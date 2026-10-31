16 фото и историй про деревню, которые согреют теплом домашней печи и бабушкиных пирожков
Деревня — это отличное место, чтобы отдохнуть от шумного мегаполиса. Особенно если вы приезжаете сюда впервые: будьте готовы к необычным открытиям, которых в городе не увидишь. Здесь вам могут подарить корову на день рождения, бабушка легко найдет применение вашим рваным джинсам, а вечером вас ждет зажигательная дискотека в местном клубе... В деревне много своих чудес и странностей, но именно поэтому в ней столько тепла и уюта, что хочется вырваться сюда насовсем — а кому-то и вовсе завести собственный курятник, как одной из наших городских героинь.
- Знакомая рассказывала, как однажды съездила к дяде в деревню. Решила как-то сходить прогуляться до опушки и спелой малины пособирать. Дядька ее проводил и предупредил в шутку, что местная корова Манька — отличный ориентир! Как только услышишь ее мычание, значит, дом совсем рядом! Знакомая собрала полную корзину ягод и собралась уже возвращаться, но зависла на развилке — забыла, по какой тропинке идти. Как вдруг с соседнего участка за забором услышала громкое «Му-у-у!». Девушка поняла, что это Манька мычит, радостно ускорила шаг, свернула за угол и обомлела. Вместо коровы на лужайке стояла местная баба Нина и во весь голос мычала в сторону пролеска. Как оказалось, Манька решила поиграть в прятки и спряталась за сараем, а баба Нина так пыталась ее выманить на обед. В итоге знакомая помогла бабушке разыскать потерявшуюся коровку. Баба Нина за это угостила ее своим фирменным домашним вареньем, а знакомая в ответ поделилась сочной малиной!
- Приехали с дочкой к моим родителям в деревню. Затопили баню. Дочку еле уговорила пойти с бабушкой: мол, хочешь не хочешь, а мыться надо. Возвращается она радостная. Я аж удивилась: «Понравилось?» А она: «Конечно! Я же не знала, что в бане с бабулей можно арбузы есть!» Оказалось, у моей мамы традиция: она всегда берет с собой в баню холодный арбуз или дыню прямо с огорода. Теперь внучку в баню идти уговаривать не надо.
- На какое-то время решили с мужем, что нужно переехать в деревню. Работаем оба на дому, поэтому подумали, что свежий воздух и речка за окном превратят жизнь в сказку. Сначала так и было, но потом мой любимый решил, что это хорошая идея — подарить мне на день рождения корову. Впервые в жизни продала подарок.
Когда к бабушке в деревню приехал
- Приехала как-то с подругами к моей бабуле в деревню. Вечером делать нечего, решили пройтись немного. Увидели интересную сельскую дискотеку. Музыка классная играла, поэтому мы и зашли посмотреть, что там да как там. Внутри под музыку танцевала только одна девушка, больше никого не было. Она обрадовалась, когда увидела нас, позвала к себе, но только мы подошли к ней, сразу же зашел какой-то мужик, подошел к этой девушке и сказал: «Свет, ты танцуешь?». Она, наверное, подумала, что он хотел позвать ее на танец, но оказалось немного не так. Девушка отказала ему, поэтому парень сразу же ей ответил: «Не танцуешь, значит? Отлично. Пошли поможешь жигуль толкнуть, он там застрял в болоте через дорогу!».
- В детстве я каждое лето проводила в деревне и каждый день ходила на рыбалку. На карасей. У нас было лесное озеро, там я рыбачила, а также к озеру вела канава вдоль огородов. Со временем канава стала стоячей, но вода в ней оставалась прозрачной. Мой дядя положил бетонную плиту-мостик, чтобы можно было сразу с нашего огорода через канаву ходить в лес. И как-то раз от нечего делать я запустила туда карасей. К моему удивлению, следующим летом их там было уже много. Однажды я взяла леску, грузило, крючок, надела хлебный мякиш, улеглась на мостике и наблюдала, как рыбка отщипывает со всех сторон потихоньку мякиш на крючке. Пришел к канаве мой кот Алекс, и мы вместе с мостика стали наблюдать, как рыба насаживалась на крючок. Таким способом мы и наловили ему обед.
Странно , но котейки карасей не очень и едят , наверное из за запаха тины , Отваришь , уминают только так , да еще и урчат , мол не подходи , моё , , ,
«Приехала к тетке в деревню. Пахнет спелыми яблоками. Сорвали мяты, заварили чай. Сидим в беседке. Август»
- Была у бабушки в деревне в августе. Давно не виделись с ней, поэтому я приехала аж на недельку — соскучилась сильно. В один жаркий день решила пойти на речку, чтобы искупаться и насладиться солнышком. Переоделась в легкие шорты, взяла футболку и купальник. Где-то два часа провела там: загорала, купалась, отдыхала в тишине и на природе. Прихожу домой, а бабуля мои джинсы зашивает! Спрашиваю у нее: «Что ты делаешь?», а она мне говорит: «Ты чего в дырявых штанах ходишь? Я дырки зашила все тебе, но они все равно плохие. Будешь в них ходить корову доить!»
- Сегодня приехала в деревню к бабушке. Собрались ее подруги, родственники, и многие из них, когда меня увидели, стали называть «индейка». Когда все разошлись, я в непонятках расспросила бабушку, что за «индейка». Оказывается, когда мне было 2–3 года, я часто приезжала к ней в деревню. У бабули тогда были гуси, и дома в баночке она хранила гусиные перья. Так вот, однажды я, посмотрев фильм про индейцев, повтыкала эти перья себе в волосы, бегала по всей деревне, кричала и называла себя той самой «индейкой»!
- Я три года назад сама добровольно уехала из большого города в деревню. Встала в 8:30, собралась, прогулялась пешочком — и уже на работе. В пять рабочий день закончился, через 2 минуты ты дома. Плюс работу мне предложили интересную: благодаря ей умудрилась получить второе высшее абсолютно бесплатно и пару раз повысить квалификацию на курсах. А бонусом — свежий воздух, свой дом, двор и огород; весной сажала овощи и получала от копания в земле удовольствие, впервые в жизни. Если нужно в гости, то ты просто идешь туда: 10–15 минут — и ты на месте. Никаких пробок, переполненного общественного транспорта. Идешь по улице, а тебе улыбаются, каждый второй здоровается... Вечером вышла на крыльцо — небо усыпано звездами, в елках совы ухают, воздух хоть ложкой ешь. И тишина...
В деревне у бабушки
- В прошлом году взяли с мужем дом в ипотеку. Я согласилась переехать в деревню только с одним условием: мы строим курятник. Настоящий. С живыми курицами. Так, чтобы не скучно в деревне было. Чтобы пути к отступлению не было, 6 июня я купила суточных цыплят породы маран и 4 штуки несушек. В этот момент у нас был только залит фундамент, и цыплята жили в сколоченном моими ручками ящике. Все это время я ждала его — первое яйцо. Оно будет от моих курочек, которых я сама вырастила и которые живут в курятнике, построенном своими руками! В общем, ожидание затянулось на 5,5 месяцев. Если честно, я так долго ждала, что уже потеряла надежду... И вот этот день настал! Я так устала видеть пустые гнезда, что сначала даже не поняла, что это такое. Какая же я была счастливая! Я рассматривала его весь вечер. А через день — еще одно! И сегодня — третье. Муж смеется и спрашивает, какова себестоимость яйца. Видя мои уставшие глаза, сжалился и попросил посчитать только стоимость цыплят и корма! Так что на данный момент у меня есть 3 яйца стоимостью 8 т. р. за штуку. А у мужа — неимоверно счастливая жена!
Когда решили сыграть свадьбу в деревне
- А я помню, как в детстве с отцом ездила на «шабашку». Село под Ростовом, две реки соединяются в одну. Рыбалка, лето. Кушать ходили в столовую три раза в день, жили в клубе. По вечерам там крутили кино, а после сеанса я всегда находила копейки. Спали в клубе. Кровати не было — спали на большом столе. Утром отец за ним работал, а ночью мы спали. А перед сном садились на ступеньки клуба, пили чай из пол-литровых банок, смотрели на огромные звезды, и он пересказывал мне книги. В 22:30 по радио шел аудиоспектакль «До третьих петухов». Мне было 10 лет.
«Из городской суеты в деревню. На птичьем рынке мне сказали: „Все начинается с перепелов“... Теперь у меня козы, птицы и свое маленькое хозяйство»
- В деревне у бабушки через ручей был старый мост, который размыло паводком. Местные жаловались, но чинить не спешили. Как-то раз приехали четверо студентов-архитекторов, которые случайно забрели в эти края из похода. Узнав о проблеме, парни за три дня смастерили новый мост из досок и камней, а заодно помогли моей бабушке починить забор. Запомнились слова, которые они сказали: «Красота — это когда удобно всем». Теперь на мосту табличка с этой фразой.
Деревенская жизнь — это будто сказка наяву, со своим дивным колоритом, традициями и вкусными подарками от соседей. Побывав здесь единожды, уже чувствуешь себя своим и познаешь все прелести и курьезы сельского быта.
А для тех, кому после прочитанного захочется навестить свою бабулю в деревне, — вот подборка других историй:
Комментарии
как то давным давно, в далёкой далёкой деревне вышел погулять, в итоге чуть не куснула лошадь, защипали гуси, клюнул петух и боднул баран... и это за один день! впечатлений на всю жисть....
У нас никогда не было деревни, только дачи. Люблю ездить за грибами. В том году, помнится, поехала. Погода жаркая, грибов много. Я заблудилась и набрала полную голову лосиных мух- всю дорогу из волос выдирала эту многоногую пакость. Вреда от нее нет, но раздражает своей навязчивостью дико. Раньше их никогда в наших лесах не было!