18 студенческих историй, после прочтения которых слезы смеха гарантированы

Стоит только вспомнить университетские истории, и лицо расплывается в улыбке: веселые одногруппники, преподаватели с нестандартным подходом и, конечно, масса курьезов. Это было время, когда мы делали глупости, спорили с преподавателями, и верили, что впереди — весь мир. Мы собрали истории, о которых никто не расскажет на выпускных вечерах, но которые навсегда останутся в памяти.