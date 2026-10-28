Мне напоминает цветок из крема на торте. Как будто из кулинарного шприца выдавили. Красиво!
6 дивных природных явлений, которые можно встретить осенью
Осень дарит нам возможность увидеть редкие природные явления в самых разных местах. Например, прогуливаясь по лесу, можно заметить светящиеся грибы или изящные морозные цветы, а туманным днем есть вероятность полюбоваться радугой, которая похожа на прозрачное солнце. Поэтому, на всякий случай, лучше всегда держать под рукой камеру, чтобы непременно запечатлеть всю эту красоту.
Морозные цветы
Эти нежные бутоны можно встретить с наступлением первых осенних заморозков, когда земля остается еще достаточно теплой, а стебли растений не успели сильно промерзнуть. При резком снижении температуры влага в растениях начинает замерзать и расширяться, создавая мелкие разрывы на стенках стеблей. Постепенно влага начинает просачиваться через них наружу и превращаться в лед, создавая формы, похожие на бутоны. Морозный цветок будет продолжать расти до тех пор, пока теплый грунт будет способен питать растение или оно не растает от солнечных лучей.
Такие изящные складочки получились, как на платье). Очень нежно выглядит.
- Что это за явление такое? В лесу увидел. © ConclusionWorking / Reddit
- Подарите его жене! Это же настоящий морозный цветок, уверен, что она придет в восторг от такой красоты. © ADME
Ледяные волосы
Выглядит так, как будто домовой в листьях спрятался и только макушка торчит)
А вот еще одна удивительная картина, которую можно увидеть в лиственном лесу — тонкие ледяные пряди, похожие на белую бороду или лохматую макушку. Они образуются на сгнивших стволах деревьев или пнях, в которых накопилось достаточно влаги и есть мицелий особых грибов Exidiopsis effusa. В них содержатся ферменты, которые смешиваются с накопленной влагой и при замерзании не дают ей слипаться в кристаллы. Чем больше влаги сохранилось в древесине, тем длиннее будут вырастать волоски.
- Сфотографировал иней, который растет из влаги, накопившейся в упавших ветках. © blazeONclimbdreamer / Reddit
Мурмурация скворцов
Это зрелище можно наблюдать осенью, во время миграции птиц. Скворцы, сбиваясь в огромные стаи, начинают исполнять «воздушный танец», создавая самые разные формы. Это выглядит, как будто в небе появляются черные динамичные облака, постоянно меняющие свой вид. Такие облака могут даже разделяться или наоборот сливаться вместе. А порой одна стая просто насквозь пролетает через другую на скорости 40 км/ч и при этом ни одна птица не сталкивается с другой. Похожее поведение способны демонстрировать стаи саранчи и рыбы.
Вот какими интересными фактами хотелось поделиться!
Самая «воздушная» птица, способная летать дольше всех без остановки — это чёрный стриж (Apus apus).
• Продолжительность полёта: Взрослые особи проводят в воздухе до 10 месяцев в году без единой посадки.
• Образ жизни в воздухе: На лету стрижи спят, едят, пьют и даже спариваются. На землю они садятся только на короткий период размножения и высиживания птенцов (примерно на 2 месяца в году).
• Молодые особи: После вылупления птенцы могут не касаться земли от 2 до 4 лет подряд, пока не достигнут половой зрелости.
Если же речь идет о рекорде по самому длинному непрерывному перелёту по прямой без сна и еды, то здесь лидирует малый веретенник (Limosa lapponica):
• Молодая особь этого вида совершила беспосадочный перелет из Аляски в Тасманию, преодолев 13 560 километров за 11 дней и 1 час
- Я снимал процесс мурмурации и сделал почти 300 снимков, а потом увидел, как на мгновение стая скворцов образовала в небе силуэт огромной птицы. © Mr_BoHingles / Reddit
Замерзшая паутина
Это природное явление выглядит очень нежно и напоминает кружевные салфетки, которые вязали наши бабушки. Капли влаги, накапливающиеся на паутине, замерзают, покрывая волокна кристаллами и делая их толще. Встретить такую паутинку можно после наступления первых морозов, в самых разных местах, куда только могли забраться пауки. Ученые выяснили, что паутина и сама активно помогает процессу образования кристаллов льда. Это происходит из-за фиброина, содержащегося в паучьем шелке. При его участии замерзание конденсируемой на поверхности паутины влаги происходит при более высоких температурах, чем в его отсутствие.
У меня бабушка похожие салфеточки кружевные вязала и воротники на платья)
- Я сделала снимок замерзшей паутинки. © Moom7900 / Reddit
- Вау! Они выглядят, как кружева, связанные крючком из самого инея. © AutobiographicalMist / Reddit
Светящиеся грибы
Грибы — один из главных символов осеннего лесного урожая. Среди них встречаются некоторые виды, способные излучать мягкое зеленоватое свечение в темноте. Почему они начинают светиться, до сих пор до конца не ясно. Есть предположение, что таким образом грибы могут приманивать к себе насекомых, которые разносят споры. Некоторые виды светящихся грибов можно встретить в Карелии, на Дальнем Востоке и в Сибири. Они обычно вырастают в лесах, где много гнилых пней и старого валежника. Иногда излучать свет могут не шляпки, а сами грибницы.
- Пошли с мужем прошлой осенью в лес с палаткой. Думали: грибов пособираем, да ягод каких-нибудь. Развели вечером костер, сидим, пьем травяной чай, да болтаем о разном. Вдруг муж замолкает и смотрит куда-то в одну точку. Поворачиваю голову и замечаю какие-то зеленоватые светящиеся пятнышки. Сначала подумали, что насекомые, но потом обратили внимание, что они совсем не двигаются. Пошли с фонариком посмотреть, что же там за чудо. Так мы узнали, что опята могут светиться, как статуэтки из фосфора.
Туманная радуга
Туманный осенний денек может порадовать нас еще одним редким и красивым явлением, называемым туманной радугой. Она появляется когда лучи выглянувшего солнца начинают освещать крошечные капельки влаги, из которых состоит туман. При этом преломление света происходит не так как при появлении обычной радуги. Это связано с тем, что радиус капель, из которых состоит туман, слишком маленький и обычно не превышает 25 микрометров. Туманная радуга преимущественно выглядит белой, но иногда ее внешний край слегка окрашивается в оранжевый цвет, а край внутренней стороны может быть фиолетовым.
- Сегодня первый раз в жизни увидела туманную (белую) радугу, до этого только читала про такое. Совершенно нереальные впечатления! © nfrey / Pikabu
- Как будто прозрачное солнце восходит. © Strongwilled / Pikabu
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