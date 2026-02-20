16 историй о первых заработках, которые учили жизни лучше лекций
Первая работа превращает нас из детей во взрослых и самостоятельных людей. Или, во всяком случае, так нам казалось в том юном возрасте. Вместе с первыми деньгами приходили смешные ошибки и внезапное понимание, как все устроено на самом деле.
- В молодости я управлял складом. Владелец нанял своего сына-подростка и трех его одноклассников на работу у нас на все лето. Все они отлично справлялись со своими задачами. В конце лета спросил у одного из них: «Чему ты научился этим летом?» Он ответил, что осознал, что больше никогда не хочет заниматься физическим трудом. Юноша стал учиться программированию и написанию программ для компьютеров. Последнее, что я слышал о нем, — он стал крупной фигурой в игровой индустрии и очень богатым человеком. © New_Fig_6815 / Reddit
- Начал работать в техподдержке одного банка. Мне позвонила мадам, которая рассказала, что банкомат не принимал у нее крупную купюру, и ей пришлось купить 7 банок кукурузы, чтобы получить размен. На вопрос, почему не одну банку кукурузы, а целых 7, она ответила, что была какая-то акция, что-то в стиле «7 по цене 6,5». Полчаса, наверное, мы с ней говорили. Закончилось все тем, что она обещала подать в суд и «вернуть каждую копейку». © MSTRDRFT / Pikabu
- Моя первая работа была в фастфуд-ресторане, когда мне было 15. Я вообще не знал, как писать резюме. Поэтому я в нем написал мой ник в онлайн-игре, а в специальных навыках указал, что отлично выкидываю мусор, потому что не чувствую запахи. Как меня наняли вообще? © TuTuRu_Okariiin / Reddit
- Моя первая работа была в закусочной у общественного бассейна. Я научился работать с попкорн-машиной, как в кинотеатре, что пригодилось почти 40 лет спустя, когда школа, где учился мой ребенок, купила такую же, и никто, кроме меня, не знал, как ею пользоваться. © Unknown author / Reddit
- У меня на языке крутились фразы «Без проблем!» и «Желаю хорошего дня!» одновременно, поэтому мой мозг выдал клиенту: «Желаю проблем!» © DistributionWhole447 / Reddit
- Знакомый рассказывал. В 16 лет пошел он работать в магазин мороженого. Не успел он заполнить заявление о приеме на работу, как менеджер сказал ему встать за прилавок. 6 часов он наполнял вафельные рожки, а потом ему сказали: «Мы вам позвоним». Но никто так и не позвонил, а работу ему не оплатили. Через несколько дней он узнал, что магазин закрылся. Насовсем. То есть они знали, что закрываются, но ему не сказали! Когда он наконец дозвонился до менеджера и потребовал оплату, тот заявил: «Ну, люди не всегда получают то, что хотят». © Balrog229 / Reddit
- В 14-15 лет я собирал малину и клубнику за деньги. Мне платили за ящик, а если ягоды были слишком пыльные, то мне не платили вообще. В те времена я понял, как тяжело работать на ягодных полях летом. Очень уважаю тех, кто этим занимается. © No-Profession422 / Reddit
- Моя первая работа была в местном кинотеатре. Девочки работали в буфете и продавали билеты. Мальчики были билетерами; это было в те времена, когда билетер в пиджаке шел по проходу спиной вперед, освещая пол фонариком, чтобы зрители могли видеть, куда идут. Наш начальник был строгим, но справедливым. Он научил нас приходить на работу вовремя, с уважением относиться к клиентам, не есть и не жевать жвачку во время работы, считать сдачу. Мы могли бесплатно ходить на все фильмы, что было отличным бонусом для подростков. Мой парень, который тоже там работал, сказал моей сестре, что если я когда-нибудь уволюсь, он перестанет со мной встречаться, потому что не сможет позволить себе покупать мне билеты и платить за весь фастфуд, который я ем. © FeenieK / Reddit
- Я был комментатором игр, а иногда даже судьей в местной детской лиге. Дети все были прекрасными, а с родителями иногда возникал конфликт, если им казалось, что я неправильно засчитывал очки. Самое интересное, что мой коллега, который комментировал матчи вместе со мной, сейчас комментатор для профессиональной лиги. Я узнал об этом пару лет назад, слушая радио за рулем. © BillPlastic3759 / Reddit
- Моя первая работа была секретарем на 3 часа в день после уроков лет в 16. Моему начальнику было 80 лет. Можно было подумать, что он читает что-то, положив себе на колени, но он просто спал с 15:00 до 17:00. © No_Confusion_3805 / Reddit
- В 17 лет мне повезло: я устроилась на работу продавцом-демонстратором в магазин игрушек. Мне платили достаточно денег, а работа заключалась в том, что я показывала детям и их родителям, как игрушки работают. Моим любимым товаром была робот-машинка с дистанционным управлением размером с малыша, на которой я ездила по магазину весь день. © dwightuignorant_**** / Reddit
- В первый день работы секретарем я отвечала на звонки, говоря «Алло?» вместо «(Название компании), чем могу вам помочь?». Когда меня поправили, я забыла имя компании. Когда я взяла трубку в следующий раз, я перепутала местами слова в названии нашей конторы от нервов. Оказалось, что звонил начальник. Чувствовала себя крайне неловко, особенно учитывая, что следующая фраза, которая из меня вышла, была «Ты кто?» © lost_bunny877 / Reddit
- Я в свои 22 впервые устроилась на работу. Пыталась совмещать с универом и договорилась на половину рабочего дня в офисе. Собеседование прошла, меня взяли. Но очень переживала, а мама моя еще больше. Я очень домашний ребенок, и для нее стало стрессом, что я попаду в новый коллектив, еще и зарабатывать сама начну. Помню, в первый рабочий день сосредоточенно сидела над компом, и ко мне подошел шеф. С удивленным видом протянул судок. На мой вопрос, что это, ответил, что у офиса караулила какая-то женщина. Попросила не обижать ее дочку и передать блинчики на обед, а то я от нервов даже не завтракала. © Не все поймут / VK
- Моя первая работа была в небольшой редакции. Я только-только присоединилась к команде, как меня позвали участвовать в Тайном Санте. В распределении мне попалась девушка по имени Саша. В пожеланиях было написано: «Теплые носочки и какую-нибудь мотивационную книгу». Ну и я пошла собирать! Приношу я подарок, ставлю под елку в офисе. И уже в конце дня на выходе спрашиваю у коллеги: «А Саша была сегодня в офисе?» Ответ: «Да-да, был». И тут до меня доходит, что Саша — это мужчина...
Итак, что было в пакете: пушистые белые носочки 36-38 размера, сладости в розовой цветовой гамме, книга «Как получить от мужчин все, что желаешь». Я не догадалась просто забрать подарок, я сделала еще хуже... Докинула записку в духе «Хи-хи, не знала, какой размер у тебя, надеюсь подойдет. А книга тоже очень классная, как раз чтобы изнутри понять женщин и наладить личную жизнь».
Справедливости ради, мне было 17, и я первый раз столкнулась с такой курьезной ситуацией. Сейчас я бы, конечно, извинилась, призналась и купила бы другой подарок. Но тогда у меня больше не было денег. И смелости признаться. © maiak.veronika
- Работаю в отделе кадров на одном предприятии, и недавно к нам устроился новый работник. Человек пришел только после университета, это его первая работа, поэтому я относилась с пониманием к его затупам. Попросила его принести четыре фотографии для документов, но он принес больше и взял с собой свой детский фотоальбом. Сел рядом, начал показывать дом, где он вырос, родителей, как он был в костюме Буратино на детском утреннике. Из вежливости посмотрела несколько страниц, а потом все-таки уточнила, какие именно мне нужны были фотографии. © Карамель / VK
- Дело было в 2007. Я тогда поехала вожатой в лагерь. На месте мне еще поручили библиотеку и театр. При этом надо было не только ставить спектакли и выдавать книги, но и драить все 100 квадратов до блеска. А в зарплатный день выяснилось, что никто мне не собирается платить за допнагрузку. На мое возмущение директриса на голубом глазу выдала: «Ну ладно, можешь книгами взять».
Самая первая работа была в 13 или 14 лет - полола колхозные поля. Поняла. что я в этом не айс: деревенские дети в этом деле не то что слона а стадо слонов съели и я за ними просто не успевала :))) Но вои деньги иметь мне понравилось :)
первая официальная работа в заводской теплице для цветов. жарко, душно, удобрения воняют, цветы мерзкие. а вот деньги мне понравились. жаль в современном пенсионном фонде эту работу не засчитали даже.