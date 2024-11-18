15 историй о людях, которые внезапно поняли, каково оказаться в чужой шкуре
«Если бы ты был на моем месте», — говорим мы родным или близким, которые не понимают, как мы себя чувствуем в сложной ситуации. В следующих историях людям как раз довелось побывать в чужой шкуре и понять, что ощущает в таком случае другой человек.
- Вышла замуж. Стали с мужем планировать ребенка. Он сказал, что нужно больше экономить, деньги откладывать. Муж заставил отказаться от маникюра, меньше тратить на одежду. Предложил уйти с работы. Все подруги были в шоке, лишь одна твердила, что у меня умный муж и мне повезло. А потом муженек начал нагнетать, мол, моих денег много тратишь, никуда не ходи. Последней каплей стало то, что этот чудила мне изменяет с той самой подругой. А я-то удивлялась, что она прямо завистью изошлась, что я не работаю и дома сижу. Я бросила муженька, а она и рада — быстро шмыгнула к нему под бочок. У меня сейчас работа, опять маникюр, спортзал, косметолог, я себя прям женщиной чувствую. А вот она родила от него... Сидит без работы, он ей изменяет. И жалко глупую, а вроде и сама же виновата. © Мамдаринка / VK
- Я на своей шкуре почувствовала, что это не обеспеченные люди зазнаются, а нередко остальные от зависти сами отворачиваются. Достаточно просто встать выше хоть на одну ступень и все — люди начинают вести себя так, будто это ты зажрался. И под этим лозунгом перестают общаться. Еще вчера я плакала, не понимая, почему у сестер ко мне предвзятость: мне нельзя плакать и жаловаться, мне не звонят. Оказалось, просто для них я живу как в шоколаде... © Подслушано / VK
- В детстве, сколько себя помню, всегда таскал домой животных: кошек, собачек, морских свинок, хомячков, даже суслика и бурундука. Скандалы помню.
— Отнеси!!! Отдай, где взял!!! Быстро!
— Мамочка, ну пожалуйста, посмотри какой он хороший!
— Никаких «пожалуйста»! Быстро!
Я хватал питомца, и топал на улицу со слезами на глазах. Сидя на лавочке, горько плакал, рассуждая о вселенской несправедливости и какие черствые эти взрослые, а также мечтая в духе «вот я вырасту и никто мне не запретит!»
Карма меня настигла.
— Папа, это Айк, можно он у нас поживет?
— Да ну на фиг, Максим!!! © Olle** / Pikabu
- Муж считает, что я 3 года уже отдыхаю в декрете, ничего не делаю, а только трачу его деньги. Поэтому запер всю свою зарплату под замок, сказал, что на нужды будет выдавать, а за продуктами сам ходить. Я не стала психовать, обижаться, а просто решила подождать. Деньги я на себя на самом деле тратила год назад, а то, что больше не придется таскать огромные пакеты из магазина, да еще и с двумя детьми — это только плюс. Хватило мужа на 2 недели, смотрю — шкафчик с зарплатой уже не на замке. Вечером пишу список покупок, а он заявляет: «Сходи сама». Быстро муженек понял каково это заведовать семейным бюджетом и что не так уж бездумно я трачу деньги. © Мамдаринка / VK
- У мужа рост 192 см и вес примерно 98 кг. Наши сыночки в него пошли. Старшему 16, от папы только по внешности и бороде отличается. И два близнеца 13-ти лет — молодые растущие организмы. И все свободное от работы время я готовлю. Самая маленькая кастрюлька в доме на 7 литров, из рецептов больше всего уважаю те, где нужно вывалить мясо с кучей чего-нибудь и засунуть в духовку. А свекровь очень любила меня поклевать на предмет беспорядка в доме, грязной плиты и «опять, поди, магазинные пельмени или пицца». И тут меня положили в больницу на плановую операцию, муж на работе, свекровь приехала помогать. Возвращаюсь через неделю, а там вместо котлеток и пирожков, про которые мне столько пела свекровь, та же грязная плита, тот же бардак, только свекровь подозрительно тихая. «Нина, — говорит, — как ты с этим стадом справляешься?». © Подслушано Телеграм / Telegram
Ну хорошо, что свекровь не сделала хорошую мину при плохой игре, а признала поражение)))
- Недавно моя жена сломала правую руку, и целый месяц ей пришлось ходить с гипсом. Если раньше я занимался только своей работой, то тут целый месяц пришлось готовить, убирать. Делал маникюр жене на левой руке, макияж с утра, прическу. Как бы там не было, я все же благодарен этому случаю: сейчас я по-настоящему начал ценить все то, что женщины делают для нас, оболтусов. © Не все поймут / VK
- Приходишь с ночной. Пока поешь, пока то-се, ложишься спать часов в 10.
В двенадцать жена толкает:
— Сань, пойдем, по магазинам прошвырнемся.
— Не, спать хочу. Иди, сходи одна.
— Ну, мне одной скучно. Ты же поспал уже!
И это не раз, не два.
Ну, думаю, ладно, отплачу я тебе той же монетой.
Однажды легли часа в 3 ночи.
А летом светает рано: в 6 утра уже солнышко вовсю жарит. Я-то жаворонок: солнце встало, и у меня сна ни в одном глазу. А жена моя — совушка, для нее проснуться в 11 — в порядке вещей.
Расталкиваю ее:
— Натаха, смотри какой день чудесный! Пошли погуляем.
Как же она ругалась! © Sanviktorovi4 / Pikabu
Совет мужчине с ночными сменами - отправь Натаху работать)
Причем туда, где надо в 8 утра карточку отбивать 😎
- Обычно жены не любят, когда к ним в гости приезжает свекруха. Но для меня это праздник. Она всегда уточняет, будем ли мы свободны, приходит только с предупреждением. Заходит с улыбкой и тихо звенящей сумкой. С этого момента у меня начинается выходной. Я сижу, слушаю сплетни и рассказываю то, что знаю я. (И не буду врать, мне это нравится!) Свекровь всегда приходит не с пустыми руками, может порадовать новомодным десертом и дорогущим чаем. А что касается мужа: «Сыночка, метнись кабанчиком, принеси дамам посуду. И вот еще сырок, нарежь, пока на кухне будешь. Малой хочет кушать? Ну так покорми. Нет, она не пойдет в магазин за продуктами, ты мужик в семье, иди покупай мамонта и тащи в пещеру». Уходит вечером, расцеловав всех, а муж потом еще неделю осыпает меня комплиментами, потому что день, когда он всеми домашними делами занимается сам, ненавязчиво напоминает ему, сколько же труда я вкладываю в наш быт. © Не все поймут / VK
- Со старшим братом мы учились в одной школе. Паиньками мы не были. На переменах бегали по коридорам. То гардину нечаянно сорвем, то цветок разобьем. А однажды разбили с ним большое зеркало, которое висело на стене. Родителей заставили купить новое, так что нам изрядно досталось от отца. После этого бегать по школе мы перестали, но зато научились снимать его со стены и пускать им огромных солнечных зайцев. Сначала пускали зайцев одноклассникам, потом начали слепить лучом прохожих на улице. Те, прикрывая глаза руками, пытались отмахнуться от луча, как от мухи. Кто-то воспринимал это как шутку, кто-то ругался. Светили в чужие окна многоэтажек. В общем, вели себя не лучшим образом. И вот прошло 20 лет. Въехали с женой в новую квартиру, белю там стену, и тут залетает мне со двора здоровущий такой луч и бьет прямо по глазам. Я перехожу на другое место, но луч настойчиво меня преследует. Невольно жмурюсь, прикрываюсь руками. Через 7 минут не выдерживаю, выхожу на балкон, а там два моих сына-оболтуса обнаружили старое трюмо, поснимали с него зеркала и пускают ими по всему двору огромных зайцев... © ZilZak / Pikabu
- Муж моей лучшей подруги неожиданно бросил ее после 30-летнего брака, чтобы «найти себя». Она, красивая женщина, прекрасная жена и мать, была по-настоящему опустошена. Прошло 7 лет. На следующей неделе лучшая подруга выходит замуж за мужчину своей мечты, живет в хорошем доме и наслаждается своей жизнью. А бывший муж ютится в комнатке у своей дочери, жутко постарел и перестал знакомится с женщинами. Плакал, когда услышал о ее свадьбе. © Scotsburd / Reddit
Считаю, что "метнись кабанчиком" - одна из самых лучших фраз, когда-либо придуманных человечеством 🤭 (когда её говорят не тебе)
- Звонит мне недавно сестра, жалуется на «квартирантов» — родную дочь с парнем. Я уже на слове «квартиранты» начала ржать, потому что вспомнила, что именно так саму сестру с ее первым мужем наша бабушка называла. А почему родные дети квартиранты, так это потому что делать ничего не хотят и вещи чужие не берегут. Половину коммуналки, правда, платят, но воды много тратят, даже колонка сгорела. Я напомнила сестре, что они с мужем были точно такие же, вспомнила, как она возмущалась, когда с них за коммуналку деньги просили и холодильник пополнять. А она тогда кричала, что родители ей должны! А теперь наоборот, получается, дочь ей уже должна. В итоге виноватой осталась, что напомнила ей это, не промолчала и не поддержала.
- Недавно на семейном сборище дядя жаловался на то, что его дети убедили взять собаку и кота, и как он теперь мучается, выгребая эту шерсть изо всех углов. Жена у него — добытчик и трудоголик, так что хозяйство все на нем. А мать этого дядьки вдруг расхохоталась и напомнила, как он сам во взрослом возрасте вдруг притащил откуда-то щенка таксы. Мать была страшно против, еле-еле он ее уговорил оставить. В итоге сын женился и съехал, а мама 16 лет ухаживала за собакой, которая ей была не нужна. © Rosa256 / Pikabu
- Мой муж все время говорил: «Куда ты деньги тратишь? Вот же только скидывал тебе!» Бубнил: «Ну что ты так долго выбираешь? Это же всего лишь продукты!» Надоело. Он походил недельку за продуктами сам, нахватал бездумно, не разбирая ценников. Понял, что был неправ. Теперь и денег на доставку не жалко стало, и скидывает всегда с запасом, и если вместе идем в магазин, интересуется, как я продукты выбираю. © Нина Миронова / Мамдаринка / VK
- Я так и не понял, что произошло, но в какой-то момент мы с супругой поменялись ролями. Она арендовала квартиру 3 года назад для работы косметологом. Все клиентки в восторге от ее работы. Я же занимаюсь детьми, бытом: стираю, убираю, готовлю для нее обеды и ужины. И да, я тоже работаю. Последний год жена приходит домой, когда ей вздумается, чаще к полуночи, говорит, много работы. С ней общее время проводил, наверное, год назад. Дети маленькие, скучают по маме, а ей главное, что клиентки счастливы. Мы для нее просто как некое дополнение к красивой, успешной картинке ее жизни. © Рабочие истории / VK
- Мы с бывшим неоднократно пытались стать родителями, но у нас ничего не выходило. Плюс ко всему я была домохозяйкой, так что он думал, что в жизни я ничего не добьюсь, так что он бросил меня ради ассистентки, которую я считала своей подругой. У них родился ребенок. Прошло несколько лет, я устроилась на работу, стала независимой, встретила другого мужчину. И у нас с ним родился ребенок тоже. А бывшего бросила его ассистентка и забрала их общее чадо. Теперь ему 40 лет, а он снова живет с родителями и даже не работает. © Pure_Cat2736 / Reddit
Во всех предыдущих историях сама жизнь поставила родственников на место. А люди из этой подборки не стали ждать подачки у судьбы и сами нашли подход к несносной родне.
Комментарии
В чужой шкуре всегда некомфортно, какой бы привлекательной со стороны она бы не казалась)