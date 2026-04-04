то есть номера квартир одинаковые были? двери опять же, вещи, выставленные в коридор...
16 жизненных историй о том, что многоэтажка — это отдельная вселенная со своими правилами
Жизнь в многоквартирном доме — это не просто соседство, а целый микромир со своими правилами, персонажами и драматическими реалиями. За одной дверью — тишина и порядок, за другой — вечный ремонт, а где-то между этажами разворачиваются сцены, достойные отдельного сериала. Мы собрали для вас истории, которые наглядно показывают: в многоэтажках никогда не бывает скучно.
- Как-то сняли мы квартиру в многоэтажке. Вечером прихожу домой, пытаюсь открыть дверь ключом — не получается. И так пробую, и эдак, уже минут пять мучаюсь, а замок ни в какую.
И тут дверь резко открывается — на пороге мужик с топором, а за его спиной парень с молотком. Я в полном шоке. Оказалось, мне просто забыли сказать, что в лифте перепутаны кнопки, и чтобы попасть на 5-й этаж, нужно нажимать 7-й. А жильцы той квартиры уже решили, что я к ним чуть ли не вломиться пыталась.
- У нас в подъезде мусоропровода нет, все носят пакеты в контейнеры во дворе. И вот одна дама повадилась оставлять мусор с вечера прямо на площадке — причём даже не у своей двери. Запахи, сами понимаете, соответствующие, да и выглядит всё это странно. Так продолжалось почти месяц.
И вот однажды утром иду на работу — мусора нет. Казалось бы, ура, проблема решена. Но вечером эта же дама уже стоит у подъезда со старшим по дому и требует записи с камер: у неё, оказывается, украли мусор! Более того, она ещё и в общий чат написала, мол, «вроде приличный дом».
В итоге выяснилось: парень с её этажа вышел рано утром на пробежку, увидел пакет и решил по доброте душевной вынести мусор за неё. Помог, как говорится, на свою голову — она уже чуть ли не заявление собиралась писать.
А еДалом об косяк эту свинью не пробовали приложить?
100% гарантия успеха.
- Мой кот любил общий коридор на 9 квартир. Прямо рвался туда. Но так как был трусишкой, рвался либо ближе к ночи, когда уже никто не ходит, либо рано утром, когда ещё никто не ходит. И вот как-то утром мама его выпустила и забыла. Кот, оставшись забытым, в коридоре начал мяукать, но мама его из-за телевизора не услышала. Зато через пару часов, проснувшись и не найдя кота, ноги привели меня к входной двери. Кот в квартиру влетел как ошпаренный. А сердобольные соседи тем временем ему прямо в коридоре поставили мисочки с водой и едой. В другой раз, когда меня не было дома, мама опять же забыла моего котейку в коридоре, но соседи позвонили в дверь и спросили, не ваше ли чудо сидит на коврике и жалобно мяукает. Кота от походов в коридор эти случаи совсем не остановили, а мы просто стали подпирать дверь тапком, чтобы не захлопнулась и кот мог в любой момент вернуться.
пускать намеренно кота в подъезд? вам он не нужен? Да и к по отношению к соседям не очень
У нас так кот выбежал однажды после своего ужина (то есть мы не заметили его отсутствия) в коридор и просидел всю ночь в коляске, зато теперь не рвется, максимум носик выставляет пока заходишь.
- Почти каждый вечер иду домой мимо одной многоэтажки и вижу, как какой-то человек с планшетом стоит возле окна и как будто фоткает меня. В этот раз решила сфоткать в ответ, да еще и со вспышкой. Прихожу домой, увеличиваю фотку, а там кресло компьютерное...
если со вспышкой фотать что то за стеклом, то как ни увеличивай, ничего не увидишь, что за фигня истори?...
- Ждала лифт в многоэтажке, сверху галдела какая-то молодежная компания. Они никак не могли уехать, ржали и толкались. А я очень торопилась. Устала ждать и пошла вниз по ступенькам, нажимая кнопку лифта на каждом этаже. Когда я добралась до первого этажа, они наконец поехали, но с остановками каждые полминуты...
Фантазёрша будет удивлена, но в домах, в которых больше чем 10 этажей, лестничная площадка всегда располагается отдельно от лифтов
- Я живу в старой многоэтажке, и большинство моих соседей — пожилые люди. Каждое утро вижу одних и тех же бабушек на скамейке у подъезда: они здороваются, улыбаются, иногда перекидываемся парой слов. Недавно я заболела, и в какой-то момент стало так плохо, что пришлось вызывать скорую. На следующий день утром раздаётся стук в дверь. Я никого не ждала — даже друзей просила не приходить, чтобы не заразить. Открываю — а там те самые бабушки-соседки. Принесли горячий бульон и лекарства. Оказалось, они узнали про скорую и решили меня поддержать и подкормить.
- В нашем районе несколько почти одинаковых домов, которые отличаются только цветом балконов. Я жила в одном из них и всех соседей по этажу знала. Однажды захожу в лифт, со мной едет уставший мужчина с пакетом продуктов. Нажимает мой этаж. Думаю: «Новый сосед, что ли?» Выходим, он идёт прямо к моей квартире, я — за ним. Останавливаемся у двери, он достаёт ключи, потом растерянно оглядывается и спрашивает, какой это корпус... Оказалось, бедняга после работы зашёл не в свой дом, а в соседний, и до последнего не мог понять, что тут не так.
Мы живём не в многоэтажках. У нас в доме всего 8 квартир. Так соседи, живущие над нами, умудряются перепутать этажи и нашу квартиру со своей.
- Сижу дома, время около половины первого ночи, и вдруг понимаю, что у соседей так громко работает телевизор, что уснуть просто нереально. Решила вычислить источник и попросить сделать потише. Поднялась этажом выше — там вообще никто не живёт. Тогда вышла на улицу, посмотрела, где рядом с моими окнами горит свет, и выяснилось: это соседи снизу не спят. Возвращаюсь в подъезд, вызываю лифт, из него выходит парень. «Здравствуйте», говорит. Я в ответ: «Доброй ночи». Двери закрываются... и тут до меня доходит: сегодня же сочельник, надо было спросить его имя — самое время для гаданий!
К соседям снизу я всё-таки постучалась. С третьего раза кто-то подошёл, дверь не открыли, но телевизор сделали потише. Вот только меня уже терзал не шум, а вероятность того, что я суженного своего прохлопала.
- Я живу в многоэтажке. Окна выходят на частные дома по соседству. И кто-то из них завел петуха. Неправильного петуха. Который орет только ночью. Вот наступает 11 вечера, и он начинает кукарекать. Днём его вообще не слышно.
- Живу в многоэтажке, а значит соседей хватает. И вот одна из них уже несколько месяцев подряд уверяет, что я мешаю ей спать, потому что моя ванная находится прямо рядом с её спальней. Стены, как водится, тонкие. Так по её логике, я должна принимать душ и мыть детей строго до 23:00 — ни минутой позже. Потому что, внимание, «по закону обязана соблюдать тишину».
- Сегодня встретил в лифте соседа с сыном, лет пяти. Едем, я пацана спрашиваю: «Ну что, мужики, куда направляетесь?» И мелкий такой, не задумываясь: «По бабам!» Мы с соседом переглянулись и расхохотались. Оказалось, маршрут вполне приличный — сначала к одной бабушке, потом к другой.
- Вечером возвращаюсь домой, захожу в подъезд, а на ступеньках сидит дедушка с пачкой кошачьего корма. Спрашиваю: «Все в порядке? Вы к кому?» Дед отвечает: «Да я одного местного кота тут жду, мы с ним иногда гуляем, я его подкармливаю». Думаю, ну ладно, бывает и такое. Открываю дверь своей квартиры, и мой кот как рванет под ногами к этому деду. Старичок сразу его на руки, обнимает, кот трется об него. Я вообще в шоке стою, он даже со мной себя так не ведет никогда... Стою и думаю: «Мой кот завел себе деда!»
Кот завёл себе не только деда, но и тётку, которая ночует в его квартире и моет лоток.
- Восхищаюсь своей мамой! На террасе в нашей многоэтажке она устроила настоящий оазис: посадила гортензии, петунии, герань, поставила садовую мебель и пьет там каждый день кофе. Постепенно к ней начали подходить соседи — сначала просто полюбоваться, потом познакомиться. И всё закрутилось: теперь к ней регулярно заходят соседки, они пьют кофе, обсуждают растения и новости, приносят друг другу что-нибудь вкусное и обмениваются полезными мелочами.
- Живу уже в третьем многоквартирном доме, и ни с кем из соседей ни разу не было серьёзных конфликтов. Самый запоминающийся момент был, когда у меня был грудной ребёнок, и вот разок среди ночи приходит соседка — растрёпанная, сонная — и спрашивает: «Может, я часик покачаю, ты поспишь?» Она не знала, что муж мне активно помогает, и мы как-то вдвоём справлялись. В итоге посмеялись и чай выпили.
- В детстве мы жили в многоэтажке с почти общими балконами: длинные перила на весь этаж и тонкие как картон перегородки. И был у нас кот Чупа (сокращённо от Чупакабры). Очень быстро он сообразил, что он не просто кот, а хозяин всего этажа. Начал гулять по соседским балконам как у себя дома: у одной бабушки стащит колбаску, к другой заглянет — проверить, что дают. И самое смешное — каждый сосед был уверен, что это именно их кот. Кто-то звал его Барсиком, кто-то Лёликом, а один вообще Геннадием. В итоге Чупа оказался на полном обеспечении сразу у всего подъезда.
- Жили мы на первом этаже многоэтажки, и прямо под окнами у нас зацвёл персик. Красота — глаз не оторвать. И тут прогноз: ночью заморозки. Мы, не долго думая, нашли огромный мешок и аккуратно укрыли им всё дерево, чтобы спасти цветы. А утром сосед приходит весь на эмоциях и рассказывает, что той ночью вышел на балкон и его, беднягу, чуть удар не хватил.
Боюсь представить себе дом, где между этажами ехать по полминуты. Это ж какая высота потолков должна быть?