15+ трогательных историй о поступках, согревающих все вокруг — 24.03.2026

Согласитесь, иногда даже самый безнадежный день, начавшийся с пролитого кофе и серого неба, может спасти улыбка незнакомого человека. В нашей подборке сегодня — живые истории о людях, которые не умеют проходить мимо.

Осторожно: после прочтения статьи вам может захотеться причинить кому-нибудь добро.

  • Утро — полный швах: проспала, облилась кофе, еще и машина не заводится. Тут замечаю, что кто-то мне на стекло бумажку приклеил. Ну, думаю, сейчас вы у меня отхватите! Читаю, а там вместо привычного «паркуюсь как хочу» корявым почерком выведено: «Ты сегодня очень красивая! Улыбнись». Улыбнулась!
ADME
  • Ко мне весной подошла женщина с маленькой девочкой, пока мы с подругой слушали уличного музыканта и подпевали. Говорит такая: «Дочка хочет вам что-то сказать, но стесняется». И девочка шепчет: «Вы очень красивая». Я никогда в жизни не была так счастлива и удивлена одновременно. Вы представляете вообще, что произошло? У ребенка появилось искреннее желание сказать незнакомой тете, что она красивая, а мама ее поддержала!
_daisyy_n_
  • К сотруднице во двор многоквартирного дома приблудилась собачка, щенок еще. Пустили ее в подъезд, подкармливали, но домой никто не брал. Я посоветовала сфотографировать и выложить в интернет. Она так и сделала. Откликнулась женщина из другого города. Живет в частном доме, но приехать не может. Нашлись добрые люди — две девушки повезли на своей машине беспородную собачку в другой город. Там в одну сторону только часа два ехать. Столько неравнодушных людей приняло участие в судьбе этого щенка!
Зелёная лягушка / Dzen

«Сосед по доброте душевной выгуливает наших собак, когда мы с мужем сильно задерживаемся на работе»

  • Километровая очередь в магазине. Пожилой мужчина попросил пропустить его с одной коробкой шоколадных конфет. Очень спешил к внуку-первоклашке. Я пропустила. У кассы он стал набирать еще киндер-сюрпризы, постоянно оглядываясь на очередь. А расплатившись, он раздал их мне и стоявшим в очереди, благодаря за доброту и понимание.
  • Договорился с сыном, что если он получит 80+ баллов за каждые три предмета, я куплю ему айфон последней модели. Сын свою часть уговора выполнил, и на следующей день я принес ему телефон. А он попросил сдать его и купить два попроще. Один оставил себе, а второй подарил подружке, с которой сидел с 5 класса за партой. Оказывается, девочку воспитывает бабушка и с финансами у них трудно. Она уже год как ходит с разбитым телефоном.
    А еще они с классом идут в поход на пару дней, так сын на оставшиеся деньги попросил взять расходы девушки на себя. Сказал, что хочет сделать для нее что-то приятное и оставить хорошее воспоминание о себе, мол, она его всегда выручала (он скоро уезжает в другой город учиться). Не сказать, что я был уж очень удивлен, но меня это тронуло.
  • Раздавала по объявлению щенков от родительской собаки. Звонит пожилая женщина: «Можно забрать? Только хотим с мужем собаку-мать увидеть. Надо убедиться, что порода не мелкая». Сказала им адрес родителей и предупредила, чтобы меня дождались, а то собака большая и пожилые родители могут ее не удержать. Через пару часов звонок. Запыханная женщина кричит в трубку: «Мы бежим с мужем на остановку со щенком. Собаку увидели, как бы не догнала! Не знали, что еще умеем так быстро бегать!» Потом еще раз позвонили, смеются, мол, до самой остановки бежали. Сказали, что щенок — прелесть, очень благодарили.
Nina Kozir / Dzen

«Я оставляю незнакомым людям „письма счастья“. Внутри каждого — хорошее пожелание и небольшой подарок, например браслетик или наклейка»

«Открой меня!»

  • Я с сыном ехала домой на каникулы, дорога долгая: самолет, потом автобус, на котором с учетом границы можно вместо трех часов ехать двенадцать, и снова самолет. А мы еще первый раз этот путь проделывали. На КПП на границе сказали вылезать и взять только документы. Кто же знал, что там долго стоять будем (это летом как раз было, когда аномальная жара стояла)? Сын очень пить хотел, и одна добрая женщина из нашего автобуса дала ему бутылку воды.
    Я потом постаралась запустить дальше круговорот добра и давала соседям по автобусу свой телефон, чтобы позвонить встречающим родственникам. А на обратном пути затарилась водой и тоже кому-то пару бутылок дала. Короче, делай добро и бросай его в воду.
  • Конец 80-х, зима. Мама в самолете знакомится с женщиной, которая летит в командировку. Самолет прилетает ночью, а этой командировочной даже гостиницу не забронировали. Мама и предложила ей переночевать у нас. А мы в однушке жили. Мест в гостиницах не оказалось, так и осталась та дама у нас на весь период. Мы очень подружились. Летали потом к ней в гости, и ее дочь с мужем к нам приезжали. Отличные люди оказались.
  • Как-то летела из-за рубежа. Ночевать в аэропорту хотела, чтобы транзитного рейса дождаться. Познакомилась с молодой женщиной и ее сыном подростком. Разговорились и она уговорила меня поехать к ним. Встречал их брат мужа — он вообще не удивился чужому человеку. Как оказалось, ему тоже как-то женщина с ночлегом помогла в чужой стране. Прошло много лет, а до сих пор вспоминаю эту женщину с благодарностью, иногда даже списываемся в соцсетях.
Ирина Видман / Dzen

«Мама делает „счастливые“ камни и прячет их в разных местах в городе»

  • Cын был маленький, года четыре. С деньгами тогда туго было. И вот идем мы с ним из магазина. Зима, слякоть, у меня — сумки тяжелые, у сына в одной руке — выпрошенная трубочка со сгущенкой, а в другой — воздушный шарик. Тут он поскальзывается, долго балансирует и падает в самую грязь. Я помочь не могу, руки-то заняты. Трубочка всмятку, шарик улетел.
    Внезапно к нам подскакивает мужчина. Видимо, сидел в машине и наблюдал. Говорит, мол, бывает, не жалей, зато тебе Дед Мороз яйцо просил передать, да не простое, а шоколадное. И дарит гигантское шоколадное яйцо — огромное, с голову взрослого человека! Слезы высохли моментально. Мы очень растерялись, но вроде «спасибо» пролепетали.
  • Подруга была с кошкой в ветеринарке. Перед ней в очереди стояла женщина лет 50-60 с котом. Вот незнакомка стала расплачиваться, и оказалось, что у нее не хватает денег. Ветклиника пошла навстречу: ее попросили написать заявление, мол, обязуюсь оплатить до такого-то числа. Женщина написала и ушла. А подруга моя попросила оплатить ее счет. Просто душевный порыв был. Телефон специально не оставляли и подчеркнули, что возврата денег не нужно.
    Прошло больше года. Вдруг подруге на карту упали деньги с подписью: «Спасибо за помощь!» Мы все аж прослезились.
  • Муж в «магазинчике у дома» покупал хлеб вечером и тут заходят мама с ребенком туда. И стоит там на полке огромный пластмассовый грузовик. Сын начинает просить маму купить эту машину. Машина реально огромная — метр в длину. Мама тихо объясняет, что не может позволить себе такую покупку — ребенок понял и больше просить не стал. В общем, пока они там выбирали овощи, мой муж спросил у продавщицы, знает ли она их. Оказалось, что эта мама одна растит ребенка, живут очень скромно, но помощи она ни у кого не просит. В итоге муж вместе с булкой хлеба покупает этого огромного монстра и вручает пацану. Мама начала отказываться, а мой муж сказал, что добро надо возвращать. Ему в детстве тоже какой-то мужчина купил игрушку, на которую у свекрови не хватило денег.
Ольга Не помню / Dzen
  • Решила я пойти с незнакомой компанией на танцы. Они в основном между собой общались. А я в одиночестве наслаждалась музыкой и бросала завистливые взгляды на то, как прикалываются давно знакомые люди. Села передохнуть после пляса. И тут одна девушка подошла и такая, мол, пошли танцевать, чего ты. Я и рванула! Пустяшные вроде бы слова, но аж приподняли меня тогда над землей.

«Сестра оставила окно в машине открытым, а на улице шел дождь. Кто-то сделал это»

  • Живу в пригороде Питера. Закончил работу 30 декабря и поехал вечером на станцию метро, от которой каждый час ходит маршрутка до моего поселка. Подхожу к остановке, а на ней полно народу — прошлой маршрутки, оказывается, не было. И та, что должна прийти сейчас, тоже отсутствует. На улице 25 градусов мороза и метель.
    Тут подходит последний автобус, который останавливается в 7 км от моего дома — рискнул поехать на нем. В руках 2 тяжелые сумки с продуктами к новогоднему столу.
    Через полчаса вылез на заледенелую дорогу и побрел в сторону дома. Думал, что поймаю попутку, но никто не останавливался.
    Через пару километров я понял, что очень сильно замерз. Тут с боковой дороги выезжает иномарка и дает по газам в сторону города. Я все шел по ночной лесной дороге и проклинал себя за то, что не вернулся на работу, переночевал бы на хоть на стульях, но в тепле. Вдруг далеко позади меня показались фары. Когда они приблизились, у меня еле хватило сил поднять руку. Машина остановилась.
    Открыв дверь, я увидел виноватое лицо молодого человека, который 20 минут назад умчался в город. Он довез меня до самого дома, все время извиняясь, что сразу не сообразил. Он был уже на полпути в Питер, но мысль об одиноком человеке в мороз и метель на дороге в предновогоднюю ночь не давала ему покоя и в конце концов он развернулся и помчался обратно. Мне было очень тепло на душе от того, что и у нынешнего поколения есть еще такие прекрасные качества, как сострадание, совесть, доброта...
Андрей Егоров / Dzen
  • Пробивают мне на кассе продукты. Я стою и деньги пересчитываю, лишь бы хватило. Тут мужик сзади подсовывает в мою корзину икру, сыр, еще что-то. И такой: «Нам вместе!» Я растерялась и слова не сказала. А как только кассир озвучила сумму, он быстренько приложил карточку к терминалу. Забрал свое, а мне сказал, что ничего возвращать не надо. Подарок этот оказался ну очень своевременным.
ADME
Vrodekot Savsk
15 часов назад

Со мной так было. Сдавала в химчистку мамину куртку, за меня заплатил мужчина, стоявший далее в очереди, со словами "мне не трудно, а вам - приятно". Поблагодарила его и отошла, потому что чуть не расплакалась.

  • У нас в подъезде живет одинокая бабуля. Я как-то спросила ее, мол, хватает ли пенсии? Она и говорит: «Я не умею класть деньги на телефон, но они и не заканчиваются». Да еще, мол, от соцслужбы раз в неделю приезжает парень с пакетом продуктов и овощами. Муж мой знает ее еще с детства, она подкармливала их сладостями и пирожками в детстве. В общем, я со «соцслужбой» живу уже 3 года. Ничего не знала об этом. Горжусь!
  • Ехала домой. Передо мной еле тащилась машина с мужиками. У них были пробиты колеса, и я предложила помощь. Дала насос, домкрат. От благодарности наотрез отказалась. Они погрузили инструменты, и мы разъехались. А уже дома в багажнике я обнаружила набор зефира и запрятанные в него 2000 рублей одной купюрой. Негодники!

Правда же, после таких душевных зарисовок понимаешь: мир держится не на великих свершениях, а на маленьких человеческих поступках?

