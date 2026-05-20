17 собак и кошек, которые подружились вопреки логике
20.05.2026
Представляем вашему вниманию подборку снимков, которые опровергают известное высказывание: «Как кошка с собакой». Ведь на этих фото запечатлена любовь, ласка и понимание между обоими видами пушистиков. Что в очередной раз показывает, что любви не только все возрасты покорны, но и разные виды. А в конце вас ждет бонус, в котором рассказывается ну о совсем уж непривычном поведении кошечки.
«Арни — кот моей сестры, и он просто без ума от моей собаки по кличке Рози. Оба они — питомцы из приюта, которые выросли вместе. На днях я застала их за тем, как они держатся за лапки, и просто не могла не поделиться этим!»
«Моя кошка считает, что моя собака — ее мама, а собака думает, что киса — просто странная»
«Роско очень нравится его новая подушка»
«Чиз (кошка) и его лучший друг на свете — Оут (собака)»
«Позвольте представить вам мою команду „Печенье и сливки“. Они уже три года неразлучны»
- Были на отдыхе. Снимали жилье у местных — отдельно стоящий домик. Хозяйские кошка с собакой регулярно наводили свои порядки. Кошка заходила к нам в домик и требовала свою порцию ласки. А вместе эта банда отжимала часть нашей еды, если садились ужинать в беседке на улице. Мы боялись только одного, что нас не пустят домой наши животные — из ревности, когда учуют запах чужих питомцев.
«Разница во времени между этими двумя снимками — всего 30 секунд»
- Когда мы жили в селе, с нами жил пес, которого никогда не выпускали за двор. Он не был на привязи, жил в будке, но ходил только по нашей территории, так как он очень не ладил с котами. Однажды мы заметили, что пес перестал ночевать в своей будке. Спал то на траве, то возле будки, то на ней, то еще где-то. Я пошла проверять, может, протекает или грязная внутри, но нет, внутри ожидал сюрприз. Кошка и пятеро маленьких котят, которых она, похоже, родила прямо в будке. А пес хоть и был злым, как пес, но место свое все равно уступил.
«Вот они — все мои черно-белые питомцы»
«У меня есть питбуль. У нас есть еще три собаки, но почему-то мой питбуль влюбился в нашего кота. Кота мы тоже взяли в прошлом году, и с тех пор они неразлучны. Питбуль заботится о нашем маленьком котике, любит его и защищает»
«Пеппер и Барри стали хорошими друзьями после года совместной жизни. Барри всегда хотел подружиться, а Пеппер не была в этом так уверена. Теперь они постоянно проводят время вместе и смотрят в окно»
«Вот уже 6 месяцев, как у нас живут эти котята, и один котик с большим интересом встречает Астру, когда она возвращается домой»
«Просто лучшие друзья, наслаждающиеся кошачьим деревом»
«Познакомьтесь с Бличем — моим новым котенком, который решил, что мой годовалый ретривер — его папа»
«Фрэнк и Бин спустя два месяца, в течение которых они полностью избегали друг друга. Думаю, это начало прекрасной дружбы»
«Реакция собачки, которую я забрала из приюта, на встречу с моей кошкой»
Бонус: некоторые котейки дружат даже с птичками
- Наша кошка недавно сломалась. Дочь сильно просила попугая, но мы с мужем волновались, ибо не знали, как птица будет ладить с нашей любимой хищницей. На свой страх и риск приобрели попугайчика в зоомагазине, привезли домой, дочь была на седьмом небе от счастья. Кошка сначала аккуратно наблюдала за происходящим, затем подошла знакомиться, не отходила от клетки. Спустя неделю они спят рядом, а кошка думает, что попугай — это ее ребенок. Вылизывает его, защищает, кормит рыбой...
Как же я люблю, когда даже, казалось бы, противники живут в мире и ладу. Может, из-за вечного спора "кошатников" и "собачников" и их питомцы стали враждовать? Ведь у хозяев, одинаково любящих и кошек и собак, оные прекрасно уживаются.
