Напомнило анекдот. Экзамен. Препод - Кто назовет моё имя, тому пять! Тишина. - Ладно, кто скажет по какой книге мы учимся получит хорошо. Тишина. Ну а кто назовёт предмет который сдаём тому удовлетворительно. С последней парты голос - Во валит, гад...🤣🤣🤣
18 студенческих историй, после прочтения которых слезы смеха гарантированы
Стоит только вспомнить университетские истории, и лицо расплывается в улыбке: веселые одногруппники, преподаватели с нестандартным подходом и, конечно, масса курьезов. Это было время, когда мы делали глупости, спорили с преподавателями, и верили, что впереди — весь мир. Мы собрали истории, о которых никто не расскажет на выпускных вечерах, но которые навсегда останутся в памяти.
- Пришла в универ. Красиво оделась. Препод такой интеллигентный. Стараюсь записывать. И тут он кидает фразу: «Вопрос риторический». Тяну руку. Он: «Вы хотели что-то уточнить?» А я как выдам: «По поводу Риторического. Это фамилия?» Тишина. И вдруг мне в ответ — взрыв смеха. Я покраснела и молча закрыла тетрадь. Через неделю меня уже звали Рита. Полгруппы до сих пор не знает, как меня на самом деле зовут. © ШКогвартс / VK
- Сижу я, значит, на экзамене, уже начинаю морально готовиться выходить отвечать, как сосед по парте встает, хватает зачетку и идет к преподу. Я в шоке: смотрю — а это ж моя зачетка у него в руке. Он даже не глянул, просто схватил первую попавшуюся. Думаю, ну все, сейчас будет ржач. А препод вообще не смотрит в фамилию, просто слушает, кивает, говорит: «Молодец, зачет» — и ставит в мою зачетку. Сижу, смотрю на это шоу, пытаюсь не ржать. Он возвращается, кладет зачетку на парту и такой: «Сорян, случайно твою взял». Я говорю: «Ну и что теперь?» А он такой, спокойно: «Сейчас все сделаю красиво». В конце экзамена пошел обратно к преподу, типа: «Вы забыли поставить балл в зачетку». Препод уже с лицом «я вроде ставил», но говорит: «Ну да, ты же рассказывал», — и ставит второй зачет, уже в его зачетку. © ШКогвартс / VK
- У меня в университете есть один милый преподаватель, которого я обожаю. Однажды я опоздала к нему на пару на час, и он попросил меня написать ему объяснительную. Мне не пришлось ничего выдумывать, потому что я писала правду: «Кошка устроила скандал утром, оборвала шторы, раскидала корм по квартире и перевернула лоток просто потому, что у нее закончилась рыба». Преподаватель прочитал мою объяснительную и вошел в положение. На следующую пару он принес мне несколько килограммов замороженной рыбы со словами: «Это чтобы вы до конца семестра не опаздывали, кошке передавайте привет!» © ШКогвартс / VK
- Психфак. С коллегой принимаем кандидатский экзамен по психофизиологии. Отвечая по теме «метод полиграфии и его применение», аспирантка излагает историю детектора лжи. Рассказывает о том, как в древней Индии подследственный, отвечая на вопрос судьи, бил в гонг, и по звуку удара определяли, говорит ли он правду; как в древнем Китае определяли ложь по степени сухости риса во рту подозреваемого и т.д. Я и коллега не знали этого и офигели от глубины ее познаний. На вопрос, откуда она это знает, аспирантка, скромно потупившись, отвечает, что специально изучала много литературы по данной теме. Без сомнений ставим «отлично». Через неделю 11-летний сын буквально в тех же выражениях рассказывает мне эту же историю распознавания лжи и говорит, что узнал ее из сериала «фиксики». Вывод: хорошие стали делать мультики, позволяют сдать кандидатский на 3-м году аспирантуры. © psy95 / Pikabu
- Первый курс, химия, новая группа — все малознакомые. Пришел пораньше на пару, стою, жду. Замечаю красивую девушку возле аудитории, подхожу, познакомился, разговорились. Посетовал, что химию не люблю и немного боюсь. Она согласилась. Началась лекция. Я тяну ее за собой на галерку и предлагаю там продолжить наше знакомство — она кивает, толпа студентов меня уносит. Все расселись. Выцепляю взглядом новую подругу, машу рукой. Она мне тоже мило помахала. А потом она поднялась на кафедру и... «Здравствуйте, студенты, я Марта Ивановна, буду вести курс органической химии». © TOVSTUN / Pikabu
- Сдавал вступительный по физике. Все написал — получил 2. И на апелляцию. Принимает профессор. Всех отправлял домой. На его вопрос: «Почему только формулы? Где решение?» — ответил: «Задача физиков — решить вопрос, а математиков — посчитать на калькуляторе». Получил 5 и поступил. © E V / Dzen
- Экзамен. Тяну билет, а преподаватель говорит: «Ань, у меня хорошее настроение. Назови предмет и мое имя — получишь автомат». Отвечаю, что экзамен по прикладной механике, а зовут его — Егор Андреевич. Он серьезно смотрит на меня и ставит 4. А все потому, что назвала его Егор Андреевич, а не Егорушка. © Палата № 6 / VK
- Дело было в студенческие годы. Ходили мы пересдавать гражданское право к одному преподавателю, который очень любил спрашивать статьи из ГК — вот прям дословно. Костин его фамилия. Ну и вот, пришли мы с одногруппницей вдвоем, караулили его прям возле кафедры. А был еще один момент — фамилии у нас с ней были одинаковые. Он собирает у нас зачетки, смотрит так, сквозь свои очки на наши фамилии, и спрашивает:
— Вы что, муж и жена?
Ну, я, естественно, пытаюсь шуткануть:
— Не, — говорю, — она не хочет за меня замуж.
Тут включается одногруппница:
— А ты и не звал, вообще-то!
— Вот щас прям зову, пойдешь?
— А вот пойду, если сейчас зачет получу.
Ну, вроде бы пошутили и будет. Но тут препод меня удивляет: он берет ее зачетку, ставит ей зачет и отпускает. А меня начинает спрашивать одного — как будто ничего сейчас и не произошло. © MihZlobin / Pikabu
- Одна преподавательница регулярно опаздывала на пару минут на 15-20, а мы ждали ее под аудиторией. Зная эту особенность, в один прекрасный день, мы всей группой пришли на 15 минут позже, но преподавательница именно в этот день пришла вовремя, и к нашему приходу пригласила заместителя декана. Мы получили знатный нагоняй, естественно замдекана не поверил в историю про постоянные опоздания преподавательницы.
Ровно через неделю мы пришли вовремя, но наша преподавательница снова отсутствовала. Через 10 минуты пригласили того самого замдекана. Вместе мы ждали еще минут 30. Нужно было видеть ее красное лицо и взлохмаченную прическу, когда она влетела в аудиторию. Попросил ее зайти после занятия и ушел. Преподавательница почему-то сильно на нас обиделась, но больше не опаздывала. © gorodddd / Pikabu
А мы в аудитории закрылись и не пускали лектора. Староста все 2 ключа спер. Потом правда нам всей группе неуд поставили… А как можно такое отношение терпеть было?
- В универе теоретическую механику вел у нас дядька по фамилии Леманов. Периодически нужно было сдавать тетрадки с индивидуалками на кафедру в его папку. На первой же лекции он объявил: «Придете на кафедру и спросите там папочку Леманова!» Так и звали его потом всем потоком «папочка Леманов». © SUKHORUKOVA1989 / Pikabu
- У меня в институте было так. Был жесткий препод, вообще жесткач, который всех гонял. Перед экзаменом говорит: «В принципе, все, кто был на моих лекциях на всех, сразу можете давать зачетки; простое конспектирование тоже кое-что заносит в мозги, так что если нужна тройка автоматом — добро пожаловать. Кто хочет больше — милости прошу на полноценный экзамен». Вся группа с воплями понеслась к нему с зачетками. На экзамен из 20 с лишним человек пошел я и еще один. Зубрили всю ночь, все дела... Утром зашли на экзамен, потряхивает, но бодримся. Посмотрел он на двух отчаянных и говорит: «Ну, гусары, за смелость!» Берет зачетки, ставит пятерки, и говорит: «Гуляйте, парни, дело молодое, а смелость — это многого стоит». Сколько лет прошло, а помню....© Arno1978pvl / Pikabu
- Перед первой сессией на первом курсе старшие нам рассказали, что один препод дарит тем, кто сдает на отлично, вкусные штучки (целый пакет разной еды). Мол, у него такая фишка, типа мотивация. Ну мы, естественно, оживились — не каждый день за пятерку дают еду, да еще нормальную. Готовились всю ночь, зубрили. Пришли на экзамен, выдали все, что знали, сидим довольные, думаем ну все, где там наш мясной бонус. А он такой в конце: «В этом году решил по-другому — отличники и так стипендию получат, а вот троечники без ничего останутся». И начал раздавать запасы провизии тем, кто еле-еле вытянул. Мы чуть не разревелись. Учеба — это и так боль, а тут еще колбаса прошла мимо. © Не все поймут / VK
- Нужно было выйти и объяснить, как работает сила тока. Я дико волновался, язык заплетался. Стою перед всей аудиторией и на полном серьезе выдаю: «При увеличении сопротивления растет сила пота». Сказал — и сам не понял, что не так. Секунда тишины. Потом кто-то заржал. Препод сидит, улыбку сдерживает, потом говорит: «Ну, в принципе ты прав. Особенно перед экзаменом сила пота у вас зашкаливает». Все просто легли. Я стою, красный как рак, хотел под парту залезть. Сел обратно — на автомате начал тоже ржать. До сих пор, как встречаемся с преподом на кафедре, он мне подмигивает и спрашивает: «Как там твоя сила пота, не подводит?» © ШКогвартс / VK
- Когда я учился в универе, то был у нас скучный такой предмет «База данных». Даже самому преподу он надоел к экзамену, поэтому он попросил нас выдумать себе любимым очень нестандартные темы. Кто удивит его больше всего — тот и получит дополнительные баллы. Многие студенты напрягли извилины, начали рыскать по базам данных. Были и ветеринарки, и магазины какие-то, и социальные сети. Но больше всего удивила база данных одной девочки, у которой дедушка работал в морге... © Не все поймут / VK
- В институте не ладилось с биохимией. Впадал в безнадежный ступор. В итоге — последний экзамен. Преподавательница валит меня, берет зачетку и начинает листать, отчитывая меня... Одна страница, вторая... и ее голос начинает запинаться и вообще замолкает. А потом возмущенно выдает: «Ну знаете ли! Я просто не могу испортить такую зачетку! Идите вон!» Что-то черкает там и выгоняет. Уже в коридоре увидел, что стоит «четыре»! А некоторые сдавали по 17 раз! © Игорь / Dzen
- Препод решил провести лекцию по схеме «вопрос — ответ». Мы сидели тихо-смирно, ни одного внятного ответа ему так и не дали. Препод начал злиться и стал задавать вопросы полегче — та же реакция. Потом он реально разозлился и облегчил вопросы до самых примитивных, чтобы хоть кто-то хоть что-то правильно ответил.
— Ребята, а ну назовите столицу Китая!
— Пекин!
— И-и-и-и-и кто проживает на дне океана?
— Спанч Боб Квадратные Штаны!
— Верно! Все знаете, молодцы!
Шла пара по кибернетике. © Палата № 6 / VK
- Прихожу на зачет по непрофильному предмету, а препод мне с порога: «А у вас автоматом уже стоит, идите себе». Я удивился — откуда бы ему взяться, по всем законам логики его быть не должно. А он мне:
— Вы в последнюю неделю у девушки своей новой периодически появлялись, так? — и называет точный адрес.
Я в шоке:
— Ну да.
— Ну так вот, обычно она по вечерам и ночью то поет, то какие-то сериалы дурацкие смотрит, то на гитаре пытается играть. А вы ее так хорошо днем нудными разговорами убаюкиваете, что она по ночам теперь спит — и мы тоже, стены-то в доме картонные. Так что это благодарность. Классно я совместил приятное с полезным, сам того не зная. Правда, за «нудные разговоры» немного обидно — я думал, ей интересно... © Палата № 6 / VK
- Решили на один праздник (день стоматолога) вручить нашей преподавательнице от группы подарок. Купили перьевую ручку и конфеты. Она не взяла их, ну и мы, чтобы не хранить подарок дома, решили подарить другому преподу. Все бы ничего, но их аудитории друг напротив друга. Стоило видеть ее выражение лица, когда тот препод вышел с пакетом, который мы 15 минут назад пытались ей подогнать. Господи, хоть бы сдать грядущую сессию! © Подслушано / Ideer
А в следующей подборке вы найдете еще больше курьезных историй рассказанные студентами и преподавателями:
Комментарии
Скупердяи. Трудно было нормальный подарок подарить? А потом обижаются, что преподы злые.
Странно, конечно, что присутствие парня у девушки в квартире с картонными стенами помогает сну соседей, а не мешает им)))
Столько радости от халявных зачетов
А, вот , если сдают , какие там главные в меде - анатомия, патология, то радость публики как то увядает