17 комиксов и историй о смене сезонов, когда сочный арбуз сменяется пряным латте и тыквенным пирогом
Миг — и солнечное лето сменилось золотой осенью. Этот сезон полон ароматных фруктов, прогулок на свежем воздухе и уютных вечеров, проведенных в компании чая, кота и иногда даже обогревателя. В любую минуту может хлынуть дождь, и из ниоткуда появится очередной килограмм яблок, которые надо использовать, но разве не в этом прелесть этого времени?
Один из актуальных вопросов, которые возникают в межсезонье — отопление. Свитер с горлом или короткие шорты — решит ЖКХ
Некоторые стараются выжать максимум из последних теплых деньков, а другие уже настроились на холода
Себя надо радовать вне зависимости от времени года
- Наступила осень. Мне, как всегда, захотелось уюта. Заказала на маркетплейсе керамические горшочки для запекания в форме тыквы. Давно такие хотела. Заказала — пришли разбитые. Ну бывает. Перезаказала — то же самое. Расстроилась, вернула их и махнула рукой. Недавно подружка пришла в гости, вручила мне пакет и сказал: «С тебя теперь какой-нибудь пирог». Открываю пакет, а там большая круглая керамическая форма в виде тыквы. С крышкой! Вот, кто слушает каждое мое голосовое! Люблю ее — не могу.
у меня мечта была- маленький ухват для горшочков . долго искала подходящий мне. теперь вот как жить без мечты ?!
Лето закончилось, но это еще не значит, что дачники отправились на заслуженный отдых. Приготовления к зиме идут вовсю. Помидоры, перцы, облепиха, тыква — работа спорится в руках
Погода осенью непредсказуема. Ой, то есть, непредсказуемо прекрасна: «Унылая пора! Очей очарованье!»
Мама плохого не посоветует
- Помню, что когда холодало, мама начинала пичкать меня фруктами и травяными чаями. Еще она делала компот из клюквы. Мы специально покупали побольше, мыли и замораживали ее, чтобы потом пить всю осень и зиму. Но больше всего мне запомнилось, как она делала смесь из лука и меда. Нарезала лук мелко-мелко и заливала настаиваться с цветочным медом. Я ела этот «волшебный эликсир» по ложечке в день. Зато натурально!
С выбором одежды осенью действительно непросто определиться. Моя подруга, например, весь сентябрь проходила в шортах и утепленном худи — так сказать, и не холодно, и не жарко
Знакомый жил в Норвегии, там нормально в +5 выйти в шортах и пуховике, в кроссах на босу ногу. Я при +5 уже вытаскиваю зимние сапоги и куртку-альпийку.
Кстати, об осеннем гардеробе. Все же уже вытащили теплые пижамы, непромокаемые куртки и резиновые сапоги? Стильный образ можно составить и с пуховиком!
Почему в платье не походишь? Я специально для холодного времени года купила несколько утеплённых платьев, носила их и зимой, и весной, и осенью, и летом в прохладную погоду. Особенно актуально это стало сейчас, с ребёнком и когда торопишься. Не надо думать, какой верх, какой низ, подбирать. Платье надела, губы накрасила, надушилась: к выходу готова. А вот Алису с Фунтиком собрать тот ещё квест. Один лает как бешеный, пока жопец чесаться не начнёт, вторая сопротивляется сначала одеванию, потом усаживанию в коляску. Она в ней ездит с удовольствием и даже часто спит в ней, но вот процесс усаживания и пристёгивания ремнями безопасности терпеть не может. Елозит, пытается съехать вниз. В общем саботирует мои старания всеми доступными ей способами.
Все мы родом из детства
- Осень для меня наступала не по календарю, а по моменту, когда мама вытаскивала из шкафа гамаши. Они по классике грелись утром на батарее. Носила я их и с юбками, и с брюками. Не очень мне эта «гамашевая» ситуация нравилась, но носила я их прилежно. Не знаю, то ли дело привычки, то ли мама все-таки была права, но я и теперь одеваюсь тепло. Только вместо гамаш ношу термобелье. Тонкие лосины под любые брюки и вперед! Дочке купила такие же.
В молодости посчастливилось купить гамаши телесного цвета. Они выглядели как теплые колготы. А теперь зимой и осенью ношу только брюки.
Большинство любят дождь, когда не надо никуда идти. Завернулся в плед, сварил горячий какао, включил любимый фильмец — идеально! А вот на работу собираться — увольте!
Строить планы в межсезонье — это как пытаться найти подход к коту: иногда подставят пузико, а в другой раз пригреют лапой
в прошлом и этом году мы купались в сентябре. правда окружающие на нас смотрели как на пациентов психушки. не знаю почему, 17 -18 нормальная температура для купания.а в позапрошлом году в августе снег выпал .сезон закрыли раньше времени ((
Много стихотворений и песен было написано о красоте золотой осени. Кто мы такие, чтобы не согласиться?
- Моя жена каждую осень просит ее фоткать с опавшими листьями. Как только начинают желтеть и падать — так сразу! Наводит марафет и зовет в парк на прогулку, но я то знаю, в чем дело. Уже могу коллаж сделать лет за пять с ее этими фотками. А как отказать то, когда она смотрит глазами кота из «Шрека»?
Помните, как в детстве мы собирали гербарий? Искали самые необычные листья. Напомните, почему мы перестали?
Так у них пионы на столе. Было трудно, но нашли. А этой Ане желтые подавай.
Мы уже говорили о том, что одеться по погоде — задачка не для слабых?
Бабье лето — это подарок перед пронизывающими холодами
- Обожаю бабье лето. Это мое любимое время в году. Всегда планирую свой досуг в это время. Если получается, то даже беру отпуск. Стараюсь как можно больше времени проводить на улице, часами рассекаю на велике. Днем поедаю мороженое, ночью пью чаи. Пикничок или рыбалка в такое время — просто шикарно! На шашлыки все ездят в мае, а я в сентябре. Такая вот традиция.
Осень — плодородное время, когда надо успеть наесться спелых фруктов и овощей, а также не забыть заготовить их на зиму
Учёными давно доказано, что витамины в организме впрок не запасаются. Так что, нет смысла закармливать ребёнка арбузом до обморока
С капелькой оптимизма любой сезон будет по колено!
В преддверии холодов главное — найти то, что будет вас греть. Эмоции после первого свидания, кулинарная книга, которую передают из поколения в поколение, или танцевальные занятия — каждому свое: