У людей такая природа, что им нравится самим получать свой опыт из своей жизни, а не проживать ещё раз чужую жизнь, учитывая чужие ошибки.
Сын с невесткой делают ремонт и не хотят слышать советов
Мы с отцом всегда помогали сыну, чем могли: поддерживали в учебе, выручали в трудные моменты, а теперь помогли с покупкой жилья. Наконец-то сынуля обзавелся пусть и небольшой, но своей квартирой, и затеял в ней ремонт.
Он у нас женат, я в их отношения с женой не лезу — не мое это дело, уважаю выбор сына. Как и что у них там в отношениях, они сами разберутся. Но вот покупка квартиры, ремонт — это, на мой взгляд, вещи глобальные, в которых жизненный опыт — на вес золота. Поэтому я думала, что и тут мы поможем молодой семье — все-таки мы не один ремонт за свою жизнь сделали.
Но невестка сразу дала понять, что ни в чьих советах они не нуждаются. «Жить, — говорит, — тут нам, и нам решать, как и что делать». А сын, конечно, ее поддерживает, иначе и быть не может. Ну что ж.
Конечно, жить в квартире именно им, я не спорю, но ведь ремонт — это не тот случай, когда стоит учиться только на своих ошибках. Почему бы не прислушаться к совету родителей, старшего поколения?
Тем более, что по первым шагам в ремонте уже ясно, что без ошибок они не обойдутся. Прихожу я, значит, к ним в гости, снимаю пальто и застываю с открытым ртом: на полу сгружена гора плитки едко-розового цвета. «Это что? — обалдело спрашиваю я. «Это для ванной, — радостно отвечает невестка, — Мы долго выбирали, в итоге мне очень понравился этот цвет!» Я в недоумении смотрю на сына, а он глаза опустил и стоит молчит. То есть «мы выбирали», но в итоге цвет понравился ей! А сын и сказать ничего не может. Я что-то пробурчала нейтральное, и еще долго не могла отойти от увиденного.
В соседней квартире в прихожей был красный пол и синие стены, правда, прошлые хозяева выехали, а новые переделали. Ещё у прошлых был кинозал, и в спальне белый ковёр на полу с таким пушистым ворсом, который доходил до середины голени. Людям так нравилось. Нынешние владельцы квартиры всё это ликвидировали.
Вот что-то похожее на это увидела я в квартире
И вот не знаю, как правильно надо поступить: может, высказать сыну наедине все, что я думаю, воззвать к его разуму, попросить советоваться хотя бы иногда? Ну этого же понятно, что потом они об этой ужасной плитке пожалеют десять раз!
А может, наоборот нужно махнуть рукой — да пусть делают что хотят? Только потом, чую, получим мы с отцом: «Мама, папа, да почему ж вы не вмешались, не отговорили, и не подсказали!»
Что вы думаете на этот счет? Может, кто-то бывал в подобной ситуации?
Комментарии
Мне кажется, что плитка ядреного цвета — то, что надо для ванной. Светлую придется постоянно намывать, так же как и черную.
Реальная помощь от старшего поколения это рассказать, какие могут быть подводные камни, на что нужно обращать внимание, принимая работы, и как лучше проконтролировать ход ремонта, чтобы потом не вылезли неожиданные косяки. Вот это было бы ценно. А не лезть в выбор плитки или краски для стен.
Но, впрочем, фраза "Он *у нас* женат" о многом говорит)))
Неделю назад или даже меньше была подобная история, только там плитка была леопардовая)
Вообще не понимаю, что возомнили о себе люди, которые всем указывают, что носить и под какую причёску, в какой цвет что покрасить и сколько соли и перца куда положить? Самые умные и совершенные?)
По заголовку ожидала, что дети как минимум превращают двушку в студию, а невестка при всем еще и беременна. Или, не знаю, нанимают непонятно каких мастеров без отзывов, зато дешево. Пожалеют о цвете плитки блин, остановить любой ценой 🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️ Вместо того, чтобы мысленно пожелать, чтобы это была самая большая проблема в их жизни, всерьез планировать выносить мозг. Это не говоря уже про искреннюю уверенность, что ну точно пожалеют.
И эти намеки, что бедный мальчик, злая невестка все решила... Мужа своего лучше бы спросила, насколько ему нравится плитка и все прочее в их доме. Ведь немалая вероятность, что тоже все решала сама при его символическом участии.