16 историй о семье, в которых юмор и неожиданные повороты покруче, чем в комедиях
Если кажется, что жизнь — затянувшийся сериал, который давно пора закрыть, то, возможно, стоит почаще общаться с родственниками. Мы собрали здесь целую коллекцию юморных и милых бытовых зарисовок, которые так и просятся на большой экран.
- Еду сейчас в пригородном автобусе. Еду уже долго, хочу есть. А в сумке у меня с собой колбаса для салатика, но даже ножа нет. Делюсь своей печалью в семейном чатике. И тут вдруг мои тетушки, учительницы на пенсии, как давай в один голос писать: «Отгрызи от колбасы! Почему тебя вечно заботит чужое мнение? Никого не должно заботить, как мы добываем свою колбасу. Ты можешь!» И даже мама сказала отгрызть. А когда я отгрызла, они написали: «Наконец-то ты совершила взрослый поступок». © sib_belka22
- Однажды я засунула в стиралку тяжелый плед. Пока он стирался, я поняла, что не вижу кошку в доме. Остановили стирку, с волнением достаем плед, а кошки там нет! Муж пошел на улицу искать. Посмотрела везде, где было возможно. И тут вдруг, когда я присела на стул напротив кровати перевести дух, вижу — матрас сбоку двигается. Эта дурында залезла под простыню на резинке и уснула! © phototur_sochi
- Обнаружила в холодильнике заплесневелый хлеб. Выбросила. Через пару дней вижу ту же картину: опять плесень. Ну, думаю, вырастила хозяюшек! Две дочки дома, никому и дела нет. А вечером старшая мне выдает: «Мама! Ну зачем ты снова мой батон выбросила! Я плесень выращиваю! На биологию!» © stanisheuskaia
- У сестры очень сложный характер. Максимум в отношениях — две недели. Но недавно узнал, что она встречается с парнем уже целый год! Пришел к ним в гости знакомиться. Уют, красота. Но захожу на кухню и как давай ржать — там висит плакат: «Если ты хочешь покричать, то ори на микроволновку — может, своими волнами подогреешь еду! Контролируй свои эмоции, иначе будешь всю свою жизнь жить с кошками!» Парень сестры смутился, а вот она прокомментировала: «Он сразу нашел особый ключик к моему сердцу!» © alex_khval
- Как-то приехали родственники мужа в гости. Я приготовила обед, разливаю по тарелкам. Гости сидят в зале неподалеку. Одна из теток мужа кричит: «Мне много не наливай! Я все равно не доем». А я, не думая, как ляпну радостно: «Да мне какая разница, все равно собакам отдавать!» Даже сама и не поняла, что сказала. Муж потом рассказал, что у них после моего ответа были «таки-и-ие лица». А теперь это наша любимая семейная история! © ruvhr_
- Муж каждый день покупал сыр: вонючий и весь в плесени. Я тогда не знала о таком сыре и думала: «Вот вроде взрослый мужик, а нормальный сыр не может выбрать». А потом уже: «Блин... Наверное, денег нет на нормальный свежий сыр, вот и берет что подешевле». Так прошла пара месяцев: я постоянно выбрасываю, он ищет, потом смотрит на меня и идет покупать снова... В общем, теперь не выбрасываю — просто кутаю в несколько пакетов от запаха. © nurayim24
- У родителей были друзья, семейная пара. Так вот, женщина никогда не открывала дверь машины самостоятельно — ей всегда открывал муж. Как-то раз мы поехали в баню, стоим ждем всех. Подъезжает эта парочка, мужик выходит и что-то бубнит себе под нос. Мы все знаем об их приколе с дверью, ждем... А он не открывает и идет сразу к нам. В итоге она просидела в машине больше часа! А потом, после того как папиного друга уговорили все же открыть дверь, жена вышла и как ни в чем не бывало пошла в баню. © di_santa_lova
- Встречалась с парнем. И вот как-то пришел он ко мне весь на стрессе — накормила, успокоила. Стоим в коридоре, расходиться неохота. Предлагаю остаться на ночь со словами: «У меня дома тихо и спокойно». И прямо в этот момент из туалета вылетает кот массой около 12 кг. Летит в направлении гостиной и на дрифте врезается в тумбочку, на которой стоял неразобранный пакет с бытовой химией. Из пакета выпадает коробка стирального порошка и раскрывается при ударе об пол. Весь пол в порошке, кот в порошке. Ровно в это же время из кухни выходит мой четырехлетний сын с заварником в руках. Спотыкается об кота и с грохотом роняет заварник. Картина маслом: в гостиной стоит испуганный сын. Пол, кот, сын и стены в заварке и чайных листьях. Вся эта красота присыпана стиральным порошком. Кот на стрессе взлетает на карниз. Я поворачиваюсь и повторяю: «У меня дома тихо и спокойно!» Теперь уже живем все вместе, а фраза так и используется, если случается что-то, выходящее за рамки. © Luckoris / Pikabu
- У нас как-то вечером пропал кот. Жили на втором этаже. Выглядываю с балкона, а он внизу сидит! Муж бегом спасать, а кот от него по двору. Носятся в потемках, а я сверху переживаю, чтобы со двора на дорогу не убежал, командую. И тут вижу, что кот пришел, рядом на этажерку примостился. И тоже сверху смотрит, как муж дворового кота ловит. Вдвоем сидим, глядим. Я даже не сразу сообразила, что не так. © glafira2011
- Примерно месяц назад ко мне переехала мама. Плюсы: много. Минусы: не вижу. Идем сегодня из магазина. Она вдруг встает и такая: «Воздух какой хороший!» Ноздри растопырила и дышит. Ну я тоже встала, ноздри растопырила и дышу. Подышали, пошли дальше. © inna_arty
- Дед хотел бабушке на юбилей подарить цветы, хоть совсем и не романтик. Но в селе, где они живут, цветочных нет. Так он не растерялся и купил ей пластмассовые розы на почте. Бабушка офигела. Потом исправился, попросил дочь из столицы привезти букет настоящих роз. © perevarotnaya
- Теща у нас в гостях. Говорит как-то: «Я тут паштет у вас увидела. Попробовала — не понравился. Слишком жирный и несоленый. Выбросила». В то же время паштет: фуа-гра в 100-граммовой баночке, за 50 с лишним евро. © smart.ilya
- Помню, в детстве папа купил новую машину. Вокруг дома радость, шум, суета. Папа стоит довольный, говорит маме: «Давай прокатимся». Мы с братом, естественно, впереди планеты всей. Уже открыли двери, уселись. Мама впереди. И тут папа смотрит на нас и спокойно так говорит: «А кто вас звал? Я вообще-то сначала свою жену хотел прокатить». Мы с братом в шоке: «Пап, ну мы же твои дети!» А он: «Если бы не она, вас бы вообще не было». И мы такие молча вылезаем из машины. Мама сидит впереди такая довольная! Когда была маленькой, то обиделась на папу. А сейчас смотрю назад и думаю: «Боже, как же он красиво маму любил». И я так рада за нее! © mamyrova_perizat
- Действующие лица — подуставшие мы с мужем и дочь пубертатного возраста. Едем тихонечко себе на машине вдоль озера, в самом центре которого флегматично плавает утка. Покрякивает иногда. С заднего сиденья доносится тяжкий вздох дочери:
— Бедная утка. Холодно ей в воде попу морозить. И одиноко так...
— Чего это ей одиноко? Да она счастлива, вокруг ни одной утиной рожи нет! И главное, тишина, — не отвлекаясь от руля, оживился мой муж.
— Вот-вот, вокруг нет никого. Значит вся еда — ее! — радостно подключилась я.
А через минуту добавила:
— Вообще-то, это просто утка просто плавает... Проблемы здесь только у нас.
Чтобы вы понимали: муж все свободное время подрабатывает в такси и слегка устал от людей. Дочери 14 лет со всеми вытекающими. Ну а я люблю пожрать, да. © Panoptikum / Pikabu
- Передо мной всю жизнь был пример настоящей любви — бабушка с дедушкой. Они познакомились еще в шестнадцать лет и с тех пор не расставались, вырастили детей и внуков. Сейчас им за восемьдесят, и они до сих пор ходят везде за ручку — даже в магазин по отдельности не заходят. Вчера я зашел к ним в гости. Дед снова усадил меня листать семейный альбом. Показал на одну фотографию и с улыбкой сказал, что эта девочка была очень красивая, и ему тогда сильно нравилась. Бабушка услышала это с кухни. Сразу начала выяснять, что это за девочка такая. Дед стал уходить от ответа, менять тему. Бабушка надулась. А на фотографии была она сама, только совсем молодая. © Не все поймут / VK
- Брату решили подарить домашнего питомца. Выбор пал на декоративную крыску. Радость длилась недолго: уже через пару дней она ловко юркнула в приоткрытую входную дверь и исчезла. Сколько ни искали, так и не нашли. Решили, что не повезло, и купили вторую. Но и тут не повезло, ночью зверек каким-то образом открыл клетку и тоже пропал без следа. Судя по всему, отправился исследовать мир за пределами квартиры. А уже на следующий день нас жестко затопили соседи сверху. Вода лилась по стенам. Вот тут и вспомнилась фраза про то, что крысы всегда первыми покидают тонущий корабль. Видимо, знак был слишком прозрачный. Следующим питомцем у нас, пожалуй, будет хомяк. © Не все поймут / VK
Людям из последней истории нужно заводить носки вместо домашних животных. Может хоть они не убегут. Отношение к животным жесть, конечно (