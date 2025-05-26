13 курьезных ситуаций из жизни репетиторов, которые как вспомнишь, так вздрогнешь
Истории
1 час назад
Работать репетитором — задача не из легких. И иногда в жизни представителей этой профессии происходит такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Некоторые изображения в статье были созданы с помощью искусственного интеллекта.
- Как-то позвонила женщина и попросила подготовить дочь к экзамену. Приехал, разложил учебники, начал занятие. В процессе понял, что никакой репетитор ей не нужен, она все знает на отлично. Мне все стало ясно, когда открылась дверь в комнату, а там стоит моя бывшая. Она изменилась до неузнаваемости: стиль одежды, прическа, черты лица. Ученица произнесла: «О, привет, мама, а мы тут задания решаем!» Бывшая улыбнулась. Как оказалось, из-за того, что я уехал в другую страну она потеряла со мной контакты. Потом совершенно случайно наткнулась на мое объявление, касательно репетиторства. Так она узнала, что я вернулся в город, а я узнал о том, что у меня есть дочь. © Карамель / VK
- Работаю репетитором. Уже которую неделю происходит что-то странное и это не в первый раз. Приезжаю к ученику, его по какой-то причине нет. Мама извиняется передо мной, отдает денежку и отпускает. У богатых свои причуды. © trenchar / Pikabu
- Мать одного моего ученика во время онлайн-занятий постоянно сидит за кадром и внимательно наблюдает за всем процессом. Я узнал об этом когда однажды ученик случайно «забыл» отключить микрофон. И тут слышу, она ему выдает: «Давай-ка ты не будешь смотреть в мою сторону! Улыбайся». © The_Minstrel_Boy / Reddit
- Начала работать репетитором для взрослых. Выяснила, что со взрослыми гораздо сложнее, чем с детьми. Как-то у меня была 40-летняя ученица, которая во время урока ела котлеты руками и заедала их маринованными помидорами, хлюпая рассолом. Я предложила перенести урок. Но она мне гордо заявила: «Хватит выделываться!» Возвращаюсь к детям, с ними оказалось работать гораздо легче. © Палата № 6 / VK
- Недавно у меня была умненькая ученица, но ее неуверенность порой приводила к глупым ошибкам. Я пытался намекнуть ее властной маме, что на дочь нужно снизить давление и повысить ее самооценку. Она посмотрела на меня и как ни в чем не бывало отмочила: «Да она уже ходила к психологу, но что-то мне подсказывает, что она безнадежна». Это разбило мне сердце. © Подслушано / Ideer
- Работаю репетитором на дому у детей. Заранее предупреждаю, что если ребенок болеет ветрянкой, скажите мне, мы на время приостановим занятия, так как я не болела. Недавно проводила урок у девочки и тут зашла ее «зеленая» сестра. Сказала об этом маме, на что она невозмутимо выдала: «Ой, да что вы переживаете! Ничего страшного, ну переболеете! Тоже мне, трагедия!» А у меня теперь паранойя. © Рабочие истории / VK
- Я — репетитор по английскому. То родителям хочется, чтобы их ребенок заговорил как британская королева через пару недель. То чтобы дитя, букв не знающее, начало учиться на одни пятерки! Но апогеем стало, когда одна дама мне заявила: «Требую вас прекратить выспрашивать у ребенка информацию о нашей семье!» © Подслушано / Ideer
- Спросила ученика, сколько будет 10:5. Он сказал, что не знает. Я спросила его, сколько будет 10:2, он ответил, что 5. Я снова спросила его, сколько будет 10:5. Стоял и молчал. Ему 16 лет. © red_venus / Reddit
- Я — репетитор по английскому. Занимаюсь с детьми младших классов. Чего только не было на уроках! Дала тест ребенку. Проверяем задания, спрашиваю: «Почему ты выбрал тут „is“?» На что последовал гениальный ответ: «На «are» вы страшно скривили лицо! © Подслушано / Ideer
- Недавно у меня состоялся такой диалог между мамой одной из моих учениц:
— Здравствуйте, Катя! У нас не получается ходить два раза в неделю, мы будем ходить один раз, это ничего?
— Здравствуйте, ничего.
— Но это же ничего? Это никак не отразится на результатах занятий?
— Вы в два раза меньше будете заниматься. У вас 3 в четверти и большой пробел. Конечно, это отразится.
— Но, у нас пение, художка и гимнастика! Мы не можем ходить два раза! Можно мы будем ходить один раз?
— Ходите.
— Но, она успеет за месяц все подтянуть?
— За 4 урока? Нет, не успеет.
— Что нам делать?!
— Ходить хотя бы 2 раза на урок или заниматься самим дома.
— Но у нас пение, художка и гимнастика!
— Мне кажется, мы пошли по второму кругу. © trenchar / Pikabu
- Работаю репетитором. Есть у меня ученица-третьеклассница. Задаю ей вопрос: «Do you like dancing?» (в пер. — «Ты любишь танцевать?») Она задумчиво посмотрела в потолок и вдохновенно сказала: «По праздникам или по жизни?» © Не все поймут / VK
Драм кружок, кружок по фото,
А мне ещё и петь охота,
За кружок по рисованью
Тоже все голосовали.
(С)
-
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Ответить
- Я — репетитор по литературе. Дала ученице текст о человеке в беде, которому все отказываются помочь. Она прочитала, смотрит на меня. Я спросила: «Маша, правильно ли делают люди, проходя мимо?» На что последовал неожиданный ответ: «Правильно, конечно, а то мало ли. Себе дороже выйдет».
- Занимаюсь с девочкой из богатой семьи. Отец надавал кучу указаний, я уже подумала, что меня ждет не самый способный ребенок. Встретила же меня общительная и сообразительная девочка. Все стало ясно, когда я увидела под потолком в ее комнате камеру. Кстати, ребенок на домашнем обучении. В тот момент я осознала, насколько ее отец странный. © Подслушано / Ideer
Если у вас есть друзья, то вам наверняка приходилось сталкиваться с какими-то их необъяснимыми и из рамок вон выходящими выходками. Такое произошло и с некоторыми пользователями сети.
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