Хах типичная ситуация) но у меня у бабушки так с новым телевизором - она мне звонит хвастается какую передачу или рекламу новую увидела и советует что купить в телемагазине)))
20 светлых фото и историй про бабушек и дедушек, которые пропитаны иронией и добротой
Жизнь наших бабушек и дедушек кажется спокойной и обыденной. Но на самом деле они все еще готовы дать фору молодежи и поднять настроение своими яркими поступками, превращая привычный отдых в истинное счастье. К примеру, один дедуля решил добиться расположения соседки по даче и преобразить весь ее участок, а бабушка из другой истории вяжет милые костюмы для любимой собачки. Старшее поколение не дает себе поводов заскучать, продолжая дарить нам светлые эмоции и удивлять искренней иронией и оптимизмом.
- Бабушка долго не хотела пользоваться смартфоном. Говорила, что ей хватает кнопочного телефона: позвонить, принять звонок — и все. Но однажды попросила меня установить ей мессенджер. Через неделю я решил проверить, как она освоилась. Открываю чат — там 47 сообщений от бабушки. Фотографии кота, пирожков, окна, какой-то квитанции и почему-то моего подъезда. Спрашиваю: «Ба, зачем ты мне все это отправляешь?» Она выдает: «Не знаю. Телефон сказал, что можно. Вот я и пользуюсь».
- Когда я уезжал учиться в другой город, бабушка каждый день спрашивала: «Ты поел?» Через пару месяцев она перестала спрашивать. Я удивился, решил сам ее набрать и говорю: «Бабушка, ты больше не переживаешь?» Она сказала: «Нет. Я поняла, что ты взрослый». Я обрадовался. А потом она добавила: «Поэтому теперь спрашиваю твою соседку, поел ли ты».
А моя у моей девушки спрашивает - ещё иногда просит фотку скинуть 😄
- Наш соседский дед безумно влюбился в мою бабушку, прополол ей огород, построил беседку и летний душ, отремонтировал весь ее дом в селе, а сегодня подарил ей кольцо и электрический плед. И знаете, что сделала бабуля за эти поступки? Эта уникальная женщина сказала ему: «Коля, ты хороший сосед!» — и свалила в закат.
твоя бабушка типичная тарелочница, если не сказать чётче и конкретнее, нам такие не нужны и говорить о таких не хотим...
«Бабуля связала собачке Сиропчику (имя этого малыша) костюмчик»
Сиропчику осталось только бантик на хозяйство привязать и будет законченный прекрасный образ.
- В детстве на даче дедушка включал фумигатор, чтобы комаров не было. Фумигатор помогал, но бабушка все время жаловалась на него, он ее не устраивал. Короче, дедушка не стал его включать, бабушка была очень счастлива, говорит: «Вот как хорошо дышится, и комаров все равно нет». А дедушка внизу кровати, где-то под изголовьем, розетку установил и на ночь туда его вставлял. Комаров не было, бабушка не кашляла — все были довольны. Секрет я знал!
А мой дед от бабушки так липучки висящие от мух прятал, она говорила что ей они мешают и головой их задевала. Так он их на свою половину кровати где он лежал повесил, и теперь у него над головой такая гирлянда с мухами висит)
- Моя бабушка была очень активной и коммуникабельной, знала обо всем, что происходит в нашем огромном доме, в каждом подъезде и дворе. Сидела на лавочке перед подъездом, а вокруг кучковались другие старушки — шел активный обмен информацией, эдакий старушечий интернет. Когда бабуле было уже совсем неважно, она вдруг стала вставать с кровати и говорит: «Я же забыла, у Таньки сегодня свадьба!» Запретить ей было невозможно: она села у окошка и смотрела на свадьбу с улыбкой.
Без сплетен бабули никуда))) у меня в доме так каждый день собираются и пока всех не обсудят никуда не уйдут)
«Каждый год я получаю заботливо собранную посылку из овощей и закруток домашних. Моя бабушка делится выращенными в огороде овощами, фруктами и ягодами»
«Когда я была студенткой, моя Маиса (всю жизнь зову бабушку по имени и не планирую ничего с этим делать) передавала закрутки моим подругам, с которыми мы снимали квартиру. Сейчас я приношу ее огурчики на работу и угощаю друзей и коллег, а она стала делать литровые баночки маленьких соленых огурцов с острым перцем, потому что так нравится любимому зятю. И вот сейчас мне снова собираются отправить такую красоту»
- У меня внучка, 3 года, захотела красный мотоцикл. Я отвечаю, что он для нее большой и у нас нет столько денег. Она говорит, что ей нужен маленький. Я даю ей 1 тенге и говорю: «Кинь через левое плечо и загадай это желание». Поехали в магазин за продуктами. Стоим на кассе, я говорю, чтоб выбрала себе «Киндер». Она берет, открывает, а там игрушка — красный мотоцикл! Ну она же хотела маленький и не уточняла, что он должен быть настоящим. С тех пор она считала меня феей. Я говорила ей: «Иди в обед спать, и фея принесет тебе подарок». Один раз пришлось вылезти через окно, чтобы сходить купить ей подарочек, пока она меня не видит. Хорошо, что у нас частный дом! И это срабатывало вплоть до самой школы — и только дома у бабы с дедой.
Елена Пивкина - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Вы - прямо настоящая фея для своей внучки!
- Дедушка два месяца пытался поймать «дачного вора», который регулярно объедал его любимую элитную клубнику. Он установил кучу ловушек и всю ночь просидел в засаде с фонариком. В два часа ночи ревет сигнализация. Дед радостный выскакивает из сарая, светит фонариком и видит вместо ожидаемого воришки... огромного упитанного ежа, который невозмутимо доедает самую большую ягоду. Дед вздохнул, махнул рукой и на следующий день стал специально оставлять этому голодному зверьку блюдечко с клубникой и молоком.
- Бабушка всю жизнь прятала одну старую деревянную шкатулку и никому не разрешала ее открывать. Мы думали, там семейные драгоценности или тайные любовные письма. Спустя годы бабуля, вернувшись после курортного отдыха, разрешила нам показать ее содержимое. Открываем шкатулку, а там аккуратными стопочками под резиночку сложены вкладыши от жвачек Turbo и Love is..., которые мы с братом «теряли» в детстве, а бабушка бережно собирала для нас на память.
«Мои родители празднуют Рождество с пятью из семи своих правнуков»
- Дело было летом, когда я возвращался с учебы домой на автобусе. Сидел у окна, а когда в салон зашла бабуля, я сразу же поднялся и уступил ей место. Едем, я смотрю на ее яблоки в сумке, а в животе у меня настоящий «ураган». Бурчит все, не ел ни черта, охота перекусить, а яблоки так вкусно выглядят. Держался изо всех сил, чтобы не попросить у нее хотя бы одну штучку, но бабуля сама догадалась. Достала самое большое и вручила мне: «Держи, внучек, небось голодный едешь». Это магия какая-то?! Или все бабушки просто хотят всех накормить?
Это "ураган в животе ", сам же сказал ... Наверное ещё и слюной капнул .😂
- Я тоже уже давно бабушка. Привычка: когда выбрасываю вещи, красивые пуговицы оставляю. А они и правда были очень красивые. Когда внук был маленький, в детсаду попросили сделать (кто может) массажные коврики для ног. Бабушка, конечно, постаралась: на плотную хорошую ткань нашила пуговицы — получился отличный коврик. Когда принесла, воспитательница аж ахнула! Сказала, мол, пусть пока лежит в шкафчике.
«Гуляли вчера, а навстречу нам чужие бабушка с дедом. У бабули в руках лилии. Посмотрела она на нас и говорит: дарю»
- Я флорист в маленьком городе. С утра мне звонит дедушка и спрашивает, можно ли привезти цветы «завернуть». Мне вообще не тяжело, даже прикольно. Прихожу, а он уже ждет с цветами в руках. Цветы из своего сада. Я начинаю их обрабатывать и в ходе разговора спрашиваю, куда он собирается с таким милым букетом. Отвечает, что у внучки свадьба и он хочет сделать ей приятное. Я тут просто выпала.
- Моя мама была «моржихой», утром бежала до пляжа, где зимой мужчины с утра прорубали пешней лед. Купалась в реке каждый день, ездила на соревнования по другим городам. Гордилась небольшими сувенирами, которые им там дарили. В семьдесят лет ездила к родной сестре делать ей ремонт: белила потолки, клеила обои, хотя высота потолков была около четырех метров.
- Мой дедушка (папин отец) умел шить, вязать, перетягивать мебель, чинить обувь, разбирался в электрике и сантехнике. А все почему? Потому что в училищах кормили бесплатно. Вот он и учился то в одном, то в другом. А работать пошел преподавателем народных танцев. Вот это я понимаю, уровень крутости!
Амбидекстров Пипидастр - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Ваш дедушка - очень крутой дедушка, респект ему!
«Я со своим дедушкой. Я помню, как мне было около 13 лет и он учил меня водить точно такой же трактор»
- Дедушка всегда ходит в магазин со списком. Причем список составляет заранее и никогда от него не отступает. Однажды он вернулся домой с двумя пакетами продуктов и очень довольный. Бабушка заглянула внутрь и спросила:
— А где хлеб?
Дедушка замер. Потом достал список. Хлеб действительно был написан первым. Дедуля вздохнул: «Зато я ничего лишнего не купил». В пакетах обнаружились три вида печенья, новая кружка и комнатное растение.
Мой постоянно все забывал и бабуле звонил спрашивал, что ещё нужно
- Позавчера я весь день провел со своим дедушкой. Мы с ним вместе приготовили офигенные гренки на завтрак, затем прибрались на участке и отправились кататься на велосипедах. Проехались к озеру в лесу, затем по трассе, а потом заехали перекусить в грузинское заведение. Вернулись домой только к вечеру. Я могу уверенно заявить, что мне с друзьями никогда не было настолько весело и интересно, как с родным дедулей. Нужно чаще вот так просто проводить с ним дни!
Глядя на наших героев, понимаешь, что возраст — не помеха ничему. И наши любимые бабушки, дедушки и родители еще удивят нас новыми открытиями, отчего нам захочется поскорее согреться в их нежных объятиях!
Вот еще несколько интересных подборок о том, почему со старшим поколением никогда не соскучишься:
Комментарии
Истории милые и забавные, особенно про дедушку в магазине)
А мы с бабушкой и дедушкой любили совместные вечера викторин устраивать - как в телешоу. Соберёмся вместе, задаём друг другу вопросы, кто правильно отвечает - тому конфетка или пирожок от бабушки. А в конце кто больше конфет наберёт, будет супер игра на главный приз - какая то ценная вещь от проигравшего даётся победителю. Я все время проигрывал и бабушка с дедушкой у меня все мои журналы с наклейками и машинки забрали. Потом с течением времени все вернули конечно, но само время проведения было супер! Люблю и очень скучаю по таким дням)))