15 курьезных историй о том, что ремонт можно закончить, а вот забыть его — никогда

"На вопрос о продолжительности работ менеджер ответила, что скорее всего на весь день, при том, что начнут с 8.30 примерно и с 13 до 15 работать не будут, т.к. тихий час. И тут жена выдает: "А нам где-то постелить ребятам надо будет или у них свои коврики и спальники?""

Какие подоконники, кто прятался?