — там стоит небольшой дорожный отпариватель. Я такая: «Да ладно!» Супруг засмущался и начал говорить, что ему теперь гладильная доска не нужна. Оказалось, что он в командировке такую штуку у коллеги увидел, и когда домой вернулся, сразу побежал покупать. Ну а что? Быстро и удобно.
На маркетплейсах продается много забавных штук. И некоторые могут быть весьма полезными
- Так уж вышло, что я люблю покупать всякие штуки. Есть у меня люстра с вентилятором. В доме не получается установить кондиционер, а под металлочерепицей воздух нагревается очень быстро. Конечно, кондиционер она заменить не может, но как же хорошо летом врубить ее и сидеть под легким сквозняком! Светит она отлично. А еще у меня есть стильное мусорное ведро. Мне нравится тема встраивания всяких штук. Конкретно здесь есть скрытый ершик. У этой версии проблема с заеданием крышки и еще есть сложности с техникой установки мусорного пакета. Этим искусством в семье пока владею только я.
Такие расписные тарелки могут стать украшением дома. Особенно, если с ними связана какая-то теплая история
«Две тарелочки подаренные, а две купленные. Сегодня я наконец-то все развесила, и остаток дня провела, любуясь ими», — говорит довольная хозяйка.
А как вы подходили к выбору кровати?
- Это был многоэтапный процесс. Сначала я осознала, что стандарт, к которому я привыкла еще с детства, — это полная чушь. Потом я избавилась от своей старой обычной кровати и купила другую — с прочным реечным каркасом и матрасом размера «кинг-сайз» из плотной латексной пены со средне-жестким верхним слоем. Прошло уже, наверное, шесть или семь лет с тех пор, как я купила новую кровать (для меня это были серьезные деньги в то время), но я до сих пор таю от счастья, когда ложусь спать.
В прихожей появился винтажный столик. Хозяйка дома довольна, но один вопрос никак не дает ей покоя
«Чего-то теперь здесь не хватает... Может быть, зеркала?» — спрашивает она.
Удачная покупка не обязательно должна быть дорогой
- Рядом с нами открыли магазин с дешевыми товарами. Свекровь сразу туда рванула. Я ей вслед: «Да что там хорошего-то?» А потом захожу к ней домой и ахаю — вот это чистота! Стала выведывать, что же она купила. А она гордо достает из пакета остатки каких-то непонятных полотенец и говорит: «Это как большие влажные салфетки. Для уборки идеально подходят. Я именно эту марку нигде не могла найти, на маркетплейсах приходилось заказывать. А тут — вот они, буквально у вашего дома». Естественно, я тоже побежала туда и набрала полотенец с запасом.
Этот антикварный диван нашел новых хозяев несколько лет назад. Они, кажется, до сих пор радуются этой покупке
Сейчас они собрались его перетянуть и пытаются подобрать подходящую ткань для обивки.
Этот милый кухонный уголок сделан из разномастных столиков из магазина, где продаются товары для дома. Они обошлись хозяйке в 65 долларов
«Теперь это самое уютное место в доме», — признается женщина.
Бонус: вот самый удобный пылесос, по нашему мнению. Но мы готовы выслушать и ваши аргументы
Не, сказка — это вертикальный беспроводной. У меня были все 4 вида, есть с чем сравнить.
Нам кажется, что большие пылесосы времен нашего детства давно устарели, и с ними уже неудобно возиться. Роботы часто обходятся недешево — особенно качественные модели. Да и мороки с ними много — надо убрать все с дороги, правильно настроить. Ну а если робот-пылесос доберется до перевернутого кошачьего лотка — пиши пропало. А вот вертикальные пылесосы и дешевле, и легче в эксплуатации. С их помощью можно еще и диван почистить, и мелкий мусор с сидений в машине собрать.
Настроить один раз робота мороки много, а постоянно бегать лично с пылесосом по дому мороки никакой, ок.
Кстати, ничего не убираю с дороги, кроме проводов. С ними проблема, да. А остальное он объезжает спокойно.
А в следующей статье мы перечислим 7 важных дел на даче в октябре, после которых весной участок встретит вас цветами, а урожай поспеет раньше.
Комментарии
Приятные и недорогие вещи с маркетплейса - гирлянда для балкона на солнечном элементе, японские ветровые флажки в виде рыбок (кто бы сомневался), рулонные кухонные полотенца с веселым рисунком и не оставляющие волокон, легкая занавеска в спальню, держатели для телефона в машину...
В живых уличных магазинах это тоже есть, и источник доставки тот же... но по цене раз в 10 дороже 😵💫
К вопросу о долгожданных покупках )) Есть две квартиры одинаковой площади в одном и том же доме. Одна с видом на Финский залив и Лахту, очень удобная планировка, но убита в хлам, менять все вплоть до проводки - стоит 11,5млн. Вторая - вид во двор, планировка хуже (больше бесполезной площади), внутри с новым ремонтом и техникой - стоит 12,5млн. Какую бы вы купили? Вводные: есть другая квартира где жить, т.е. можно не торопится с переездом, но лишних денег на глобальный ремонт и полное оснащение квартиры нет, если что - придется ждать переезда несколько лет.