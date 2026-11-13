5 приемов обустройства квартир-студий из разных стран, которые легко применить у себя

В маленькой студии спальное место часто бывает видно сразу с порога, что, конечно, не очень комфортно. Но возводить отдельную стену, чтобы отделить зону отдыха — значит лишиться драгоценных метров, и, что еще важнее, части естественного освещения. Шведские дизайнеры предлагают более простое и менее трудозатратное решение — отделить кровать от остальной комнаты открытым стеллажом. На полках можно будет разместить книги, корзины с мелочами, которые, как правило, некуда деть в небольшой квартире, горшки с цветами, а сквозные секции не будут полностью перекрывать свет. Такой прием тоже поможет совместить и декоративную, и утилитарную функцию. Главное — особенно, если стеллаж большой, — надежно закрепить его, чтобы случайно не опрокинуть.