20+ светлых историй о школьных каникулах с запахом спелого арбуза

Летние каникулы — это целых три месяца настоящей, всамделишней жизни! Без дурацких уроков, формы и ранних подъемов в школу. Только отдых, яркое солнце, горячий асфальт под ногами и мороженое, которое лишь летом бывает настолько вкусным. Это и душевное время, проведенное в деревне у бабушки, и путешествие на море с родителями, у которых в отпуске наконец разглаживается морщинка между бровей, а с лица не сходит добрая улыбка. И в этих историях — целая коллекция таких простых маленьких радостей!