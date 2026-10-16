15+ долгожданных покупок для дома, которые принесли уют и радость на долгие годы

К вопросу о долгожданных покупках )) Есть две квартиры одинаковой площади в одном и том же доме. Одна с видом на Финский залив и Лахту, очень удобная планировка, но убита в хлам, менять все вплоть до проводки - стоит 11,5млн. Вторая - вид во двор, планировка хуже (больше бесполезной площади), внутри с новым ремонтом и техникой - стоит 12,5млн. Какую бы вы купили? Вводные: есть другая квартира где жить, т.е. можно не торопится с переездом, но лишних денег на глобальный ремонт и полное оснащение квартиры нет, если что - придется ждать переезда несколько лет.