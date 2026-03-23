15 добрых историй, после которых хочется обнять всех близких

Мужу часто приходится уходить на работу еще до того, как мы с детьми просыпаемся. Но он всегда старается подготовить все по максимуму, чтобы утренние сборы, завтрак и моя порция кофе прошли как по маслу. Сегодня утром я увидела, что он даже выстроил всю нашу обувь в рядок у двери. У меня аж сердце екнуло от такой заботы. А потом наш первоклашка (тот еще молчун) увидел это, аккуратно подвинул наши ботинки, указал на пустое место рядом с моими и прошептал: «А вот здесь должны стоять папины». И поставил их туда. Я чуть не разрыдалась от того, насколько это было мило.