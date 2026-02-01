Бабушки, дедушки... они, как и все люди когда-то были молодыми. И влюблялись, и ревновали, и совершали ошибки. В этом нет ничего сверхъестественного.
18 бабуль, которые доказали, что на пенсии жизнь только начинается
В детстве сложно представить, что у бабушек когда-то была своя, совсем не «бабушкина» жизнь. А повзрослев, мы вдруг понимаем: они тоже ошибались, влюблялись, рисковали и переживали события, сформировавшие их такими, какими мы их знаем. Мы собрали такие их истории, о которых не рассказать за семейным столом.
- Мои бабушка и дедушка познакомились в автобусе. Дедушка предложил ее проводить, а она ответила: «Если судьба — еще встретимся». И он целый год каждое утро ждал ее на остановке. Она видела это и специально шла другой дорогой. А потом однажды пришла, а его там не оказалось. Она забеспокоилась, стала оглядываться, расплакалась... и тут он выходит в пиджаке и шляпе. С этого дня они и начали встречаться. © myth_4e
- Моя бабушка была идеальной домохозяйкой: дома всегда было чисто, каждую неделю — выпечка и другие вкусные блюда. Но вот невесткам было тяжело — она гоняла их по дому, не понимая, что кто-то может чего-то не уметь. Сделанного ими ей всегда казалось недостаточно. Все детство мне казалось, что у бабушки вредный характер. А сейчас я понимаю, что она была строга к ним так же, как и к самой себе. Она никогда не давала себе отдыха: могла и в три часа ночи вскочить с кровати, чтобы накрыть стол для родственников. Она просто не умела отдыхать и думала, что это нормально, потому что с нее в свое время требовали того же.
- Так вышло, что в детстве со мной часто сидела моя двоюродная бабушка. И когда я стала чуть постарше, она попросила меня найти в социальных сетях одного мужчину. Оказалось, что в 45 лет она встречалась с красавчиком-кубинцем, который был значительно младше нее. Потом он вернулся на родину, и они больше не общались. Так вот, все эти годы она не могла его забыть. К сожалению, как ни старалась, я, так и не смогла найти его в социальных сетях.
- Бабушка в молодости была ревнивой. Решила она поймать деда с поличным — почему-то была уверена, что он ей изменяет с сотрудницей почты. Вечером затаилась в кустах у дома той дамы. И вот идет парочка, милуется. Бабушка выбегает — и как давай орать. Деда схватила за рубашку. И тут она понимает, что это не ее муж. Ну, от стыда и убежала. Но дед о ее похождениях все равно узнал, потому что работал в администрации и на следующий день буквально получил жалобу от той пары — с просьбой угомонить ревнивую супругу.
- Пекли мы с бабулей печенье. По рецепту нужна была четверть чайной ложки разрыхлителя, но его дома не было. «Подумаешь, что там эта четверть ложки изменит?» — махнула рукой бабуля. В общем, у нас получилось идеально плоское печенье с бугорками от шоколадных капель. «Так, похоже, разрыхлитель все-таки нужен», — признали мы и отправились в магазин. Проблема в том, что половину-то теста мы уже сделали, не выкидывать же! В итоге вторая партия получилась размером с монетку, но высотой почти в 2 с половиной см. © pjabrony / Reddit
- Мое лучшее воспоминание о бабушке — это когда она решила научить меня своему секретному рецепту немецкого куриного супа с клецками. Она была местной знаменитостью в маленьком городке и по какой-то причине выбрала именно меня, как единственного человека, с которым собиралась поделиться рецептом для следующего поколения. Но я был слишком маленьким, когда бабушка рассказывала мне рецепт, и помню лишь фрагменты, как она объясняла разные нюансы готовки. К сожалению, она умерла, когда мне было четыре года, поэтому я так и не запомнил рецепт полностью. © Blake Senftner / Quora
- Мои бабушка с дедушкой познакомились благодаря автобусной остановке. Бабушка тогда работала в библиотеке, а дед был студентом, который вечно куда-то опаздывал. В тот день он бежал на автобус, споткнулся на ступеньке и грохнулся так, что разлетелись все его учебники. Бабушка как раз стояла рядом, увидела это, посмеялась, но помогла собрать. Дед психанул — не понравилось, что кто-то смеется над его «трагедией». Начал на нее ворчать: «Ну да, конечно, давайте все поржем, пока человек страдает!» Бабушка пожала плечами и ушла. А потом, через пару месяцев, они случайно столкнулись в книжном. Дед стоял у полки, выбирал учебник, а бабушка вдруг сказала: «Вы только не падайте, а то кто-то опять смеяться будет». И все, понеслось. Сначала дружили, потом начали встречаться, поженились — и вот уже 42 года вместе. А дед до сих пор говорит, что если бы он тогда не споткнулся, всего этого бы не было. © Палата № 6 / VK
Вспомнила притчу о старике, который славился умением готовить самый вкусный чай. Когда пришло время ему умирать, он позвал младшего сына и открыл ему секрет своего вкусного чая. Он сказал: "Заварки не жалей, сынок".
- Когда я была маленькой, бабушка каждое утро водила меня в детский сад — маме нужно было рано уезжать на работу в другой район. Иногда идти совсем не хотелось, и я начинала уговаривать бабушку оставить меня дома. Удивительно, но она соглашалась. Тогда она варила мне какао — самое вкусное на свете, — а потом мы шли по ее делам: на центральный рынок за продуктами, к прабабушке в гости или просто оставались дома есть бабушкины сладости. В обед мама звонила с работы, трубку брала я. Мама ругалась и спрашивала, почему я не в садике. Я же уверенно отвечала, что завтра обязательно пойду. © Подслушано / Ideer
- Однажды родители поссорились, и бабушка спросила, что случилось. Папа, еще зеленый, давай жаловаться на мою маму: мол, она хочет пойти куда-то с подружками, а он против. Она была строгой к старшим невесткам, поэтому мама ожидала, что сейчас получит по первое число. Но бабушка лишь пожала плечами и сказала: «Лиза умная девочка. Если хочет пойти с подружками — пусть идет. Не приставай к ней. Она знает, как лучше». Мама была довольна словами бабушки, а вот папа возмутился: «Ты почему на ее стороне? Ты чья мать: моя или ее?» И так потом было всегда. Несмотря на то, что папа был ее самым любимым сыном, она всегда вставала на сторону моей мамы. Для других невесток бабушка была мегерой, а в моей маме будто бы видела саму себя. Она не хотела, чтобы мама чувствовала себя одиноко в семье мужа — так же, как это было у нее в молодости.
- Когда моей бабушке было 80 лет, она уехала в гости к родственникам на месяц. В это же время приехал какой-то дальний родственник из Германии — друг кого-то из ее знакомых. Ему тогда было 92. И вот познакомилась моя бабушка с этим дедушкой, и он пригласил ее к себе в Германию. Он оплатил ей билеты, она жила у него, и у них началась самая настоящая любовь. Он сделал ей предложение, познакомил со всеми родственниками и друзьями. Бабушка приезжает к нему каждые три месяца раз в полгода — так уже третий год. Когда они не вместе, то каждый день разговаривают и планируют вместе свадьбу. Сейчас ей 83, ему 95. Они счастливы вместе, живут и радуются жизни, но сожалеют, что встретились так поздно. После знакомства с ним ее жизнь обрела смысл — и такой счастливой я ее никогда не видела! © Палата № 6 / VK
Ей 83, а ему 95! Да он ловелас! Нашёл себе молодку, на 12 лет младше. Завидую белой завистью таким людям. Мне ещё очень далеко до такого возраста (если вообще доживу), но уже не хочется никаких романтических приключений.
- Сегодня в магазине стала свидетелем уморительной сценки. Малышу лет трех что-то не докупили, он сел на пол и устроил крик души. Мама суетится, пытаясь хотя бы убрать его с прохода, а бабушка возмущенно выдает:
— Ты у меня в общественных местах себя так не вела!
Дочь, уже на взводе, спрашивает:
— И как же ты этого добивалась?
Бабушка, с полным достоинством:
— Ну, если мне куда-то было нужно, я просто оставляла тебя с бабушкой дома. © StarPerechnitsa / Pikabu
- Бабуля освоила сайт знакомств. Заявила, что нашла там «статного морячка» и укатила на свидание в ресторан. Через час звонит мне, и говорит, мол, спасай, тут скандал. Я прилетаю, и вижу картину маслом: бабуля сидит за столом с чашечкой кофе, а над ней два деда на повышенных тонах выясняют отношения, плюс молоденький официант, который пытается их урезонить. Оказывается она назначила рандеву сразу двум потенциальным ухажерам подряд, с разницей в час, и первый еще не успел окончательно отправиться восвояси, когда прибыл второй. В ответ на мою шокировано отвисшую челюсть она жеманно пожала плечами: «Не хотела дважды тратиться на такси».
Есть стихотворение Николая Доризо "Спешит на свидание бабушка". Последняя строчка,
"А бабушке сорок всего..."
Так и в этой истории, может бабушке тоже 40+.
- У меня так много приятных воспоминаний о бабушке. Я жил у нее, пока учился в университете. Однажды вернулся домой из бара в пятницу вечером, а через пару часов бабушка разбудила меня, чтобы познакомить со своими гостями, которых привела из того же бара. Я помню рыбалку с бабушкой. Помню, как мы прижимались к ней, когда смотрели телевизор, будучи совсем малышами. Помню, как она ездила на своем огненно-красном «Камаро». Она облетела весь мир в одиночку в те времена, когда самолеты были в новинку, а женщины редко путешествовали без сопровождения. Она была уникальным образцом для подражания. © Bob Wilson / Quora
- Подарила мне бабушка полотенца — новые и красивые. Смотрю на них, и начинают меня терзать смутные сомнения — знакомые какие-то полотенца. Эти полотенца были подарены родителями ей лет десять назад. Десять лет они лежали нетронутыми, и вот она передарила их мне. А у самой на кухне висят какие-то тряпки. Шапку привезли из Норвегии — шерстяную, красивую, сама на нее заглядывалась. Спустя десять лет неношеная шапка оказалась у меня. Зачем так делать? Почему нельзя пользоваться хорошей вещью? Почему вещи по десятку лет лежат в шкафу? © Seagullwing / ADME
- Приехала к бабушке без предупреждения и застала ее за странным занятием — она сидела перед зеркалом в эксцентричном парике и наклеивала ресницы. Спрашиваю, мол, бабуль, ты на свиданку, что ли собралась? Она так холодно на меня посмотрела и ответила: «Цыц, у меня важное задание». Оказалось, что она ходит проверять магазины под видом «тайного покупателя». Ей было скучно на пенсии, и она устроилась в агентство, чтобы проверять качество обслуживания в магазинах.
В парике и с наклеенными ресницами бабуся, как раз сойдёт за "тайного покупателя". Конечно, такую клиентку продавцы обслужат по высшему разряду. Если ей "дурку" сразу не вызовут.
- Каждый раз, когда мы приезжали к бабушке после долгой дороги, нас уже ждал накрытый стол. Мы заходили в дом, а она как раз доставала из духовки формы с запеканками — всё тёплое, домашнее и безумно вкусное.
И вот, спустя годы мы с сестрой подъезжаем к бабулиному дому, и она вдруг спрашивает: «Ты чего сидишь, улыбаешься?» Я честно ответила, что жду не дождусь вновь отведать бабушкиной готовки. Сестра начала смеяться: «Эмили, бабушка уже много лет не готовит — это всё из Boston Market». Я киваю: «Ну да, знаю, она на рынок за продуктами ходит». Тут-то сестра и объяснила, что Boston Market — это название ресторана. Не могу поверить какой наивной я была! © emilyMartian / Reddit
- Однажды я привела домой на ужин своего парня Ронни. В гостях как раз была моя бабушка: миниатюрная итальянка ростом около 150 см, которая видела его всего один раз до этого. Она села рядом с ним, мы спокойно болтали, и вдруг бабушка поднимает глаза и заявляет: «О, Рэнди, мне нравится твоя новая стрижка!»
Я опешила: «Бабушка, ты сейчас назвала его Рэнди?» Она удивленно отвечает: «Что?! А разве его не так зовут?» Самое смешное — он даже не стригся. © lillieisabella / Reddit
- Сегодня у меня день рождения. Накануне мы поссорились с родителями, и мне сказали, что ни подарков, ни праздника не будет. Весь вечер я проплакала. Мы живем с бабушкой и дедушкой: они на первом этаже, мы с родителями — на втором. Бабушка все слышала и только сказала: «Утро вечера мудренее». А утром я проснулась — и увидела шарики, самодельную гирлянду с пожеланиями и бабушку, которая плакала от счастья. Она встала в пять утра, чтобы все успеть, а дедушка испек мой любимый пирог. Люблю их. © Подслушано / Ideer
А вот еще одна статья, наглядно показывающая, что наши бабушки и дедушки знали толк в путешествиях и отдыхе!
Комментарии
Ронни даже не стригся, а обычную, ничем не примечательную историю о нем перевели аж на русский язык. Кстати, а к чему тут, что бабушка итальянка и ростом порядка 150 см? 😆
Помню, один раз я проспала и не поздравила дочку утром с днём рождения. Она ушла в школу грустная. Когда я проснулась, поняла, что надо исправлять свой косяк. Я надула шарики, наклеила на них смешные рожицы, развесила их в прихожей, ещё вырезала сердечки и расклеила их по всему дому, написала на альбомных листах поздравления и положила подарок на кровать дочке. И ушла на работу. Вечером мы устроили праздничное чаепитие и дочка сказала, что ей было очень приятно и радостно, когда она вернулась из школы, увидеть от меня такой сюрприз.