20+ ярких летних работ от рукодельников — и тепла в каждой столько, что хватит на всю зиму
Лето вовсю шумит за окнами: заглядывает в окна согревающими солнечными лучами, роняет яркие цветочные лепестки, дарит щедрые плоды. В это время так и хочется раскрыть теплые объятия искусству и творчеству и попробовать что-то новое: сшить, связать, испечь или слепить. И зачем отказывать себе в таких маленьких радостях? Вперед! А наша сегодняшняя подборка рукоделия послужит отличным вдохновением!
Девушка сшила идеальное летнее платье изо льна и вискозы, да еще и впервые сама разработала выкройку с нуля
Фруктовый пирог летом — что может быть лучше?
Девушка придумала эту схему и сплела браслет, вдохновившись жуками-бронзовками, которых она видела летом в детстве
Сейчас их стало меньше. Но стоило надеть браслет в первый раз, как настоящая бронзовка прилетела оценить работу!
Отличный способ использовать остатки хлопковой пряжи: банданы для себя и хвостатого друга
Рукодельница захотела запечатлеть красоту своего летнего сада и расписала платье
А как вы чувствуете, что лето уже наступило? Я — по аромату клубники
Талантливый вышивальщик перенес на футболку сюжет с карпами-кои
Целый сад на запястье и весь цикл жизни черники в одном браслете
Когда же печь фруктовые пироги, как не летом? Абрикос, слива, вишня и клубника! Какой ваш любимый?
Первый вязаный проект рукодельницы — успела как раз к жарким дням!
На этот проект в технике квиллинг (аппликация из полосок бумаги) у автора ушел целый месяц. Зато какая вышла красота!
Яркие браслеты-малинки для летнего солнечного настроения
Румяный загорелый баскский чизкейк с летними дарами
100 часов работы ушло у автора на эту акварель с изображением летнего цветущего сада
Можете поверить, что это первое платье, связанное этой мастерицей? Я — точно нет
На платье с пышной юбкой ушло столько пряжи, что хватило бы на полноценный плед!
Летний букет из кексиков, украшенных кремовыми гортензиями
Девушка сшила летнее платье для себя, но и любимого корги без обновки не оставила
Очень летние браслеты из флюорита и перидота. Носили бы такое? Я бы с удовольствием!
Первый пирог лета — запах чувствуется даже через экран
Готы верны своему стилю даже летом — мастерица связала шаль и готова в ней красоваться весь теплый сезон
Ожерелье ручной работы, посвященное пляжному отдыху. Как шутит автор — не хватает только тюбика солнцезащитного крема
Три месяца работы, несколько распусканий и переделок — и шикарное свадебное платье ручной работы готово!
Макаруны — любители пляжного отдыха — со вкусом клубничного лимонада и манго с кокосом. Такие даже есть жалко!
Не знаю, насколько они вкусные, но выглядят потрясающе! Такие есть жалко.
Мастерица вырезала вручную каждую деталь этого кольца из серебра — крошечную малиновку, гнездо и веточку
«Сделала колечко с малиновкой, каждая деталь — вручную»
- Кажется, у птички явно есть секрет — в гнезде лежат слишком крупные для нее яйца. © Ok-Till-2653 / Reddit
Девушка связала экспериментальный комплект для лета — пляжное платье и декоративный зонт
Эти загорелые сдобные мишки точно готовы к лету!
Девушка сшила себе топик на лето из старых джинсов бати, которые он носил еще лет 30 назад
А вот и еще несколько наших подборок с летним настроением:
Комментарии
Слева - это Спасибо за подборку, есть очень интересные вещи 😊
От фото пирогов глаза завидущие стали)
A y меня традиционно - суровая, но кокетливая рыба в любимых цветах: