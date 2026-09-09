20 светлых фото и историй про бабушек и дедушек, которые пропитаны иронией и добротой

Истории милые и забавные, особенно про дедушку в магазине)

А мы с бабушкой и дедушкой любили совместные вечера викторин устраивать - как в телешоу. Соберёмся вместе, задаём друг другу вопросы, кто правильно отвечает - тому конфетка или пирожок от бабушки. А в конце кто больше конфет наберёт, будет супер игра на главный приз - какая то ценная вещь от проигравшего даётся победителю. Я все время проигрывал и бабушка с дедушкой у меня все мои журналы с наклейками и машинки забрали. Потом с течением времени все вернули конечно, но само время проведения было супер! Люблю и очень скучаю по таким дням)))