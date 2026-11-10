А мне нравится. Но тут, наверное, потолки должны быть повыше,чем в хрущевках. Потолок 250- натяжной - 200 дверь и уже ерунда какая то получается.
7 фишек старых квартир, где каждая деталь имеет железобетонный смысл
Зачем в старых многоквартирных домах нужна круглая железная дверца в стене, ажурная решетка в полу или шкаф под кухонным окном? Такие детали легко могут поставить новых владельцев в тупик. Но все эти детали появились в квартирах не случайно и служили определенной цели. Жаль только, жильцы не всегда знают об их назначении, ведь некоторыми штуками можно пользоваться и сейчас.
Окна между комнатами появились неслучайно
Окна между жилыми комнатами и прихожей, а также кухней и ванной появились еще в доходных домах XIX века. Изначально они помогали жильцам сэкономить на освещении. В те времена к электрической сети были подключены далеко не все строения, а помещения в основном освещались газовыми лампами.
Окна пропускали солнечный свет в темные уголки квартиры, и зажигать газовую лампу днем было не нужно. Позже окна стали прорезать для безопасности. Считалось, что в темных и влажных помещениях быстро развиваются болезнетворные бактерии, а солнечные лучи помогают от них избавиться.
Я живу в квартире доходного дома,1885 года постройки. Высота потолка 5м.но ни одного окна внутри квартиры нет.
Это ещё ничего такая кухня. Сталинка. Я жила как-то в коммуналке в Питере, окна кухни которой выходили на лестничную площадку;) , больше окон на кухне не было ;). Считалось , что эти старые дома на Петроградке переделывались в коммуналки из бывшего жилья для прислуги богатых в те времена горожан ;) . Уже не помню , какого-то тогдашнего барина был этот дом ( там на входе во двор- колодец была табличка ) , но кухня с окном на лестницу навсегда осталась в моей памяти ;) .😅.
«Наконец-то стали обладателями своей квартиры. Жилье находится в старом доме. Это наша кухня»
Да окно не самое страшное а вот когда горловины мусоропровода выходит на кухню вот это квест
Существует версия, что в панельках, которые строились в 50-е и 60-е годы прошлого века, окно в ванной было обязательным по правилам безопасности, если в комнате стояла газовая колонка. Однако некоторые специалисты сомневаются, что это правда. Никаких документальных подтверждений этому нет.
Еще есть мнение, что окошко служило запасным выходом на тот случай, если заклинит дверь. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что сквозь такую узкую щель можно было выбраться. Так что, скорее всего, и в этих домах оно было нужно для освещения и чтобы комната казалась более просторной.
В нашей кирпичной хрущевке было окно из совмещенного санузла в кухню. Рама была цельная с двумя окошками и посередине вертикальная перекладина. Что странно, в окне были четыре петли, по две с обоих сторон. Но открыватся окно не могло физически. Такое ощущение, что петли вставили для красоты
Лепнина на потолке служила не только для красоты
Роскошная лепнина, которая украшала высокие потолки в домах прошлого века, не только радовала глаз владельца. Существует предположение, что благодаря ей, белить потолок можно было реже. Дело в том, что завитушки обычно обрамляли потолочный крюк, на который вешалась люстра.
Газовые лампы, которые использовались для освещения, обычно чадили, и побелка быстро покрывалась копотью. Лепнина позволяла частично скрыть этот процесс. Хотя отмывать завитушки от гари было, конечно, сложнее.
Вообще никакой логики. Лепнина была потому что газовые лампы чадили, но эту лепнину труднее отмыть. Где тут причинно-следственная связь?
Помню неприятный случай был со мной. Затеяли ремонт знакомые которых я знал почти 20 лет. Они собрались выбрасывать такую лампу,я предложил отдать её мне. Они предложили её купить за 500баксов(!!!!). Естественно я отказался. Через два дня я по своим делам шел мимо их дома и вижу на мусорке лежит разбитая,деформтрованная.
«Старая петербургская квартира»
Подруга купила квартиру в старом фонде и решила затеять ремонт. В первую очередь ее смущала частично осыпавшаяся лепнина на потолке. Из-за перепланировки, сделанной в стародавние времена, от роскошной розетки на потолке осталась только половина. Слава богу, для ремонта она пригласила опытную бригаду.
Тут-то и выяснилось, что убрать лепнину нельзя, только аккуратно восстановить. Дом, где находилась квартира, считался памятником архитектуры, и трогать сохранившиеся детали интерьера было просто нельзя.
Некоторые розетки не были электрическими
На рубеже XIX и XX века в Санкт-Петербурге начали строить роскошные многоквартирные дома. Некоторые строения были оснащены собственной котельной, гаражом, лифтом, водопроводом и системой вентиляции. По тем временам это была невероятная роскошь. Во дворах даже устанавливали печи для сжигания мусора и плавления снега.
А в нескольких домах можно было найти уникальную для того времени систему пылеудаления. Трубы вели из каждой комнаты в подвал, где стоял центральный аппарат, засасывающий воздух и очищающий его от пыли и грязи. Отверстие в стене комнаты, к которому вела труба, было защищено крышкой. Когда комнату нужно было пропылесосить, к розетке подключали шланг и включали аппарат в подвале. Система для тех времен была сложной, а потому часто ломалась.
Досталась по наследству квартира в старом фонде, и мы там ремонт затеяли, ободрали обои и вдруг в одной комнате нашли круглую железную дверцу. Может быть, маленький сейф? Но дверцу заклинило, открыть не смогли.
Вызвали мастера, пришел интеллигентный старичок. Взглянул на дверцу и сразу говорит: «Везунчики! Это же разъем для пылесоса. Наверное, в вашем доме когда-то центральная система стояла. Раритетная вещь, лучше дверцу отреставрировать и сохранить!»
В нише под кухонным окном хранились только определенные продукты
До появления первых электрических холодильников хранить скоропортящиеся продукты было непросто. В зажиточных квартирах XIX века устанавливали специальные деревянные шкафчики, где сверху или снизу находилась камера для льда, а по центру складывали еду. Лед можно было достать и зимой, и летом. В теплое время года он обычно хранился в придомных ледниках.
Помню, родители когда-то снимали домик в закрывшемся пионерлагере, и там такой ледник был. Снаружи он выглядел как земляной холм (настоящая норма хоббита), в склон которого была встроена тяжелая железная дверь. Правда, никакого льда внутри уже конечно не было, но в леднике все равно было прохладно, и там хранились банки с вареньем и разносолами.
Что-то про разные вещи говорится. Сначала - про мебель конца 20 века, а сейчас - про встроенные "хрущевские холодильники" середины 20 века.
В кирпичных домах, построенных в 50-х годах прошлого века, для хранения скоропортящихся продуктов был сделан шкафчик под кухонным окном. В стене имелось небольшое отверстие, сквозь которое зимой проникал холодный воздух.
Летом в этой нише хранить продукты не стоило, температура там была неподходящая. А если хозяевам удавалось разместить в маленькой кухне холодильник, дырку просто заделывали, вставив туда кирпич.
«Наша кошка Муся»
А в старых квартирах роль такого альтернативного холодильника с наступлением зимы играло пространство между внутренней и внешней рамой. Помню, у бабушки там всегда стояли банки с квашеной капустой и лежали яблоки. Просто большой холодильник поставить у себя на кухне она не смогла, вот и пришлось искать альтернативные места для хранения.
Дверные пороги между комнатами здорово упрощали жизнь
«Стала обладательницей старой квартиры в центре города»
В домах, построенных между 30-ми и 50-ми годами прошлого века, между жилыми комнатами были установлены пороги. На первый взгляд — это не слишком удобная штука. Каждый раз, когда идешь по квартире, с непривычки спотыкаешься. Но такие элементы не случайно появились в квартирах.
Во-первых, в те времена не все дома были оборудованы системой центрального отопления и помещения обычно обогревались с помощью дровяных печек. Благодаря порогам зазора между полом и дверью не оставалось, а потому и тепло из комнаты уходило не так быстро.
Какие печки в типовых многоквартирных домах?!?!? Впервые слышу даже про сталинки.
Какая чушь! По нормативам щели под дверями должны быть 2 см для проветривания комнат.
А еще пороги не давали запахам с кухни просочиться в другие комнаты. Кроме того, внутренние двери в те годы были обычно массивными и тяжелыми. Для их крепления даже использовали специальные петли, которые сейчас непросто найти в продаже. И дополнительные пороги укрепляли всю конструкцию в проеме.
Запахам с кухни не дает просочиться хорошая вентиляция, но никак не пороги.
Жильцы зря закрывали небольшую решетку на полу
«Делали ремонт, заглянули в нашей квартире под паркет и оказалось, что все перекрытия в доме деревянные»
В прошлом веке полы в квартирах обычно выстилали паркетом или досками. Казалось бы, зачем? Ведь линолеум значительно лучше подходит для некоторых комнат, да и стоит дешевле. Но в те времена предприятий по изготовлению этих материалов было мало, а паркет производили многие фабрики. Он был достаточно дешев и недостатка в нем не было.
Для элитного жилья использовали дорогие породы древесины, а для массового — дешевые. Чтобы деревянный пол сохранился дольше, его оснащали системой вентиляции. В полу делали отверстия и воздух, поступавший в квартиру, свободно циркулировал под досками. Систему вентиляции закрывали небольшие решетки.
Вот только у этой схемы был один недостаток. Сквозь решетки в комнату проникали запахи из других квартир, иногда не самые приятные. Кроме того, все разговоры соседей были отлично слышны. Не понимая, для чего именно нужны эти решетки, жильцы зачастую закрывали их. Из-за этого под полом скапливался влажный воздух, а паркет начинал портиться.
Отверстия в туалетной двери служили не только для вентиляции
В старом фонде иногда можно встретить квартиры, где в двери санузла просверлено несколько дырочек. В первую очередь эти отверстия обеспечивали естественную вентиляцию в ванной комнате. Но есть и еще одна версия, для чего эти отверстия служили раньше.
Дело в том, что сквозь дырочки отлично проникал свет, и в полутемном коридоре сразу становилось понятно: занят туалет или свободен. Кроме того, если в ванной комнате была установлена газовая горелка или печь для подогрева воды, отверстия обеспечивали постоянный приток свежего воздуха в помещение.
Чушь! Под дверью щель в ладонь шириной! Воздух и свет и так видны.
Кто-то насверлил сдуру дыры
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