15 юморных историй из салонов красоты, которые даже годы спустя не дают покоя

Порой поход в салон красоты дарит нам не только новый образ, но и такие истории, что вспоминаешь их потом снова и снова. Мы собрали разные случаи, которые произошли во время рядовых процедур: стрижка, маникюр, эпиляция. Гарантируем: после прочтения вы тоже вспомните, что хоть раз переживали что-то подобное.