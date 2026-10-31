16 фото и историй про деревню, которые согреют теплом домашней печи и бабушкиных пирожков

Деревенская жизнь — это будто сказка наяву, со своим дивным колоритом, традициями и вкусными подарками от соседей. Побывав здесь единожды, уже чувствуешь себя своим и познаешь все прелести и курьезы сельского быта.

А для тех, кому после прочитанного захочется навестить свою бабулю в деревне, — вот подборка других историй: