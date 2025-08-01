16 примеров того, как женщины сами сотворили уют в доме
Фотоподборки
46 минут назад
Комфортную и уютную атмосферу дома создают не только сами люди, но и обустройство жилья — красивый коврик в ванной, приятный цвет стен, правильный свет. Вдвойне приятно возвращаться, когда жилище обустроено так, как тебе нравится. Героини нашей статьи решительно взялись за обустройство своего гнездышка, и смотреть на получившиеся результаты — сплошное удовольствие.
«Развелась, обустроила подвал в родительском доме и стала жить там»
- Если это подвал, то какой тогда дом? © Unknown author / Reddit
«36 неделя беременности. Мне вдруг захотелось ванную, которая будет меня радовать. Вот на что хватило моей энергии»
«Наш маленький мирок под лестницей. Сначала я сделала набросок карандашом прямо на стене, а дальше просто дала волю воображению»
«Ремонт в доме еще продолжается, но кухня уже готова»
«Терпеть не могла наш полностью бежевый подвал. Вот на что способны всего лишь немного красок»
«Обустройство этой квартирки стало моей идеей фикс в последние несколько месяцев»
«Всего лишь нужно было закончить расставлять декор и добавить больше цвета»
«Купила дом и решила сделать смелый ремонт в гостевой ванной»
«Привела в порядок свою „яму депрессии“»
«Долго я промучилась с этой комнатой, не зная, как ее обустроить, но в итоге потратила на ее преображение 2 недели»
«Вот такая розовая фреска появилась в моей гостиной. Уже много лет я мечтала расписать стену»
«Ванная до и после ремонта в моем новом доме. Да, у предыдущих владельцев был своеобразный вкус»
«Мой маленький балкончик весь в цвету. Сейчас у нас жара, поэтому я не могу там сидеть подолгу, но зато я им любуюсь через французские двери»
«Моя любимая комната в доме»
«Обожаю свой новый диван. У него еще и ткань классная — очень прочная. А еще чехлы можно снимать, чтобы постирать»
«Я большая поклонница ярких цветов, но стараюсь себя контролировать»
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Фото на превью thethugdealer20 / Reddit
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