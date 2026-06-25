20+ ярких летних работ от рукодельников — и тепла в каждой столько, что хватит на всю зиму

Лето вовсю шумит за окнами: заглядывает в окна согревающими солнечными лучами, роняет яркие цветочные лепестки, дарит щедрые плоды. В это время так и хочется раскрыть теплые объятия искусству и творчеству и попробовать что-то новое: сшить, связать, испечь или слепить. И зачем отказывать себе в таких маленьких радостях? Вперед! А наша сегодняшняя подборка рукоделия послужит отличным вдохновением!

Девушка сшила идеальное летнее платье изо льна и вискозы, да еще и впервые сама разработала выкройку с нуля

Фруктовый пирог летом — что может быть лучше?

Девушка придумала эту схему и сплела браслет, вдохновившись жуками-бронзовками, которых она видела летом в детстве

Сейчас их стало меньше. Но стоило надеть браслет в первый раз, как настоящая бронзовка прилетела оценить работу!

Отличный способ использовать остатки хлопковой пряжи: банданы для себя и хвостатого друга

Рукодельница захотела запечатлеть красоту своего летнего сада и расписала платье

А как вы чувствуете, что лето уже наступило? Я — по аромату клубники

Талантливый вышивальщик перенес на футболку сюжет с карпами-кои

Целый сад на запястье и весь цикл жизни черники в одном браслете

Когда же печь фруктовые пироги, как не летом? Абрикос, слива, вишня и клубника! Какой ваш любимый?

Первый вязаный проект рукодельницы — успела как раз к жарким дням!

На этот проект в технике квиллинг (аппликация из полосок бумаги) у автора ушел целый месяц. Зато какая вышла красота!

Яркие браслеты-малинки для летнего солнечного настроения

Румяный загорелый баскский чизкейк с летними дарами

100 часов работы ушло у автора на эту акварель с изображением летнего цветущего сада

Можете поверить, что это первое платье, связанное этой мастерицей? Я — точно нет

На платье с пышной юбкой ушло столько пряжи, что хватило бы на полноценный плед!

Летний букет из кексиков, украшенных кремовыми гортензиями

Девушка сшила летнее платье для себя, но и любимого корги без обновки не оставила

Очень летние браслеты из флюорита и перидота. Носили бы такое? Я бы с удовольствием!

Первый пирог лета — запах чувствуется даже через экран

Готы верны своему стилю даже летом — мастерица связала шаль и готова в ней красоваться весь теплый сезон

Ожерелье ручной работы, посвященное пляжному отдыху. Как шутит автор — не хватает только тюбика солнцезащитного крема

Три месяца работы, несколько распусканий и переделок — и шикарное свадебное платье ручной работы готово!

Макаруны — любители пляжного отдыха — со вкусом клубничного лимонада и манго с кокосом. Такие даже есть жалко!

Мастерица вырезала вручную каждую деталь этого кольца из серебра — крошечную малиновку, гнездо и веточку

«Сделала колечко с малиновкой, каждая деталь — вручную»

Кажется, у птички явно есть секрет — в гнезде лежат слишком крупные для нее яйца. © Ok-Till-2653 / Reddit

Девушка связала экспериментальный комплект для лета — пляжное платье и декоративный зонт

Эти загорелые сдобные мишки точно готовы к лету!