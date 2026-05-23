12 тонкостей хорошего тона, которые удивляют даже воспитанных людей
Фраза «правила этикета» иногда звучит как что-то из мультфильма про принцесс. Но на самом деле хороший тон — универсальный инструмент для совершенно разных людей, мест и ситуаций. Заветный отпуск, посиделки у друзей, визит к парикмахеру и даже банальное посещение общественного туалета могут принести больше приятных впечатлений, если придерживаться простых рекомендаций.
Наносите крем от солнца в своем номере за полчаса до использования бассейна
Скоро лето, а значит приближается долгожданный сезон отпусков. Чтобы насладиться им сполна, стоит помнить о правилах пляжного этикета — у бассейна тоже есть своя культура поведения. Одно из неочевидных правил касается использования солнцезащитного крема — незаменимой вещи в любой пляжной сумке. Крем нужно нанести в номере и подождать 20-30 минут, пока он впитывается, и только потом нырять в бассейн. Лучше выбирать варианты с сухим финишем, потому что слишком жирные солнцезащитные средства и масла для тела негативно сказываются на качестве и чистоте воды в бассейне.
Придерживайтесь своей линии во время плавания
Бассейны часто бывают разграничены на зоны для отдыха, детских игр и непосредственно плавания. Важно придерживаться своей линии, когда вы плаваете. Если собираетесь обогнать кого-то, то стоит делать это аккуратно. Правило гласит: легкое прикосновение к ступне плывущего перед вами — универсальный способ заявить о вашем желании его обогнать. А если коснулись вашей ступни, то стоит доплыть до конца дорожки и там остановиться, пропуская плавца за вами.
Держите глаза прикрытыми, когда парикмахер моет вам волосы
Закрытые глаза при этой процедуре — не просто жест вежливости, а способ создать комфортную атмосферу для обеих сторон. Многие парикмахеры, как упоминает издание The Sun, отмечают, что чувствуют неловкость, когда клиент пристально смотрит на них во время процедуры. Это может отвлекать и создавать ненужное напряжение.
Кроме того, закрытые глаза помогают вам расслабиться. Теплая вода и массаж кожи головы — это приятно, и если вы не отвлекаетесь на зрительный контакт, то получаете больше удовольствия. Подобные мелочи делают обслуживание более приятным для всех участников.
Спрашивайте разрешения прежде чем публиковать совместное фото в соцсетях
Далеко не все хотят, чтобы их фото появлялись в интернете. Причины могут быть разные: кто-то заботится о конфиденциальности, у кого-то строгие работодатели. Прежде чем отмечать человека или выкладывать совместное фото, спросите его согласия. Это особенно важно, если на снимке человек в неформальной обстановке или ребенок.
Уважение к личным границам — основа цифрового этикета. Согласно опросу, сделанному Silicon Republic, каждый десятый получал отказ в работе из-за своих публикаций в соцсетях. А Pew Research Center выяснили, что треть людей удаляют отметки о себе с фото, когда их отмечают друзья.
Принимайте душ перед бассейном
Еще один простой способ сделать отдых комфортным и приятным для всех — не забывать принимать быстрый душ перед бассейном. Открытые душевые обычно находятся в непосредственной близости для удобства посетителей. Не нужно брать с собой мочалки или мыло, хватит просто сполоснуться до и после бассейна. А уже в номере или спа можно дать себе волю и насладиться любимым шампунем, скрабом и другими примочками.
Убирайте зеркальце подальше, если собрались подкрасить губы на публике
По правилам этикета поправлять макияж в любых публичных местах неприлично. Во-первых, это достаточно интимный процесс, а во-вторых, подобное зрелище может вызвать раздражение у окружающих. Считается, что особенно вызывающе выглядят барышни, которые подкрашивают губы или припудривают нос, пользуясь при этом компактным зеркальцем. Если с косметикой приключилась неприятность на улице, лучше ненадолго забежать в общественный туалет и провести все манипуляции там.
Однако и из этого правила есть исключение: если даме нужно быстро обновить помаду в ресторане, она вполне может сделать это и за столиком. Главное — не пользоваться при этом зеркальцем. Поэтому женщине стоит обладать завидной ловкостью, чтобы не испортить макияж окончательно.
Носите купальник исключительно в пляжной зоне
Большинство жителей приморских стран строго придерживаются правила, что купальник —
это одежда, подходящая для пляжа, не более. Сидеть в таком виде в кафе или зайти в магазин — верный признак беспечного туриста. Даже для посещения прибрежного ресторанчика стоит накинуть парео или легкий сарафан. Это правило особенно актуально в странах с консервативной культурой — в отдельных городах Испании и Италии даже можно нарваться на штраф!
Отключайте уведомления на телефоне при личном общении
Постоянные звуки и вибрация телефона во время разговора показывают, что вы не вовлечены в беседу. Эксперт и автор двух книг по этикету Розалинда Рэндалл предупреждает: такое поведение не только может расстроить вашего собеседника, но и снижает качество общения.
Вы упускаете возможность заметить эмоции и невербальные сигналы, которые являются неотъемлемой частью разговора. Кроме того, ваши ответы могут быть неуместны и лишены сопереживания, потому что вы улавливаете лишь часть сказанного. Перевод телефона в беззвучный режим — знак уважения. Если ждете важный звонок, просто предупредите об этом заранее.
Избегайте разговоров о пищевой аллергии за столом
Различные пищевые аллергии нынче не редкость, но далеко не каждая хозяйка будет уточнять у своих гостей заранее, от каких блюд те предпочитают держаться подальше. Поэтому лучше сообщить о таких нюансах сразу после того, как вы получили приглашение. Если же гость забыл рассказать об аллергии, то сообщать об этом за столом уже поздно.
Это только поставит хозяйку в неловкое положение. Лучше не отказываться от еды напрямую — это может прозвучать грубо. В идеале стоит сказать, что вы обязательно попробуете его позже, или посетовать, что вы уже наелись. В конце концов, на вечеринку приходят, чтобы пообщаться, а не чтобы поесть.
Не спешите бросаться на помощь в гостях
Если гость хочет помочь хозяйке убрать посуду со стола или помыть тарелки, стоит сначала уточнить требуются ли вообще его услуги. Далеко не все женщины любят, когда на кухне хозяйничает кто-то посторонний, тем более если это гости. Когда хозяйка, вежливо позевывая, отказывается от помощи, лучше не настаивать.
То же самое касается и всяких неловких ситуаций. Если вы случайно уронили кусок шоколадного торта на белый ковер или опрокинули стакан с соком на скатерть, не надо нервничать понапрасну. Просто удалите большую часть еды или жидкости с помощью бумажных салфеток, а потом сообщите хозяйке о происшествии. Скорее всего, у нее есть свои хитрости по уборке и специальные средства. А если женщина не проявляет никакого беспокойства и просит не обращать на беспорядок внимания, лучше так и сделать. В конце концов, это ее ковер или скатерть. Главное — не слишком привлекать к этому моменту внимание других гостей.
Соблюдайте негласные правила «дамской комнаты»
Как известно, дамская комната — это чуть больше, чем просто уборная. Но не стоит разглядывать других у зеркала, занимать раковину с макияжем на полчаса, а также болтать по телефону или с подружкой из соседней кабинки.
В то же время это место, где принято помогать друг другу — поделиться средствами гигиены или предупредить о съехавшей юбке. Главное правило: делать это деликатно, чтобы помощь не превратилась в нарушение личного пространства.
Используйте парфюм с умом
Сильный аромат может быть так же неприятен, как громкий разговор в тихом кафе. Повышенная чувствительность к ароматам (гиперосмия) характерна примерно для трети людей. По словам доктора Зары Патель, профессора отоларингологии в Стэнфордском медицинском университете, это не просто индивидуальные предпочтения: резкий запах может вызывать мигрень, приступы астмы или сыпь.
Парфюмерный этикет особенно важно соблюдать летом, когда жара усиливает запахи. Правило простое: достаточно одного легкого распыления в воздух, после чего пройти через ароматное облако. Так запах будет ненавязчивым. Избегайте парфюмов с тяжелыми нотами в спортзалах и больницах — там они особенно неуместны.
А каких правил придерживаетесь вы, чтобы сделать пространство эмоционально и физически комфортным для всех? Можно долго приводить примеры, но что может быть уютнее, чем быть дома? Кстати, у нас есть несколько подборок на эту тему: