17 комиксов и историй о смене сезонов, когда сочный арбуз сменяется пряным латте и тыквенным пирогом

Почему в платье не походишь? Я специально для холодного времени года купила несколько утеплённых платьев, носила их и зимой, и весной, и осенью, и летом в прохладную погоду. Особенно актуально это стало сейчас, с ребёнком и когда торопишься. Не надо думать, какой верх, какой низ, подбирать. Платье надела, губы накрасила, надушилась: к выходу готова. А вот Алису с Фунтиком собрать тот ещё квест. Один лает как бешеный, пока жопец чесаться не начнёт, вторая сопротивляется сначала одеванию, потом усаживанию в коляску. Она в ней ездит с удовольствием и даже часто спит в ней, но вот процесс усаживания и пристёгивания ремнями безопасности терпеть не может. Елозит, пытается съехать вниз. В общем саботирует мои старания всеми доступными ей способами.