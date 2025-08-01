16 примеров того, как женщины сами сотворили уют в доме

Комфортную и уютную атмосферу дома создают не только сами люди, но и обустройство жилья — красивый коврик в ванной, приятный цвет стен, правильный свет. Вдвойне приятно возвращаться, когда жилище обустроено так, как тебе нравится. Героини нашей статьи решительно взялись за обустройство своего гнездышка, и смотреть на получившиеся результаты — сплошное удовольствие.

«Развелась, обустроила подвал в родительском доме и стала жить там»

Если это подвал, то какой тогда дом? © Unknown author / Reddit

«36 неделя беременности. Мне вдруг захотелось ванную, которая будет меня радовать. Вот на что хватило моей энергии»

«Наш маленький мирок под лестницей. Сначала я сделала набросок карандашом прямо на стене, а дальше просто дала волю воображению»

«Ремонт в доме еще продолжается, но кухня уже готова»

«Терпеть не могла наш полностью бежевый подвал. Вот на что способны всего лишь немного красок»

«Обустройство этой квартирки стало моей идеей фикс в последние несколько месяцев»

«Всего лишь нужно было закончить расставлять декор и добавить больше цвета»

«Купила дом и решила сделать смелый ремонт в гостевой ванной»

«Привела в порядок свою „яму депрессии“»

«Долго я промучилась с этой комнатой, не зная, как ее обустроить, но в итоге потратила на ее преображение 2 недели»

«Вот такая розовая фреска появилась в моей гостиной. Уже много лет я мечтала расписать стену»

«Ванная до и после ремонта в моем новом доме. Да, у предыдущих владельцев был своеобразный вкус»

«Мой маленький балкончик весь в цвету. Сейчас у нас жара, поэтому я не могу там сидеть подолгу, но зато я им любуюсь через французские двери»

«Моя любимая комната в доме»

«Обожаю свой новый диван. У него еще и ткань классная — очень прочная. А еще чехлы можно снимать, чтобы постирать»