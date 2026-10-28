6 дивных природных явлений, которые можно встретить осенью

Вот какими интересными фактами хотелось поделиться!



Самая «воздушная» птица, способная летать дольше всех без остановки — это чёрный стриж (Apus apus).

• Продолжительность полёта: Взрослые особи проводят в воздухе до 10 месяцев в году без единой посадки.

• Образ жизни в воздухе: На лету стрижи спят, едят, пьют и даже спариваются. На землю они садятся только на короткий период размножения и высиживания птенцов (примерно на 2 месяца в году).

• Молодые особи: После вылупления птенцы могут не касаться земли от 2 до 4 лет подряд, пока не достигнут половой зрелости.

Если же речь идет о рекорде по самому длинному непрерывному перелёту по прямой без сна и еды, то здесь лидирует малый веретенник (Limosa lapponica):

• Молодая особь этого вида совершила беспосадочный перелет из Аляски в Тасманию, преодолев 13 560 километров за 11 дней и 1 час