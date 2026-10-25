7 фактов о котах Эрмитажа, которые живут в музее по-королевски, но мечтают о своем доме

Пару лет назад я исполнила свою давнюю мечту — побывала в Эрмитаже. Несколько раз проверила билет, чтобы не ошибиться и подняться на второй этаж именно по парадной Иорданской лестнице. Сразу признаюсь, только на второй этаж меня и хватило — я провела на нем почти три часа. И да, я бы еще пару раз по нему прошла — там невероятно красиво. Как умный человек, я сразу открыла онлайн-карту музея, но мне это почему-то не помогло — уже через час я, скорее всего, от избытка впечатлений перестала понимать, где уже побывала, где еще нет, а самое главное — где ближайший выход.