20+ добрых историй о свекровях, которые стали вторыми мамами

Когда выходила замуж, очень боялась, что, как и во многих семьях, свекровь будет лезть в нашу жизнь: учить меня, как воспитывать ребенка и так далее. Но мой страх не оправдался: свекровь — золото, приходит только со звонком, жить никого не учит, очень помогает, когда попрошу. Недавно за чаем с ней разговорились, и я сказала: «Вот у многих моих подруг свекрови жизни не дают, спасибо вам за мудрость вашу...», не успела я закончить фразу, как она меня перебила: «Дорого мне моя мудрость далась, ведь 25 лет назад моя свекровь развалила нашу семью. И когда я плакала с трехмесячным сыном на руках, то поклялась ему не лезть в его жизнь и не допустить, чтобы его жена осталась такой же несчастной, как я». Теперь я люблю ее еще сильнее.