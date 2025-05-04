Та прямо парировала) когда это жена была препятствием? Вот если б он был из сообщества радужных, тогда бы да, парировать можно было Елене Аркадьевне
17 курьезных учебных историй, которые теперь вспоминают на встречах выпускников
Школьные и студенческие годы дарят не только знания, но и занятные моменты, которые остаются в памяти на долгие годы. Преподаватели и ученики порой попадают в такие курьезные ситуации, что даже спустя время их рассказывают со смехом и ностальгией. Вот они — живые, теплые истории учителей и тех, кто находится за партами школьных классов и аудиторий.
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- Самый страшный момент в школьные годы в моей жизни — это когда во время контрольной работы, так как меня в классе считали умной и надеялись на помощь с моей стороны, я подсказала всему классу, а потом у всех были двойки. Мои чувства в тот момент, когда зачитали оценки, не передать. © Подслушано / Ideer
- Вчера пересдавал экзамен. Очередь в 50 человек, преподы сидят в аудитории с 8 утра. Вечер, я пришел под конец, сажусь, тяну билет, готовлюсь. Подсаживаюсь к преподам отвечать, и тут мой декан вздыхает, а секунд через 10 захлопывает ноут и уходит с фразой: «Да я панк, мне вообще пофиг. Ставьте остальным зачет, надоели». Мне говорили, что в универе иначе, чем в школе, но чтобы прям настолько... © Палата № 6 / VK
- — Работы проверяет Родькин? Можете как-то повлиять? — спросил студент.
— Извините, он женат, — сухо парировала Елена Аркадьевна. © Препод говорит / Telegram
- Жутко сложная пара по орфографии и пунктуации. Одногруппник мнется у доски, но пишет все правильно. Я шепчу ему: «Красавчик!» Препод, строго: «Во-первых, кто это сказал?» От испуга лезу под парту. А препод вдруг продолжает: «А во-вторых, полностью с вами согласна!» © Подслушано / Ideer
- Когда моя сестра училась в школе в старших классах, произошел такой случай. Сидела она на уроке биологии, и там дали всем известную задачку по генетике: «Папа черненький, глаза у него зеленые. Мама беленькая, глаза голубые. Сын рыжий и кудрявый, с карими глазами. Почему так произошло?» Ну, сестра не знала эту тему, сидела, думала и написала честно: «Мальчик от соседа». И заслужено получила свою двойку. Думаю, этих смешных историй у учителей целый вагон: уж такого начитаются в ученических тетрадках! © HeavySmoka / Pikabu
- Я — молодая учительница. Сегодня меня не пустили в школу, аргументируя это тем, что ученикам в школу в джинсах нельзя. На мои слова, что я являюсь учительницей, мне сказали: «Не нужно врать, иначе отведем к директору». Ну, отвели. Директор поржал. © user9152506 / Pikabu
Ученикам в школу в джинсах нельзя, а учителям можно?
И не пустить в школу даже ученика по закону прав не имеют.
- Как-то на паре одногруппник спрашивает преподавателя:
— Почему у поезда колеса стучат, они же круглые?
Преподаватель невозмутимо отвечает:
— Площадь круга чему равна?
Студент, не задумываясь:
— Пи эр в квадрате.
— Вот этим квадратом и стучат. © Препод говорит / Telegram
- Сын перед школой проходит консультацию психолога.
— Что общего между ежом и молоком?
Сын подумал и не ответил.
— Ну это же так просто! Оба могут свернуться! Плохо вы к школе подготовились.
А я вот тоже не ответила на этот вопрос. А школу окончила. И институт. А ведь, выходит, была не готова... Как так-то? © BelyiPowerbank / Pikabu
- Первые каникулы у сына-первоклассника. Спрашиваю:
— Саня, ну какой самый любимый урок в школе?
Со вздохом говорит:
— Третий, после него всегда домой. © panzermarder / Pikabu
А мне нa собеседовании перед первым классом дали прочитать стишок про пчелку. Потом спрашивают, мол, понравилось ли. Предполагалось, что я скажу «да», а учитель скажет: «Вот тогда давай его выучим».
А мне не понравилось😆 о чем я честно и сообщила. Стишок, правда, все равно учили))
- Умела хорошо читать уже в 4 года. А когда пошла в первый класс, то все мои одноклассники читали медленно, по слогам. Чтобы не выделяться, стала им подражать. В итоге родителей вызвали в школу из-за моего самого отвратительного в классе чтения. © Подслушано / Ideer
- В универе была одна препод жесткая. Опоздания карала строго: чуть задержался — и мигом вон, в столовку! Но вот она сама с опозданием заявляется такая. Староста ей: «Татьяна Викторовна, теперь-то ваша очередь!» Момент неловкой паузы. И тут она внезапно извинилась и действительно ушла, а за ней ушли и мы. Вскоре она начала опаздывать чаще, казалось, что специально... © Палата № 6 / VK
- Во втором семестре на первом году обучения в универе у нас начался курс психологии. Препод был интересный, такой харизматичный, забавный, эпатажный тип. На первой же паре он дал шутливый совет на будущее: всегда ходите на работе с папкой документов, стол рабочий тоже завалите кипами различных бумаг, носите их с собой даже в столовую, и тогда начальство будет считать вас трудягой и ценным работником, как бы вы ни валяли дурака. Я позавчера получила повышение на работе! Начальник примерно так сказал, когда на общем собрании меня повышал: «Берите пример с Даши! Она вся в бумагах, занятой человек, посвящает всю себя работе! Стол завален документами! Да она, наверное, дома спит с ними!» Спасибо преподу по психологии, единственное, что помогло мне в жизни, со всех пар из университета. © Палата № 6 / VK
- У нас в универе был классный препод по истории, который всегда на экзамене разыгрывал лотерею. Допустим, на экзамене должно было быть 60 билетов, но обычно десять из них он убирал и заменял их счастливыми: произнести его фамилию, процитировать какого-нибудь рэпера, рассказать анекдот, посоветовать ужастик и так далее. За те три года, что он вел у нас пары и принимал экзамены, мне только один раз попался счастливый билет, поэтому я не надеялась и всегда учила все на совесть. А однажды на самом последнем экзамене мне попался вопрос: «Назови цвета радуги». А я чуть не расплакалась, потому что всю неделю учила, ночами не спала и готовилась. На это я отвечать не стала, вытащила нормальный билет и уже после этого ответила и сдала на пять. © Палата № 6 / VK
- На лекции поднимаю руку и задаю вопрос преподавателю. Он смотрит на меня оценивающе и спрашивает:
— Вам нужен совет или консультация?
Я не понимаю подвоха:
— А в чем разница?
— Совет — бесплатный, — объясняет преподаватель. — Консультация — платная.
Решаю схитрить:
— Тогда давайте совет!
Преподаватель невозмутимо достает журнал:
— Запишитесь на консультацию. © Препод говорит / Telegram
- Однажды в универе я сдал зачет на 5 за коробку мороженого. Но пятерка быстро стала тройкой, когда препод увидел, что мороженое кофейное. А он любил пломбир с орешками... Тогда я написал на него докладную на имя декана, но препода не выгнали, потому что декан согласился, что пломбир с орешками действительно вкуснее. © Подслушано / Ideer
эх, я б и экзамен аатоматом поставила за копобку кофейного. но кто ж меня без корочки в преподы пустит
- На первом курсе у нас была жесткая препод — двойки лепила направо-налево. Как-то заявила: «Не поставлю, разве что за миллион». Когда в конце семестра вся группа осталась с хвостом, меня осенило. Взял пару корешей и направились в обменник. Купили за копейки аж целый миллион в валюте другой страны. Миллион, конечно же, был номинальный. В общем, пошли с этим огромным пакетом к ней. В итоге зачет она нам рисовала с диким смехом на всю кафедру. © Подслушано / Ideer
- В студенческие годы раскрасила одногруппнику ухо черным маркером, пока тот спал на паре. Все поржали и ему ничего не сказали. Кто же знал, что он после пары пойдет не домой, а на собеседование. До сих пор и смешно, и стыдно! © Подслушано / Ideer
Нам тоже нравится ностальгировать, поэтому оставляем для вас подборку смешных историй учителей и учеников:
Комментарии
Я долго носил в бумажнике миллион одной купюрой. Просто так... Без повода. Разве что чтобы со спокойной совестью с казать - у меня есть миллион...