мы так мебель заказывали: сами сделали все обмены, вплоть до мм. при установке спецы потом мужа убеждали, что не получается так, как мы замеряли. а после измерения по факту обнаружилось, что спецы сами напортачили.
15 курьезных историй о том, что ремонт можно закончить, а вот забыть его — никогда
Кажется, что ремонт — это просто: приобрел материалы, нашел толкового мастера, и через месяц находишься в квартире мечты. А потом оказывается, что 12 литров монтажной пены теперь живут в зале у соседей, а бабушка, долго разглядывая модную отделку под серый камень, сочувственно спросит, неужели обоев не хватило. Строительные работы рано или поздно заканчиваются, а вот такие истории потом еще долго пересказывают.
- В нашей трешке делали ремонт парни с моей работы. Не спецы, но старались. Поклеили в спальне яркие обои с розовыми ирисами на желтом фоне. Тут сижу на кровати, смотрю телик и не могу понять, за что глаз цепляется. Потом осознала и офигела. Оказывается, они порвали обои, пока клеили, и на самом видном месте поставили заплатку. Купила новый рулон, попросила переделать.
- Менеджер назначила нам день установки окон на балконе. На вопрос о продолжительности ответила, что будут работать весь день, но с 13 до 15 перерыв. И тут жена задает вопрос, после которого менеджер замолкает, а я хочу спрятаться под новый подоконник: «А нам где-то постелить ребятам надо будет или у них свои коврики и спальники?»
"На вопрос о продолжительности работ менеджер ответила, что скорее всего на весь день, при том, что начнут с 8.30 примерно и с 13 до 15 работать не будут, т.к. тихий час. И тут жена выдает: "А нам где-то постелить ребятам надо будет или у них свои коврики и спальники?""
Какие подоконники, кто прятался?
Все работы, кроме электрики и сантехники, покупатель этой квартиры делал самостоятельно. Как оцените?
Аккуратно, цветовая гамма приятная (по моему вкусу), цветовые акценты тоже в наличии. Молодец!
- Сделала ремонт в квартире. Пригласила бабушку посмотреть. На одну стену я поклеила обои, но под серый камень. Бабушка весь ремонт одобрила, а перед этой стеной встала как вкопанная. Задумчиво посмотрела на нее, вздохнула и с горечью в голосе выдала: «А здесь обоев не хватило?»
- Утром ушла на работу, а к нам должна была прийти бригада сбивать в ванной плитку. В обед звоню прорабу, а он бодро так: «Уже половину ванной разобрали!» Вечером захожу домой — чистота, плитка на месте. Набираю его, а он помолчал и тихонько спрашивает: «Хозяйка, а вы в каком подъезде живете?» Оказалось, они перепутали подъезды и весь день работали у пожилой соседки из такой же квартиры в соседнем. Она решила, что это управляющая компания наконец прислала мастеров. Прораб все ей восстановил за свой счет, а заодно бесплатно поменял подтекающий смеситель. Соседка до сих пор передает ему приветы через меня.
Не понимаю как так можно ошибиться.Или там адрес не говорили, а говорили пятый подъезд, третий этаж налево?
В этой квартире будут практически отсутствовать острые углы
- Сдирали в бабушкиной квартире старые обои — бежевые, с коричневыми ромбиками. А под ними газеты аж 1978 года! Ковыряю шпателем в углу у окна, и вдруг вижу надпись карандашом на штукатурке. Читаю — и сажусь прямо на пол. Там дедушкиным почерком: «Галя, я тебя люблю. Ремонт закончим к Новому году. Обещаю!» И дата: 12 ноября 1978. Звоню бабушке, читаю ей, а она смеется: «Закончили мы к марту». Надпись мы не тронули, покрыли лаком и обвели рамочкой. А рядом муж написал свою — для внуков.
- У нас был случай. Работа рассчитана на два дня, но мы поняли, что сможем сделать за один. Немного попозже, думаем, домой пойдем, но все сделаем. Часов в 19:00-20:00 закончим. В 16:00 заказчица выходит и категорично заявляет: «Так, мужчины, я вам накрыла на стол, ешьте на здоровье. Пока все не съедите, из-за стола не выйдете. Отказов не приемлю! Ясно? А теперь быстро все бросили и идите мыть руки!» Пришлось подчиниться. Из-за стола мы кое-как вылезли и поняли, что сегодня уже больше не сможем работать. В общем, поехали домой.
- Делала ремонт в квартире, которую сдавала. Сама. Решила обустроить звукоизоляцию в спальне, позвала мужика с перфоратором пробурить отверстия для стоек. Остался помогать с остальным. Плавно перекочевал в мой дом и на дачу моей матери. Переехал, женился, счастливо живем уже одиннадцатый год. Из строек и ремонтов не вылезаем, очень уж я это дело люблю и уважаю. Вчера окончили ремонт кухни-гостиной в его квартире, где живет свекровь.
Терпеть не могу всяческие ремонты. Как их можно вообще любить, за что? Трата кучи времени, нервов и денег. При этом бардак вокруг.
Недавно владелец гаража завершил в нем ремонт. Теперь это будет мужской клуб, офис, парковка для мотоцикла зимой и место, где можно поработать руками
- Недавно делали ремонт — запенивали межкомнатные швы своими силами. На баллоне с пеной было написано, что из этого объема получается 25 литров готового продукта. Нужно было запенить маленькую дырочку между нашей комнатой и соседской. Муж берет баллон, начинает запенивать, а пена уходит и уходит куда-то внутрь. На полбаллоне решили остановиться: что-то не то. Решили, что пена бракованная попалась. А вечером приходят соседи и приглашают нас в гости. Угадайте, что мы увидели в соседском зале? Правильно, добрую половину обещанных 25 литров! С соседями мы в хороших отношениях, так что посмеялись, помогли им устранить последствия.
- Лет 35 назад красила стены в ванной. Решила банку белой краски заколеровать синькой, но что-то пошло не так, и синька не разошлась. В итоге ванная была покрашена в сине-белый цвет под мрамор с разводами. Специально бы делали — не получилось бы!
- Свекровь попросила моего мужа (ее сына) поменять дверной замок. Менял часа два. Соседи уже ворчат. Я подошла, говорю: «Все устали от твоего стука. Отойди, я посмотрю, в чем причина». А свекровь такая: «Он у меня два института окончил, куда ты-то лезешь?» Я отодвинула замок и поняла, что причина была в том, что надо было язычок замка повернуть в другую сторону. Ведь замки бывают правые и левые. Две минуты — и готово. Я работала в отделе, где продавали замки.
Изначально это был старенький балкон, но посмотрите, что сделал из него начинающий умелец!
- Пришла у нас в негодность печка в бане, кирпичная, с плитой. Папка решил сделать новую. Приволок откуда-то метра два железной трубы метрового диаметра, два дня варил в гараже. Получилась замечательная печка с баком для горячей воды, с каменкой, с поддувалом. Хоть на ВДНХ вези! И все это время мама почему-то ворчала на папу, а он огрызался. Я особо-то и не вникала, что у них там за разборки. В бане под новую печку залит фундамент, можно устанавливать. И — опа! Печь не пролезает в дверь. А мама ведь знала, что она не пролезет, но папке доказать не могла. Пришлось разобрать стену у бани, чтоб вкрячить туда печь. Мама-то всю неделю без горячей воды, без помывки, без стирки. Я бы тоже заворчала.
- Делаем дома ремонт. Должны повесить шторы. Вечером жена мне говорит, что днем приходил штангист и она недовольна результатом его работы. Я зависаю над супом в попытке понять, что штангист делал у меня дома и чем это жена осталась недовольной. В голову лезли самые разные мысли. Видя, что пауза затянулась, жена выдает: «Ну, штангист, который штанги для штор вешает». В общем, вечер прошел весело.
- Как-то мастер устанавливал у нас в квартире межкомнатные двери. Очень хороший мастер, у него даже есть свой блог по установке дверей. А мой молодой и любопытный ангорский котик все время внимательно наблюдал за ним. Он не отходил ни на минутку, его не пугали ни шум инструментов, ни другие громкие звуки. В итоге попал на видео, как «напарник» мастера. Было забавно.
коты они такие. им нужно все внимание всех людей... и побольше, побольше
Что может быть лучше, чем закончить ремонт? Причем сделать его собственными ручками
- К нам как-то посудомойку пришли чинить, у нее после мойки вода оставалась снизу. Раскрутили, говорят, мол, все — насос полетел, надо менять. С вас 5000 за замену и еще столько же за насос. Мы взяли время на подумать. Они ушли, а муж посмотрел видео об устранении такой неисправности. Сливной шланг отцепил и промыл, какой-то комок жира достал. Все работает.
- Мастера приехали собирать мебель вместе с мальчиком лет десяти. Пацан с набором игрушечных инструментов два часа им усердно «помогал». Потом заявил, что устал, и ушел. Я спрашиваю мастера: «А куда ваш сын пошел?» А тот округляет глаза и отвечает: «Откуда ж я знаю?» Я с удивлением уточняю: «Не поняла, разве это не ваш сын?» А мастер: «Я думал, это ваш!» Мы оба просто выпали в осадок. Кто этот ребенок? Откуда он взялся? Как он вместе с ними зашел в квартиру?! Спустя пару дней со мной во дворе как ни в чем не бывало поздоровался этот самый пацаненок. Удалось выяснить правду. Оказалось, это тупо наш сосед по дому! Он просто увидел, как монтажники из фургона доски в подъезд таскают, подошел познакомиться, сгонял домой за своим чемоданчиком с дрелью, зашел вместе с мастерами в мою открытую дверь и решил «поработать» в бригаде. А потом просто ушел к себе.
Честно говоря, идеально ровные стены перестаешь замечать уже через неделю, а вот байку про кошку-маляра будешь со смехом рассказывать родным еще лет пять. Помните, что любой, даже самый бесконечный ремонт, однажды заканчивается, оставляя после себя уютную квартиру и целый вагон отличных историй.