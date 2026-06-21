17 историй и фото из салонов красоты, над которыми можно еще пару лет смеяться
Иногда обычный визит на стрижку или маникюр превращается в готовый сюжет для комедии. Перед вами — простые, искренние и очень живые истории от первого лица. Пока мастера пытаются поймать мифическое вдохновение или пугаются собственных кошек, клиенты получают приятные бьюти-курьезы, которые потом можно годами пересказывать в компаниях.
- Насмотрелась я рилсов, взяла ножницы и чикнула себе челку-лесенку. Результат — обнять и плакать. Нахлобучила панамку по самые брови и бегом в ближайший салон. Плюхаюсь в кресло, медленно снимаю панаму — у мастера глаза на лоб лезут. И тут женщина в соседнем кресле как заголосит: «Ой! Хочу такую же челку! Сделаете?»
«Мои ожидания и суровая реальность после похода в салон»
А вот такое было до:
- Работаю мастером маникюра на дому. У меня часто на коленях спит кошка, клиенты ее обычно не видят. В общем, делаю девушке покрытие. Перед следующим слоем промываю кисточку в баночке с помпой. В этот момент кошка начинает тянуться носом к столу, а я, не задумываясь, говорю: «Ну-ка убери морду, а то в глаз брызнет!» У клиентки глаза стали размером с пятак. Мы обе зависли на секунду, а потом просто разрыдались от смеха. Теперь каждый раз, когда она приходит, мы вспоминаем и ржем с этого.
Кошки не выносят резких запахов, маловероятно, что она на коленях спала, скорее уж в соседней комнате пряталась.....
«Решила, значит, сделать маникюр в местном салоне. И как теперь на улицу выходить?»
- Даже с идеальным мастером бывает «упс». Пришла я этим жарким летом в любимый салон, а у них как раз за час до моего прихода кондиционер накрылся. Но мне визит отменять очень не хотелось. И вот мастер накрасила мне брови, а душно невозможно. У салона замечательный приватный дворик и скамеечка на крылечке, туда я и выползла на ветерок отдышаться. Ну как на ветерок — на очень сильную ветрюгу! И вот проходит положенное время, я возвращаюсь в салон... А у мастера челюсть отвисла и глаза на лоб! Я к зеркалу, а у меня вместо аккуратных бровей 2 огромные кляксы на физиономии: всю краску ветром по моське «раздуло».
- Как-то рассказывала девушка, которая записалась на стрижку к супер-пупер известному стилисту. Несколько часов провела в ожидании, наконец вышел мастер, взглянул на нее и ушел. Его помощница сообщила, что визит отменяется, так как «Маэстро вас не увидел». То есть его не посетило вдохновение, а без него он не работает. Вот так вот.
«Мой парикмахер знатный шутник»
- Пришла на маникюр, а мастерша ужаснулась. И говорит: «Ты как будто на заводе работаешь, что за ногти?» Мне прям и стыдно стало, и смешно. Рассказала ей, что просто люблю делать все сама по дому, и свекрови на огороде помогаю. Так маникюрша провела мне целую лекцию, что я — женщина, а не ломовая лошадь. И, мол, зачем мне мужик в доме, если от него толку ноль. Я прям прошла часовой курс по прокачке женской энергии. Поняла, что самая красивая, а муж теперь будет мне во всем помогать.
- В одном салоне барышня делала женщине все эти пиллинги, шмиллинги, массаж лица и прочую ерунду. Был конец рабочего дня. И не только для сотрудников салона — клиентка тоже была после работы убитая в хлам. Вот и кайфанула на радостях. Да так, что заснула крепчайшим сном, о котором уже вторую неделю только мечтала. Каково же было ее удивление, когда она проснулась в кромешной тьме в незнакомом месте с какой-то липкой фигней на лице. Оказалось, что косметолог тоже была уже подуставшей и напрочь забыла, что у нее в кабинете кто-то лежит с маской на лице. Так и ушла домой. Клиентка давай всем звонить. Благо, в здании был охранник — он и выпустил на волю. Ох, как она ржала потом, рассказывая.
«Решила я, значит, добавить цвета»
- Надька, давняя подружайка моей сестры, приехала из Китая. С сестрой заехали в гости, пьем китайский чай и слушаем, как она делится впечатлениями. Сестра хитро улыбается и, глядя на меня, перебивает ее: «Надь, расскажи, как к массажисту ходила!» Надька мило краснеет, потом выдерживает паузу и начинает: «Зашла, легла на стол, жду. За мной следом зашел старый-старый китаец, походил вокруг меня, поцокал языком, тыкнул пальцем в спину и на ушко мне прошептал: „Осень хрю-хрю!“»
- Зашла в салон на мелирование. Села в кресло, мастер замешивает раствор и вдруг спрашивает: «А вас, случайно, не Люба зовут?» Я немного опешила, ответила, что нет. Пока она меня красила, слово за слово, выяснилось, что муженек ее завел любовницу по имени Люба. Я так поняла, что она у всех клиенток славянской внешности спрашивает имя. Потом оказалось, что муж ей пообещал с любовницей познакомить и эту самую Любу к ней в салон отправить. Интересно, что бы она на моей голове сотворила, если бы меня звали Люба?
«На выходных женюсь. Решил впервые в жизни сходить к барберу, и вот»
- В заграничном спа перед началом процедур мастер что-то мне сказала. Я ничего не поняла, но решила не тупить и приняла позу, которая показалась мне самой логичной для релакса. Мастер вернулась, застыла в дверях и прыснула в кулак. Оказалось, я залезла с ногами в декоративную напольную вазу с цветами, решив, что это такая ванночка. Бедная женщина пыталась объяснить, что это просто элемент интерьера, а мне нужно на кушетку.
- Обычно стригся под 5 мм сам, триммером. Старая привычка. В какой-то момент триммер стукнул и стричься пошел напротив дома в обычную парикмахерскую. Прям простую. Стригут отлично, деньги смешные. Ну и хожу раз в месяц, не особо думая. И тут продавщица магазинчика в моем доме вдруг спрашивает «Коль, а ты чего стричься то не идешь?» Интрига бешеная. Я спрашиваю, немного затупив, а что, пора уже? Она, мол, так Ирка-то тебя уж неделю как ждет. Стоит отметить, что я ни разу не узнаю парикмахерш в масках вообще. И я даже не знал, что меня стрижет один и тот же мастер. И что зовут ее Ирка. И что она меня ждет! Записался на завтра на 10 утра! Маркетинг на районе. Даже получается кросс-маркетинг.
«Мне сказали, что мои ожидания и реальность должен видеть весь интернет»
- Несколько лет назад переехали в Иркутск. Рядом парикмахерская. Записался на стрижку дочке младшей. В назначенный день дал денег старшей, отправил их. Приходят. Малая вся светится, маленькая леди в новом амплуа.
— Какая ты красивая, доча!
— Ага. Папа, а с нас денег не взяли.
— Как не взяли?!
— Мы давали, тетя отказалась.
Иду в парикмахерскую. Лена зовут мастера.
— Вы стригли мою дочь. Отказались брать деньги. Мне неудобно.
— Все хорошо. Давайте чая попьем!
Лена достает телефон, дает мне в руки. На экране фото. Ребенок ну очень похож на мою дочь. Сходство парадоксальное!
— Это моя дочь. Она выросла, живет далеко, я очень по ней скучаю. Открывается дверь, заходит ваша дочь... И что-то внутри екнуло. Видите сходство?
— Вижу.
— Приводите ребенка всегда ко мне. Очень прошу.
— Буду приводить, с условием, что будете брать деньги.
— Денег брать не буду, это точно! Зато я люблю шоколад...
Прошло несколько лет. Малая сама забегает к Лене — с плиткой хорошего шоколада. Они дружат и в восторге друг от друга. И мы заходим, делаем небольшие и добрые подарочки.
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