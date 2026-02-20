16 историй о семье, в которых юмор и неожиданные повороты покруче, чем в комедиях

То есть ребята с сыром несколько месяцев не могли просто поговорить? Ну как у нормальных людей:

- дорогая, ты не видела мой сыр?

- дорогой, он был порченый и я его выбросила.

- дорогая, пришло время тебе узнать, что в этом доме не только ты дорогая, но и сыр



Ну вот так как-то?