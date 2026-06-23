17 человек, которые добавили щепотку творчества в рутину, а заодно и настроение нам подняли

Герои этой подборки знают, что из любого тупика всегда есть выход, если включить фантазию, чувство юмора и капельку простого здорового авантюризма. Сломался кондиционер? Спокойно меняем детали местами. Сын отказывается от каши? Легким движением руки превращаем ее в новое блюдо. Перед вами 18 примеров того, каким оригинальным взглядом на мир могут обладать люди. Именно такие неожиданные решения обычных задач и складываются в наши ежедневные маленькие радости.

Женщина устала от того, что томаты все время трескались, а ее сын придумал неожиданное решение

Когда папа придумал новое блюдо

Жена уехала, а сын отказался есть гречку. Ну, я человек творческий: залил кашу молоком, покрошил печенье, демонстративно съел ложку, зажмурился и выдал: «М-м-м, гречневый пломбир! Плюс сто к скорости в гонках». Сын осторожно попробовал, а потом смолотил все, что было на тарелке, требуя добавки. Обычная скучная каша, благодаря размякшему сладкому печенью, превратилась в лакомство. А после обеда мы дружно пошли рубиться в гонки. Когда жена вернулась, мелкий с порога гордо ей заявил: «Мам, попроси папу сделать гречневый пломбир — это просто супер, ты должна попробовать!» Супруга находку оценила, теперь это наше семейное блюдо. ADME Elenaki Kavardaki только что Пломбир делается из сливок, а не из молока. Вкусы разные. Я сливки могу употребить, а молоко встает в горле колом и не льется дальше. Пломбиры ем, как и другое мороженое. Ответить

Автомобилист для удобства приделал к багажнику ручки от дверей

Детям в голову иногда приходят неочевидные решения

Играли с пацанами в прятки: прятались по двое, а двое других искали. Осень, холодно, уже поздно. Наступает вновь наша очередь прятаться. Ищем с другом место, идем вдоль берега озера. Оппоненты считают до 150. И тут мне приходит в голову шикарная идея: «Слышь! А пошли домой!» И мы бодро вдоль берега выходим на улицу и расходимся по домам. Я перекусил бутеров и лег спать. Проснулся от стука камешков в окно. Выглядываю, а там, те двое, машут, мол, выходи. Вышел. Они, конечно, были недовольны, но смекалку нашу оценили. © Mykkey / Pikabu

Пользователи сети даже упаковке от фруктов найдут полезное применение. Например, она легко превращается в удобный держатель для горячих кружек

«Изящная» добыча арбуза

На днях я увидела в магазине огромный арбуз. При виде арбузов у меня отключается способность мыслить логически и предугадывать последствия своих действий. В том, что я дотащу домой здоровенный арбузище, сомнений не возникало. Оставалось только достать его со дна ящика. Я перегнулась через край, доходивший до пояса и ковырнула его пальцами. Минут пять я сооружала воронку из других экземпляров поменьше. Потянула за хвостик, но он оторвался. Пора было переходить к следующему шагу: подцепить снизу и вытащить. Слегка подмяла борт ящика, растопырила руки, перегнулась, основательно вцепилась в полосатые бока и потянула. Арбуз остался на месте, а я покатилась внутрь. Выбралась и поняла, что край коробки подогнулся, я подкатила добычу поближе и невероятным усилием перекинула его в тележку. Арбуз оправдал все ожидания. Не зря копала. © Pikabu

По дороге на рыбалку мужчина потерял ручку от спиннинга, но не растерялся и нашел палочку, похожую на нее. Смекалка помогла вернуться домой с уловом

Лучшее решение — самое простое

У меня в комнате кондиционер был старой тарахтящей модели, без пульта, с двумя ручками прямо на корпусе. Одна ручка собственно включала кондей и переключала режимы, вторая регулировала температуру, ее я выкрутил на минимум и почти никогда не трогал. Так вот первая ручка однажды сломалась, просто пластик треснул и кусок отвалился. Я целый год жил без кондея в тропиках, временами думая, что надо бы сообщить хозяевам о поломке или приспособить какие-нибудь пассатижи для вращения ручки. Но вдруг сообразил: надо просто поменять ручки местами, сломанную поставить на ту, которую все равно никогда не кручу. © JulioGomez / Pikabu

А вот как у настоящих умельцев может выглядеть выхлопной шланг кондиционера

Хорошие идеи могут прийти внезапно

У меня было зеркало с лампочками по всему периметру. Однажды с правой стороны перегорела лампочка ровно в середине вертикального ряда зеркала, что, как минимум, портило вид, а еще лицо с правой стороны всегда оставалось в тени. Много времени у меня был настоящий челлендж, найти лампочку правильного оттенка и формы, который я не прошла. Менять все лампочки было дороговато, и только спустя год я просто выкрутила одну и поменяла местами с той, что внизу. © somonkey / Pikabu

А у этого мужчины ручка от сковородки отвалилась во время приготовления блинов, но начатое он довел до конца

Как приучить всю семью к порядку

Двое маленьких детей, две кошки, я и супруг — все мы неряшливы, в квартире обычно бардак. И вот одно решение преобразило нашу квартиру моментально. Теперь все следят за своими вещами, и порядок наводится моментально! Мы просто завели енота. Маленький трехмесячный енотик переплюнул нас всех вместе взятых раз в пять минимум по наведению в квартире беспорядка. © Подслушано / VK

Девушка заменила сломанный держатель для телефона на самодельный, пока ей не доставят новый

У мамы всегда есть «план Б»

У младшего брата намечался выпускной. Он подрабатывал, но денег на хороший костюм не хватало. Присмотрел на сайте отличный пиджак, но цена кусалась. А наша мама ему: «Ты хоть мерил? Сходи до магазина, так ничего не понятно же». Ну он и пошел, а она взяла и позвонила в магазин. Разговорилась с менеджером, рассказала ей свой план: она переведет им на карту недостающую сумму, а продавцы просто подыграют. Их идея тронула и они согласились. Когда брат пришел и померил пиджак продавщица ему сообщила, что на этот экземпляр скидка 50%. Брат от радости чуть не прыгал, купил пиджак на свои кровные и на выпускном был самым щеголем. Мамин секрет мы открыли ему только через год. ADME

Простое, но гениальное решение: прикрепить порвавшийся лист от жалюзи на шпажку

Подруга способна исполнить любую мечту

Моя младшая сестра — кондитер-самоучка. Ее подруга очень хотела заказать свадебный торт у одного известного кондитера, но цена кусалась. Тогда моя сестра решилась на авантюру. Она сказала, что торт берет на себя. Потом узнала, что этот шеф-повар проводит мастер-класс по сборке именно таких сложных ярусных тортов. Сестра записалась туда, честно отстояла 8 часов у плиты, а в конце выкупила тот самый огромный демонстрационный торт, который они собирали вместе с шефом со скидкой, как «учебный материал». В день свадьбы невеста плакала от счастья, когда в зал внесли торт ее мечты, один в один, как с картинки. ADME