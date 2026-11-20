Многие женщины десятилетиями держатся за престижную, но нелюбимую работу, боятся сделать короткую стрижку из-за мнения окружающих или стесняются купить себе ту самую куклу из детства. Мы так часто откладываем себя на потом: сначала нужно оправдать ожидания родителей, затем — построить карьеру. Но однажды наступает момент, когда оглядываться на чужие правила больше не хочется. Мы собрали истории женщин, которые наконец решились и сделали по-своему. Давайте посмотрим, чем это для них обернулось.