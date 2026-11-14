Я уступила место у окна в самолете и до сих пор радуюсь, что так поступила

Мне было 43, и я впервые за долгое время летела куда-то одна. Не с мужем, которому обязательно нужно было приехать в аэропорт за 4 часа, не с дочкой, которая уже в такси вспоминала про забытые наушники, а просто сама по себе, с маленьким чемоданом и папкой с документами. На месте у окна, которое выбрала заранее и за которое отдельно заплатила.



Я летела в родной город, помочь тете с продажей ее квартиры: сама она давно перебралась в деревню, и вот наконец нашлись покупатели. Пришлось брать отпуск и лететь. Я устроилась на своем месте, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза.

За последний год моя жизнь довольно сильно изменилась. С мужем мы разошлись тихо, ведь даже для ссоры нужно иметь что-то общее. Дочка поступила в университет и уехала. А я все продолжала покупать йогурт упаковками и никак не могла привыкнуть, что теперь не нужно готовить несколько блюд и кормить все семейство.