7 фишек старых квартир, где каждая деталь имеет железобетонный смысл

Окна между жилыми комнатами и прихожей, а также кухней и ванной появились еще в доходных домах XIX века. Изначально они помогали жильцам сэкономить на освещении. В те времена к электрической сети были подключены далеко не все строения, а помещения в основном освещались газовыми лампами.

Окна пропускали солнечный свет в темные уголки квартиры, и зажигать газовую лампу днем было не нужно. Позже окна стали прорезать для безопасности. Считалось, что в темных и влажных помещениях быстро развиваются болезнетворные бактерии, а солнечные лучи помогают от них избавиться.