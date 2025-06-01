13 историй из жизни, когда экзамен стал тем еще приключением
Ностальгия
1 час назад
Экзамен — волнительный момент в жизни любого человека и опыт, знакомый, пожалуй, практически каждому. Именно поэтому мы так часто вспоминаем эти ситуации, порой с улыбкой, порой — с грустью. И сегодня мы собрали для вас истории с экзаменов, которые люди запомнили на долгие годы.
- Всю свою сознательную жизнь снилась себе блондинкой, хотя сама брюнетка. В каждом сне — блонда, причем очень красивая, уверенная в себе и успешная. В этом году поступала в вуз и решила для себя, что, если хорошо сдам все экзамены и поступлю, обязательно покрашусь. Сейчас я учусь в шикарном вузе на бюджете, стала уверенной в себе, пользуюсь вниманием парней. Моя жизнь резко изменилась, а все потому, что я стала блондинкой. Мое подсознание всю жизнь намекало мне, что нужно поменять что-то в себе. © Подслушано / Ideer
- Поверила в существование вещих снов ещё в школе. Накануне экзамена по истории приснилось, что вытяну первый и седьмой вопрос, получу отлично, хотя не готовилась и знаниями не блистала, а рядом сидящие девочки получат две четверки и одну пятерку. Проснувшись, сделала только две эти шпаргалки и пошла сдавать. Тяну первый билет — седьмой! Второй — пустой! Учительница объясняет, пустой — выбирай сама, какой будешь отвечать. Естественно, отвечала первый. Отметки все получили, как во сне. © Подслушано / Ideer
- Окончила консерваторию почти двадцать лет назад, но до сих пор просыпаюсь в холодном поту, когда снится, что через неделю экзамен по фортепиано или по специальности, а я из-за загруженности на работе даже ноты не открывала. Проснувшись, лежу в ужасе, пока не доходит, что вся учёба в прошлом, и не надо рваться и срочно учить. © Подслушано / Ideer
- За полгода до экзамена нам раздали ответы. Но я в себе был уверен. Первый пробник — двойка, второй — двойка. Я уже занервничал. И тут подходит декан и подмигивает: «Ты в бумажки внимательнее посмотри!» Опускаю глаза, смотрю, а там, оказывается, ошибка на ошибке! Куча ошибочных ответов вбита в систему! Невозможно получить пятерку, если отвечаешь правильно. Потому нам и раздали бумажки с ответами, чтобы учить наизусть. То есть учить, где и на какой вопрос вбит неправильный ответ! А все потому, что ассистентам было лень переписывать и менять программу. Сдал на пять, но мозги скрипели неимоверно на каждый вопрос "с подвохом".© Подслушано / Ideer
- Экзамены в моей жизни были разные: провальные и блестяще сданные. Но самым страшным был тот, который я принимала у своей сестры. Меня трясло, я не могла на неё смотреть спокойно — так переживала, что она ошибётся! Она отвечала прекрасно, но один раз ошиблась, и я поставила ей четыре, хотя любого другого студента в этой ситуации вытянула бы на пять. Зато подозрения других студентов, что она учится по блату, сразу исчезли. © Подслушано / Ideer
- Когда я писала свой первый экзамен, то очень волновалась и, естественно, нашла в интернете много примет на удачу, ибо только на головушку свою рассчитывать было страшно. Одна из них гласила: «Положи монету под пятку, и будет тебе удача». Так и сделала. После экзамена села в общественный транспорт. Понимаю, что в кармане у меня не хватает. А потом вспоминаю про резерв под пяткой! Ох уж эти взгляды прохожих, когда снимаешь ботинок и достаёшь оттуда деньги. © Подслушано / Ideer
- Экзамен. Воскресенье. 10 утра. Препод сильно опоздал и говорит: «Да, выходной. Да, вы долго ждали. Но скидок делать не буду!» И тут его перебивает одна студентка: «А в день рождения?» Все в шоке от такой наглости, а препод мгновенно реагирует: «Паспорт с собой?» Именинница показывает паспорт, а препод говорит: «Верно, давайте зачётку». Поставил «отлично». Так я заработала первую пятерку в своём студенчестве! © Подслушано / Ideer
- Сдавал экзамен, решил не учить. Профессор ходит, а я подглядываю в шпоры. Вдруг останавливается прямо возле меня. Берет лист, что-то пишет, возвращает и уходит. Думаю —пересдача, позор. Беру, а там одной строчкой, аккуратным почерком: «Ты лучше, чем думаешь. Просто поверь.» Я, честно, сдулся. Сел, убрал все шпоры и начал писать по памяти. Выложился по максимуму. Сдал не на отлично, но честно. А главное — впервые реально что-то понял. С тех пор я больше не списывал. Да, банально, но эта записка дала мне по башке лучше любого замечания. © ШКогвартс / Вконтакте
- Обожаю наш универ за то, что здесь всё по справедливости. Началась у нас зимняя сессия, все упорно готовились к экзаменам, а я и так всё хорошо знала, поэтому особо не парилась. Считала, что смогу легко написать всё, тем более, что там всего по два вопроса будет. Начался экзамен, мне попался билет, который сначала меня напугал. Я перечитала его пару раз, затем подошла к преподавателю и тихонько сказала: «Но мы же это не учили. Это вообще не по нашему предмету». Он сказал, что я права, что разбираюсь в предмете, поставил пять и отпустил. Я знала, что будет легко, но чтобы настолько. © Карамель / VK
- Поступил в магистратуру в 2020 году. Вступительный экзамен был в дистанционном формате. Незадолго до начала экзамена дома отключили свет. Аккумулятор ноутбука слабенький, зарядку долго не держит. Университет в другом городе. Но мне повезло: недалеко от дома находится наша дача, досталась в наследство от прабабушки. Там свет не отключили. Но там в доме очень пыльно, а на пыль у меня аллергия. Тогда я протянул удлинитель из дома и сдавал экзамен на улице. Никогда бы не подумал, что сдавать экзамен придётся в вишневом саду. © Подслушано / Ideer
- Сдавала экзамен, пока ждала преподавателя от скуки поставила на билете точку — этот экзамен я благополучно завалила. На пересдаче препод не стал заморачиваться и делать новые билеты, и я, естественно, вытянула тот же самый билет — сдала на хорошую оценку, вот это я понимаю, инвестиция в будущее. © Подслушано / Ideer
- Мой муж очень верит в приметы. Один раз я жутко опаздывала на важный экзамен. Практически перед самым универом дорогу перебежала чёрная кошка, и мой благоверный решил поехать в объезд. Универ не очень удобно расположен. В итоге я опоздала на сорок минут, меня не впустили в аудиторию, экзамен не сдан, зато из-за чёрной кошки с нами ничего плохого не случится! © Подслушано / Ideer
- У меня есть примета: для успеха перед экзаменом со мной должно что-нибудь приключиться. Последний экзамен — иду и нервничаю, что я ничего не забыла, не потеряла. И тут прям около универа на меня налетает голубь! Дико испугалась. Сдала на отлично. © Подслушано / Ideer
Экзамен — ситуация, которая демонстрирует в людях максимум находчивости и эмоциональности. Если вы любите истории из жизни людей, то мы подготовили для вас несколько похожих материалов!
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