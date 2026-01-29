Глупая девушка с тортом. Эгоист прикрылся заботой о ней, хотя на самом деле разбудил в 2 часа ночи, а эта дурочка ещё и радуется. Дальше хуже будет.
15 добрых семейных историй, от которых на душе становится теплее
Народное творчество
21 минута назад
Иногда для тепла не нужен ни плед, ни горячий чай — достаточно одной семейной истории. В таких моментах нет громких слов, но есть забота, поддержка и чувство, что ты не один. В этой подборке — реальные семейные истории, которыми люди поделились в сети. Они тихие, искренние и напоминают, что в самые трудные дни рядом всегда есть кто-то свой.
- Купила дочке детскую книжку про гигиену с простыми историями о том, что нужно мыть руки перед едой, ополаскивать фрукты и вести себя аккуратно. Вчера слышу с кухни возмущенный детский голос, иду посмотреть, что происходит. Картина маслом. Наша собака сидит с абсолютно виноватым видом, а напротив нее дочка, размахивает книжкой прямо у морды и строго выговаривает: «Смотри, что тут написано. С пола есть нельзя. Ты меня поняла, Дана». В итоге собака теперь явно побаивается дочку и действительно перестала подбирать еду с пола. © Мамдаринка / VK
- Как-то раз в нашей начальной школе задали нам написать сочинение о том, что мы любим больше всего на свете. Все написали о своих увлечениях, прогулках с друзьями, играх и еде. Лишь я написала о своих родителях. О том, как я счастлива, когда они улыбаются, как мне нравится, когда они меня обнимают и берут на прогулки. Как мама с папой делают мою жизнь интереснее, увлекательнее и счастливее. Я никогда не забуду, как они пришли с родительского собрания в слезах и принесли мне огромный вкусный торт, потому что любят меня точно так же сильно, как и я их. © Карамель / VK
- Познакомилась с парнем: умный, добрый, симпатичный. Дарил цветы, подарки, часто водил куда-нибудь поужинать. Потом отвозил меня домой. Я была просто поражена его галантностью — каждый раз, когда я собиралась выйти из машины, он говорил: «Минутку, милая». Бежал открывать мне дверь и подавал руку. И только через некоторое время признался, что он не мог никак найти время отремонтировать ручку дверцы, изнутри она не работала, только снаружи. А я так ему нравилась, что он очень боялся опозориться. Мы уже живем вместе и часто вспоминаем об этом. © Карамель / VK
- В нашей семье так повелось, что не принято выражать чувства словами. Родители считают, что дети должны быть сыты и одеты. А еще они были очень требовательны к моим оценкам. Бувально, четыре — это плохая оценка, только пять. И вот, меня бросил мой первый парень. Я сидела на кухне и плакала. Родители подошли и спросили, что случилось. Я была так расстроена, что поделилась. А в ответ услышала: «Мы всегда тебя поддержим. Ты можешь рассказать нам все». Я так удивилась. С тех пор наши отношения стали теплее.
- Лет пять френдзонила своего одногруппника, он всячески ухаживал за мной, заботился, дарил подарки, а я считала, что он у меня просто шикарный друг. Все эти года мы поддерживали друг друга, ибо с отношениями ни у него, ни у меня не складывалось. Как-то совершенно случайно мы решили попробовать построить отношения вместе. Аккуратно сходили на пару свиданий, гуляли за ручку, обнимались, а там уже первый поцелуй, совместная жизнь и свадьба. Я до сих пор корю себя, ибо могла заметить любовь возле себя еще раньше. Хорошо, что я осознала то, что моя любовь всегда была рядом, ведь лучше поздно, чем никогда. © Карамель / VK
- Жена откладывает книжку в сторону:
— Ну что, уже десять часов, пора спать.
— Какое спать, я сегодня еще не пожил!
— Ничего, завтра поживешь.
— Нет, завтра я работать буду.
— Подожди, а спать когда?
— Никогда. Это же даже на табличках пишут.
— На каких еще табличках?
— Ну, на домах: «В этом доме... жил и работал...» Жил. И работал. А про спать там ничего никогда не сказано. © glebklinov / Pikabu
- В детстве я все лето проводила в глухой деревне. Ближайший магазин от нас был в десяти километрах. Я помню, как дедушка гнал лошадку домой, а потом давал нам с братом полурастаявшее мороженое. Оно было самым вкусным! © Подслушано / Ideer
- Встречаюсь сейчас с парнем, не так давно мы начали снимать квартиру и приняли решение жить вместе. Сначала мне было немного не по себе, я адаптировалась, но знала, что привыкну. А тут на днях он будит меня в два часа ночи. В тот вечер я делала торт и оставила его в холодильнике застывать, парень разбудил меня и говорит: «Там твой тортик застыл! Не могу его есть без тебя, поэтому вставай, я там чайник уже поставил!» Сидим в два часа ночи, едим вкусный торт, пьем чай, а я понимаю, что не зря полюбила именно его! © Карамель / VK
- Живу далеко от родителей. Вчера позвонила им и рассказала, что меня бросил парень. Мама спросила: «Как ты?» Я соврала, что все нормально. Она не стала больше ничего говорить, но сразу же пошла на почту и отправила мне посылку. Я уже привыкла получать от них вкусняшки и теплые носки. Но в этот раз внутри лежал старый плюшевый заяц. И короткая записка: «Ты всегда так с ним засыпала, когда тебе было тяжело. Вдруг снова поможет». Я расплакалась прямо на полу прихожей, потому что в тот момент поняла: мама всегда меня поддержит.
- Очень давно с мужем не ходили куда-то вдвоем. И вот, оставили дочку бабушке, а сами пошли в ресторан. Пришли, сели, открыли меню. Читаю и понимаю, что ничего этого не хочу: равиоли, лазаньи, пасты, стейки... Пиццу хочу, чтобы сыр тянулся, и помидорок побольше. Шепнула мужу, у него аж глаза загорелись. Заехали в ближайшую пиццерию, а потом махнули на заброшенный пляж. Там мы сидели в машине, слушали музыку и поедали эту пиццу, запивая колой, в платье и костюме, чувствуя себя самыми счастливыми людьми на планете. © Мамдаринка / VK
- Купили бабушке робот-пылесос. Приезжаем через неделю, сидим в гостиной. Вдруг бабушка кричит: «Дед, сериал начинается! Опять очки забрал!» Из кухни доносится кряхтение. Через минуту видим картину: в комнату торжественно вплывает пылесос. А на нем примотан лоток с очками. Бабушка невозмутимо забирает посылку и говорит: «Единственный мужик, который приносит все молча и сразу!» Оказалось, дед на кухне так частенько отправляет посылки новеньким пылесосом. Лень точно двигатель прогресса.
- Купила себе дорогие духи. Пользовалась лишь по праздникам. И вдруг замечаю: флакон пустеет. Дома только муж и 5-летняя дочь. Ну, думаю, дочка тайком поливается, чтобы в садике модничать. Решила поймать с поличным. Вечером захожу в спальню и вижу, что дочка пшикает моими духами своего плюшевого медведя и крепко его обнимает. Я кашлянула, она испугалась и прошептала: «Мам, не ругайся... Мишка пахнет тобой, и мне тогда не страшно засыпать, когда тебя ночью нет». Духи я ей подарила.
Нда, я бы просто принесла очки, чем доставать изоленту, ловить робота, приматывать к нему очки, ещё , поди, в очечнике, задать пылесосу маршрут.. Лень я несусветная
- Будучи 16-летней девчонкой, как-то спросила у мамы про ее первый поцелуй. Уж больно я переживала, что это будет чересчур неловко. Она меня успокоила тем, что вряд ли я ее переплюну. Когда она хотела поцеловаться с понравившемся мальчиком, то именно в этот момент у нее защекотало в носу так сильно, что она просто чихнула ему в рот. Скажу честно, это здорово меня успокоило. © Карамель / VK
- Я в семье младшая, у меня есть еще 2 сестры. Всех нас папа называл курочками. Когда мы были маленькими, то всегда ждали его с работы — он обязательно приносил что-то вкусненькое. Приходит с гостинцами и такой: «Цып-цып-цып, где мои курочки? Я вкусняшки принес!» Сейчас мы уже не курочки, а чайки. Или стервятники. Только он приходит домой с работы, мы бежим за гостинцами. Нам за 20 лет. © Палата № 6 / VK
- Сегодня у меня день рождения. Накануне я поссорилась с родителями, и они сказали, что никаких подарков и празднований в этот день не будет. Но мы живем с бабушкой и дедушкой (1 этаж — они, 2 этаж — я с родителями). Бабушка сказала: «Утро вечера мудренее». А наутро я проснулась и увидела шарики, самодельную гирлянду с пожеланиями и сияющую бабушку. Она встала в 5 утра, чтобы все успеть. А дедушка испек мой любимый пирог. Люблю их. © Подслушано / Ideer
Три курицы за 20 ждут папу с работы с вкусняшками, я в ахуе!
