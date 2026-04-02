Я шла в длинной куртке. Ехал грузовик, окатил из лужи полурастаявшим снегом и поехал дальше. Даже не заметил, я думаю
20+ шкодных историй, которые могли случиться только весной
Весна — это время контрастов, когда на одной остановке могут встретиться бабулька в пуховике и спортсмен в футболке. Все вокруг движется, тает, шумит и провоцирует на действия, которые вряд ли придут в голову в декабре. Это период самого искреннего и доброго хаоса, когда любая неловкость воспринимается как знак того, что после долгой зимы жизнь наконец-то берет свое.
- Однажды шла я весной в норковой шубе, и меня окатила грязью машина. Не сдержалась, громко обругала водилу. Смотрю: машина разворачивается и едет ко мне. Ну все, думаю, сейчас за свои слова отвечу. Парень подъехал, открывает окно и вдруг говорит: «Сильно обрызгал? Извините, пожалуйста, дорога вся в колдобинах, я не специально». К такому жизнь меня не готовила
- Весна, иду в расстегнутом по случаю тепла плаще. Сзади догоняет парень: «Девушка, такие ножки не должны пройти мимо! Давайте познакомимся!» Поворачиваюсь к нему своим беременным пузиком. Пауза. И тут мы оба как давай хохотать — он выдает: «Ой, я вижу, с вами кто-то уже познакомился...» Постояли рядом, посмеялись и разошлись каждый по своим делам.
Вот почему то, именно в беременность увеличивается количество мужчин желающих познакомиться)))
- Пришли с сыном 10 марта на собеседование в первый класс с будущей классной руководительницей. Позадавала кучу вопросов, очередной: «Какое сейчас время года?» Сын отвечает: «Весна». И тут учитель возмущенно восклицает: «Как весна? Ты посмотри в окно — там огромные сугробы снега!» На что ребенок резонно напомнил, какая сегодня дата.
«Два года назад обнаружил на бордюре у мусорных баков кактус, похожий на брошенного котенка. Как тут пройти мимо? Выходил его, и этой весной он меня порадовал»
Я тоже подобрала однажды цветок) Не взяла бы, если бы не ноябрь. Было тепло и я несколько дней проходила мимо него, в надежде, что кто-то другой сжалится, но потом пошел снег и пришлось забирать)
Цветок в благодарность моментально вымахал во всю высоту окна. Пришлось отдавать в учреждение
- Весна пришла, мужики оттаяли. Познакомилась с парнем. Пообщались в интернете, договорились на свидание. Встретились у метро, он предложил снять самокаты, покатались час. Попили чай из его термоса. И тут он внезапно выдает: «А ты когда деньги за самокат скинешь?» Пришлось скидывать... Если что, ему 39, мне 24.
- Живу на первом этаже. Весенние каникулы, дети балуются на улице. Слышу какой-то странный стук по стеклу. Думаю: вдруг дети камушки кидают, что еще за игры? В конце концов не выдержала, встала. Отдергиваю занавеску и замираю: на подоконнике сидит кошка с огромным животом и аккуратно тычет лапкой в окно. Боже, какое умиление! Конечно, я не устояла перед ее мордочкой и сразу пустила в дом.
- Весна. То потепления, то морозы с обильным снегопадом. В связи с этим супруга по пути домой выдала: «Хочу быть сильной и метеонезависимой женщиной!»
«Скворцы прилетели»
- Перед 8 марта зашел к нам в цветочный дедушка, смешной такой и разговорчивый. Долго выбирал тюльпаны для жены, про все букеты расспросил. В итоге купил три розы в целлофане. А через 5 минут вернулся без цветов и выдает: «Сделайте еще один — не удержался, подарил их кассиру в продуктовом».
- Был кавалер, с которым мы могли не общаться год-два, потом он выползал на свет, как подснежник по весне. И всегда выглядело это в духе фильма «О чем говорят мужчины»: «Снег идет. С первым днем зимы!» В какой-то такой же ностальгический день он выдал: «А полетели в конце недели в Сочи?!» Я: «Да, давай!» Молчит уже третий год. Я думаю, что я наткнулась интуитивно на какое-то заклинание немоты.
- Иду по улице, солнышко светит, птички курлыкают — весна, одним словом. Смотрю, идут две молоденькие девушки. Симпатичные такие, в юбочках, на каблуках. Одна в руках несет связку воздушных шариков на ленточках. Разноцветные, красивые. А я, мужик в годах, проводил их взглядом и как закричу вслед: «Девчонки, стойте, стойте. Девушки!» Одна обернулась, мельком на меня глянула, скривилась, плечиком повела и дальше идет, с подружкой болтает... А навстречу им неумолимо приближалась разлапистая ветвь сосны, нависающая над тротуаром. Помните Пятачка и его шарик? Один в один: «А что это так бабахнуло!?»
«Решила испечь булочки в виде жаворонков в честь начала весны, а получились тюлени»
- Подарили мне как-то шубу в детстве. Я мелкая, а шуба тяжелая. И вот иду я однажды мартовским утром в школу, поскальзываюсь и хлопаюсь прямо в весеннюю грязь. От мамы влетит! Сдала грязную шубу в гардероб, после уроков пошла за ней и обалдела — гардеробщица отдала мне ее чистенькой! Видимо, глянула на мое виноватое лицо и все поняла без слов. Я еще долгое время потом мандаринки носила. А эту шкуру мамонта больше не надевала.
Везёт же некоторым - гардеробщица в школе есть. У нас самообслуживание было 😔
- Апрель. Возвращаемся с прогулки. Дочкам 3 и 5 лет. Вокруг весна, лужи сверкают! На подходе к дому расслабился. Младшая вырывает руку из моей, подбегает к одной из луж и с размаху садится в нее. Тут же рев, плач. Подбегаем со старшей, вытаскиваем. Спрашиваю: «Зачем в лужу села?!»
Отвечает сквозь слезы: «Не знаю!» Рассказал недавно им эту историю. Младшей 33, старшей 35. Смеются. Не поверили. Сочиняешь, папуэлло! Пускай смеются. Я-то помню!
Лужа была красивая. И манящая. А оказалась неожиданно мокрая и холодная. Понимать надо
- Подснежники по-сербски это «висибабе». Дословно — «висящие бабушки». И если присмотреться — правда ведь: маленькие белые цветы, склоненные вниз, будто в платочках, тихо качаются на ветру. Теперь вы тоже будете улыбаться каждый раз, когда их увидите.
- Вчера вышли на улицу, а там совсем уже весна. Солнце припекает, люди снимают шапки и много женщин в красивых в пальто. Я: «Сереж, такая прекрасная погода, что сразу хочется пойти и купить себе пальто». Он говорит, да, обидно, что ты так много вариантов перемеряла осенью, но так ничего и не выбрала.
Садимся в автобус, едем. Начинаю смеяться, потому что вспоминаю — прошлой осенью мы все-таки вместе выбрали мне пальто. Но не яркое и длинное, как я хотела, а черное и короткое, и оно оказалось очень удобным. Из-за аномально теплой осени я таскала его до середины ноября! Видимо, затерялось в черной массе другой верхней одежды и чертогах разума. Что ж, зато теперь не надо мучиться с выбором пальто.
- Когда жена была беременная, именно ранней весной дико захотела кабачков. А я вспоминал те неподъемные пакеты с кабачками, что передавали мне матушка и теща, и которые я же до поздней ночи превращал в банки запеченной кабачковой икры.
Но если беременная женщина что-то хочет, то тут в лепешку расшибись, но добудь. Хоть клубнику в три часа ночи, хоть шпалу с железной дороги, чтоб ее нюхать, хоть мел из кабинета 9А (и упаси тебя принести мел из 9Б).
И я покупал эти аристократично-тоненькие кабачки по диким ценам и жарил их с фаршем и без. И вспоминал, что в первую беременность в тренде были литры томатного сока и тазики с винегретом. Что самое интересное, родив в августе, супруга начисто потеряла интерес к этим полезным и питательным овощам. Таков путь...
А потом, после моих любимых помидоров, печенья, старший сын перенял эстафету и теперь это его любимая еда.
А не моя.
А младший сын любит мясо с кровью...
«Весенний Краснодар»
Восточно-кругликовская, как всегда пробка, справа Озон арена и парк Краснодар, на фото ЖК Панорама
- Я сказала Луше, что весна наступит, когда кончится мандариновая новогодняя зубная паста. На днях она меня спросила: «Мама, а эта мандариновая паста еще не кончилась?» «Нет, еще не кончилась. Она, мне кажется, вообще никогда не закончится» Дочка выдает: «Ну так давай выкинем ее нафиг!»
Луше??? Это - уменьшительно-ласкательное от какого-то имени, или в паспорте так и записано? А Клушей никто не дразнит?
- Весна. В офис провайдера грязюку народ на каблуках притаскивает. Выходит директор, спрашивает у оператора: «Где все?» Народ весь разбежался по адресам, зашивается. Увидев непотребство (грязь от входа до стойки с оператором), директор схватил ведро и швабру, снял пиджак и, засучив рукава, начал наводить порядок.
В двери залетает посетительница и с порога начинает кричать: «У меня интернет не работает, я буду жаловаться. Где ваше руководство? Я пожалуюсь вашему директору». И смотрит на девочку-оператора. Девочка показывает пальцем на мужчину, лихо орудующего шваброй.
А директор спокойным тихим голосом: «Знать не знаю, техничкой работаю». Обалдев от ответа, оператор взяла проблему на себя — вопрос решился быстро. С тех пор фраза «Знать не знаю, техничкой работаю» в нашей компании стала мемом.
- Мою кошку зовут Весна. Вы бы знали, как гости любого возраста радуются и громко хором объявляют: «Весна пришла!», когда она заходит в комнату. Особенно в конце зимы хорошо работает.
«Может, вы и не заметили, но какой это кайф — когда светло в 18:00»
- Как-то раз мой знакомый возвращался с семьей из деревни в город. Путь пролегал по грунтовой дороге через поле. Начало весны, дорога превратилась в месиво из снега, грязи и талой воды. Застрял. Время 8 вечера, темнеет, никого нет, до ближайшего населенного пункта 20 км. Сел в машину и стал думать. Тут с заднего сиденья раздается голос его четырехлетней дочки:
— Папа, мы застляли?
— Да, застряли.
— Совсем?
— Совсем...
— А давай под колеса положим досочки и по ним выедем?
— Доча, а откуда я тебе досочки возьму? Тут даже деревьев поблизости нет, какие еще досочки?
— Глупый ты папа, вон там их полно! Под снегом!
Друг видит, что вдоль дороги расположены кюветы, заваленные талым снегом и никаких признаков досочек нет. Но сходил, проверил. Вдоль всего кювета под метровым слоем снега валялись какие-то поддоны и куски забора.
Знатно измазавшись и попыхтев, он все-таки вытащил несколько из них на дорогу и смог выехать. На вопрос, откуда дочка узнала о досочках, та ответила, что видела их осенью каждый раз и просто помнила, что они там есть.
Логично, папа-водитель смотрит на дорогу чтоб подвеску не ушатать на грунтовке, а маленькая пассажирка по сторонам)
- Моему бате 50 лет. В свои полвека он гоняет на велике, неделю назад за день проехал 104 км. Может, это для спортсменов немного, но для любителя ого-го. Купил ролики, гоняет по району. Изучает какие-то движения, финты, перекаты на них. Этой весной закупил байдарку для сплава и обмундирование к ней. Сегодня я отвез его на место сплава: 100 км по реке с двумя ночевками. Большинство друзей, родни ворчат: мол, не по возрасту занятия! Но я считаю, что он красавчик.
Зашибись. Пришлось перечитать, ибо на втором предложении начала ощущать гордость как за 80-летнего мужчину - ну, красавчик же! А 50 лет, хоть и полвека - это по классификации ВОЗ только-только зрелый возраст
«Весна в Муми-Доле»
- Забирал жену с работы. А работает она в промзоне: склады, тупики и пейзажи, скажем так, удручающие. А уж весной, с грязюкой и пасмурным небом — так и подавно. В машине сзади оказался пассажиром Сынище, 3 лет от роду. Места себе найти не может. Распластался по окну: «Ух ты! Какая свалка! Такая огромная! Я никогда столько мусора не видел! Какие лужи у тебя тут большие! Можно кораблики пускать!» Сын под впечатлением был несколько дней. Говорил, что у мамы самая лучшая работа на свете.
Я думала, всё закончится просьбой сына: "Разрешите мне там погулять и поиграть" 🤣
- По весне стали общаться с парнем. И все так хорошо было, в кино ходили, в кафе, по паркам гуляли. Но все закончилось, а знаете почему? Потому что я бухгалтер. Как только он узнал, что я работаю бухгалтером — пропал. Написал только вот такое смс: «Не люблю людей, профессии которых связаны с подсчетом денег других. Прощай!» А я до сих пор не понимаю, что это такое было.
- Вчера стала свидетелем одного очень интересного разговора между двумя женщинами, который до сих пор не дает мне покоя. Обсуждали они какие-то санатории, одна вторую уговаривала поехать весной в санаторий — оздоровиться, обстановку сменить. Вторая упирается, говорит, что оно ей вроде и не надо, ее и тут все устраивает. Но первая не унимается и начинает рассказывать, как она в том году там была, как там круто весной: белочки, дятлы, все поют, все цветет и пахнет. И вот уже второй день думаю, что ж это за санаторий такой, в котором поют даже белочки и дятлы. Я тоже в такой хочу!
