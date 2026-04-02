20+ шкодных историй, которые могли случиться только весной

Весна — это время контрастов, когда на одной остановке могут встретиться бабулька в пуховике и спортсмен в футболке. Все вокруг движется, тает, шумит и провоцирует на действия, которые вряд ли придут в голову в декабре. Это период самого искреннего и доброго хаоса, когда любая неловкость воспринимается как знак того, что после долгой зимы жизнь наконец-то берет свое.