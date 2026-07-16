17 простых историй о работниках культуры, пропитанных маленькими радостями и запахом кулис

Работа в области культуры и искусства может казаться простой и незатейливой. Выучил роль и вышел на сцену, выдал книжку и уселся пить чай в уютной библиотеке, подготовил вдохновляющую речь и провел экскурсию, — вот и все маленькие радости этих людей. А вот и нет! За книжными стеллажами, кулисами театров и музейными стендами нередко происходят захватывающие события. Чего стоят только поиски музейного котика по соседним подвалам или поездка на дачу, чтобы привезти срочно понадобившегося дублера.