14 питомцев, чья интуиция спасла владельцев в самый неожиданный момент
Говорят, что интуиция — это способность замечать простые вещи раньше, чем их обнаруживает большинство. Сегодня в программе — кот-«детектор лжи» для женихов, спасенный щенок, стократно отблагодаривший хозяина за доброту, и собака, которая умеет чувствовать беременность. Осторожно: после прочтения статьи вам может захотеться завести еще одного питомца!
- Сестра привела жениха знакомиться с родителями. Наш кот как катушек слетел — и шипел на него, и по квартире гонял. Пришлось закрыть в спальне. Парень не сдался и пришел к коту с колбаской, а тот ни в какую. Потом уже сестра призналась, что парень заболел ветрянкой. На тот момент он сам об этом не знал. Видимо, кот с самого начала что-то почуял и просто защищал семью. Самое интересное, что, когда парень выздоровел, наш «охранник» стал относиться к нему совершенно спокойно.
- У моей подруги в детстве был кот Рыжий. Необыкновенно сдержанный и умный. Однажды ее отец уехал в командировку и должен быть вернуться рано утром. Мать подруги услышала поутру скрежет ключа в замочной скважине и подумала, что это муж приехал, пошла в прихожую. Кот — за ней. Вдруг Рыжий вцепился когтями в половик, лежащий перед дверью, и начал очень громко им хлопать по полу (одна сторона половика была резиновая), издавая какие-то странные звуки. Скрежет в дверном замке прекратился, и послышались быстрые удаляющиеся шаги. Кот успокоился, а вскоре приехал отец семейства. Стало понятно, что кто-то хотел проникнуть в квартиру, но кот его спугнул. © Olga Dubrowski / ADME
- Мой собакен — не просто умница, а наш спаситель. Как-то дочь пришла поздно, я уже спала. Она поставила в духовку картошку с сосисками и улеглась на диван с телефоном. Уснула. Среди ночи пес стал меня бить лапой и скулить. Когда он привел меня на кухню, и я открыла духовку, там уже огонь был! Все удалось быстро потушить. Спаситель наш получил приз — целую сосиску. © Svetlana Kurilova Grischko
- Как-то нашел щенка под кучей листьев. Весь грязный, дрожит, глазенки испуганные. Завернул в куртку, притащил домой. Назвал Барни. Первые дни он всего боялся: микроволновки, скрипа дверей, даже своей миски. Я его отогревал, кормил с руки, разговаривал. Через месяц он уже встречал меня у двери, хвостом вилял. Стали, короче, неразлучными. Через год Барни меня спас. Ночью он вдруг запрыгнул на кровать, начал царапать мне руку, рычать. Я проснулся — пахнет дымом, пожар начался. Выбежал, держа Барни на руках. Добро как бумеранг — возвращается. © Не все поймут / VK
- Час ночи. Я сплю. Вдруг просыпаюсь от грохота из соседней комнаты. Забегаю — наш кот скинул игрушечный домик с полки. Начинаю ворчать: «Вася, чего тебе не спится?» И тут неожиданно для себя самой я чувствую запах горелого пластика. Оказалось, рядом с местом, где Вася скинул домик, расплавилась розетка! Еще немного — и кто знает, что было бы.
Не знаю, совпадение это ли это, но я искренне благодарна Ваське за то, что он оказался в нужное время в нужном месте. © vika.for.psy
- Переехали в новую квартиру, и кот повадился лазить к дочке в комнату. Причем только ночью. Забирался на стол и сбивал на пол ночник в виде космонавта. Дверь запирали — он ее скреб, и опять мы просыпались. Наконец додумались осмотреть ночник и нашли внутри неисправные провода. Светильник дешевый был, и электрика соответствующая. Ночник заменили, коту вкуснях выдали.
- Нам газон стрижет один и тот же парень уже много лет. А тут он заболел и послал вместо себя приятеля. Так все наши собаки (а обычно они очень дружелюбные) выстроились в линеечку, порыкивали на него и очень внимательно следили. А когда он пытался подойти к дому, они его не пускали. Где-то через месяц наш постоянный работник рассказал, что этот его знакомый оказался не самым, мягко говоря, честным человеком и наделал много бед. © rvatzzi / Reddit
- Когда я была подростком, у нас было два золотистых ретривера. Одним осенним днем мы с мамой сидели на заднем дворе на качелях. Вдруг один из псов начал настойчиво требовать, чтобы мы пошли погулять. Мы проигнорировали и продолжили болтать, но он становился все более и более возбужденным, так что в конце концов пришлось нам прогуляться по кварталу. Мы были примерно в 45 метрах от дома, когда услышали сильный треск и грохот. Оказалось, что одно из больших деревьев на нашем заднем дворе засохло, а гигантская ветка сломалась и упала на качели. Уверена: пес чувствовал, что что-то не так, потому что то, как он себя вел, было совершенно не в его характере. © kaetherial / Reddit
- Мой лохматый рыжий кот, и мухи в жизни не обидевший, как-то разбудил меня посреди ночи и повел вниз, на первый этаж. Потом он подошел к входной двери и как бы зарычал. Я выглянула в окошко и увидела, что на крылечке сидит какой-то мужчина. В итоге оказалось, что сосед с гулянки возвращался и маленько не дошел до своего дома.
Вкуснях и обнимашек после этого кот получил ух сколько! © ggapsfface / Reddit
- Когда я была ребенком, у нас был золотистый ретривер. Ее звали Рози. Собака была воплощением дружелюбия — никогда не лаяла и не рычала, всегда махала хвостиком и ластилась. Ее вся округа знала! Мне было лет 13, наверное, когда это случилось.
В дверь постучали, и я открыла. Незнакомый мужчина попросил разрешения пройти и позвонить. Я напряглась и сказала, чтобы он продиктовал мне номер, и я позвоню сама. И тут за своей спиной я услышала рычание.
Рози медленно шла к нам, прижав к голове уши и не спуская глаз с незнакомца. Она оскалилась и рычала. Мужчина мгновенно развернулся и ушел. Только я закрыла за ним дверь, как Рози снова стала шерстяным комочком счастья и радости, который всегда боялся пылесоса. © Coffee_***019 / Reddit
- Выгуливал собаку. Мы собирались переходить дорогу, как вдруг она начала пятиться к тротуару. Я подумал, что что-то случилось, и отвел ее в сторону. А оказалось, что собака оттаскивала меня от фургона, который выехал на пешеходный тротуар. Он пролетел мимо меня менее чем в метре и въехал в то место, где я стоял за пару секунд до этого. © thejellyfish96 / Reddit
- Во время беременности я работала в гостинице для животных. Была там одна собака, которая все рвалась меня защищать. Даже через забор перепрыгивала, когда меня видела. Пришлось ее изъять из группы и объяснить ситуацию хозяйке. А та и спрашивает меня: «А у вас все хорошо со здоровьем?» Оказалось, годом ранее эта собака точно так же начала проявлять повышенное внимание к мужу своей хозяйки, а потом они узнали, что мужчина болен. К счастью, в моем случае собака так реагировала исключительно на беременность. © hollywhyareyouhere / Reddit
- Вчера поставила на плиту вариться мясо и благополучно забыла. Дело было около 10 вечера, и глаза уже закрывались. Моя кошка Мика ни с того ни с сего подорвалась с дивана и побежала на кухню. Встала в дверном проеме и начала громко мяукать. Я пошла посмотреть, что ее так встревожило. И только тогда увидела, что вода в кастрюле выпарилась и мясо превращается в угольки! © Lisa Melisa
- Как-то ночевала у подруги дома, а у нее жил кот. Большой, спокойный, пушистый. Я легла спать, и ночью мне снился очень страшный сон. Проснулась от того, что кот на грудь ко мне сел и лапой лицо тронул. Очень обрадовалась, что он меня разбудил. © chernitulpan
А ваш питомец когда-нибудь удивлял вас своей интуицией? Может, он «предсказал» приход гостей или уберег от бытовой неприятности? Расскажите свою историю в комментариях — давайте вместе восхищаться пушистыми умницами!
