Сын с невесткой делают ремонт и не хотят слышать советов

Он у нас женат, я в их отношения с женой не лезу — не мое это дело, уважаю выбор сына. Как и что у них там в отношениях, они сами разберутся. Но вот покупка квартиры, ремонт — это, на мой взгляд, вещи глобальные, в которых жизненный опыт — на вес золота. Поэтому я думала, что и тут мы поможем молодой семье — все-таки мы не один ремонт за свою жизнь сделали.

Но невестка сразу дала понять, что ни в чьих советах они не нуждаются. «Жить, — говорит, — тут нам, и нам решать, как и что делать». А сын, конечно, ее поддерживает, иначе и быть не может. Ну что ж.

Конечно, жить в квартире именно им, я не спорю, но ведь ремонт — это не тот случай, когда стоит учиться только на своих ошибках. Почему бы не прислушаться к совету родителей, старшего поколения?