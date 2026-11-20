Понимаю автора. Тоже люблю рисовать с детства. Но в художку не пошла, потому что была проторена дорожка к музыке. Но всё таки пошла на курсы рисования как раз перед локдауном. Была на трёх уроках. Хочу опять возобновить занятия.
19 историй о женщинах, которые устали оправдывать чужие ожидания и начали жить в свое удовольствие
Многие женщины десятилетиями держатся за престижную, но нелюбимую работу, боятся сделать короткую стрижку из-за мнения окружающих или стесняются купить себе ту самую куклу из детства. Мы так часто откладываем себя на потом: сначала нужно оправдать ожидания родителей, затем — построить карьеру. Но однажды наступает момент, когда оглядываться на чужие правила больше не хочется. Мы собрали истории женщин, которые наконец решились и сделали по-своему. Давайте посмотрим, чем это для них обернулось.
- Я мама двух детей, жена и все такое. С детства у меня был незакрытый гештальт. Я очень восхищалась людьми, которые умели рисовать. Но самой, как я думала, мне не дано. Это подтвердила учитель рисования, которая ставила мне оценки чуть больше двойки. И вот мне уже хорошо за 30, а желание рисовать никуда не делось. Поделилась с мужем. Он уговорил меня пойти в художку. Сначала я прошла основы рисования, потом основы акварели. На очереди основы маслом. Очень довольна. Не претендую на профессионализм. Главное — моя маленькая девочка внутри прыгает от счастья.
- В детстве мы с мамой часто ездили на трамвае. Когда было лето, водитель открывал дверь кабины, и я подходила к двери близко и смотрела, что водитель делает, чтобы трамвай поехал или остановился, что написано на кнопках пульта управления. Я ехала и думала, что, когда вырасту, обязательно буду управлять трамваем. Но, как всегда, детские мечты забываются, время идет, семья настояла, что мне нужно получить высшее образование, поступила в ВУЗ, закончила и честно пыталась работать по специальности. 10 лет я переработала в куче компаний, потом поняла, что не мое это. И вот, мне 35 лет, я еду опять в трамвае и вижу объявление, что идет набор на курсы водителей. И я подумала, что если не сейчас, то когда еще-то? Было страшно разгонять эту семнадцатитонную махину, но все же я справилась, и теперь я полноценный водитель трамвая!
- Моей маме уже под 70, но она часто забывает эту маленькую деталь и ведет себя так, словно ей все еще 30. Перед моей свадьбой мама решила омолодиться, выбрала себе молодежную стрижку и радостная направилась в салон осуществлять задуманное. Мастер, которая стрижет маму вот уже лет двадцать, увидев ее желание, отказала ей, да еще и пыталась вразумить: «Ну что вы себе надумали такое, еще и на свадьбу. Это не для возрастных дам». Мама моя упряма и от своего отступать не привыкла, пошла в другой салон. Там ее мало того, что подстригли, как хотелось, но мастер еще и помог подобрать цвет волос, подходящий к новому образу. В день свадьбы гости со стороны жениха дали моей маме не больше 40, она выглядела прекрасно и чувствовала себя так же.
Женщине на фото 70 лет. Она надела короткие шорты и отправилась на рок-концерт, где отплясывала до 2-х ночи, потому что, как она сказала: «захотела и смогла».
Категорически приветствую. В таком виде, физической форме, модели шорт и с плотными колготками - отлично и безупречно
- Первые 10 лет в доме свекрови я не имела права голоса, даже мебель без ее согласия не могла переставить. Также жила с чувством вины и постоянно была обязана всем. Когда купили свою квартиру, она напросилась с нами. Но я сразу обозначила границы: не нравится — дверь открыта, в своей квартире я буду жить по своим правилам, и она не имела права лезть в нашу жизнь. С тех пор живет молча, а я живу, как хочу: не хочу мыть посуду — не мою, хочу гулять с подругами — иду!
- Большая часть моего гардероба осталась из прошлой жизни: брючные костюмы, шпильки, шелковые блузки и одна пара «лабутенов», которую я надевала только в тех случаях, когда нужно было кого-то уволить. После выхода на пенсию я заметила, что меня все чаще тянет на странные вещицы, чтобы бархат там, пайетки. Винтажные броши, о существовании которых я вообще забыла. Я крашу глаза, даже когда просто иду выносить мусор. А на прошлой неделе пошла в аптеку в брюках пронзительного синего цвета электрик. 33 года жизни по правилу «Будь как все и не привлекай внимания» так просто из себя не вытряхнешь. Но эта шелуха потихоньку сходит — наряд за нарядом.
- У мамы на будильнике установлена мелодия одного малоизвестного певца «Счастливый как никто». Вот уже 2 недели, как мама ушла на пенсию, но каждое утро в 7:30 я слышу звук мелодии и голос, поющий «Я счастливый как никто!» Затем мама выключает будильник и, довольная собой, засыпает вновь.
Девушка с детства мечтала заниматься балетом, но мама не разрешала. В 40 лет она пошла на балет и вот уже примеряет свои первые пуанты.
- Спустя отчаянные попытки уйти с предыдущего места работы, раз за разом возвращалась в одну и ту же степь, но уже по разным городам. Работала в розничной торговле, в сети магазинов на каждом углу. По воле случая или судьбы ушла в совершенно другую сферу. Теперь являюсь слесарем-электриком 2 разряда. Кручу себе аппараты на тепловозы и бед не знаю.
- Моя подруга давно мечтала состричь волосы — ей мама не разрешала, всю жизнь мучалась с длинными и густыми — ниже поясницы были. Наконец-то она решилась, пошла в парикмахерскую. Я с ней за поддержку — ее подстригли почти под мальчика — как она и попросила. Я думаю, я еще никогда не видела свою подругу такой удивленной и счастливой. Она прям нарадоваться не могла, все время засматривалась на свое отражение в витринах, пока мы шли домой. Нагоняй от мамы она, конечно, получила, но подруга к этому долго готовилась морально. А вот то, что от нее уйдет из-за этого парень, — мы к этому не были готовы. Я думала, подругу придется успокаивать, но она к этому отнеслась довольно спокойно: «Значит, он любил не меня, а мои волосы. Вот пускай и исчезает из моей жизни, как и они».
- В 30 лет я решила изменить свою жизнь и исполнить детскую мечту — стать программистом. Когда-то я окончила 9 классов, поступила в колледж на программиста. Эта область меня всегда интересовала, но учеба меня разочаровала. Кое-как выпустилась и пошла работать продавцом-кассиром. Но примерно год назад решила изменить свою жизнь. Почему бы мне не заняться тем, чем я всегда хотела? Я занималась все свое свободное время, а его было не так уж и много, учитывая работу и маленькую дочку. Так прошел год, и я решила, что пора бы попробовать найти работу. Опубликовала резюме, откликалась на вакансии, но везде отказывали. Я уже начала отчаиваться, думала: уж куда мне, кому нужна 30-летняя женщина — начинающий программист? Последнее из собеседований прошло неплохо, и меня попросили выполнить тестовое задание. Я его сделала, и меня приняли! И теперь утром, когда я еду на работу, я счастлива!
Мама автора вышла на пенсию, увлеклась вязанием и устроилась в зоосалон: теперь она вяжет подстилки, пледы и шапочки для котиков и собачек.
- Никогда не думала, что жизнь приведет меня в дворники. Имея два образования, работая на госслужбе, я однажды выгорела, начался день сурка, я поняла, что не могу пока работать с людьми, уволилась, переехала из города в пригород, привела новый огородик в порядок и стала жить тихой сельской жизнью. Но покоя не давал мусор кругом, стала потихоньку разгребать, а когда начались снегопады, стала разгребать снег рядом с собой и остановку. Как оказалось, дворника тут отродясь не было, тротуар полностью завалило снегом, а люди привычно передвигались по автомобильной дороге. Такое стало для меня дикостью, и я списалась с директором местного благоустройства, который и предложил мне работу. Я, не раздумывая, согласилась, так сказать, не денег ради, а ради идеи.
- Всегда любила готовить. В детстве своими кулинарными секретами делилась моя бабушка, затем меня обучала мама, а после школы я пошла учиться на повара. Уже на третьем курсе нашла неплохую работу, проработала там больше шести лет. Хороший ресторан, зарплата неплохая, я там су-шефом была, но присутствовало какое-то странное ощущение, что я не на своем месте. Решила сменить обстановку и попробовать свои силы в детском саду, ибо там обитают не просто дети, а настоящие критики! Каши без комочков, пышные омлеты, нежные творожные запеканки, идеальные супы — всё это пришлось учиться готовить, чтобы порадовать деток. И, знаете, там я почувствовала себя настоящим шефом! Когда дети с удовольствием едят твою еду — это настоящий кайф, а когда еще и добавки просят... Комплимента лучше не бывает!
- На нашего главбуха свалилось солидное наследство. Мы, конечно, рады были за нее, но не от всего сердца. Да и жаль было, что уволится теперь, а тетка-то хорошая. Она и правда пришла с тортом, мы приготовились прощаться, а она вдруг заявляет: «Да вы что! Я же люблю свою работу, а тортик, чтобы отметить то, что я теперь буду на удаленке». Оказалось, что она ушла от мужа, сняла квартиру в Турции на всю зиму и собирается работать оттуда — всю жизнь мечтала проводить зиму в тепле.
Какая молодец. Улучшение качества своей жизни стОит того, чтобы наступить кому-нибудь на ногу. А тут и вовсе все выиграли
Автор фото рассказал, что его мама долгие годы ездила на мотоцикле пассажиром, а теперь решила, что пришло время сесть за руль самой.
- Мечта из детства, которая так и осталась мечтой — кукла Барби. Настоящая, оригинальная, а не версия с негнущимися руками и ногами. Я очень хотела эту куклу, но почему-то не просила ее у мамы. Но хотела так сильно, как никогда и ничего потом. В общем, мне 41.
Я купила себе перед Новым годом четыре Барби! Две просто из современных серий, а две — винтажные, из моего детства. Первые уже радуют, сидя на полке. Я их беру в руки, глажу волосы, поправляю одежду, думаю вспомнить, как шить и вязать на кукол. Улыбаюсь и думаю — моя! Моя кукла! И я счастлива, что смогла себе маленькой подарить то, о чем мечтала 30 лет назад!
- Сейчас мне 51, а моему мужчине на 14 лет меньше. Мы познакомились, когда мне было за сорок, а ему только-только исполнилось 30. Моим троим детям на тот момент было 8, 9 и 11 лет. Встречаться с ним я не хотела из-за разницы в возрасте, но в итоге сдалась. И он оказался чудесным, таким и остается. Со временем он стал воспитывать детей наравне со мной и вообще классный партнер. Дети его обожают. Мы живем вместе уже 8 лет, и, по-моему, за все это время поссорились всего один раз, да и то по мелочи. Я безумно рада, что дала шанс этому молодому парню. Теперь у меня есть тот самый спутник жизни, о котором я всегда мечтала и который мне был нужен. А у детей есть папа, которого они совсем не ждали, но который всегда рядом, что бы ни случилось!
- Подруга моей жены после института работала бухгалтером, годам к 35 дослужилась до главбуха. В 39 вышла замуж и родила первого ребенка. В 41 год решила, что пора на работу, благо, бабуль и дедуль хватает. В бухгалтерию возвращаться не хотела ни за какие коврижки. Подалась в секретари. Разумеется, отказов было море. И вдруг пригласили на собеседование личным помощником. Взяли сразу. За 3 года зарекомендовала себя как грамотный сотрудник, исполнительный, надежный, очень она нравилась хозяйке, и, когда появилась необходимость, та предложила этой подруге стать управляющей. Ну, она и согласилась. Сейчас ей 47 лет. Прекрасно выглядит, безумно любит работу, хорошо получает, а главное — теперь уже у нее есть свой личный помощник.
Решиться на перемены бывает непросто, но то счастье и ощущение свободы, которое приходят следом, определенно стоят любых усилий. Вот еще 15 светлых историй о людях, которые выбрали себя и получили в награду долгожданный отдых для души.