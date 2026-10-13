12 историй о первой любви, которые согревают как теплое пальто в октябре
Народное творчество
13.10.2026
Первая любовь бывает как глоток свежего воздуха, а бывает как пламя, на которое летит мотылек. Одни влюбляются в детском саду, а других это чувство настигает в институте или даже на первой работе. Одно точно можно сказать: первая любовь со всеми ее восторами, нежностью и бурей чувств запоминается на всю жизнь.
- Мой муж, с которым на тот момент встречались всего три месяца, неожиданно спросил: «А кого ты хочешь первого: мальчика или девочку?» Ответила: «Хочу троих: девочку, мальчика и девочку». А он даже не испугался. Через некоторое время признался, что хотел предложить выйти за него, но мысли спутались и спросил о первенце. А дело было в пятницу 13-го. Вот и не верь после этого в мистику!
Да, в этом году серебряная свадьба у нас. И трое детей: 24 года, 23 года и 18 лет. Мальчик, мальчик и мальчик.
- После 2-го курса меня выгнали из универа. Друган устраивает меня работать в гипермаркет ночным оператором ПК, заводить товар да ставить музон, который играет по всему магазу. Ну так вот, о чем я? На одной из касс в то время работала красотка. Даже не знаю как слова подобрать, но смысл в том, что я просто остолбенел. Ну и да, понял, что она именно та. На фото — она, 2002 год.
- В то время я был стеснительный и все, на что меня хватало — это стоять рядом с кассой часами. Но, тем не менее, вода камень точит, и через год мы стали встречаться, хотя я был уверен, что ничего у меня не получится.
Какой высокий! В Корее бы девушки по нему с ума сходили. Там высокий - уже красивый)
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- В сентябре 21 год со свадьбы, трое детей.
- Мы с ней, значится, в одном классе учились, что меня, застенчивого парня, приводило в восторг и печаль одновременно, поскольку подойти к ней и заговорить о чем-то кроме контрольных и домашки, я не рисковал. Подойти к ней и заговорить, очаровать и разбить ей сердце я собирался в 4-м классе. Потом в 5-м, потом в 6-м. Зачем спешить, да? Изматывание объекта любви своей пассивностью и деланным равнодушием — вот такую тактику я выбрал. В 9-м классе я помог ей избежать двойки и наградой мне был ее еле заметный кивок с благодарной улыбкой.
Это был настолько мощный аванс, что через месяц я так осмелел, что после школы подошел к ней на ватных ногах и осипшим от храбрости голосом предложил проводить ее домой. И получил вежливый отказ. Неопытный пикапер, наверное, продолжил бы настаивать, но я-то — бывалый сердцеед. Молча кивнул, вспомнил об убегающем на плите молоке и исчез, как утренний туман.
Попытка пригласить в кино — провалилась. На выпускном вечере я подумывал пригласить ее танцевать, но не стал. Пусть помучается, да.
Поступили в разные города и больше не виделись. Никогда.
А года три назад случайно пообщались по телефону. Пересказали друг другу вкратце свои жизни и перемыли кости одноклассникам. И я с облегчением понял: все позади. Всего-то прошло чуть больше трети века, а я уже могу спокойно говорить с ней по телефону, не краснея и не заикаясь.
- Мы познакомились на базе отдыха, у нас все быстро завертелось. И тут по местному радио запустили конкурс: нужно было сочинить стихотворение в свободной форме и наговорить его на автоответчик. Сочинил, наговорил. Через пару дней звонят с радио и заявляют, что я один-единственный участвовал и что все подарки на 8 Марта получим мы с ней. Этот день казался тогда чем-то, чего не могло быть в реальности. В нашем сером городе нам устроили настоящее торжество — с лимузином, красной дорожкой, цветами и рестораном. Но эта история без хэппи-энда: как-то заметил ее с другим, она оправдывалась, я поверил. Потом ее увидели в кафе с ним же, приехал туда и сказал ей, что все кончено.
Я бы от цветоа и рестика тоже не откпзалась, и красную ковровую дорожку давайте! Лимузин - ладно, можно и без лимузина)
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- Лет 20 назад встречалась с парнем, поссорились из-за ерунды. И тут мы встретились в магазине. Кольца у него нет. Я недавно стала свободной. Дай, думаю, позову его на кофе. Но у него зазвонил телефон. Я быстро смылась, услышав в трубке старушечий голос. А он ответил: «Мам, не переживай, я сейчас сфотографирую помидоры и пришлю тебе, какие брать». Потом еще долго согласовывал с ней список покупок. Нам обоим под сорок. Когда разговор закончился, я вдруг поняла, что судьба тогда все очень удачно устроила.
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- Мы познакомились в офисе. Пришли в новую компанию с разницей всего в пару дней. Вопреки расхожим историям, я не влюбился с первого взгляда. Я даже не рассматривал ее как потенциальную партнершу. Красивая? Очень. Умная? Безусловно. Но того самого «щелчка» не случилось. Мы просто начали общаться так как наши столы стояли друг напротив друга. Долгое время это было лишь дежурное «привет-привет» и «пока-пока». Постепенно мы стали сближаться. Оказалось, что у нас масса общего и много тем для разговоров. Спустя полгода наше общение переросло в дружбу. Мы встречались после работы, гуляли, ужинали, ходили в кино. И как-то раз загулялись допоздна... Вот тогда я и осознал, что мои чувства к ней давно вышли за рамки дружеских. Сегодня мы вместе уже 14 лет. Сыну 13. Это тот случай, когда жена стала для меня и любовью, и лучшим другом.
Заметила, кто пишет, что жена стала другом, у того крепкий брак. Друг это тот, кого уважаешь. Уважение очень важно в отношениях
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- Была у меня первая любовь, но он слился, потому что думал, что я слишком идеальная и он мне не подходит. Встретились случайно через 20 лет, обрадовались, обсудили эту историю из детства. Любовь, романтика, а потом он неожиданно женился на другой женщине. Сказал, что я так и останусь идеалом.
- 2013 год, я довольно стеснительный юноша с надеждой на светлое завтра. Первый курс. Помнится, она написала мне первая, староста с параллельной группы, поздравила с новым годом. Очень красивая. Мы оказались до пугающего похожи и в интересах, и в некоторых привычках, и во вкусах. Слово за слово, довольно быстро понял, что пропал. До сих пор запах духов ее помню. Помню, как жизнь расцвела новыми красками, этот душевный подъем невероятный. Первая любовь, как ни крути.
Это потом я уже узнал, что она со мной по сути отомстила парню, с которым жила и была в ссоре. Что, похоже, она меня и не любила никогда, что я был увлечением. В итоге через год она была уже замужем за другим. Вроде даже счастлива. Я же отходил очень долго. Проездил половину страны, а счастья так и не нашел. Потом были и другие женщины, но это уже не любовь, а так, нечто мимолетное. А она порой снится до сих пор. И духи ее помню.
Думаю так слава Богу не часто бывает,это очень больно.Есть случаи даже самоубийства .
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- Познакомились случайно, на танцах, стали встречаться. Обычная влюбленность быстро переросла в понимание, что хочу прожить с этим человеком всю жизнь. Поженились. Мы почти не ссорились. Вместе путешествовали, сделали ремонт, говорили о детях, будущем. Я был уверен, что если двое любят друг друга, честны друг с другом и каждый день заново выбирают своего человека — этого достаточно. Но не хватило. Неделю назад она призналась, что больше не чувствует себя счастливой рядом со мной.
Иронично, я всегда свысока смотрел на фразу «любовь живет три года». И продолжу не верить в это. Все обязательно сложится, но в следующий раз.
- Я в первой смене учился, она во второй. Каждый день после учебы я ехал домой, переодевался, помогал по дому и ехал обратно просто встретить ее после уроков и проводить до дома. Ей я впервые подарил цветы. Нервничал дико. Первый плюшевый медведь был в тот же день. За старшей сестрой ухаживали парни и дарили медведей этих. Тогда, если честно, прям мода на них была, я и подумал, что это обязательно, ну, как кольца на свадьбе.
Спустя столько лет я и лица ее не помню, высокая, хрупкая, милая, все в общих чертах, а вот глаза ее помню, как сейчас. Зеленые с небольшим оттенком, они загорались каждый раз, когда она рассказывала о том, что ей действительно нравится. Почему я так влюбился в нее? Сначала я хотел сказать, мол, потому что она умела мечтать, а потом обдумал и понял нет. Я полюбил ее за то, что она умела находить красоту везде и искренне ей радоваться.
- Познакомились в общаге, но она уже встречалась с парнем, Мишей. А ее звали Маша. Оговорюсь, что внешне она совершенно не в моем вкусе: мне нравились худенькие брюнетки, желательно в очках. А она была шатенкой плотного телосложения. Относился к ней как к другу. Но однажды мы поговорили обо всем вокруг, о жизни, о будущем, о мечтах. Зацепила ее откровенность. А еще она замечательно слушала. Я рассказывал, она сидела и прямо чувствовал, что меня слушают и слышат. И вот с тех пор она прочно обосновалась в моем сердце. Как в стихотворении «он с именем этим ложится, он с именем этим встает». В точности про меня. К зимней сессии я уже был безнадежно влюблен. По самые уши. Надышаться не мог ее обществом. Куда там делись мои предпочтения по внешке. Ее, и только ее внешность, фигура, глаза, руки, жесты стали идеалом. Но она встречалась с Мишей. Я скрывал свои чувства.
Так все и закончилось. Миша с Машей провстречались все 5 лет, потом вроде как разбежались. После защиты диплома у всех началась своя жизнь. За соцсетями Маши не слежу, инфу не ищу. Надеюсь, у нее все хорошо. У меня все прошло.
- Два раза был влюблен. Первая любовь она такая, как ветер, который приносит долгожданную прохладу в зной, но бывает и бурю, от которой страдает все. Мне было 17, мы тогда переехали в новый район, я никого не знал. Вижу, идут две девчонки, догоняю, о чем-то разговариваем. Потом с одной из них пересекаюсь на дискотеке и пошло-поехало. Это была крышесносящая любовь. А потом она должна была меня дождаться, но получаю от матери письмо: «Танька твоя беременна, но не от тебя». Я потом ещё пару лет не воспринимал девчонок серьезно. А потом мой друг Костя (у него еще не было сотового) попросил помочь. Говорит, девушка ему одна запала, в общежитии живет, но у нее сотового нет, есть у ее подруги, давай позвоним? Звоню я этой подруге. Ей стало интересно, что там за чудик, который мешал ей смотреть бокс, а потом еще и Катю потребовал. В общем, познакомились.
Вот так и мелькнула эта искра, переросшая в то чувство, о котором пишут стихи и слагают песни. В этом году будет 23 года, как мы вместе. Две дочери. Две квартиры, две машины, кошка. Строим дачу, планы на будущее, не делим на твое и мое, а просто наслаждаемся друг другом, чего и вам всем желаю!
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