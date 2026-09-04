20 человек вспомнили маленькие радости из детства, когда нам зайчик подарки передавал

Хотя в нашем детстве не было видеоигр и прочих современных развлечений, мы до сих пор вспоминаем о тех временах с теплотой. Можно было запечь с друзьями картошку, сыграть с ними в настольный футбол или волейбол, похвастаться яркой коллекцией вкладышей или просто посмотреть диафильмы. Даже охапка одуванчиков и горсть желудей приносили множество маленьких радостей. Мы решили окунуться в светлые воспоминания из нашего детства с ароматом горячих вафель и печёной картошки.

Автор нашел на барахолке набор кукольной посуды и решил похвастаться им в сети

В нашем детстве многие с удовольствием играли с миниатюрными тарелками и чашечками. Можно было и для игрушек чаепитие устроить, и перед друзьями этой красотой похвастаться. Первые подобные наборы появились еще в XVI веке, но тогда их делали из меди или олова. Именно фарфоровые кукольные сервизы стали изготавливать для детей только в XIX веке, когда появились фабрики, занимающиеся производством посуды. А уже к середине столетия игрушки обрели небывалую популярность.

Женщина нашла школьную анкету, которую заполняла примерно двадцать лет назад. За это время многие друзья и знакомые исчезли из ее жизни, а эта тетрадка осталась. Благодаря анкете сразу вспомнились счастливые моменты из детства

Кстати, такие дневники-анкеты вовсе не были нашим изобретением. Еще в XIX веке барышни заводили альбомы, которые украшали рисунками, высохшими цветами и даже вышивками. Девушки просили подруг и поклонников оставлять на страницах записи и дополняли их переписанными стихами и цитатами. Эти альбомы бережно хранились, потому что в них жила память о близких людях.

Автору повезло, и он купил в магазине кусок сыра, в котором были спрятаны цифры. Сразу вспомнил, как радовался в детстве такой удаче

Такие цифры можно было найти далеко не в каждом кусочке. С их помощью готовые головки сыра маркировали на производстве: они обозначали дату выпуска и номер партии. Причем значки делали из специального пластика на основе молочного белка. Перед тем как сыр отправляли на реализацию, цифры вдавливали внутрь головок. От этой практики отказались, когда поняли, сколько времени тратится на процедуру. Но некоторые предприятия до сих пор используют такой способ маркировки. Мы, конечно, об этом не догадывались и специально просили у родителей купить кусочек сыра в надежде найти эти волшебные значки.

Мужчина нашел архив с фотографиями, которые в 70-х годах прошлого века делал его отец. На одном из снимков парень разговаривает по игрушечному телефону. Кстати, старший брат автора был в таком восторге от этой штуки, что купил ее на первую зарплату

Игрушечный телефон был заветной мечтой каждого ребенка. Ведь можно протянуть провод из одной квартиры в другую и болтать часами напролет. Те, кому такая игрушка не доставалась, делали свои собственные из веревочки и двух стаканчиков. Кстати, это нехитрое приспособление было изобретено еще в XVII веке. Ad_locum только что У меня друг жил на 4 этаже, другой друг - на 3 этаже в соседнем подъезде. Они протянули двойную веревку от балкона к балкону и передавали друг другу сигареты). Ответить

Женщина решила отдать дочке свои старые игрушки, которые бережно хранились все эти годы. Среди разных вещей нашлась и эта игрушечная кухня. В ней когда-то горели лампочки, а из крана текла вода

Мне такая кухонька досталась от кого-то. Она была уже использованная. Там только две секции было — с раковиной и плитой. С водичкой я наигралась выше крыши, а вот уговорить взрослых поставить лампочки в плиту так и не смогла. © Apomus / Pikabu

Некоторые игрушки мы сами делали в детстве из подручных материалов. Достаточно было выйти во двор и внимательно оглядеться. Например, из стручков акации получались отличные свистульки

Чего только мы не делали из различных растений! Например, из одуванчиков и мальвы получались отличные куколки — надо было только распушить стебель на тонкие полоски. Из ярких цветочных лепестков можно было изобразить отличный маникюр. А еще летом поспевал снежноягодник, который было так весело лопать ногами и пальцами. Везунчики, у которых рядом росла акация, делали из стручков свистульки. А осенью, когда землю под дубами покрывали желуди, наступала пора ваять человечков, лошадок и собачек из этих плодов.

Автора попросили помочь с разборкой старого шкафа. В его недрах была обнаружена коробка, бережно перевязанная бечевкой, и, похоже, ее даже не вскрывали. Внутри лежал такой конструктор. Кто не мечтал о нем в детстве?

Кстати, первый металлический конструктор появился еще в начале XX века. Изобретатель Френк Хорнби решил, что было бы здорово продавать ребятне разобранные инженерные конструкции в миниатюре. К первым наборам тоже прилагались инструменты, болты и гайки. Компания по производству этих игрушек, созданная Хорнби, существует до сих пор.

Женщина решила приготовить дочке точно такие же вафли, которые пекла ей в детстве мама. Делала она эти вкусности в старой вафельнице, которая до сих пор хранится на антресолях

В нашем детстве вафли обычно делали не мягкими и воздушными, а, наоборот, жёсткими и хрустящими. Этот рецепт популяризировал Йозеф Манер, который основал свою кондитерскую фабрику в 1890 году в Вене. Его «неаполитанские вафли» были именно такими, как мы привыкли. Рецепт Манера у нас быстро прижился, так как сладости можно было долго хранить и продавать в больших объёмах.

Разбирая вещи, мужчина нашел коллекцию старых вкладышей и переводных картинок. Он не смог вспомнить, кто именно их собирал: он или его брат. Зато, как по щелчку пальцев, вернулся в детство

Между прочим, сама технология переноса изображения с бумаги на другой предмет, которая называется декалью, была изобретена еще в XVIII веке. Поначалу метод использовался только для украшения посуды, но после усовершенствования подходил и для других изделий. А мы в детстве с помощью переводных картинок украшали портфели, пеналы, письменные столы и другую мебель. Помню, заполучить такие вкладыши было настоящим счастьем.

В нашем детстве бумажные куклы были у всех поголовно. Их покупали и делали самостоятельно. Но главное, для такой куколки можно было вырезать сколько угодно нарядов: хоть платье принцессы, хоть модный костюм. Нужны были только бумага, цветные карандаши и ножницы

Удивительно, но такие игрушки появились еще в XVIII веке. Причем предназначены они были не только для детей. С их помощью взрослые делали едкие сатирические высказывания. А в начале XIX века издательства стали печатать наборы с куклами и нарядами огромными тиражами и продавать их за сущие копейки. Причем у этих кукол даже была своя история, которая должна была научить ребят правилам поведения.

Мужчина увидел у помойки настоящее сокровище. Кто-то выкинул коробку с трансформерами! Забрал домой, отмыл и только потом понял, что в его руки попала оригинальная японская игрушка, а не новодел. Теперь любуется своей находкой

Крутая вещь. Хорошо, мне в детстве такое не встречалось. Я бы ночами не спал, мечтал.

Самый годный трансформер, что мне попадался, был у одноклассника. Несмотря на то что у него он был всего один, а у меня — штук пять, но простеньких, дико ему завидовал. © Nerak / Pikabu

Женщина решила вспомнить вкус из детства и приготовила пирожки из пистиков. Так на Урале называется верхняя часть побегов молодого хвоща. Собирают их в мае, пока хвощ еще не вырос. Из пистиков делают не только пирожки, но и кашу, суп, пельмени и посекунчики

Побеги полевого хвоща вообще играют важную роль в коми-пермяцкой кухне. По весне многие люди здесь выходят в поля, чтобы набрать побольше пистиков. Пожалуй, даже в лесу, где пошли первые грибы, и то не так людно. Пистики очищают от шелухи, перемалывают в фарш или отваривают. А потом добавляют в запеканки, варят с ними суп или кашу. А знаменитые пермские посикунчики традиционно делают именно с пистиками.

Парень нашел старый настольный футбол и вспомнил о тех временах, когда видеоигр еще не существовало

О настольном футболе мечтала вся ребятня в нашем детстве. А появились такие игры еще в 20-х годах прошлого века в Англии. В те времена и взрослые, и дети были буквально без ума от футбола, и многие мечтали играть в него дома. Так и появилась идея настольного футбола. Однако всемирная популярность к игре пришла уже в 70-х годах, когда столы для кикера появились практически во всех заведениях.

У многих до сих пор хранятся детские коллекции, собранные из «киндер-сюрпризов». Кто-то охотился за бегемотиками, другие обожали пингвинов и крокодильчиков. А вот автор нашел в своем собрании редкие механические игрушки

Идея добавлять игрушки в шоколадное яйцо пришла в голову Вильяму Саличе, который работал на фабрике Ferrero, и основателю компании. Ему показалось, что детей очень порадует такая находка. И действительно, когда первые сладости попали на прилавки в 1974 году, они тут же обрели невероятную популярность.

Пока остальные дети охотились за «киндер-сюрпризами», девушка собирала милые фигурки, которые называла «мымриками». Коллекция получилась не очень большая, и теперь она жалеет, что не покупала все такие игрушки

Этих забавных троллей создал плотник и рыбак Томас Дам. Мужчина вообще сменил множество профессий, но в свободное от работы время любил делать игрушки для своих детей. Первого тролля он смастерил для дочки. Через некоторое время эти фигурки стали пользоваться невероятной популярностью, и Дам начал продавать их по всей стране. А потом открыл фабрику по производству игрушек.

Девушка рассказала, что ее мама тридцать лет назад работала учительницей и вела переписку с семьей из Англии. Те отправляли им посылки со всякими вкусностями, а один раз переслали каталог для заказа товаров, который автор с сестрой изучали месяцами

Такие каталоги во времена нашего детства были настоящей ценностью. Их, наравне с фотоальбомами, доставали при приходе гостей. Помню, у нас был толстенный каталог Otto. Мне с друзьями очень хотелось повнимательнее рассмотреть игрушки, но взрослые не давали. Мама с приятельницами могла часами сидеть над страницами, разглядывая модные фасоны и прически. А бабушку особенно радовал раздел с нижним бельем. Vrodekot Savsk только что Эх, Otto ушёл из РФ в 2018 году. Немного скучаю. Ответить

Сосед по даче отдал мужчине целый мешок старых игрушек. Решил так порадовать детишек. Среди прочих вещей автор обнаружил точно такой же настольный баскетбол, который был у него в детстве

Помню, папа подарил мне такой баскетбол на день рождения. Мы с ним часто играли в него, одна из моих любимых игрушек была. Потом мы переехали на другой конец страны, большинство вещей оставили. Недавно я перебралась в город поближе к родному. И пару месяцев назад приехала на старую квартиру. Когда пересматривала вещи, которые мы оставили, нашла баскетбол. Не знаю почему, но эта игрушка вызвала такую ностальгию! Эдакий привет из далёкого, беззаботного детства. В общем, забрала его с собой. © Blue161 / Pikabu

Автор решил приготовить запечённую картошку точно так же, как мы делали в детстве. Сидишь у костра, ждёшь, пока она поспеет, а потом выкатываешь из углей, снимаешь чёрную хрустящую корочку и посыпаешь жёлтую мякоть солью. Объедение!

© levsha12 / Pikabu Устрица Омара только что Мы такие кровью и потом добывали. Сначала надо было найти кирпичи, благо в молодом строящемся городе здоровых кирпичей из ракушечника было навалом. Потом тяжеленные кирпичи тащились на ближайший пустырь- а это метров 200 с ценным грузом. На месте расчищалась от всякого степного поросля полянка, кирпичи стратегически выкладывались, искались вокруг какие-нибудь бумажки на растопку. Потом топливо- вообще не помню, что там могло гореть, если честно, в таких количествах, но что-то горело. Потом все это горяще-тлеющее со знанием дела шерудилось какой-нибудь отобранной в дворовой битве палкой. В общем, картоха всегда выходила наполовину сырая, но "горячее сырым не бывает", правда?:) да и не в картохе там был цимес, а в процессе:) Ответить

Однажды мы с пацанами пошли в поход и решили картошку испечь. Закопали восемь картофелин в углях, а выкопали только семь. Так и не нашли последнюю. Интересно, как она там теперь поживает в тундре? © Pikabu

Мужчина разбирал антресоли и нашел там старую коробку. В ней было множество баночек с диафильмами из детства. Там же смог найти и старый проектор. Настроили его и пару часов всей семьей смотрели старые диафильмы

© cRUSH75 / Pikabu Deklarant только что Ах, как я их любила! У нас была двухъярусная кровать - и первый этаж был нашим кинотеатром. Одну широкую сторону плотно завешивали одеялом, на узкую - белую простынь. Это был маленький кино-рай. Даже не знаю теперь, где это богатство. Ответить

В детстве почти всех в доме был проектор и коллекция разных диафильмов. Чтобы устроить показ, надо было всего лишь затемнить комнату, повесить простыню на стене, а потом вручную переключать кадры. Обычно мы смотрели мультики или сказки. Кстати, массовое изготовление диафильмов началось в 1930 году, так что смотрели их в детстве не только наши мамы и папы, но еще и бабушки с дедушками. Однако технология появилась значительно раньше. Еще в XVII веке аристократы завороженно изучали картинки, которые создавал на стенах «волшебный фонарь».

Игры на телефоне существовали и в нашем детстве

Общался недавно с молодым поколением. Меня спросили, какая у меня была любимая игра в детстве на телефоне. Тут даже думать не пришлось, ответил молниеносно: шахматы. Объяснил, что у меня был дисковый телефон без экрана, дети удивились, как же я на нём умудрялся играть. Говорю: «Ставишь доску, расставляешь фигуры, звонишь другу, он достаёт свой шахматный набор». Как играл на программируемом калькуляторе, не стал рассказывать — приберёг историю для следующего раза. © EHOTCKAYAMOPDA / Pikabu Ad_locum только что В Морской бой тоже можно было играть Ответить

Бонус: игра, о которой мы все мечтали в детстве и готовы были ждать часами, лишь бы счастливый владелец дал порулить

© Пользователь / Avito Яна только что я эту игру не понимала. что интересного крутить руль с какой то машинкой, которая ходит по одному треку? что в ней примечательного? разве что в детсадовском возрасте есть какой то интерес. но школьнику эта фигня вряд интересна была Ответить