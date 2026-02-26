Про деревянный мотор: в оригинале папа поднял руку. Что за "показал поднятую руку", как такое выражение вообще придумать ухитрились?
17 экзаменов, которые запомнились не оценками, а колоритными студентами и преподавателями
Истории
42 минуты назад
Экзаменационная сессия обычно ассоциируется с бессонными ночами и литрами кофе, но иногда в памяти остаются вовсе не формулы и даты. Мы собрали 17 историй о том, что происходит, когда в строгий учебный процесс вмешивается случай, находчивость или просто хорошее чувство юмора.
- Когда я поступила в институт, готовилась к тому, что теперь начнется серьезная учеба, лекции, конспекты, сдача сессий. Но уже на первой паре поняла, что все будет не так, как я себе представляла. Заходит преподаватель, такой весь важный, осматривает нас с головы до ног, делает задумчивое лицо, потом тяжело вздыхает и с абсолютно разочарованным видом заявляет: «Вы меня не вдохновляете». После чего просто разворачивается и уходит. Мы сначала подумали, что это какая-то проверка или часть лекции, но оказалось, нет. Он реально исчез. До конца года его никто не видел, а потом всем просто проставили автоматы. Вот это я понимаю — устал человек, решил не мучить ни себя, ни нас. © Палата № 6 / VK
- Учился папа в универе. Перед экзаменом препод сказал: «Я поставлю зачет автоматом тому, кто ответит на простой вопрос: «Какая часть двигателя автомобиля выполнена из дерева?» Все в ступоре, молчат. И тут папа показывает поднятую руку и говорит: «Никакая». Препод: «Верно! Давайте зачетку!» И отец уходит с зачетом! © Подслушано / Ideer
- У нас был экзамен в университете. Четвертый курс. Препод заходит, улыбается, начинает рассказывать: «Так, у нас сегодня будет один везунчик. Я подготовил вам счастливый билет под номером 13. Удачи!» Мы подготовились, начался экзамен, все пошли за билетами. Беру билет, сажусь на свое место. К сожалению, не 13 номер. Счастливый билет попался парню, которого я ни разу не видела! Он сидел позади меня. В билете было всего два вопроса. Этот парень звал меня два раза и два раза задал вопросы с билета: «Как зовут преподавателя?» Я ответила. Затем он спросил второй вопрос: «Как зовут жену Шрека?» Больше легкости этих вопросов меня удивило то, что он не знал на них ответа. © Палата № 6 / VK
- Был у нас один препод в универе, который всегда говорил, что у него на экзамене будут «счастливые билеты». Четыре года мы ему верили, некоторые не готовились, потому что считали, что им улыбнётся удача, но каждый раз он нас обманывал. Не было ни единого счастливого билета, везде задания. К последнему экзамену у него все готовились хорошо, хоть он и говорил, что будут «пустые билеты для счастливчиков». Уже никто в это не верил. А зря! Его последний экзамен стал лучшим, что случалось со мной в университете, потому что все билеты действительно оказались счастливыми. Он знал, что мы не поверим ему и хорошо подготовимся, поэтому «поздравил» нас с окончанием университета таким вот прекрасным образом. © ШКогвартс / VK
- Классный препод — это огромное счастье. Запомнилось, как в институте однажды пришел пересдавать экзамен с другой группой под Новый год. Взял билет, сажусь готовиться со всеми, и тут внезапно заходит один из студентов в костюме Деда Мороза и начинает всех поздравлять и раздавать мандаринки. Я все поздравление просто смотрел и не мог понять, что происходит. Оказалось, что препод предложил сыграть Деда Мороза за автомат, устроить новогоднее настроение на экзамене. © ДзеукьюКунитоши / YouTube
- Наш профессор был фанатом классической музыки и постоянно нам советовал, какие концерты симфонической музыки посещать. Не все любили классическую музыку, но ходили в филармонию и консерваторию, специально окружали профессора в антракте, чтобы он нас заметил. Память у него была отличная, и всем, кто ходил на концерты, тройка была обеспечена. Вот так мы и экзамен не заваливали, и к мировым шедеврам приобщались! © ОльгаРейнов-в3л / YouTube
- У нас в школе был учитель по английскому, который тому, кто на экзамене отвечал первым, задавал один вопрос: «Как вас зовут?» И ставил пять. За смелость. © Подслушано / Ideer
- Мой одногруппник был пожарным-добровольцем. Во время экзамена у него зазвенел сигнал тревоги. Парень вскочил, врезался в стену, затем выбежал из класса. А преподаватель такой: «Он решил, что экзамен шибко трудный?» © mpierre / Reddit
- На первом курсе у нас в группе был парень, который сразу сказал, что учится «по интуиции». На пары ходил через раз, конспектов не было, в чате писал редко. Перед первой сессией все в панике, ночами учат, а он спокоен как удав. В день экзамена приходит с кофе, садится и начинает отвечать первым. Говорит уверенно, быстро, с умным лицом, но мы слушаем и понимаем — он несет полную чушь. Препод кивает, задает пару вопросов и ставит ему четверку. Когда мы вышли, то спросили его, как он вообще готовился. Он пожал плечами и сказал: «Я просто говорил так, будто знаю. Главное — не сомневаться». Половина группы после этого пересмотрела свое отношение к учебе и жизни. © ШКогвартс / VK
- Однажды, придя на зачет по психологии, я поняла, что забыла зачетку дома. Захожу в кабинет и перед тем, как тянуть билет, говорю: «Я зачетку дома забыла. Можно я ее завтра принесу, чтобы вы в нее зачет поставили?» Преподаватель спрашивает: «Уверена, что сдашь?» «Конечно!» — отвечаю. И он тут же ставит в ведомости зачет и говорит: «Жду завтра с зачеткой». К слову, я готовилась, но все равно приятно. Он потом это объяснил тем, что он как психолог собирает разные реакции и поступки людей. © Nastya-Ural / YouTube
- В институте попалась очень строгая преподавательница. Двойки лепила только так. Как-то на паре она в шутку ляпнула: «Не поставлю, разве что за миллион». Конец семестра. У всей группы незачет. И тут меня озарило: я взял двух корешей и мы рванули в пункт обмена валют. Там за сущие гроши отхватили настоящий миллион, правда, валютой другой страны. Конечно, по курсу это была смехотворная сумма. Она, как увидела, чуть со стула не упала. В общем, зачеты нам всем поставила, сама ржала так, что в коридоре слышно было. © Подслушано / Ideer
- У нас в универе есть очень классная преподша, но с небольшой странностью. Она утверждает, что может узнавать все о людях по их бровям. А у меня от природы очень густые черные брови, хотя сама светлая. На экзамене, не успев ничего даже спросить, она сказала: «Вижу, вы готовились, пятерка». © Подслушано / Ideer
у меня в коллекции есть банкнота в целых сто триллионов! зимбабвийских долларов :D
Ответить
- На экзамене у злого препода подруга переволновалась и не смогла толком вспомнить ответ на билет. «Вот глаза закрываю — и вижу, как в конспекте это написано!» — сказала она ему. Препод не растерялся и ответил: «Так закрывай глаза и читай! Я не против!» © Подслушано / Ideer
- Как-то сдавал экзамен. Я и еще одна девочка из класса сдали тест на 100%. Мы сидели в противоположных концах класса, так что точно не могли переговариваться. Но учителя не поверили. Позвонили нашим родителям и заставили пересдавать. Дали новые тесты, рассадили по разным кабинетам. И мы опять сдали тест идеально. Учителям пришлось извиниться, а наших родителей просто распирало от гордости. © Unknown author / Reddit
- Готовилась в прошлом году к экзамену. Зубрила, как сумасшедшая, проводила бессонные ночи за книжкой и с ручкой в зубах. Сильно волновалась, но продолжала вкалывать. Что в итоге случилось? Пришел преподаватель, сказал, что забыл все билеты дома, и позвал нас всех тусить. © Карамель / VK
эх, прелести российского образования. я училась в Британии, и там абсолютно все экзамены были письменные. что в голове есть, за то и получишь оценку.
Ответить
- Был у нас в университете невероятно добрый профессор. Он вытягивал даже тех, кто ничего не знал, ему было жаль портить их зачетки или просто расстраивать. Принимал он у нас экзамен. И была там одна девочка, которая понятия не имела, что делать. Это не удивительно, ведь она даже не ходила на пары. Подходит бедняга к профессору, объясняет ситуацию, просит помочь. А тот так тихонечко: «Хорошо. Ставлю вам тройку. Балл за то, что пришли. Балл за то, что взяли билет. И балл за то, что уйдете ровно через час, делая вид, что что-то пишете!» © Палата № 6 / VK
- Мне в одну сессию просто невероятно повезло: на 1 экзамене у меня был 15 билет, на 2 — 14. На 3, когда выбирала билет, сказала преподу: «Держу пари, что это будет 13 билет». Он согласился и сказал, что если так, 4 поставит автоматом. И вытащила я именно этот билет, остальные офигели. 4 в зачетке, как и обещал. © Подслушано / Ideer
А какой самый странный вопрос вам задавали на экзамене? Расскажите в комментариях!
А вот еще материалы, от которых на вас накатит ностальгия по учебной поре:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 питомцев, чье тепло и поддержка лечат душу лучше любых слов
Животные
1 месяц назад
18 реальных историй, сюжеты которых не придумает ни один сценарист
18 случаев, когда курьер привез не только заказ, но и историю на миллион
17 историй, в которых дети превращают быт в комедийный сериал
Истории
4 недели назад
15 человек, которые бросили скучную работу ради хобби и теперь зарабатывают на своем таланте
Истории
4 недели назад
18 историй о том, как родительское собрание превратилось в комедийный сериал
20+ детских авантюр, которые затевались ради первой «зарплаты» — и что из этого вышло
Народное творчество
4 недели назад
18 честных историй от тех, кто знает: в большой семье смеха мало не бывает
Истории
3 недели назад
18 историй знакомств, по которым можно и фильмы снимать
15+ историй о встречах одноклассников, где реальность оказалась смешнее комедии
Истории
1 неделя назад
20+ хвостатых, которые гарантируют: скучно с ними точно не будет
Истории
2 недели назад