Я сбежала, бросив дома бардак, ради этих фото осеннего города

Как сказал бы один известный круглый персонаж: «У меня в голове такая масса всяких цифр и фактов... Я знаю, что было там, где я никогда не был. С теми, кого никогда не знал. Кучу всякой, по большому счету, ненужной ерунды. Но я не знаю, что было со мной всего каких-то несколько месяцев назад... Мне казалось, что я знаю все, а я даже не знаю собственной жизни. Вы помните, что было семнадцатого февраля?»