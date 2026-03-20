Вот это повезло, самый разумный из всех ответов 1.нужна реально только домработница
2.не пофигизм, не навязывание, а уважение
20+ добрых историй о свекровях, которые стали вторыми мамами
Свекровь! Ох, как много в этом слове для нас разного слилось! Но героиням нашей подборки невероятно повезло. Им достались не просто «мамы мужей», а настоящие союзницы, которые и от готовки освободят, и подарками завалят, и даже в кино отправят, пока сами воюют с детскими подгузниками. Перед вами истории о женщинах, которые показали своим примером: статус «вторая мама» — это не просто формальность, а высший пилотаж мудрости и любви.
Мама моего парня говорит: «Я сыну купила парфюм, а тебе нет, потому что боялась не угадать. Но я набрала миниатюрок, ты попробуй. Какие понравятся — скажи, я тебе подарю». Говорю ей: «Вы меня балуете». А она мне в ответ: «Я тебя люблю».
Моя третья свекровь — идеальна. Муж ей звонит, говорит: «Если хочешь, приезжай помочь с малышкой после роддома». Она отвечает: «Вышлю деньги на домработницу, а сама приеду, когда твоя жена скажет». Хоть на третий раз повезло!
У нас цветочный бизнес, с февраля и до конца марта нас автоматически не хватает детям. Практически не видим их. Моя мама помогает: кормит, уроки делает, спать во время укладывает. Вторая мама забирает каждую пятницу в поселок, а там детей искупали, ногти пострижены у них, уроки сделаны. Воскресенье вечером везут обратно в город.
Мой брат сказал своей жене в начале их совместной жизни: «У моей мамы самые вкусные манты, сделай как у нее». Жена брата позвонила моей маме узнать рецепт. А мама ей ответила: «Настя, он теперь живет с тобой, и должен любить манты, которые готовишь ты. Не морочь себе голову». Горжусь своей мамой!
Не знаю, но я у свекрови научилась такие блюда готовить — объедение. Хотя у меня мама была шеф-поваром, ничему не научилась от нее. Она нам только грязную посуду доверяла. Специально звонила свекрови, спрашивала что будет готовить, приходила и помогала, да и с собой забирала. Теперь могу все греческие блюда, которые мне нравятся, приготовить с закрытыми глазами.
— Ты неправильно делаешь! — сказала мне давным-давно свекровь. «Ну еще бы!» — подумала все понимающая я.
— Когда муж на работе, ты должна отдыхать. А когда вернулся — начинать убираться, готовить, стирать и все вот это!
Святая мудрая женщина. Наверное, она меня все-таки полюбила. А я передаю мудрость вам. Вдруг пригодится.
Эта же мудрость есть в анекдоте.
Двое братьев возвращаются домой к женам после армии. Первая жена привела себя в порядок, приоделась, стала мужа ждать. Но по дому ничего не сделала. Муж приехал, плюнул на бардак в доме и обнял жену. Жена второго брата целый день готовила, убирала и т.д., но на себя времени не хватило. Муж приехал, плюнул на жену и пошел кушать.
У меня свекровь такая, подарила мне набор миниатюрок духов, три упаковки. Говорит: «Выбери, что тебе нравятся, что не нравится — мне отдай». Готовит всегда, что я люблю. Меня защищает, в любых конфликтах. Я когда читаю про сыночку-корзиночку, мне немного стыдно, что этот сыночка — это для нее я.
Хм...я заканчиваю работу раньше мужа и да,прихожу домой и отдыхаю,работа физическая,встаю в пять утра. А когда он с работы приходит- я всегда на кухне! Без подсказок так сложилось.
Когда выходила замуж, очень боялась, что, как и во многих семьях, свекровь будет лезть в нашу жизнь: учить меня, как воспитывать ребенка и так далее. Но мой страх не оправдался: свекровь — золото, приходит только со звонком, жить никого не учит, очень помогает, когда попрошу. Недавно за чаем с ней разговорились, и я сказала: «Вот у многих моих подруг свекрови жизни не дают, спасибо вам за мудрость вашу...», не успела я закончить фразу, как она меня перебила: «Дорого мне моя мудрость далась, ведь 25 лет назад моя свекровь развалила нашу семью. И когда я плакала с трехмесячным сыном на руках, то поклялась ему не лезть в его жизнь и не допустить, чтобы его жена осталась такой же несчастной, как я». Теперь я люблю ее еще сильнее.
Муж в командировке. Свекровь сегодня с утра скинула денег. Говорит, купите с внуком вкусняшки, сходите в кофейню. Только сыну говорит не говори, чтоб не расслаблялся. И она так периодически, то денег скинет, то подарки, то еще что-то. А да, а еще прикиньте, я у них не готовлю, не убираюсь, она не разрешает.
Моя сербская свекровь прекрасно готовит. Один раз она у меня спросила, не обидно ли мне, что мой сын любит у нее есть. Маман, дорогая, я не против, чтобы у вас питался не только мой сын, но и ваш!
Сегодня была злая, не выспалась, леплю манты на ужин, и тут приезжает свекровь. Увидела, что я на нервах, молча взяла сына и ушла с ним на улицу. Просто без слов. На 2 часа. Я отдохнула. Потом мы с мужем вышли к ним, сели на лавочку, и она говорит: «Сегодня сходите в кино, погуляйте, я посижу с ребенком». Я реально чуть не расплакалась, 6 с половиной месяцев не выходила никуда. Сходили в кино, вернулись в 12 ночи. Захожу на кухню — все убрано, вымыто, Это не свекровь, это просто золото!
После развода с мужем ближе всех для меня была свекровь. Да, она у меня хорошая. Как мама. Утешала меня, вытирала слезы. Вспоминала, что всю жизнь терпела жестокость и измены мужа. Однажды, успокаивая меня, произнесла: «Я еще тебя замуж выдам!» И вот спустя пару лет я встретила свое счастье. Конечно же, я пригласила ее на торжество. И там она познакомилась с отцом моего нынешнего мужа, тоже вдовцом. Недавно отгуляли и их свадьбу. Сейчас мы опять одна семья!
Моя свекровь ничего не дарит ни на дни рождения, ни на свадьбы, ни какие-то ни было другие праздники, максимум — это пакет пряников или баранок, когда приходит в гости, но зову всегда, если собираем гостей. Всегда к этому относилась философски: самый главный подарок мне — это ее замечательный сын. В свою очередь дарю ей что-то нужное в быту, не обязательно что-то дорогое, но все-таки внимание. И вот недавно с рождением второй дочки у нас встал вопрос о покупке жилья, точнее о его расширении, так свекровь выделяет нам кругленькую сумму, чтобы мы не влезали в кредит! Вот так, экономя на подарках, скопила нам на жилье.
Я была беременна и моя золотая свекровь постоянно приносила мне донер, молочный ломтик и авокадо, зная, что я это люблю. Когда я родила, она сама начала готовить, полностью разгрузив меня по дому. Приносила мне в комнату завтрак и обед. Потом я начала худеть и отказалась от сладкого, она специально покупала мне колу зеро, батончики без сахара и даже варенье со стевией. Во время ссор всегда ругает мужа. И да, для меня она Мама!
Мне тоже повезло со свекровью. Мы с ней как подружки, как собираемся вместе, так жалуемся друг другу на мужей — женская солидарность. У меня двое сыновей и я очень хочу быть для своих невесток такой же классной свекровью.
В жизни бы не подумала, что мне так повезет со свекровью. Я готовить умею, но скорее по вторым блюдам и десертам. С супами и борщами у меня беда. Не умею. Но муж очень борщ любит, потому со всей возможной ответственностью я приступила к обучению и его готовке. И очень даже успешно! Вышел красивый на вид: красный-красный. Было идеальное соотношение жидкого и всего остального. И на вкус — прекрасно и не пересолила. Идеально, одним словом! Мужу похвастаться в моменте не могла, ибо это, так сказать, был сюрприз, но свекрови кинула видео. Не удержалась. Так она похвалила меня! И сказала, что гордится мной! Что я умничка и ей безумно повезло с невесткой! Тааак приятно, вам не передать!
Свекровь целый год дарила мне на праздники пустые конверты. Муж только пожимал плечами и переводил тему. Вчера мы сели отмечать мой юбилей. Мама мужа торжественно протянула мне картонку, я заглянула в нее, а там два билета на море. Выяснилось, что свекровь все это время переводила подарочные суммы мужу на секретный счет. Они втайне копили на отпуск моей мечты ради этого грандиозного сюрприза. А пустые бумажки за столом нужны были просто для отвода глаз, чтобы я ничего не заподозрила раньше времени.
Да что вы знаете о чистоте! На кухне у моей свекрови было 2 губки только для тарелок — для той стороны, с которой едят, и для той, которую ставят на стол. В ванной на каждого человека было 5 полотенец: для рук, лица, ног и общее для душа. Помню, она выпытывала у моего старшего, сколько у него полотенец дома. Он сильно смутился вопросу и сказал: «Ну-у... мое.. и Санино».
Про две губки,это не чистота, это на обцессивно- компульсивное расстройство похоже.
Моя коллега после развода разменяла квартиру и перевезла к себе свекровь, так они и жили много лет вместе, свекровь помогала растить внуков и делала все по дому, а когда ее парализовало, то коллега за ней больше 10 лет ухаживала.
Иду я как-то знакомиться с будущей свекровью. Стесняюсь и так, а она при входе зыркнула и умчалась на кухню, жених за ней. Тут слышу и ушам не верю: «Это что такое? Выгони ее сейчас же!» Я аж зависла, а она идет с полотенцем в руках ко мне и выдает: «Нет, ну ты представляешь, пока дверь вам открывала — моя Маруська колбасу утащила!» — и давай смеяться. Знакомство хорошо прошло, с тех пор уже пять лет замужем.
Моя свекровь мечтала, чтоб я называла ее мамой, год я все не решалась. Но за все время, что я ее знаю, она никогда ничего плохого не делала, всегда поддерживала, сопереживала, помогала. Да в конце концов она никогда не против поцеловать и обнять меня, а это очень важно для меня. И вот в ее день рождения я сказала очень трогательный тост и назвала ее мамой, она плакала и я тоже. С тех пор, а я с мужем 6 лет, ни разу не разочаровалась в моей второй маме.
Анекдоты про вредных свекровей пишут те, кому не хватило капельки везения или мудрого совета вовремя. Возможно, прямо сейчас чья-то свекровь просто ждет повода, чтобы стать для вас той самой «золотой» поддержкой. Попробуйте подружиться, если еще нет.
А расскажете в комментариях секреты хороших отношений со свекровью? Или может вы и есть та самая вредная свекровь, нам это тоже интересно!
Хочется верить, что такие отношения бывают. В моем окружении, кого я лично знаю, было только две семьи, где свекровь называли мамой. В одной через год после свадьбы друг друга видеть свекровь с невесткой не могли. Во второй семье 15 лет всё было замечательно, а потом свекровь задвинула внуков от невестки-дочки в пользу внучки старшего сына от другой невестки. В итоге семья младшего сына больше со свекровью не общается. Сын так решил. В обоих случаях всё испортил квартирный вопрос.