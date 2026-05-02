18 человек честно рассказали о своей работе — и вышел целый ситком

02.05.2026
У каждого есть работа, о которой можно рассказать что-то теплое и жизненное — что-то, в чем каждый сможет узнать себя. Мы нашли 18 человек, которые решились говорить честно. Про обычные будни, простые рабочие моменты и все то, о чем обычно говорят за чашкой кофе только с самыми близкими коллегами или же с родными на кухне.

  • Работала уборщицей в офисе, и одна мадам постоянно меня дергала. Отчитывала за все, а сама кокетничала с шефом, который, вообще-то, женат. И вдруг ее как подменили: сама доброта, даже кофе угостила. Я аж обалдела, а потом вспомнила, как на днях вытряхнула из ее корзины для бумаг положительный тест на беременность. И все сложилось в одну картину: приезд в офис жены шефа, внезапная доброта этой дамочки в надежде, что я не разболтаю лишнего в неподходящий момент. К счастью, мне вскоре предложили более выгодную работу, и я уволилась. Так что чем закончилась их «санта-барбара», не знаю, да и знать не хочу.
Ольга Курпякова
20 часов назад

Дамочка, мягко говоря, очень неумная женщина. Это ж надо, положительный тест на беременность выбросить в офисную урну!

  • Самые перлы в голосовухах — это от нашей девочки-дизайнера. Три минуты рассказа, половина из них — сопение и мычание, а в конце: «А! Ой блин! Я забыла. Это не надо. Все. Не делай». А ведь иногда вообще не хочется дослушивать до конца.

Какая-то странная у него техника печати, не находите?

  • Устраивалась на работу в клининговую компанию уборщицей, задача — мыть подъезды. Ничего сложного, подойдет любой человек. А на собеседовании меня сотрудница спрашивает: «Почему вы хотите работать именно у нас?» Я стала отвечать про удобный график, возможность совмещать с учебой. На это она выдает: «Понятно, но почему вы выбрали нашу компанию?» Я растерялась, а она заявила, что я нестрессоустойчива. В итоге не взяли. Я-то думала, что иду тряпкой в подъездах махать.
  • На своей первой айтишной работе написал свою первую инструкцию для пользователей и принес ее на согласование замдиректора. Он открыл ее, прочитал первую страницу и спросил: «У тебя на первом листе много пустого места. Как я пойму, что это не конец инструкции, что мне нужно перевернуть страницу и читать дальше?» Инструкция была на 17 листах, и 90% ее составляли картинки. Я многое тогда понял.
Наталья Кудряшова
1 час назад

а я поддержу начальника.
инструкцию для пользователей айти-продуктов обычно все-таки не печатают, а читают с экрана - то есть вес 17 страниц ты в руках не чувствуешь, а проверить количество в маленьком окошке можно не подумать, если у тебя помимо этого много задач. плюс момент - если не все прогрузилось, можешь не догадаться дождаться прогрузки/обновить, если видишь много пустого места.
то, что много картинок, затрудняет верстку, но не отменяет ее необходимость - надо думать как расположить.

«Коллега прислал мне эту фотку в 3 часа ночи. Без подписи, без причины. Просто так!»

  • На работе поменяли директора. Через месяц он отчитался наверх о том, что он провел оптимизацию, которая улучшит рабочий процесс почти в 2 раза. А в чем заключалась оптимизация? В том, что он переименовал все отделы и должности. Бухгалтерия теперь отдел финансов и отчетности, кадры теперь отдел по работе с персоналом, секретарша теперь помощник директора, уборщица стала специалистом по контролю чистоты, а сам он не директор, а генеральный директор.
  • Мужу отменили на работе ежеквартальную премию, зато добавили ачивку в личном кабинете с улыбающимся муравьем и надписью про трудолюбие. После вопроса про премию отобрали даже муравья.
jane_vermilion

«Офисный тетрис в холодильнике»

Хильдур
12 минут назад

Вот она - глобализация) Точно такие же сумочки для ланча приносят некоторые мои коллеги.

  • Работаю в компании по заправке картриджей и ремонту принтеров. Звонит девушка, вся в расстроенных чувствах: сломался принтер в офисе, точнее, завис на середине печати. Не стал шутить про розетку и вкл/выкл, выехал. Оказалось, все гораздо хуже... Закончилась бумага, а сотрудница просто была не в курсе, что его нужно заправлять.
  • Работал в одной канадской фирме, но не сложилось. Начальство было мною недовольно. Уволили. Все по закону: выдали выходное пособие, получил полный расчет. Где-то через два месяца вдруг поступают на мой банковский счет неожиданные деньги. Я уже на новом месте работал, но деньги пришли как-то не в обычное время начисления зарплаты, да и сумма не совсем совпадает. Я в бухгалтерию — говорят, не мы.
    Написал на старую работу:
    Я: «Не от вас ли подарочек?»
    Они: «Да, мы вам начислили».
    Я: «Я ведь у вас не работаю уже давно, не ошибочка ли?»
    Они: «Это годовая премия».
    Я: «Спасибо за разъяснение».
    А про себя подумал: загадочная канадская корпоративная душа. Одной ногой — пинок под зад, другой рукой вдогонку — поощрение за хорошую работу.

«Когда оделась на работу мечты, а не на ту, что есть»

  • Работаю продавцом в дорогом магазине. И встретила самую неадекватную клиентку за все время работы. Когда я пыталась что-то объяснить ей, она орала: «Молчать, пока я не договорю!» Когда я сказала, что позвоню ей сразу, как получу ответ от директора, она кричала: «То есть, если не получите — не позвоните?! Вы вообще нормальная? Вы знаете, что такое сервис? Вам платят, чтобы вы обслуживали клиентов. Вы будете звонить 5, 10, 15 раз, пока не получите для меня ответ!»
Ольга Курпякова
20 часов назад

Клиентка - обычная хамка, а может быть, случай и тяжелее, с которым только в психоневрологическом диспансере разберутся.

  • Нам с напарницей как-то вместо полагающегося бюджета учредитель выдал шоколадки. Типа угостил. Мы молча проглотили. Я потом на его авто начал работать в другой фирме. Нашлись добрые люди — настучали. Это было то еще зрелище! Истерики с «праведным» гневом и искренним возмущением учредителя. Принял все слишком близко к сердцу...
anvarabdullaev1175
Хильдур
10 минут назад

Могу понять учредителя. Работать на авто одной фирмы в другой фирме как-то неправильно.

«Что ж, от некоторых „домашних“ коллег получаешь еще меньше уважения, чем от сотрудников в офисе»

  • Работала в фирме, пришла с идеей подачи данных в таблице, которую сделала с нуля. Но зав. отделения сказала, что все это не то и им эта таблица даже бесплатно не нужна. К тому же, у нее уже есть своя, но я сделала новую и заполняла помимо старой еще одну — уже для себя. При этом я слушала, какая моя таблица бесполезная.
    Уволилась одним днем. При этом не забыла снести эту свою таблицу. На следующий день был мед для моих ушей, когда звонит HR и я слышу визг заведующей на фоне, что она не может без моей таблицы работать.
natasha.goncharenko8
  • Девушка, работаю вахтенным помощником капитана. Старпом в последнем контракте начал предъявлять, что хожу постоянно с руками в карманах, мол, неуважительно. Мужик, я за несколько месяцев работы с таким, как ты, на 7 кг стала легче, штаны сваливаются, я их так придерживаю. Отстань от меня!

«Завтра моя начальница возвращается из отпуска. Так что мы обновили дизайн в ее офисе»

  • Устроилась на новую работу. Прошел месяц. Работа нравилась. Недавно узнала, что сотрудники одного отдела дают всем клички или прозвища, как в школе. Нет, это совсем не мило, так как говорится это за спиной. Происходить клички могут от чего угодно, например: «Скрепка». И это госструктура! Честно говоря, я в шоке. Мне больше 50 лет, и мне тоже дали кличку.
  • До того, как нашего босса отправили в отставку, он умудрился купить отвратные розовые кресла в конференц-зал. Заказать новые мы сможем только через 5 лет, раньше бюджет не позволяет. Сидеть на этом кошмаре совершенно невозможно. Благо есть еще онлайн-встречи.

«Парень вернулся на работу после отпуска, и вот во что коллеги превратили его рабочее место»

  • Работала воспитателем в престижном детском саду. Все шло своим чередом, только повара менялись каждые две недели как по расписанию. Пока не пришла одна бабушка и не осталась. Не выдержала, спросила ее напрямую. Оказалось, повара должны варить манную кашу без комочков. Остальные, видимо, не умели так готовить.
  • На днях начальник на работе «отличился». Вызвал к себе и устроил разнос. Мол, и работаю я не ахти, и уволить бы меня уже пора. Ну, я и написала заявление. А что? Но и он — мужик не промах. Вместо увольнения взял и выписал мне премию. За хорошую работу. А от увольнения стал отговаривать. Что это было? Не понимаю.

«Кто-то в моем офисе настолько переживал за свой кофе со сливками, что положил его в сейф»

  • Давно хотела уйти с этой работы. Ушла я эффектно — рано утром до начала рабочего дня приехала и оставила в офисе рабочий телефон, предварительно отправив прощальное SMS. Компания хоть и небольшая, но жуткая текучка, люди бегут только так из-за неадекватности и хамства руководства. Недавно узнаю, что после этого руководительница пошла на курсы по изучению кармы, чтобы понять, откуда же ей прилетает такое наказание в виде сливающихся сотрудников.
  • Работала в одной конторе. Нагрузка бешеная. Буквально сотни и сотни человек за день. И я не была исключением. И тут вдруг в рабочем чате появляется сообщение: «Ну как ты там на воле?» Я в непонятках: «На какой воле?» Коллеги: «Ну как же, ты ведь сидишь ближе всех к выходу». Я как раз на ресепшене тогда была...
Возможно, вы тоже сидите на своей «работе мечты», кто знает. Но своя история про нее точно есть у каждого. Расскажите в комментариях: когда последний раз хотелось все бросить и уйти в закат?

