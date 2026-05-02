Дамочка, мягко говоря, очень неумная женщина. Это ж надо, положительный тест на беременность выбросить в офисную урну!
18 человек честно рассказали о своей работе — и вышел целый ситком
У каждого есть работа, о которой можно рассказать что-то теплое и жизненное — что-то, в чем каждый сможет узнать себя. Мы нашли 18 человек, которые решились говорить честно. Про обычные будни, простые рабочие моменты и все то, о чем обычно говорят за чашкой кофе только с самыми близкими коллегами или же с родными на кухне.
- Работала уборщицей в офисе, и одна мадам постоянно меня дергала. Отчитывала за все, а сама кокетничала с шефом, который, вообще-то, женат. И вдруг ее как подменили: сама доброта, даже кофе угостила. Я аж обалдела, а потом вспомнила, как на днях вытряхнула из ее корзины для бумаг положительный тест на беременность. И все сложилось в одну картину: приезд в офис жены шефа, внезапная доброта этой дамочки в надежде, что я не разболтаю лишнего в неподходящий момент. К счастью, мне вскоре предложили более выгодную работу, и я уволилась. Так что чем закончилась их «санта-барбара», не знаю, да и знать не хочу.
- Самые перлы в голосовухах — это от нашей девочки-дизайнера. Три минуты рассказа, половина из них — сопение и мычание, а в конце: «А! Ой блин! Я забыла. Это не надо. Все. Не делай». А ведь иногда вообще не хочется дослушивать до конца.
Какая-то странная у него техника печати, не находите?
- Устраивалась на работу в клининговую компанию уборщицей, задача — мыть подъезды. Ничего сложного, подойдет любой человек. А на собеседовании меня сотрудница спрашивает: «Почему вы хотите работать именно у нас?» Я стала отвечать про удобный график, возможность совмещать с учебой. На это она выдает: «Понятно, но почему вы выбрали нашу компанию?» Я растерялась, а она заявила, что я нестрессоустойчива. В итоге не взяли. Я-то думала, что иду тряпкой в подъездах махать.
- На своей первой айтишной работе написал свою первую инструкцию для пользователей и принес ее на согласование замдиректора. Он открыл ее, прочитал первую страницу и спросил: «У тебя на первом листе много пустого места. Как я пойму, что это не конец инструкции, что мне нужно перевернуть страницу и читать дальше?» Инструкция была на 17 листах, и 90% ее составляли картинки. Я многое тогда понял.
а я поддержу начальника.
инструкцию для пользователей айти-продуктов обычно все-таки не печатают, а читают с экрана - то есть вес 17 страниц ты в руках не чувствуешь, а проверить количество в маленьком окошке можно не подумать, если у тебя помимо этого много задач. плюс момент - если не все прогрузилось, можешь не догадаться дождаться прогрузки/обновить, если видишь много пустого места.
то, что много картинок, затрудняет верстку, но не отменяет ее необходимость - надо думать как расположить.
«Коллега прислал мне эту фотку в 3 часа ночи. Без подписи, без причины. Просто так!»
- На работе поменяли директора. Через месяц он отчитался наверх о том, что он провел оптимизацию, которая улучшит рабочий процесс почти в 2 раза. А в чем заключалась оптимизация? В том, что он переименовал все отделы и должности. Бухгалтерия теперь отдел финансов и отчетности, кадры теперь отдел по работе с персоналом, секретарша теперь помощник директора, уборщица стала специалистом по контролю чистоты, а сам он не директор, а генеральный директор.
- Мужу отменили на работе ежеквартальную премию, зато добавили ачивку в личном кабинете с улыбающимся муравьем и надписью про трудолюбие. После вопроса про премию отобрали даже муравья.
«Офисный тетрис в холодильнике»
Вот она - глобализация) Точно такие же сумочки для ланча приносят некоторые мои коллеги.
- Работаю в компании по заправке картриджей и ремонту принтеров. Звонит девушка, вся в расстроенных чувствах: сломался принтер в офисе, точнее, завис на середине печати. Не стал шутить про розетку и вкл/выкл, выехал. Оказалось, все гораздо хуже... Закончилась бумага, а сотрудница просто была не в курсе, что его нужно заправлять.
- Работал в одной канадской фирме, но не сложилось. Начальство было мною недовольно. Уволили. Все по закону: выдали выходное пособие, получил полный расчет. Где-то через два месяца вдруг поступают на мой банковский счет неожиданные деньги. Я уже на новом месте работал, но деньги пришли как-то не в обычное время начисления зарплаты, да и сумма не совсем совпадает. Я в бухгалтерию — говорят, не мы.
Написал на старую работу:
Я: «Не от вас ли подарочек?»
Они: «Да, мы вам начислили».
Я: «Я ведь у вас не работаю уже давно, не ошибочка ли?»
Они: «Это годовая премия».
Я: «Спасибо за разъяснение».
А про себя подумал: загадочная канадская корпоративная душа. Одной ногой — пинок под зад, другой рукой вдогонку — поощрение за хорошую работу.
«Когда оделась на работу мечты, а не на ту, что есть»
- Работаю продавцом в дорогом магазине. И встретила самую неадекватную клиентку за все время работы. Когда я пыталась что-то объяснить ей, она орала: «Молчать, пока я не договорю!» Когда я сказала, что позвоню ей сразу, как получу ответ от директора, она кричала: «То есть, если не получите — не позвоните?! Вы вообще нормальная? Вы знаете, что такое сервис? Вам платят, чтобы вы обслуживали клиентов. Вы будете звонить 5, 10, 15 раз, пока не получите для меня ответ!»
Клиентка - обычная хамка, а может быть, случай и тяжелее, с которым только в психоневрологическом диспансере разберутся.
- Нам с напарницей как-то вместо полагающегося бюджета учредитель выдал шоколадки. Типа угостил. Мы молча проглотили. Я потом на его авто начал работать в другой фирме. Нашлись добрые люди — настучали. Это было то еще зрелище! Истерики с «праведным» гневом и искренним возмущением учредителя. Принял все слишком близко к сердцу...
Могу понять учредителя. Работать на авто одной фирмы в другой фирме как-то неправильно.
«Что ж, от некоторых „домашних“ коллег получаешь еще меньше уважения, чем от сотрудников в офисе»
- Работала в фирме, пришла с идеей подачи данных в таблице, которую сделала с нуля. Но зав. отделения сказала, что все это не то и им эта таблица даже бесплатно не нужна. К тому же, у нее уже есть своя, но я сделала новую и заполняла помимо старой еще одну — уже для себя. При этом я слушала, какая моя таблица бесполезная.
Уволилась одним днем. При этом не забыла снести эту свою таблицу. На следующий день был мед для моих ушей, когда звонит HR и я слышу визг заведующей на фоне, что она не может без моей таблицы работать.
- Девушка, работаю вахтенным помощником капитана. Старпом в последнем контракте начал предъявлять, что хожу постоянно с руками в карманах, мол, неуважительно. Мужик, я за несколько месяцев работы с таким, как ты, на 7 кг стала легче, штаны сваливаются, я их так придерживаю. Отстань от меня!
«Завтра моя начальница возвращается из отпуска. Так что мы обновили дизайн в ее офисе»
- Устроилась на новую работу. Прошел месяц. Работа нравилась. Недавно узнала, что сотрудники одного отдела дают всем клички или прозвища, как в школе. Нет, это совсем не мило, так как говорится это за спиной. Происходить клички могут от чего угодно, например: «Скрепка». И это госструктура! Честно говоря, я в шоке. Мне больше 50 лет, и мне тоже дали кличку.
- До того, как нашего босса отправили в отставку, он умудрился купить отвратные розовые кресла в конференц-зал. Заказать новые мы сможем только через 5 лет, раньше бюджет не позволяет. Сидеть на этом кошмаре совершенно невозможно. Благо есть еще онлайн-встречи.
«Парень вернулся на работу после отпуска, и вот во что коллеги превратили его рабочее место»
- Работала воспитателем в престижном детском саду. Все шло своим чередом, только повара менялись каждые две недели как по расписанию. Пока не пришла одна бабушка и не осталась. Не выдержала, спросила ее напрямую. Оказалось, повара должны варить манную кашу без комочков. Остальные, видимо, не умели так готовить.
- На днях начальник на работе «отличился». Вызвал к себе и устроил разнос. Мол, и работаю я не ахти, и уволить бы меня уже пора. Ну, я и написала заявление. А что? Но и он — мужик не промах. Вместо увольнения взял и выписал мне премию. За хорошую работу. А от увольнения стал отговаривать. Что это было? Не понимаю.
«Кто-то в моем офисе настолько переживал за свой кофе со сливками, что положил его в сейф»
- Давно хотела уйти с этой работы. Ушла я эффектно — рано утром до начала рабочего дня приехала и оставила в офисе рабочий телефон, предварительно отправив прощальное SMS. Компания хоть и небольшая, но жуткая текучка, люди бегут только так из-за неадекватности и хамства руководства. Недавно узнаю, что после этого руководительница пошла на курсы по изучению кармы, чтобы понять, откуда же ей прилетает такое наказание в виде сливающихся сотрудников.
- Работала в одной конторе. Нагрузка бешеная. Буквально сотни и сотни человек за день. И я не была исключением. И тут вдруг в рабочем чате появляется сообщение: «Ну как ты там на воле?» Я в непонятках: «На какой воле?» Коллеги: «Ну как же, ты ведь сидишь ближе всех к выходу». Я как раз на ресепшене тогда была...
Возможно, вы тоже сидите на своей «работе мечты», кто знает. Но своя история про нее точно есть у каждого. Расскажите в комментариях: когда последний раз хотелось все бросить и уйти в закат?