15 юморных историй из салонов красоты, которые даже годы спустя не дают покоя

Порой поход в салон красоты дарит нам не только новый образ, но и такие истории, что вспоминаешь их потом снова и снова. Мы собрали разные случаи, которые произошли во время рядовых процедур: стрижка, маникюр, эпиляция. Гарантируем: после прочтения вы тоже вспомните, что хоть раз переживали что-то подобное.

  • На дворе нулевые. За час до закрытия влетаю в салон — завтра днюха, надо волосы подровнять. В кресле меня накрывает: «А может — мелирование?» Уламываю мастера: «Вы в фольгу заверните, я дома смою». А она мне выдает: «Нет, иначе завтра в газетах буду читать про пришельцев на улицах». А ведь и правда, какая же я была бесстрашная! © svet / Dzen
  • В 90-х я ужасно хотела прическу как у Рэйчел из «Друзей». У меня были длинные волосы, и я предупредила мастера, чтобы «лесенка» начиналась ниже линии подбородка, чтобы лицо не выглядело сильно круглым. Конечно же, мне сделали лесенку прямо от челки, и мое лицо «поправилось» сразу килограммов на 9. В итоге я потребовала просто все отрезать нафиг и оставить каре до подбородка. Когда на следующий день я пришла на работу, коллега сказала: «Выглядит мило». А я в ответ разрыдалась со словами: «Я не хотела выглядеть мило! Я хотела выглядеть как Рэйчел!» Мне потребовалось 6 лет, чтобы отрастить волосы обратно. © WorkingClassPirate / Reddit
  • У нас одна клиентка спустя 3 дня пришла с макияжем, который мы ей сделали. Вернее, макияж остался только на глазах, она его не смывала. Так вот, когда она пришла к нам обновить укладку, мы спросили: «А где вас так красиво накрасили?» Она в ответ: «У вас, 3 дня назад». © bonjour.privilege
  • Я однажды пропустила поворот и сильно опоздала на педикюр. Мастер у меня любимый, поэтому, чтобы ее не обидеть, я сразу позвонила и сказала: «Я опаздываю, виновата, отдыхай спокойно. Я все равно приеду и оплачу всю услугу». Когда приехала, она встретила меня словами: «Я перенесла последнего клиента и ждала тебя, все сделаем». Конечно, я оставила щедрые чаевые. С людьми всегда нужно общаться по-человечески. © vera_dzha
  • У меня были волосы по грудь, я просто хотела их немного укоротить. Я принесла фотографии-референсы, но в итоге получилась стрижка «под грибок», которая заканчивалась прямо у ушей. Парикмахер была расстроена не меньше меня, и в итоге это я успокаивала ее, уверяя, что все в порядке и что волосы отрастут. © GonnaBeTrulyHonest / Reddit
  • Давным-давно сидела в очереди на стрижку. Выходит парикмахер с ведром — воду отключили. Кто сбегает за водой, того и обслужат. Тетки даже не двинулись. А я принесла. Иду в кресло, так очередь «проснулась»: визжат, не пускают. Я уступила, а потом сделала ход конем: сказала, что на минутку в зал зайду. А сама зашла, вылила в раковину уже нагретое ведро воды и ушла. © Подслушано / Ideer
  • Записывается ко мне клиентка через администратора на 17:00 на укладку. Так как мне ехать домой через пробки, позже я стараюсь не брать запись. Освобождаюсь в 16:30, сижу, пью кофеек, жду. Время — 17:00, клиентки нет. 17:15 — тоже. Прошу админа написать ей — она отвечает, что едет. 17:30 — ее нет. Я беру телефон салона и начинаю переписываться сама. Она слезно просит дождаться ее, так как хочет попасть исключительно ко мне. Я — ну ок, тут стало даже интересно, кто же это.18:15 забегает в салон девушка. Я на нее смотрю и не особо узнаю. Садится в кресло, начинаю расчесывать перед мытьем — и вспоминаю укладку, которую ей делала. Попутно спрашиваю, что заставило ее так далеко ехать (почти 2 часа стоять в пробках), ведь в ее районе очень много салонов красоты. Оказалось, что две недели назад она была у меня на укладке. Потом она встретилась с друзьями, всю ночь отжигала в караоке и ночном клубе, попала в больницу, выписалась, проснулась уже дома, подошла к зеркалу — а укладка выглядит так, как будто ее только что сделали. Надо было видеть мое лицо к финалу этого рассказа. © blond_studiya
  • Когда я сломала палец, то отправила мастеру маникюра фотку с подписью: «Смотри, Маша, палец сломался, а ноготь на месте!» © moskauer_falke
  • Я попросила сделать мне мелирование, а мастер осветлила всю голову! Причем я понимала, что она делает что-то не то, но мастер сказала, мол, это «новая техника», и я ей доверилась ей. Вышла из парикмахерской, выглядя как кукла Барби. © Twiglet78 / Reddit
  • Пришла на педикюр. Расслабилась, почти задремала, пока милая девушка аккуратно возилась с моими ногтями и рассказывала, как недавно переехала. В какой-то момент она упомянула имя своего парня, и у меня в голове что-то щелкнуло. Я посмотрела на нее внимательнее — и поняла, что знаю это лицо по соцсетям. Да, это была новая девушка моего бывшего. Самое неожиданное — педикюр оказался идеальным, разговор — теплым, а на выходе я поймала себя на мысли, что наконец-то отпустила прошлое.
  • Впервые пришла на маникюр, когда училась в школе. Мастера мне порекомендовала подруга. Я сделала маникюр, но, признаюсь, немного нервничала во время сеанса. Мастер была милая. А у моей подруги тоже была запись на тот же день, что и у меня. И она потом рассказала мне, что мастер плохо отзывалась обо мне. Мол, я вся тряслась. Больше к этому мастеру не ходила. © Nonworldrecordholder / Reddit
  • Пошел в парикмахерскую, чтобы мне сделали более взрослую, солидную стрижку взамен моей мальчишеской. В итоге ушел с маллетом. Пришлось попросить брата убрать волосы сзади. В итоге еще час выслушивал шутки про маллет от старших братьев. © Zealousideal_Fly_141 / Reddit
  • Мастер маникюра однажды посоветовала мне обратиться к врачу, потому что мои ногти были тонкие и слоились. Я сомневалась, но так и поступила, и в результате у меня диагностировали болезнь щитовидки. Лечение кардинально изменило мою жизнь к лучшему. Я бесконечно благодарна своему мастеру. © houseofprimetofu / Reddit
  • В старшей школе мне делали первый в жизни педикюр на выпускной. Делать его поручили девушке-стажерке. Она так коротко подстригла мне ноготь на большом пальце ноги, что он врос и его пришлось удалять хирургическим путем. © dsissyy / Reddit
  • Нужно было срочно на шугаринг. Рванула «на удачу» в салон у дома — волновалась, как перед свиданием. Лежу, болтаем, вдруг мастер зависает и такая: «А вы случайно не Марина?» Я напряглась, вспоминаю, где могли пересекаться в таком виде. А она хохочет и выдает: «Мы с вами точно виделись раньше — в роддоме вместе лежали. Я тогда выписывалась, а вы только поступили. Но я больше не вас запомнила, а эту вашу татуировку на бедре. Сейчас посмотрела на нее и прямо щелкнуло в мозгу».

Эти случаи показали: иногда лучший способ пережить неловкость — просто рассмеяться и рассказать об этом другим. Вот еще больше историй о походах в салоны красоты:

