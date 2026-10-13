12 историй о первой любви, которые согревают как теплое пальто в октябре

Первая любовь бывает как глоток свежего воздуха, а бывает как пламя, на которое летит мотылек. Одни влюбляются в детском саду, а других это чувство настигает в институте или даже на первой работе. Одно точно можно сказать: первая любовь со всеми ее восторами, нежностью и бурей чувств запоминается на всю жизнь.