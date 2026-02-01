18 бабуль, которые доказали, что на пенсии жизнь только начинается

Помню, один раз я проспала и не поздравила дочку утром с днём рождения. Она ушла в школу грустная. Когда я проснулась, поняла, что надо исправлять свой косяк. Я надула шарики, наклеила на них смешные рожицы, развесила их в прихожей, ещё вырезала сердечки и расклеила их по всему дому, написала на альбомных листах поздравления и положила подарок на кровать дочке. И ушла на работу. Вечером мы устроили праздничное чаепитие и дочка сказала, что ей было очень приятно и радостно, когда она вернулась из школы, увидеть от меня такой сюрприз.