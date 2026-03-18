15 родственников, которые точно знают, как раскрасить серые будни в яркие цвета
Истории
28 минут назад
Иногда наши родственники своими делами и словами способны взбодрить лучше, чем будильник по утрам. Бывают бабули-приколистки, которые только притворяются забывчивыми. Или мужья, которые пользуются чужим оттеночным шампунем, а потом соседям у подъезда остается только делать круглые глаза. Впрочем, некоторые поступки оказываются очень даже мудрыми.
- Мой брат сказал своей жене в начале их совместной жизни: «У моей мамы самые вкусные манты, сделай как у нее». Жена брата позвонила моей маме узнать рецепт. Моя мама ей ответила: «Настя, он теперь живет с тобой и должен любить манты, которые готовишь ты. Не морочь себе голову». Горжусь своей мамой.
prohoka
Свекровь, конечно, молодец. Но муж тоже ничего не должен. Он привык к определенной еде. Мой, например, не любит мой борщ, а любит борщ своей мамы. Да пожалуйста, он иногда ходит к маме в гости на борщ. Все довольны
- Парень долго не хотел знакомить с мамой, отпирался, мол, она женщина сложная, придирчивая. И вот уже дело к свадьбе, я ставлю вопрос ребром: пора знакомиться с будущей свекровью! Договорились.
Я подготовилась морально, заходим. И тут мы с его мамой одновременно замираем. Оказалось, что это моя бывшая начальница с одной из летних подработок. Та самая, с которой мы однажды вдвоем до ночи чинили сломанный принтер и потом пили чай на складе, обсуждая жизнь.
Она на секунду подняла брови, я кивнула. Парень ничего не заметил. Весь ужин мы вели себя образцово и делали вид, что видим друг друга впервые. Только когда я уходила, мама тихо сказала: «Принтер, кстати, до сих пор работает».
- Убежала как-то на работу, а телефон-то дома забыла. Пришлось через пару часов вернуться за ним. Захожу домой, а там муж — одетый, обутый сидит на кухне. Видит меня и немного виновато говорит: «Я не мог выйти, потому что на дверной ручке сидел здоровенный паук. Он уже исчез?»
- Приехали родственники мужа. Я весь день у плиты, хотелось их порадовать дорогим хорошим обедом. Они все съели, но тут говорят мне самый двусмысленный комплимент в жизни: «Удивительно, какие же мы голодные, все таким вкусным кажется!»
- Когда родители были молоды, считалось правильным все крахмалить и гладить. И вот мама затеяла стирку. Потом накрахмалила все, нагладила. В общем, хорошая хозяйка. Папа ушел на сутки на дежурство. Пришел домой злой, как черт — оказалось, что натер себе все этими наглаженными трусами, которые мама тоже накрахмалила и они колом стояли. Долго ругался потом.
- Показала родственникам, где в ванной чистые полотенца лежат, но напрасно. Все равно полезли под раковину, в шкафчик, нашли там единственное полотенце, которое там лежало, а я им кошку после мытья вытираю. Промолчала. Нечего лазить по всем шкафам.
- Муж каждые 2 дня ездит на полдня к своим родителям за 30 км от города, чтобы прибираться в сарае. Родители не инвалиды и сами прекрасно справлялись, пока мы на 2 недели уезжали на море. Я терпела, но однажды моему терпению пришел конец. Позвонила свекрови и сказала, что они могут справиться сами, а я хочу побыть с мужем. Так она сказала мужу, мол, этим звонком я плюнула им в душу, и они стали намекать ему о разводе. Сказала на свою голову.
интересно, что такое надо делать в сарае, чтоб прибираться каждую неделю?
- Моя мама звонит мне сразу после того, как отправляет мне сообщение. Я поднимаю трубку, отвечаю: «Алло», и все, что я слышу на другом конце провода, это: «Ты получила мое сообщение?»
- Я молодая, у меня есть жених, он же мой первый и единственный мужчина. День свадьбы назначен. Моя бабушка каждый раз ему: «Сереженька, проходи, проходи». Мой жених: «Я не Сережа». Бабушка: «Ой, внученька, а что, вы с Сережей поругались, что ли?» И так каждый раз разные имена называет. И хитро так смотрит. При этом ни память, ни мышление ее не подводили. Скучно ей было.
Tueri / Dzen
- Мой отец — стереотипный бородатый профессор физики. Он всегда использовал первый попавшийся шампунь или гель для душа. И вот однажды сестра купила оттеночный шампунь. Борода папы стала отливать фиолетовым. Но папу это вообще не смутило. Он так и ходил. Интересно, что думали его ученики.
- У меня муж после ссоры ушел к маме. Сижу, сопли размазываю. Звонит свекровь. Думала, сейчас начнет за сыночку-корзиночку заступаться. Ан нет. Спросила, что случилось, поугукала, попросила не реветь и пойти чаю выпить. Через полчаса приехал муж с цветами и тортиком, донельзя пристыженный. С тех пор, когда муж неадекватит, всегда жалуюсь маме. Его маме.
- Отгенералила квартиру, куча хлама выкинуть собрала. Муж понес на помойку. Смотрю, еще подушку старую не взял. Не знаю, что на тот момент было в моей голове, наверное, вакуум после уборки, но я без задних мыслей взяла и кинула ему ее в окно с криком: «И гнездо свое забери». Муж поржал, а я надолго запомнила глаза незамеченных мною соседей у подъезда.
- Маму пригласила на день рожедния ее дальняя родственница. Они давно не виделись и мама решила приехать. Собрались все гости, а квартира не убрана, в холодильнике шаром покати. Кто-то взялся за швабру, кто-то побежал в магазин. На последующие празднества все ехать отказались. Интересно, почему.
- Однажды, пока мама была на работе, я позвал в гости девушку. Вдруг мы слышим, как ключи в замке поворачиваются — мама почему-то раньше вернулась. Думаю: «Ну все, приплыли. Сейчас подруга сбежит от смущения». Тут мы снова слышим звук замка — и тишина. Через минуту приходит СМС от мамы — она ушла в магазин на часик, чтобы к ее возвращению женской обуви в коридоре не было. Понимающая она у меня.
- Отец моего знакомого на свадьбе подарил сыну и его молодой жене 200 тысяч в конверте. С тостом и пожеланиями громко озвучил сумму, сказал, что это первый взнос на новую квартиру. А на второй день втихаря сунул молодоженам еще один конверт, где они обнаружили еще 800 тысяч — отец сказал, что это вторая часть. На вопрос, к чему такая тайна, папа объяснил: «Чтоб остальные вам не завидовали и это не портило отношения». Но он потребовал, чтобы на эти деньги молодожены купили жилье. И следил за своим миллионном. Дети действительно купили себе квартиру, частично в ипотеку. Вот такая история.
А какие поступки ваших родственников вам запомнились?
