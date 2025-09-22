Ох уж эти преподы, не умеющие понять, что студент ни фига не разбирается в теме...
18 историй о студентах, чья смекалка — на вес золота
Для многих студенчество это лучшая пора. Но все мы прекрасно знаем, что это еще и настоящая школа выживания: на стипендию нужно прожить месяц, к экзамену подготовиться за ночь, а из одной кастрюли приготовить и суп, и компот, и еще поделиться со всеми. Именно в таких условиях и рождается та самая смекалка. Мы собрали для вас 18 историй о студентах, чья смекалка — это не просто хитрость, а целое искусство.
- Весь семестр прогуливала информатику, а потом пришла на зачет. Препод: «Я вас впервые вижу». Отвечаю, мол, и я вас. Спрашивает, как появился интернет. Я рассказала все в мельчайших подробностях. Он растерялся, задавал дополнительные вопросы, а я на все отвечала без запинки. Он подумал, что я очень хорошо подготовилась. А я просто как раз накануне перечитывала книгу Дэна Брауна «Ангелы и демоны» — и там как раз про все это рассказывается. © volhvovski / X
- В городе проводят скучные опросы и достают людей, не давая покоя... Они звонят в 8 утра, в 9 утра. А для меня, студента, который учится во вторую смену, — это ужас! И на последний их звонок я решился ответить раз и навсегда. После того как человек представился и спросил, есть ли мне 18, я проорал на всю общагу: «Мне 10 лет, я хочу спать, завтра в школу. А сегодня играть в майнкрафт, оставьте меня в покое!» Помогло — неделю уже никаких звонков. © Не все поймут / VK
- Однажды сдавала зачет по какому-то предмету из социально-гуманитарных наук (вообще не мой профиль). Сижу, делаю вид, что внимательно читаю конспект, положенный прямо на стол. Подходит препод: «Что вы себе позволяете?» А я, не моргнув глазом: «У меня дальнозоркость» © yliana9814 / X
«Я думал, такое только в анекдотах бывает»
- На первом курсе у нас была философия. Многие предмет не любили, а мне он нравился. Преподавал его мужчина лет сорока — большой любитель поспорить. Студенты быстро это просекли и стали использовать. Перед практическими занятиями девчонки подходили ко мне и говорили: «Лада, давай ты с ним о чем-нибудь поспоришь, а то мы не выучили ничего». Ну а мне что? Мне не жалко. Я открывала лекции, бегло просматривала тему, находила спорный момент. Далее высказывала свое мнение и разгорался жаркий спор. Лето, сессия. Перед зачетом философ собрал нас и говорит: «Лада отлично работала на занятиях. Ей — пять. Остальные идут сдавать зачет». И вся группа с грустными лицами осталась в колледже, а я пошла гулять. © MamaLada / Pikabu
- Учусь в меде. Посчастливилось мне сдавать отработку по клинической дисциплине.
Принимал профессор, которому очень трудно сдать. Перед началом он объявил: задаст всего три вопроса. Если студент ответит — отработка закрыта. Минут двадцать я ждал своей очереди. Наконец захожу.
Преподаватель:
— Так, молодой человек, какой у вас курс?
— Третий курс.
— А факультет?
— Стоматологический.
— Фамилия?
— Иванов.
И тут меня осеняет. Я встаю, начинаю собираться. Профессор смотрит на меня с круглым глазами. Ну а я что? Говорю:
— На три вопроса ответил.
И просто ушел. Одногруппники потом рассказывали, что он минут десять смеялся и никак не мог остановиться. А отработку мне закрыл.© tortmund / Pikabu
- Учился я на матфаке. Пришел сдавать зачет, один из коллоквиумов. Сдавали мы их в консультационное время. Теорию сдал, он дал практику. Сижу решаю — не выходит. Минут через пятьдесят подхожу и говорю: «Не могу решить».
Он отвечает: «Если не можешь, почему на консультацию не пришел, не спросил?» Отвечаю, мол, будем считать, что пришел. Расскажите, как решать. Говорит: «Нет, сейчас ты сдаешь. Это не консультация. Либо решаешь, либо уходишь». Ну я встал и ушел. Постоял за дверью пару минут, потом стучусь: «Геннадий Константинович, можно к вам на консультацию?» И он, будто меня там не было, спокойно пускает и спрашивает, в чем проблема. Я показываю задачу он начинает объяснять, мы вместе решаем.
Я выхожу, снова захожу, показываю решение и он ставит зачет. И самое интересное — все три раза он вел себя так, будто видит меня впервые. Замечательный преподаватель. © Tigr.v.o4kax / Pikabu
Встал и ушел и даже зачетку не взял? Не знаю, что такое отработка. У нас были зачеты и экзамены, никаких отработок.
«Командная работа»
- Дело было на первом курсе колледжа. Пара по математике. Преподаватель уже час объясняет законы и теоремы, параллельно исписывая всю доску формулами и графиками. Группа из тридцати человек сидит и пытается понять, что он вообще хочет. В какой-то момент он поворачивается к нам с легким отчаянием и спрашивает:
— Ну и что тут может быть непонятного?!
Пара секунд тишины. И вдруг один студент спокойно отвечает:
— Почерк. © heritagesite / Pikabu
- Есть у нас на факультете журналистики старенькая преподавательница. Принимала она экзамен, сама плохо себя чувствовала: голову склонила, руку подперла, усталый взгляд направила под стол. Сдает ей парень, хорошо отвечает. Она слушает и даже не взглянув на него, ставит пятерку в зачетку. Парень выходит в коридор, счастливый, делится впечатлениями с друзьями. Подходит друг:
— Я вообще не готов! Выручи, друг, сдай за меня. Она же все равно тебя не запомнила.
Через пару минут этот же парень заходит с чужой зачеткой, отвечает по билету — и снова получает пять. Через пару человек заходит снова, чтобы выручить еще одного друга. Преподавательница слушает, не перебивая. Парень протягивает ей зачетку. Она берет ее, вертит в руках и возвращает со словами:
— Эх, молодой человек, вы бы хоть ботинки сменили... © krichushka / Pikabu
- Первый курс. Первый экзамен по истории. Преподавательница проболела две трети семестра, и ее никто не заменял. Тетка юморная и классная. Приходила на занятие без бумажек и рассказывала любую тему от и до. Но и спрашивала по полной. Все трясутся, судорожно перелистывают конспекты и учебники. Подошла моя очередь. Я бодренько рассказала все, что знала. Настало время дополнительных вопросов:
— А расскажите-ка про вот этот документ.
И тут меня снова накрыл мандраж, все вылетело из головы. Я шепотом говорю:
— Вы что! Это же секретный документ! Я не имею права разглашать такую информацию!Под хохот преподавательницы в моей зачетке появилась первая пятерка. © t1o2×3a4 / Pikabu
Читать лекцию без бумажек - это какое-то чудо, заслуживающее особого упоминания?
«Как я отмечаю успешную сессию»
- Был у нас в универе один препод — теорию вероятностей вел. Было у него правило: кто в течение семестра сдаст ему пятьдесят любых решенных задач, тот освобождается от задачи на экзамене. Студенты, конечно, любят все затягивать. И вот один студент приносит ему вместо пятидесяти — сорок девять задач.
Препод:
— Что, последнюю не дорешали?
Студент (со вздохом):
— Уже светало... © dasha1024 / Pikabu
- Последнее занятие. Я вроде не прогуливал пары и был на хорошем счету у препода. И вот начинается обычная перекличка:
— Иванов, Петров, Сидоров...
Доходит до моей фамилии. Я:
— На месте.
В ответ сразу вопрос:
— Николай, а как вы считаете, уже знаете трудовое право достаточно хорошо?
В голове мгновенное замешательство: сказать «знаю» — неудобно, «не знаю» — тоже не вариант, учил же, курсовая отличная.
Через секунду выдаю:
— Я оставляю решение этого вопроса на ваше усмотрение.
Препод:
— Ах, так! На мое усмотрение? Тогда я считаю, что вы достойны получить зачет! © griada
/ Pikabu
- На днях батя рассказывал мне, как сдавал экзамен по истории, который вообще не знал. Преподавателем у него была женщина в возрасте, у которой были свои тараканы в голове: строгая, сдержанная, манерная. Но она обожала готовить — кондитерское дело было ее слабостью, о чем папа узнал за неделю до экзамена. У преподавательницы были книги, которые она рекламировала и иногда предлагала своим студентам. Все отказывались, а папа взял и купил две штуки прямо за день до экзамена. На самом экзамене он угостил ее дорогими эклерами и сказал, что сам их испек. Получил пятерку — хитрый жук! © Палата № 6 / VK
«Троллинг от провайдера или как сдать сессию»
- Моя сестра в прошлом году решила поступать в мединститут. Не скажешь, что она вундеркинд, но и совсем тупая тоже нет — что-то среднее. За пару месяцев до поступления заметил: расслабилась, реже ходит к репетиторам. Спросил, не передумала ли, но нет — решила идти до конца. Экзамены сдала вполне хорошо.
Я, конечно, решил узнать секрет ее успеха. Тут я услышал такое: «Просто последние 2–3 месяца я лишь смотрела сериалы о медицине. Наверное, все уже посмотрела. Не знаю, как, но это реально помогло». Почему мне никто раньше не сказал, что так можно? © ШКогвартс / VK
- Работаю преподом. Сама по себе достаточно лояльна к студентам на экзаменах, но есть экземпляры, которые вынуждают идти на жесткие меры. Так вот, пришел один из таких студентов сдавать экзамен. Все, что я не спрошу, — не знает, да еще и ухмыляется, стоит, мол, тройку я ему и так поставлю. Я не выдержала, спросила: «Что блин у тебя в голове?». На что он пропел в рифму. Короче, посмеялась, решила отпустить его с миром и с тройкой, ну и чтобы нервы себе сохранить. © Не все поймут / VK
- Это было на первом курсе колледжа. Жили мы тогда в общаге, студенты выживали как могли: на кухне стоило только отвернуться, и половину того, что ты готовил, унесли. Подруге мама как-то передала большую трехлитровую банку домашней сгущенки. По холодильникам в общей кухне шнырять любили, там особо важного ничего не оставляли, а вот банку нужно было поставить так, чтобы ее оттуда не унесли. Она большими буквами на банке написала «Свиной жир». Банку, следовательно, никто не трогал. © Не все поймут / VK
- У нас в универе однажды прорвало трубы. Вода затопила почти весь первый этаж. Некоторые парни на руках выносили девушек, а кто-то в спешке собирал свои мокрые конспекты, пытаясь спасти хоть что-то. В общем, полный хаос. И вот, когда казалось, что все уже выбежали из здания, с кафедры музыки начала доноситься игра на скрипке. И не просто мелодия, а именно та из «Титаника», когда корабль тонул. Это было эпично! © СИТУАЦИЯ / VK
- Ненавижу философию как предмет. Всегда считал ее бесполезной. По крайней мере, ее можно заменить на что-то более интересное, полезное и продуктивное. На своей последней паре философии я решил сымпровизировать и отвечал только фразами из Гарри Поттера. Я его перечитал от и до, в оригинале, а все фильмы пересмотрел раз двадцать. Начинаю втирать преподу: «Величие порождает зависть, зависть рождает зло, ложь — искры зла». Он послушал меня, через пару минут снова спрашивает. Я ему еще раз: «Все, что мы теряем, обязательно к нам вернется — только не всегда так, как мы ожидаем». Затем в третий раз: «Чем больше в своей жизни ты заботишься или беспокоишься о чем-то, тем сложнее это терять». Препод выслушал, влепил мне пятерку за ответы и больше не трогал. Так глупо я получил свою первую и единственную пятерку по философии за весь учебный год © Палата № 6 / VK
- Я преподаватель. Обсуждаем со студентами чудеса света. Спрашиваю, кто такая Артемида. Очевидно кто-то решил шепотом спросить это у голосового помощника. А он как выдаст: «К сожалению, я не могу позвонить Артемиде, ее нет в списке ваших контактов». © Не все поймут / VK
