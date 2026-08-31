19 историй об учителях и преподавателях, чьи слова и поступки ученики помнят спустя десятки лет

На меня за подобное однажды одногруппницы обиделись. Я взяла билет первой, но время на подготовку нам дали (20 минут, кажется, полагалось). Пожилая преподавательница сидит скучает, не знает, чем себя занять. Уж не знаю, где она работала до этого, но, похоже, принимать экзамены (с учётом времени на подготовку) опыта особо не было. Предлагает уже кому-то идти отвечать досрочно. Ну, я и пошла. Понимала, что 5-10 минут мне знаний уже не добавят. Ответила не идеально, но пятёрку мне поставили (видимо, тоже как первой-смелой), с остальных, как я поняла, спрашивали уже строже. Но кто ж мешал им вперёд меня пойти?