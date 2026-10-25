7 фактов о котах Эрмитажа, которые живут в музее по-королевски, но мечтают о своем доме
Пожалуй, немногие посетители Эрмитажа догадываются, что в его подвалах тоже кипит жизнь. Это место носит неофициальное название «Кошкин дом», и в нем обитают несколько десятков котов и кошек. К ним можно заглянуть в гости всего раз в год — на День эрмитажного кота. Мы попробуем приоткрыть завесу тайны и рассказать вам о пушистых хранителях музея, каждый из которых не просто кот, а практически местный сотрудник. Ну а из бонуса вы узнаете, что однажды произошло в Эрмитаже с автором этой статьи.
1. Коты живут в музее еще с XVIII века
Говорят, что первых котов в своем дворце поселила императрица Елизавета. Она издала указ о том, чтобы в Казани собрали самых лучших мышеловов и привезли их в Санкт-Петербург. Основательница Эрмитажа Екатерина II котов не особо любила, но понимала, что без них не обойтись. Она пожаловала им неофициальные должности «охранников картинных галерей» и разделила на два класса — комнатных и надворных.
В 60-х годах прошлого века котов попытались выселить из музея. Но вскоре их вернули обратно — другие средства защиты от грызунов оказались не столь эффективными. Сейчас каждый кот Эрмитажа имеет собственный паспорт с ветеринарной карточкой и официально зарегистрирован как специалист по очистке музейных подвалов от крыс.
2. Среди петербуржцев ходят легенды об эрмиках и эрмитах
Эрмики — это просто сокращенное название пушистиков, которые живут в Эрмитаже. А эрмитами и эрмитессами в Питере называют сказочных человечков и по совместительству местных домовых, которые по ночам играют с кошками, присматривают за ними и заодно вяжут из их шерсти полосатые «волшебные шарфы». Эту легенду часто вспоминают на День Эрмитажного кота, который ежегодно отмечается в музее. Однажды на такой праздник принесли шарф длиной 122,5 метра, а участники встречи взяли его в руки и образовали большой круг на Дворцовой площади.
- Листали мы с мужем старые фотографии. Смотрю, он стоит на Дворцовой площади и держится за кусочек длиннющего шарфа — метров на 100. Смеюсь: «Это что такое?» А он: «Ты разве не знаешь? По ночам к котам, которые живут в подвалах Эрмитажа, спускаются крошечные человечки — эрмиты, которые вяжут шарфы из кошачьей шерсти. Это красивая легенда, которую знает практически каждый житель Питера».
3. Котов регулярно пристраивают в хорошие руки. Вот только отдадут их не каждому
Вот так подрос и похорошел котенок, которого забрали домой из Зимнего дворца.
Согласно внутреннему регламенту за музеем одновременно могут присматривать не более 50 котов. Как только хвостатых сотрудников становится больше, музей начинает пристраивать их в хорошие руки. Но стать владельцем котика из Эрмитажа не так уж просто. Будущему хозяину придется пройти серьезное собеседование и оставить в музее свои данные. Больше шансов забрать кота будет у семейных пар и у тех, кто живет в собственной квартире, а не в коммуналке или в съемном жилье. Новому хозяину торжественно вручают бессрочный сертификат «Владелец Эрмитажного кота» с правом бесплатного посещения музейных залов.
Один нюанс: в Эрмитаже готовы отдавать питомцев лишь жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сотрудники музея переживают за своих подопечных и стараются, чтобы они жили поближе к ним. Если новый хозяин попадет в сложную жизненную ситуацию или просто не сойдется с котиком характерами, Эрмитаж всегда примет своего подопечного обратно.
А это вход в «Кошкин дом», куда в обычные дни могут попасть только сотрудники Эрмитажа.
- Поехала моя мама в Питер. Вернулась сама не своя. Она мечтала забрать кота из Эрмитажа. Там один — вылитый Кузя, который у нее в детстве был. А ей сообщили: «К сожалению, вы не подходите. Котиков отдаем только тем, кто живет в Санкт-Петербурге». Впрочем, мама не стала унывать, сходила в наш местный музей, куда тоже недавно пристроился жить котик, и быстро договорилась, что заберет его к себе. Там только рады были. А у нас появился Кузя номер два.
4. У каждого кота есть имя, мисочка и даже пресс-секретарь
Ладно, мы перестарались — пресс-секретарь у них все-таки один на всех. А вот имя, мисочка и теплая лежанка у каждого свои. При этом бюджет музея не рассчитан на содержание котов. У пушистиков есть свой счет, на который поступают пожертвования посетителей, музейных работников и организаций-спонсоров. Благодаря им котикам живется вполне комфортно: их подвалы — это сухие и просторные помещения, где есть все необходимое, включая кухню с большим холодильником. Как легко догадаться, это одно из любимых мест эрмиков.
Некоторых котов даже пристраивают на работу. Например, кот-почтальон Мэтт отправляет письма и открытки с петербургскими котами, которые ищут себе новый дом. На каждой из них он ставит свой штамп в виде лапки. У котика есть не только собственная печать, но и форма почтальона.
5. У местных пушистиков есть свой праздник
И мы уже несколько раз упоминали о нем в нашей статье. Все верно, это День Эрмитажного кота. Его начали отмечать еще в 1998 году. Правда, тогда он назывался Днем Мартовского кота. Празднуют его, как несложно догадаться, весной. В этот день можно посетить «Кошкин дом», где живут эрмитажные коты, и принять участие в различных уличных активностях. К примеру, в мае 2026 года все желающие расписывали во дворе музея большие кошачьи фигуры под руководством местного художника Дмитрия Шагина.
6. О котах Эрмитажа пишут книги и снимают фильмы
«Кошкин дом в Эрмитаже», «Анна и кошки, или Приключение в Эрмитаже», «Эрмиты. Петербургская сказка», «Рыцарь, кот и балерина. Приключения эрмитажных котов» — это еще не полный список книг, посвященных пушистым жителям музея. О местных котах сняли пару документальных фильмов, но широкому зрителю наверняка больше запомнился мультфильм «Коты Эрмитажа». Он вышел в 2023 году, а главных героев в нем озвучили Роман Курцын,
Полина Гагарина и Павел Прилучный.
В Эрмитаже есть свой творческий проект с участием кота. Эти видео сотрудники музея создают для маленьких зрителей. В каждом выпуске фея Мария и ее помощник котик Спросик приглашают детей в сказочное путешествие, открывают тайны Эрмитажа и рассказывают занятные истории о хранящихся в нем экспонатах.
- Моей дочке восемь лет. Собрались мы с ней на осенние каникулы в Питер, а она: «Мам, я там котика в музее обязательно встречу!» Я несколько раз ей объяснила, что коты живут в подвалах Эрмитажа, а на улице во дворах их можно только летом увидеть". Она ни в какую не соглашается. Говорит, что один котик точно по залам ходит. В общем, оказалось, что она имела в виду котенка из детской передачи, которую делают в музее. Думала, что увидит, как ее там снимают.
7. И конечно, с котами приключаются всякие истории
«Знак «Осторожно, кошки! Место его расположения, наверное, даже указывать не стоит».
Любознательный, но очень впечатлительный кот Паша случайно забрел в музей и оказался в районе гардеробов, куда эрмикам входить было не положено. Когда его увидели и попытались поймать, кот тут же спрятался. Ночью он выбирался из своего убежища и бродил по музейным залам, из-за чего в Эрмитаже постоянно срабатывала сигнализация. Пашу удалось водворить в «Кошкин дом» только через два месяца, после чего все вздохнули с облегчением.
Постоянные посетители музея наверняка знакомы с историей Тихона. Когда День Эрмитажного кота проходил в марте, люди, как правило, спускались в гости к котикам в головных уборах. Тихон сидел на трубах под потолком и умудрялся ловко цеплять лапой шапки посетителей.
А еще этот кот стал известен своей неразделенной любовью к эрмитажной кошке Маше. Он постоянно старался привлечь к себе ее внимание, но его попытки так и не увенчались успехом.
Бонус от автора, которая однажды заблудилась в Эрмитаже
Пару лет назад я исполнила свою давнюю мечту — побывала в Эрмитаже. Несколько раз проверила билет, чтобы не ошибиться и подняться на второй этаж именно по парадной Иорданской лестнице. Сразу признаюсь, только на второй этаж меня и хватило — я провела на нем почти три часа. И да, я бы еще пару раз по нему прошла — там невероятно красиво. Как умный человек, я сразу открыла онлайн-карту музея, но мне это почему-то не помогло — уже через час я, скорее всего, от избытка впечатлений перестала понимать, где уже побывала, где еще нет, а самое главное — где ближайший выход.
Думаю: «Ладно, скоро музей будет закрываться. Наверняка здешние сотрудники уже привыкли отлавливать по залам таких потеряшек, как я». И тут мимо меня пробежала группа китайских туристов, которые повторяли: «Микеланджело! Микеланджело!» Я поспешила за ними и вскоре попала в зал со знаменитой скульптурой мальчика. Как ни странно, я быстро нашла его на своей карте и сообразила, как выйти из музея. На первом этаже я буквально упала в кресло и поняла, что из него меня будут поднимать исключительно домкратом — так устали мои ноги.
Пока я блуждала по залам музея, у меня была робкая надежда, что я все-таки увижу местного кота-эрмика. Почему-то мне казалось, что их выпускают наверх именно по вечерам. Естественно, никого я не увидела. Но мне до сих пор хочется думать, что на фото выше — в музейном дворе — в кустах прячется хотя бы один котик. Просто его не видно.
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