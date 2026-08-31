Самое прекрасное в этой истории — насколько тонко и красиво все было сделано. Настоящая доброта всегда тихая. Здоровья и долгих лет таким педагогам!
19 историй об учителях и преподавателях, чьи слова и поступки ученики помнят спустя десятки лет
Хороший учитель — это тот, чьи уроки мы вспоминаем с улыбкой. За его строгим взглядом и бесконечной проверкой тетрадей часто скрываются тонкий юмор, находчивость и искренняя забота об учениках. В этой статье — добрые и ироничные истории с ноткой ностальгии о преподавателях, которые умели превратить простой урок в настоящее приключение.
- На каникулах класс собрался в столицу. Автобус у школы, ребята ждут выезда, а я понуро стою в стороне: родители не оплатили поездку. Развернулся, чтобы побрести домой, как вдруг из автобуса выбегает наша классная, Елена Петровна, и орет: «Куда ты? А кто будет моим главным ассистентом и вести журнал экскурсии? Твое место рядом со мной, бегом в автобус!» Всю поездку я сидел на лучшем переднем сиденье, ел ее бутерброды и чувствовал себя важнейшим человеком в классе. Лишь спустя годы, став взрослым, я понял, что Елена Викторовна прямо перед отправлением внесла за меня всю стоимость из своего личного кошелька.
- Был у меня предмет, который я попросту не понимала. Я и к репетитору ходила, и к преподавателю постоянно подходила. Пока они объясняют, все понимаю, только сажусь учить или решать дома — все. И тут зачет. Смотрю задание, а там тема, которую я вообще не знаю. Посидела минут 15 и вспомнила о своих навыках рисования. Нарисовала на листке три красивые розы и подписала: «Олег Борисович, я опять ничего не понимаю. Провалила предмет полностью. В знак извинения и для хорошего настроения посылаю вам вот эти розы!» Через три дня прихожу на лекцию, озвучивают оценки, мне — трояк. Подхожу к нему после лекции поблагодарить за то, что двойку не влепил, а он мне говорит: «Анечка, я Борис Олегович, а за розы спасибо, красивые, повеселила. Но предмет изучать не забывай!» Видимо, от волнения все напутала. Но тройка тогда меня реально порадовала.
- Сидим на последней лекции перед летними каникулами. Звучит звонок, все собирают тетрадки и книжки, продвигаются к выходу, а мой любимый лектор, пусть будет Иван Петрович, говорит:
— Не теряйте ни одной минуты, выжимайте все соки из студенческих лет. Веселитесь, но делайте все с умом.
Из аудитории:
— А что вы на лето ничего не задаете?
И у меня все внутри обвалилось, ведь Иван Петрович всегда задает огромную домашку! Тот отвечает:
— А-а-а-а, да, точно. Вот по этой книге надо сделать три доклада и презентацию, доклад писать от руки, думаю, листов 15 нормально будет.
Я смотрю на эту книгу листов на 500-600 и думаю о 45 листах доклада. Тот студент спрашивает:
— Значит, всему потоку нужно будет книгу купить?
Иван Петрович с ухмылкой:
— Зачем всему потоку? Это задание только для вас, остальные — отдыхайте.
Вот есть люди, которым больше всех надо... У нас была такая одноклассница, если вдруг учитель ничего не задавал, напоминала ему об этом 😂
«Вот какое химическое „дерево“ сделал наш учитель»
- Новая учительница оказалась замечательной — всегда обьясняла, вела дополнительные бесплатные уроки, готовила ребят к олимпиадам. Помню, как на контрольной я решила задачу по геометрии из методички, а ответ у меня был не такой, как у остальных учеников. Было два разных метода решения, оба верные, а получались разные ответы. Учитель не зачеркнула его, как неправильный, а проверила, убедилась, что мое решение верно. Естественно, засчитала как верный ответ. На тот момент она писала какую-то научную работу и спросила меня, школьницу, может ли она использовать мой случай в своей работе!
У задач может быть несколько вариантов решения,но ответ должен быть один.
- История не про меня, а про мужа. Учился он в университете на географическом факультете. Учился средне, потому как был участником команды КВН, а там игры, юморины и прочее. Иногда приходилось сдавать экзамены индивидуально или с другими группами. Вот его рассказ: «Прихожу на экзамен, тяну билет, читаю и понимаю, что вообще не в курсе, о чем речь. Пришлось напрячься и что-то из глубин памяти наскрести. Педагог с огорчением констатирует, мол, слабенько, только на троечку. Тихо радуюсь, притягиваю зачетку. Он впадает в ступор, глядя в зачетку, и уточняет: «А вы на каком курсе?» «На втором». Преподаватель: «М-да. А билет был за третий!» В итоге решили, что за третий курс экзамен принят, а за второй он придет сдавать в другой день.
- Сдавала философию. Для меня такие предметы — наказание, мне бы что-то типа сопромата или теормеха. Пришла на пересдачу, оказалась одна. Преподаватель начинает спрашивать, я откровенно плаваю, он сам начинает рассказывать. Второй вопрос — то же самое. Третий — я уже вообще молчу, вижу, препод разошелся, любимый предмет, ходит, рассказывает. Потом посмотрел на меня и говорит: «Тройки хватит?» Я радостно киваю. Он в зачетке пишет, мне протягивает и вдруг руку убирает и так задумчиво на меня смотрит. Вдруг как выдаст: «Это что, я сам себе только что тройку поставил?» И такая обида в голосе! Я зачетку из его руки осторожненько взяла, поблагодарила и бегом из аудитории. До сих пор благодарна этому дедушке. Не давались мне такие предметы совершенно.
Однажды , на марксиско- ленинской философии , я стебанул препода... Мол, без этого бреда турбину не запустить никак... Мама мия, как она оскорбилась!!! Партийная фанатичка- коммуняка, нет , не КОММУНИСТ.... Это разные вещи!!! Не понял сам , как она мне удочку в зачетку занесла. Видимо понимала , что ее учение- чистая утопия.
«Учительница рисования испекла торт для уходящего на пенсию руководителя отдела математики»
- Пока готовилась к экзамену, начала разбираться в философии. Преподаватель, очень чопорная и дотошная дама, так долго с каждым беседовала, что до меня очередь дошла уже ближе к 8 вечера. С утра все были голодные и уставшие. И, отвечая на вопрос, я Ницше назвала шницелем! Препод засмеялась (я впервые увидела, как она смеется), говорит: «Голодные вы у меня тут целый день! Вижу, что разбираетесь хорошо». Не помню, какую оценку в итоге получила, то ли пять, то ли четыре. Оказалось, что не такой уж это нудный предмет, философия, если попытаться вникнуть. Много интересного тогда узнала. А на лекциях почему-то ничего не понимала!
У нас один преподаватель как-то принимал экзамен до 9 вечера. Любил поболтать... Разумеется, принимал он всех по очереди.
- Я вот математику не особо любил, но нормально учился. А были у нас в классе двоечники, учиться им было неинтересно. Но как-то нам поставили математичку, спокойная была, никогда голоса не повышала. Преподавала так, что все проникались предметом. Она делала уроки интересными. В итоге даже двоечники после нее на твердую четверку материал знали и поверили в себя! Им, двоечникам, и мне, собственно, и всем остальным в классе было интересно посещать уроки математики. Вот тогда я понял, что да, настоящий учитель — это призвание.
- Преподаватель был очень строгим. Помимо билета задавал еще 10 вопросов сверху. Но если ты взял билет и сразу захотел отвечать, вопросов почти не задавал, только уточняющие. Университет технический, девочек мало, я одна из них. Начало экзамена, из-за двери грозное: «Первая пятерка, заходите!» Никто не заходит. Второй раз приглашает, никто не заходит. Третий — и я от отчаяния, одна, захожу. Беру билет и бинго, все знаю: «Можно сразу ответить?» Он бросил удивленный взгляд и разрешил. Не дослушивал каждый вопрос, прерывал, мол, понятно, знаешь. Ставит пятерку и просит пригласить хоть еще кого-нибудь. Выхожу. Меня спрашивают: «Что, выгнал, не дал подготовиться?» — «Нет, пять поставил». И тут все ломанулись сдавать. Но пятерка была в этот день единственной, а вот двоек было много.
На меня за подобное однажды одногруппницы обиделись. Я взяла билет первой, но время на подготовку нам дали (20 минут, кажется, полагалось). Пожилая преподавательница сидит скучает, не знает, чем себя занять. Уж не знаю, где она работала до этого, но, похоже, принимать экзамены (с учётом времени на подготовку) опыта особо не было. Предлагает уже кому-то идти отвечать досрочно. Ну, я и пошла. Понимала, что 5-10 минут мне знаний уже не добавят. Ответила не идеально, но пятёрку мне поставили (видимо, тоже как первой-смелой), с остальных, как я поняла, спрашивали уже строже. Но кто ж мешал им вперёд меня пойти?
«Я учитель в средней школе. Сегодня моя собака сбежала из дома и добралась до школы»
- Сдавали с сестрой философию, вообще ничего не знали. Книжка была, но я ее только открыла и закрыла. На зачете препод говорит, мол, кто хочет тройку, несите зачетки. Я почему-то осталась. Вышла группа с тройками, он зовет тех, кто хочет четверку. Тут я уже засомневалась, порывалась подойти, но все же осталась. Вышла группа с четверками. Он говорит: «Теперь за пятерками подходите». Спросил только свое ФИО и поставил нам пять. Философский подход, не спорю.
- Сын вернулся из школы, я по привычке заглянула в дневник и увидела замечание от учителя музыки: «Издавал противоестественные звуки. 2». Я долго пыталась понять, это двойка за качество исполнения или за саму природу звуков, но решила сначала спросить у ребенка. Оказалось, на уроке нужно было спеть песню любимой группы. Все пели что-то обычное, а мой, воспитанный папой, который обожает тяжелую музыку, выбрал Металлику и выдал все, как чувствует. Видимо, учитель оказался не готов к такому уровню музыкальной искренности.
Я в пятницу узнала, что буду вести в своем седьмом классе музыку. Я учитель русского языка и литературы. Даже в музыкальной школе не училась. Петь могу только хором и только в определенном состоянии, в котором меня в школу точно не пустят. Сказала завучам, что будем с детьми петь песни КиШ и по песням "Rammstein" изучать немецкий. Похоже, завучи не в восторге, поскольку отправили мне программу по музыке. Буду разбираться...
- У нас по сопромату был дифференцированный зачет, за него у меня трояк. А на пятом курсе была теория упругости, по отношению к сопромату — это как высшая математика к арифметике. На экзамене преподаватель, наш декан, разрешил пользоваться конспектами, главное, было разобраться в своих же конспектах. И вдруг спрашивает нас: «Кто хорошо знает английский?» Я тут же подскочила: «Я!» Он говорит, что для диссертации надо статью из английского журнала перевести, мол, сможете? Я согласилась, он взял мою зачетку, поставил «отлично» и отправил меня переводить статью. Я ее перевела с горем пополам, в итоге у меня в дипломе написано: «Сопротивление материалов и теория упругости — „отлично“». У единственной в нашей группе.
«Моя учительница нарисовала это на доске»
- Училась я в младшей школе, и была у нас контрольная по природоведению. Вопрос был следующий: нужно было галочками отметить насекомых, типа комар, кузнечик и так далее. Среди них затесался паук, но, будучи ребенком старательным, я дома учила параграфы учебника и знала, что паук не насекомое, а членистоногое (или что-то типа этого, не помню сейчас). Следовательно, я его не отметила в тесте. Получаем мы ответы, а у меня на балл ниже, подошла к своей учительнице и сказала, что паук — не насекомое. К ее чести, она сходила к учителю биологии, исправила оценку и всему классу сказала запомнить, что если вы уверены в своей правоте, на этом нужно настаивать, потому что учителя не всегда правы. Столько лет прошло, а до сих пор приятно.
- На кухне вечером, как обычно, собрались за чашкой чая. Я вдруг вспомнил родинку на носу моей первой учительницы и говорю: «Никогда не забуду ту родинку на носу у первой учительницы». Мама: «А как ее звали-то? Помнишь?» Я: «Нет... А вот родинку помню». Тут папа говорит, мол, ему уже 48, а он до сих пор помнит имя и отчество своей первой учительницы. Я: «Ну давай, расскажи, как ее звали?» Папа говорит, Нина Петровна. А мама ему: «Так это мама твоя, дурная ты голова! Она была твоим единственным учителем в вашей глуши». Хохот и смех наполнили кухню, когда до меня дошло, что первая учительница папы — это моя бабушка.
- Есть у нас в универе очень обаятельный преподаватель. После беседы с ним невозможно без улыбки уйти. Как-то иду на пару и с грустью понимаю, что куча долгов накопилась, еще и курсовую сдать как-то надо, а из нее одна тема написана. Приуныла. И тут преподаватель из-за угла. Остановил, критически осмотрел и выдал:
— Ты чего такая кислая? Дементор засосал? Патронум!
Запихнул в руку конфету и с довольным видом пошел дальше. Мелочь, а настроение на весь день отличное.
«Зашла в кабинет статистики, а у преподавателя на стене висят вот такие часы»
- Есть у нас преподаватель, у которого посещаемость на лекциях равна 100%. А все потому, что он нашел уникальный подход к студентам в виде накопительной системы бонусов. Пришел на лекцию — 1 бонус, пришел на семинар — 1,5 бонуса, активно отвечал — 2-3 бонуса и так далее. А бонусы эти можно обменять на чашечку кофе, вкусный обед в столовой, сникерс, смешное селфи с преподавателем и еще много чего. При этом экзамен сдают абсолютно все, независимо от накопившихся бонусов. Вот так современные технологии плюс неизменная любовь к халяве у студентов сделали свое дело.
Да уж, чашка бесплатного кофе мотивационно переигрывает любой диплом с отличием.
- Был у нас препод, который использовал методику «сериалов» на парах. Он рассказывал на лекции очень интересную историю своей жизни и всякий раз добавлял: «А продолжение вы услышите на следующей паре». Посещаемость была 100%, всем было интересно, чем же закончилась история. Финал рассказывал на экзамене. Таким образом и обучал не одно поколение.
Единственный преподаватель в мире, к которому на зачет приходили не за оценкой, а за спойлерами. 🤣
«Моя учительница принесла в класс своих котят, чтобы поднять нам настроение. Этого зовут Пинто»
- Когда учился в техникуме, у нас был строгий препод, спуску никому не давал. Как-то я отвечал у доски и вместо «прочность сжатия» ляпнул «сочность сжатия». Препод замер и спросил: «Персиковая или апельсиновая?» Выждал паузу, ухмыльнулся и поставил другу «хорошо» со словами: «За свежий взгляд на сопромат». До самого выпуска любой удачный чертеж мы называли исключительно «сочным».
- Экзамен по истории. Преподаватель заходит, кладет на стол толстенную пачку билетов и объявляет: «Кто первым пойдет отвечать, получает автоматом четверку!» Мы с другом переглянулись и выскочили к столу. Препод кивнул, взял наши зачетки, вывел там «отлично» и сказал: «Молодцы, проверку на смелость прошли. А „четверку“ я обещал тем, кто сомневается, вы же выбежали первыми!» Весь поток ахнул, а мы до сих пор вспоминаем этой случай.
Предлагаем развернуть ситуацию и почитать истории от учителей об учениках и студентах: