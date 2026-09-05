15 светлых историй о подарках, от которых обычный день внезапно расцветает
Истории
05.09.2026
Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал искренний трепет, когда приближался праздник. В такие моменты хочется получить не простой презент, а душевный подарок, сделанный с глубокой заботой и пониманием. Самые памятные сюрпризы на день рождения часто прячутся в деталях — в тайной заначке внутри обычной терки, в стеклянной банке или в забавном шарфе.
- Парень чуть ли не каждую встречу приносил по букету. Цветы я люблю, но через две недели их уже было некуда девать, поэтому я ему деликатно сказала: «Если хочется сделать приятное, подари что-нибудь полезное». Он, похоже, обиделся, потому что на следующей встрече подарил мне коробку гвоздей, молоток, палку колбасы и пакет кефира. Понимаю, что он хотел меня подколоть, но даже это оказалось лучше цветов. Отличный подарок — гвозди-то не завянут.
- Мой муж притащил пакет. Я спрашиваю: «Что там?» Отвечает: «Подарки для тебя на Новый год». Я говорю: «Ой, тогда я уйду, а ты спрячь, чтобы я до праздника не видела». А он бросает: «Так ты же знаешь, что там». Говорю: «Я отправила тебе большой вишлист, но я же не знаю, что именно ты купил». А он: «Вообще все». Хорошо, что я уже не помню, что туда накидала, и сюрприз все равно будет.
mari.gvrl
- Встречались с парнем несколько лет, когда его бабушка прислала подарок для его семейной жизни — чемодан с набором дорогой посуды: кастрюль, сковородок и т. д. Мать парня мне не дала его посмотреть, сделав акцент на том, что этот набор увидит только жена. Я тогда улыбнулась. Видимо, она намекала, что это буду не я. Уже 14 лет готовлю в этой посуде.
«В благодарность за написание технических статей на протяжении целых 4-х лет читатель подарил мне телефон из нулевых. Невероятно крутой гаджет!»
- Недавно у меня был день рождения. Получила «замечательный» подарок от свекрови. После застолья открыла упаковку, а там книга рецептов. Все бы ничего, я люблю книги, люблю готовить, но обнаружила, что эта книга написана самой свекровью! Она вписала туда все свои рецепты, красиво оформила, даже подписала. Но лучше бы она этого не делала. Читаю: «На эту книгу меня вдохновила моя невестка, которая не умела готовить абсолютно ничего!» Спасибо, Елена Васильевна, шикарный подарок.
- У моего сына первая любовь. В 8 лет первая любовь. Приходит и просит: «Мама, я хочу подарить Виолетте подарок, я уже собрал его. Помоги, пожалуйста, упаковать красиво. Только папе не говори». Достал из своего подарка от крестной — киндер и конфеты Red. Добавил свои ракушки и книжку-головоломку. Упаковала, конечно.
tata.zefir
- Моя подруга выиграла эту жизнь: на днях ей исполнилось 25 лет, а пару месяцев назад она начала встречаться с новым молодым человеком, который души в ней не чает и буквально на ручках носит. На день рождения он подарил ей вместо одного подарка двадцать пять, потому что пропустил все предыдущие.
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«Мне подарили котика. Это мальчик Мицуки, ему три месяца. Теперь этот пупс будет со мной жить»
- Моя мама много лет работала воспитателем в детском саду. Детей очень любит, они отвечают ей взаимностью. Городок наш маленький, поэтому мама часто встречает на улице либо своих подопечных, либо их родителей. И вот, здоровается с нами взрослый мужчина. Вежливо болтают. Разговор заканчивается, он спрашивает: «А это ваша дочь?» Мама: «Да». И тут он поворачивается ко мне и говорит: «Спасибо за «Вниз по волшебной реке». И уходит. Я слегка в шоке и непонятках, смотрю на маму. А она мне напоминает историю. Сын маминой подруги плохо себя чувствовал, сидел дома. С деньгами тогда туго было, и моя мама попросила меня выбрать из своих книг какую-нибудь интересную, чтобы подарить тому мальчику. Читать я очень любила и к книгам относилась бережно. Девочкой была не жадной и быстро выбрала интересную книгу. Оказалось, что эта книга тогда значила для него очень много.
- Помню, как во втором классе мы пошли покупать подарок учительнице. Девчонки были за вазу для цветов, но я углядел в магазине круглый комнатный термометр в виде штурвала. Я быстро убедил всех, что нам нужен именно он. Просим показать поближе. Продавщица, взгромоздясь на ступенечки, сняла его. Я гляжу, стрелка застыла на двенадцати. Уж не знаю, какую температуру я рассчитывал увидеть в магазине зимой, но авторитетно заявляю:
— А он у вас сломан.
Моя группа поддержки тоже:
— Да-да, не работает.
И продавец:
— Действительно. Сейчас другой достану.
Лезет наверх за коробкой. Открывает:
— Ну надо же, и этот бракованный! Подождите, я сейчас.
И тут я осознаю свою ошибку и понимаю, что лучше побыстрее уйти. Вазочку мы купили уже в другом магазине.
- Поссорились с мужем, но обычными цветами и подарками меня не подкупить. Так он в качестве извинений подарил мне на месяц табличку в зоопарке, что я опекаю осла.
mimilinism
«Сделал своими руками светильник в подарок»
- Я просто грустила, речь зашла в чатике с друзьями о том, что мне муж цветов просто так никогда не дарит. Только на свадьбу купил букет невесты и когда из роддома забирал. И где- то через полчаса постучался один из друзей. Принес небольшой букетик и тортик. Я говорю: «Ваня, ты чего, я же в отношениях, ты что ухаживать за мной вздумал? У тебя же тоже девушка есть!» Он рассмеялся и сказал: «Это просто так, без всяких намеков, дружеский жест. Наливай чай, попьем с тортиком и я поеду».
- С мужем уже два года пашем — копим на квартиру. Все родственники об этом знали, поэтому на юбилей мужа я ожидала много конвертов с деньгами. А его тетя взяла и подарила обычную терку! Мол, вот вам в новый дом. Я аж обалдела. Вечером достаю из коробки, а там конверт с долларами. И немало — больше, чем вся родня. Мы позвонили тетю благодарить, а она попросила никому не рассказывать, не хотела, чтобы остальные знали.
ADME
- На трехлетие отношений парень подарил мне обычную стеклянную банку, набитую всякими безделушками. Красиво, но вся семья ждала кольца. Я растерялась, а потом заметила на дне записку. Оказалось, он собирал памятные сувениры из всех поездок, в которых побывал еще до нашей встречи. В записке было: «Я берег их, чтобы показать, куда я тебя отвезу теперь, когда мы вместе», а еще два билета в Рим.
ADME
«Был день рождения. Думал, что просто посижу с родителями и женой в ресторане. В этот раз мама решила добавить чего-то нового, заказала торт. Был приятно удивлен»
- Получили для нашего первоклассника подарок к 1 сентября от работы мужа: рюкзак, полностью забитый канцелярией. Можно было вообще ничего не покупать. Видели бы вы мое лицо, ведь я купила все это еще в июне.
nadushanusha
И что не так? Или ребёнок будет один год только учиться? Или оно испортится? Вечно недовольная.
Ответить
- На день рождения парень вручил мне огромную, неуклюжую керамическую сову. Я из последних сил изображала восторг. Через полгода мы расстались. А еще через пару лет, во время переезда, я случайно задела эту сову, и она разбилась. Из нее вывалился плотный конверт, а в нем деньги и записка: «Если мы когда-нибудь расстанемся, и ты в сердцах ее разобьешь — эта заначка тебя порадует и ты вспомнишь меня добрым словом». Студенческий бюджет на тот момент был нулевым, так что я действительно осталась ему невероятно благодарна.
ADME
- Парень на осень подарил мне длинный, довольно сбитый и слегка кривоватый шарф. Я вежливо поблагодарила, но про себя подумала: «Где он вообще нашел такой странный хендмейд?» И тут случайно разговорилась с его мамой. Оказалось, он все лето тайком приходил к ней по вечерам, чтобы она научила его вязать, и трижды полностью перевязывал этот шарф с нуля, потому что хотел сам сделать для меня самую теплую вещь, потому что я часто болела. Теперь это мой любимый подарок.
ADME
В конце концов, лучший подарок — это не цифра на ценнике, а время и забота, вложенные в эмоции родного человека. Еще больше историй о том, что люди могут приносит друг другу добро и радость, читайте в других наших статьях:
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