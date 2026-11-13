5 приемов обустройства квартир-студий из разных стран, которые легко применить у себя
Каждому хочется, чтобы его жилище было не только красивым, но и функциональным. И это легко осуществить, если в вашем распоряжении большая жилплощадь, разделенная на отдельные комнаты. Другое дело, если речь идет о квартирах-студиях, где в одном помещении приходится совмещать и кухню, и гостиную, и спальню. Мы подглядели дизайнерские приемы из разных стран, которые помогут совместить на скромной площади и эстетику, и функционал.
Превратите кровать в место хранения, как во Франции
В небольшой студии на счету каждый квадратный метр, а кровать порой занимает значительную часть площади. Парижские дизайнеры нашли необычный способ использовать это пространство с большей пользой — они устанавливают спальное место на подиуме, внутри которого оборудуют множество мест для хранения. Туда можно убрать постельное белье, чемоданы, сезонную одежду и другие вещи, для которых обычно приходится покупать отдельный шкаф или комод. Некоторые проекты даже предполагают совмещенную с подиумом рабочий стол. В результате «кровать» одновременно выполняет две функции, и это позволяет освободить драгоценную площадь.
Кровать должна ассоциироваться с комфортом, а не с кладовой под кроватью.
- Переехали с мужем в студию. Первое время спали на матрасе, никак не могли решить — он хотел то, что мне не нравилось и наоборот, даже поругались. Уехала в командировку на неделю, возвращаюсь, а возле окна возвышается огромный подиум с матрасом и подушками. В подиуме куча разнообразных ящиков, муж сияет — вот, говорит, я решил наши споры. Я сначала надулась, что он без меня все решил, но со временем поняла, что это был лучший выбор — места в квартире, как вы понимаете, очень мало, а подиум решил все проблемы с хранением. В общем, мой муж гений.
Отделите входную зону от жилой, как в Японии
Даже в самых маленьких японских квартирах как правило есть генкан — небольшое пространство у входа, где принято оставлять уличную обувь. Чаще всего оно расположено чуть ниже уровня остального пола, поэтому граница между «технической» и жилой площадью хорошо заметна. Повторить этот прием можно и в маленькой студии, и даже без ремонта. Для этого можно положить у двери влагостойкий коврик, поставить узенькую обувницу, на которой будут стоять и сумки. Так обувь не будет разбросана возле дивана или кровати, а прихожая, пусть даже и крошечная, будет самостоятельной зоной.
Отгородите спальную зону стеллажом, как делают в Швеции
В маленькой студии спальное место часто бывает видно сразу с порога, что, конечно, не очень комфортно. Но возводить отдельную стену, чтобы отделить зону отдыха — значит лишиться драгоценных метров, и, что еще важнее, части естественного освещения. Шведские дизайнеры предлагают более простое и менее трудозатратное решение — отделить кровать от остальной комнаты открытым стеллажом. На полках можно будет разместить книги, корзины с мелочами, которые, как правило, некуда деть в небольшой квартире, горшки с цветами, а сквозные секции не будут полностью перекрывать свет. Такой прием тоже поможет совместить и декоративную, и утилитарную функцию. Главное — особенно, если стеллаж большой, — надежно закрепить его, чтобы случайно не опрокинуть.
- Решили с мужем отгородить в нашей студии кровать, я присмотрела стеллаж, прямо скажем, не из дешевых. Муж только у виска крутил. И вот как-то приходит с пыльными досками и с торжествующим видом выдает: «Вот, кто-то на мусорке оставил, надо только собрать». Я пригляделась и ахнула: там же массив дуба настоящий, и кому только в голову пришло такое выбросить. Пыль стряхнули, собрали. В общем, оказался стеллаж почти под потолок, и в интерьер идеально вписался.
Освободите пол с помощью откидного стола, как предлагают в Италии
Уютным не выглядит совсем, ощущение, как временное решение до конца ремонта, а дальше решим)
В небольшой студии порой бывает достаточно непросто разместить обеденный стол — если поставить в центре комнаты, будет неудобно проходить, придвинуть к окну — сразу же усложнит доступ к подоконнику, который тоже может выполнять практическую функцию, да и место все равно займет немало. Итальянцы предлагают интересное решение для подобных случаев: столешницу, которая крепится прямо к стене и поднимается только тогда, когда нужна. Такой столик вполне можно собрать самостоятельно из мебельного щита, петель и складных кронштейнов. Главное, подобрать надежную фурнитуру, которая выдержит вес панели и предметов, которые будут на ней располагаться.
Замените длинные портьеры рулонными шторами, как в Нидерландах
В маленькой студии даже шторы могут съедать драгоценное пространство — длинные портьеры собираются объемными складками, мешают придвинуть мебель к окну, да и радиатор порой закрывают. Рулонные шторы, которые любят использовать в Нидерландах, и место освобождают, и от нежелательных взглядов с улицы или окон соседних домов защищают. Можно выбрать те, что с эффектом блэкаута — в отличие от обычных штор, они полностью исключают проникновение света, что особенно важно для хорошего сна, да и от утреннего солнца защитят.
- Свекровь пришла к нам в гости и первым делом спросила: «А шторы-то где? Вы что, еще не обжились?» Я показала на окна: «Вот же они!» Она посмотрела на наши рулонные шторы и недоверчиво покачала головой. А когда я показала, зачем мы отказались от обычных портьер, продемонстрировав, что они полностью закрывают от уличного освещения, неожиданно заявила что ей тоже такие нужны в спальню. Она рассказала, что недавно под ее окном поставили новые яркие фонари, и теперь ее шторы пропускают их свет, который мешает ей заснуть. Мы вместе выбрали шторы, муж их закрепил на окнах, и теперь свекровь может засыпать в полной темноте.
А здесь вы найдете статью о хитростях наших мам и бабушек, которые играючи справлялись с бытом.