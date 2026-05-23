12 тонкостей хорошего тона, которые удивляют даже воспитанных людей

Закрытые глаза при этой процедуре — не просто жест вежливости, а способ создать комфортную атмосферу для обеих сторон. Многие парикмахеры, как упоминает издание The Sun, отмечают, что чувствуют неловкость, когда клиент пристально смотрит на них во время процедуры. Это может отвлекать и создавать ненужное напряжение.

Кроме того, закрытые глаза помогают вам расслабиться. Теплая вода и массаж кожи головы — это приятно, и если вы не отвлекаетесь на зрительный контакт, то получаете больше удовольствия. Подобные мелочи делают обслуживание более приятным для всех участников.