20 историй от репетиторов, которые еще годами будут передавать из уст в уста — 28.03.2026
Помните свои дополнительные занятия после школы? Для кого-то это была скучная зубрежка правил, а для кого-то — единственная возможность наконец-то понять дроби. Работа репетитора — это не только бесконечная проверка домашки, но и колоссальный источник впечатлений на год вперед. За закрытыми дверями детских комнат порой происходят такие вещи, что нарочно не придумаешь
- Наняла сыну репетитора. Скромная студентка. На первом уроке попросила: «Можно мы будем заниматься на полу? Это снимает барьеры». Дала добро. Вчера вернулась домой через 10 минут после начала их урока. Захожу: она лежит звездочкой на ковре, а сын ее укрывает пледом. Оказалось, в ее старом общежитии жуткий холод, и она просто приходила к нам греться на полах с подогревом. Теперь перед уроком я сначала отпаиваю ее горячим чаем.
- Занимаюсь алгеброй с восьмиклассником. Начала замечать, что его папа тихо подходит к двери нашей комнаты, стоит там по 10–15 минут, тяжело дыша и чем-то шурша. Я нервничала. А вчера дверь приоткрылась, и я увидела картину маслом. Оказалось, у моего ученика есть трехлетняя младшая сестра, которая обладает абсолютным слухом на шелест упаковок и тут же требует поделиться. А пространство у нашей двери на время урока — единственная «табуированная зона» в доме, куда малышке строго-настрого запрещено заходить. Вот этот суровый папа-гигант и приходил к нам под дверь, чтобы спрятаться от трехлетки и в тишине съесть пачку чипсов!
Иногда репетиторам приходят странные сообщения
Для создания этого материала был использован источник: @its_me_lidiana
- Когда начинала путь репетитора, бралась за все предложения. Перерабатывала, прощала отмены, чувствовала себя виноватой, если у ученика были плохие результаты. Три месяца занималась английским с подростком 12 лет, которому это совсем не нужно — его заставляют родители. Мама сразу предупредила, что он может отвлекаться и не делать домашку. Я старалась сделать уроки интересными, по сто раз повторяла темы, удлиняла занятия бесплатно. Минимальные успехи у него есть, родители рады, а я измотана. Поняла, что это ненормально — так напрягаться без интереса с другой стороны. Отказала в продолжении занятий и теперь внимательнее выбираю учеников. Для кого-то это «зажратость», а для меня — наконец удовольствие от работы.
- Звоню ученице в назначенное время, она не выходит на связь. Через несколько минут подключается. Делаю замечание за опоздание. Занимаемся, смотрю в окно и думаю: «Как светло. В прошлый раз мы занимались, уже было темно». И тут до меня доходит, что сейчас я должна заниматься не с Машей, а с Петей!
- Была и у меня раньше на занятиях вазочка с конфетами. Как-то раз одна ученица просто взяла вазочку и высыпала все конфеты в рюкзак — для учеников же!
На следующем занятии вазочки, естественно, уже не было. Дала ученице задание и отлучилась буквально на 30 секунд. Так эта красотка залезла в шкаф, где лежали конфеты — она знала, где я их храню. Девочка, к слову, из очень обеспеченной семьи, явно в 10 лет не впервые сладости видит.
Когда я сделала замечание, что по шкафам лазить как минимум неприлично, она сказала, что я на нее наговариваю и никуда она не лазила, при этом старательно пережевывая конфету в процессе оправданий.
— Но я же собственными глазами видела.
— Нет, вам показалось!
Это было ее последнее занятие.
Я репетитор. Прошлым летом работала на даче. Было очень жарко и очень красиво. Это я забралась на крышу, когда почти не ловил интернет, а занятие провести надо
- Я долго встречался с девушкой, но не сошлись характерами и расстались. Спустя много лет я начал работать репетитором. Однажды мне позвонила женщина и попросила подготовить дочь к экзамену. Я приехал, разложил учебники и начал занятие, но вскоре понял, что девчонке репетитор почти не нужен — она и так все знала отлично. В этот момент открылась дверь, и в комнату вошла моя бывшая. Она изменилась до неузнаваемости: другой стиль одежды, прическа, даже черты лица стали другими. И вдруг ученица сказала: «О, привет, мама, мы тут задания решаем».
Бывшая улыбнулась и объяснила, что после моего отъезда за границу мы потеряли все контакты, а на мое объявление о репетиторстве она наткнулась совершенно случайно. Так она узнала, что я вернулся в город, а я узнал, что у меня есть дочь.
- Ко мне поступил запрос — научить первоклашку за 4 урока общаться на английском с персоналом отеля. Больше времени не было, улетали в отпуск. Прикрепили список желаемых фраз, он начинался с заказа напитков. А в конце потребовали скидку, потому что им путевка дорого обошлась, а я должна была войти в положение.
- Я онлайн-репетитор по английскому. Но сама пару раз в месяц занимаюсь с другими преподавателями. Не для того, чтобы подтянуть язык. Просто мне интересно наблюдать, как работают коллеги и какие методики они используют. Я беру по одному уроку у разных репетиторов, подсматриваю их фишки и потом применяю в своей работе. Знали бы они, сколько полезной инфы слили — может, тогда подняли бы стоимость своих уроков.
Частенько от репетиторов требуют невозможного
- Работаю репетитором по английскому языку. Дети разные бывают. Сегодня была у новой ученицы в первый раз, урок в целом прошел вполне нормально. В конце говорю, мол, теперь домашнее задание. А она такая: «Если зададите мне домашку, я скажу маме, что вы со мной грубо обращались». Я такая: «Че-е-его?», а она: «Ну раз вы занимаетесь репетиторством, значит, вам нужны деньги и, значит, продолжаем заниматься английским, но без домашки. А если будет домашка, долго вы здесь не проработаете». Молча собрала свои вещи, подошла к ее матери, в двух словах рассказала ситуацию, и пожелала удачи в поисках нового репетитора.
- Делаем с учеником задание:
— «На лошади» — какой падеж?
— Женский.
— Женский падеж?
Папа, проходящий мимо, между делом:
— И именительный род.
- Я репетитор английского. Раньше работала с детьми, но несколько лет назад ушла в школу для взрослых и поняла, что с ними мне гораздо проще. Можно практиковать английский и просто общаться на разные темы. Со многими учениками я хорошо общаюсь, а некоторые бывшие даже стали моими друзьями. Вдобавок появились и полезные связи — хороший юрист, врачи разных направлений и так далее. Скидки я, конечно, не выпрашиваю, но если вдруг что-то понадобится — всегда знаю, к кому обратиться.
Сегодня муж прислал. «Математка» особенно хороша!
- Я как-то проиграл спор и пошел устраиваться на автомойку, прихватив с собой идеальный аттестат, красный диплом и даже пару сертификатов за участие в детских конкурсах. К моему удивлению, хозяин автомойки отнесся ко мне со всей серьезностью, долго рассматривал бумаги, а в конце спросил: «А зачем тебе мыть машины? Английский знаешь? Будешь репетитором у моего сына?» Вот уже полгода мы с ним занимаемся, параллельно я набрал еще учеников и бросил основную работу. А друзья теперь не хотят со мной играть, потому что я всегда превращаю шутки в нечто серьезное.
- Наш репетитор просила задергивать шторы в комнате сына и оставлять только настольную лампу. Думала, это такой педагогический прием. Тут зашла к ним, зажгла верхний свет. Репетитор тут же зажмурилась, а сын прыснул от смеха. Оказалось, у преподавательницы очки-«хамелеоны», которые от яркого света мгновенно становятся черными.
- Сижу на сайтах знакомств, попался парень, тоже репетитор. Первый вопрос друг другу после мэтча: «Какая у тебя ставка?»
«Я репетитор по математике. Решил научить своего ученика собирать кубик Рубика. И уже через три недели он обогнал меня, собрав кубик за 1 минуту и 5 секунд»
- Я преподаю игру на скрипке людям разного возраста. Свою первую ученицу я запомнил навсегда. Восьмилетний ребенок с такой ответственностью и усердием встречается нечасто: она приходила заранее, занималась по 45 минут ежедневно и всегда училась с большим интересом.
В то время я сильно переживал из-за поступления и работы, сомневался, что получу хорошие рекомендации от учителей. Как-то обмолвился об этом ее маме. Через неделю ученица принесла конверт, а внутри оказалось «рекомендательное письмо», написанное простым карандашом. Там она рассказала, какой я хороший учитель и как она любит мои уроки, привела примеры и даже подписалась своим полным именем корявым почерком. Это было самое трогательное письмо, что я когда-либо получал.
- Оборудовал я себе на лоджии офис для дистанционных занятий и теперь закрываюсь там, когда у меня урок. И там же, на лоджии, с другой стороны — рабочий стол супруги. Иногда она тоже сидит рядом, когда я веду занятие.
Я надеваю мониторные наушники с микрофоном и работаю. У меня есть привычка — очень громко говорить, почти кричать, когда я в наушниках, и каждый раз жена после урока мне об этом говорит. А я снова и снова срываюсь на крик.
И вот я решил взять это под контроль и смог провести целый урок, не повышая голос. Заканчиваю занятие, снимаю наушники, а жена мне говорит:
— «Ты в курсе, что сегодня обломал всех соседских детей, которые уже по расписанию приготовили стулья вдоль нашей стены?»
«Я репетитор. Во время занятий кошка опрокинула на меня елку. Опасная у меня профессия все-таки»
- Я работаю репетитором, и часто мои отношения со студентами довольно дружеские. Я полный ноль в технике: ничего не понимаю и постоянно все ломаю. Как-то поделилась этим со студентом, и он с радостью согласился все порешать. В итоге починил мне все, что нужно было, а я за это провела дополнительный урок бесплатно. Вот уже больше года мы так и срабатываемся, и всех все устраивает.
- Подтянула девочке химию на отлично. Через год звонит ее мама: «Позанимаетесь с младшим сыном?» Я с радостью согласилась, назвала ставку. В ответ возмущенное молчание и железобетонный аргумент: «Как это оплачивать полностью? У него же от сестры все ваши старые конспекты остались, вам же даже ничего нового придумывать не надо, просто сидите и кивайте!»
Работа с людьми — это всегда непредсказуемый процесс, но именно такие нелепые, милые и курьезные моменты делают ее по-настоящему особенной. За строгим взглядом преподавателя и горами учебников всегда скрывается обычный человек, который тоже умеет смеяться над собой, искренне радоваться успехам подопечных и удивляться их находчивости.
А у вас в школьные или студенческие годы были забавные случаи с репетиторами? Или, может быть, вы сами преподаете и вам есть чем пополнить эту копилку баек?