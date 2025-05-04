17 курьезных учебных историй, которые теперь вспоминают на встречах выпускников

Школьные и студенческие годы дарят не только знания, но и занятные моменты, которые остаются в памяти на долгие годы. Преподаватели и ученики порой попадают в такие курьезные ситуации, что даже спустя время их рассказывают со смехом и ностальгией. Вот они — живые, теплые истории учителей и тех, кто находится за партами школьных классов и аудиторий.

Статья содержит изображения, созданные искусственным интеллектом.